Самые красивые деревянные дома Москвы, сохранившиеся до наших дней

Москва в своем архитектурном облике четко разделяется на две эпохи — до пожара 1812 года и после него. На начало XVIII века, во времена начала правления Петра I, город был построен из дерева почти полностью, за исключением редких гражданских строений, чуть более частых каменных церквей, Кремля да примыкающего к нему Китай-города. Строить из дерева было проще и дешевле; считалось, что деревянные здания лучше подходят для жилья: в них и воздух лучше, и топить проще, и сырости меньше, да и вообще в доме из сруба более здоровая атмосфера. Более того, на время постройки каменного Санкт-Петербурга в Москве, и не только в ней, был введен запрет на строительство каменных зданий для лучшего обеспечения новой столицы стройматериалами и рабочей силой , так что традиция не только закрепилась, но и приобрела черты закона.