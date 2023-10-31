Чем заняться в Петербурге в ноябре: лучшие концерты, фестивали, спектакли и выставки

В ноябре на большом экране можно увидеть почти все картины режиссера: драму 1985 года «Проверка на дорогах», снятую Германом по повести отца и запрещенную в СССР; «Двадцать дней без войны» с Юрием Никулиным и Людмилой Гурченко — о короткой, но счастливой мирной жизни на фоне Второй мировой; ленты «Мой друг Иван Лапшин» с Андреем Болтневым, Андреем Мироновым и Ниной Руслановой и «Хрусталев, машину!» о последних днях сталинского режима. А также «Трудно быть богом» — «долгострой» по повести братьев Стругацких, начатый еще в 1968 году и завершенный в 2013-м уже сыном режиссера Алексеем Германом-младшим.