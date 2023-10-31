Чем заняться в Петербурге в ноябре: лучшие концерты, фестивали, спектакли и выставки

Музыка
Месяц Джузеппе Верди в Мариинском театре
C 1 по 28 ноября, Мариинский театр. 6+
В репертуар Мариинского театра входит рекордное число опер Джузеппе Верди: на исторической и новой сценах, в Концертном и камерных залах можно услышать 14 его сочинений. В честь 210 лет со дня рождения композитора прозвучат семь из них: «Сила судьбы», «Аида», «Набукко», «Риголетто», «Травиата», «Дон Карлос» и «Отелло» — в звездном исполнении, при участии итальянского баса Ферруччо Фурланетто и российской певицы Хиблы Герзмавы. Кульминацией месяца Верди в Мариинском станет «Верди-гала» под управлением дирижера Кристиана Кнаппа.
Вечеринка «Катэраг» х Overload
4 ноября, Blank. 18+
Вечеринка — коллаборация двух команд: авторский проект Власа Лескина Overload впервые отправляется в Петербург, а компанию им составят резиденты «Катэрага» и приглашенные гости из Казани. Ожидается кросс-жанровая ночь с упором на техно, электро, брейкс, хаус и транс.
Концерт Паши Техника
10 ноября, VNVNC Concert Hall. 18+
В этом году рэпер, прославившийся эпатажным поведением и нарочито провокационным творчеством, успел побывать в рехабе и отсидеть 13 суток за татуировку с Карлсоном: суд посчитал, что таким образом Паша Техник демонстрировал нацистскую символику. Но, кажется, все невзгоды позади: он утверждает, что поборол зависимости, и вместе с хип-хоп группой Kunteynir готовится выпустить первый за три года альбом, который презентует в Петербурге вместе со старыми хитами.
Концерт группы «Буерак»
16 ноября, клуб «Аврора». 18+
Новосибирские постпанки представят в Петербурге свой новый альбом «Ожидание/Реальность». Он более тяжелый и разноплановый, чем предыдущие работы «Буерака». Пластинка отражает эпоху больших перемен, фиксирует срез актуальной реальности и одновременно погружает в ностальгию по эпохе начала нулевых.
Концерт Дельфина
17 и 18 ноября, «Космонавт». 16+
Это не два равноценных концерта, а музыкальный диптих — программы «Volume I» и «Volume II», сет-листы которых повторяться не будут. Музыкант представит первый за пять лет альбом «Прощай оружие», отсылающий к одноименному роману Эрнеста Хемингуэя, а также ретроспективную подборку композиций разных периодов своего творчества.
Концерт группы «Сироткин»
25 ноября, A2. 16+
Сергей Сироткин представит свой новый мини-альбом «Суперслабость». В нем мало хитрых эффектов и звуков, но много живых инструментов и голосов. Ведь «песня должна быть либо совсем хрупкой и вкрадчивой, либо, наоборот, мощной и надрывной, без полутонов».
Концерт Shortparis
30 ноября, A2. 16+
Они выступали в магазине «Продукты 24» на Лиговке и в Эрмитаже, на модных показах и открытии массмаркет — магазина нижнего белья, разогревали петербургские концерты The Kooks, Lebanon Hanover, Inca Babies, Alt-J и Easter. Теперь Shortparis уверенно заняли нишу главного музыкального арт-проекта страны и умело балансируют на грани стадионных лайвов и перформанса.
Фестивали
Фестиваль полезного и бесполезного театра
С 3 по 6 ноября, в городе. 16+
Теоретики и практики театра объединились, чтобы ответить на вопросы о том, зачем нужен театр в современной жизни, что он привносит или перестал привносить в повседневность. За четыре дня зрители смогут не только увидеть театр таким, каким его видят социокультурная лаборатория «Драматургия окраин», Общажный театр продюсеров из РГИСИ и Камерный театр драмы и комедии Art-Luxe из Кудрова, но и поговорить о нем — вместе с Дмитрием Крестьянкиным, Глебом Лозинским и другими.
«Золотая маска»
С 9 по 25 ноября, в городе. 16+
Главная театральная премия страны представит московские премьеры, независимые постановки и спектакль — посвящение Леониду Десятникову, инициатором которого выступил пианист Алексей Гориболь. В драматической программе — хайлайты афиш сезона 2022/2023: «Ромео и Джульетта. Вариации и комментарии» эмтюзовца Петра Шерешевского и «Где ты был так долго, чувак?» молодого режиссера Антона Федорова, редкая возможность увидеть на театральной сцене Дмитрия Куличкова и Розу Хайруллину.
Фестиваль «Jazz M»
11 и 12 ноября, Новая сцена Александринского театра. 12+
Мейерхольдовский сезон на Новой сцене, которая теперь носит имя режиссера, не случайно начинается с джаза. Именно Всеволод Мейерхольд летом 1924 года впервые в истории отечественного театра вывел на сцену джаз-банд. За два фестивальных дня состоится девять событий: например, выступления перкуссиониста и доктора химических наук Алексея Бобровского и Трио Михаила Марышева, а также передвижной перформанс от танцевальной труппы «Антон тут рядом».
Фестиваль «Дягилев. P.S.»
С 13 по 24 ноября, в городе. 16+
14-й сезон Международного фестиваля искусств откроет пианист Алексей Гориболь: его программа «Любовь поэта» перенесет в музыку образы Любови Орловой, Анны Ахматовой, Майи Плисецкой и других женщин, посвятивших жизнь искусству. В диалог с пианистом вступит выставка «Суд Париса. Рождение богини» об актрисах русского театра первой половины XX века. Также в программе «Дягилев. P.S.» постановки из России, Индии и Китая — последнюю страну представит труппа «Театр танца Xie Xin» и режиссер Си Син, открывшая в этом году балетный сезон Парижской оперы.
Фестиваль «Цифровая механика»
До 27 ноября, Центр современного искусства им. Сергея Курехина. 16+
Тема второго сезона фестиваля — место персонажа в цифровом пространстве. Его участники — аудиовизуальные и концепт-художники, работающие с новыми технологиями. В сопровождающую фестиваль экспозицию вошли работы Вильгения Мельникова и Кирилла Рейва, Катарины Кано, Алины Такмеловой и Миши Моста, а также новый проект от арт-группы Keeping Zeitgeist Gallery. В программе фестиваля — перформансы на любой вкус и жанр: аудиовизуальные, инсталляционные и VR от Дарьи Зиновьевой и HPTX-Team.
Фестиваль искусств Востока DairaFest
До 12 декабря, Культурный квартал «Брусницын». 16+
Программа седьмого сезона фестиваля состоит из пяти основных направлений, которые раскрывают многообразие культурной жизни Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии: музыкального, кинодокументального, живописного, перформативного и образовательного. Центральное событие DairaFest — выставка «Исчезнет или превратится», художественное исследование семейной памяти и традиций в Азербайджане, Узбекистане, Турции, Татарстане и Дагестане.
Выставки
Выставка «Эстетика алгоритма»
До 11 ноября, галерея современной фотографии White Rainbow. 16+
Нейрохудожники Андрей Кинли и Алексей Гусаров, получившие мировую известность благодаря проекту «Harry Potter. Directed by Wes Anderson», привезли в Петербург не только Гарри Поттера, но и свои новые работы. Выставка отражает влияние технологий на традиционное искусство и его восприятие, а еще обращает внимание на немаловажную роль художника в этом новом генеративном мире. Ведь именно он формулирует задание для нейросети — исходя из собственного опыта, переживаний, интересов и насмотренности.
Выставка «Сведения о котике» в рамках проекта «Было/не было»
До 12 ноября, галерея «Сарай». 16+
Новая галерея «Сарай» внутри Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме открылась проектом «Было/не было» под кураторством Петра Белого. Художница Катерина Веселовская обращается к истории семьи через письма прабабушки 1936 года, написанные ею в ссылке. Размышления Веселовская облекает в форму инсталляции, в которой главным материалом стал чугун.
Фотовыставка «Антон SelOne. Цех культуры»
До 26 ноября, Общество «А-Я». 16+
Фотограф Антон Селезнев исследует мастерские и повседневную жизнь ведущих современных художников Петербурга. Владимир Абих, Стас Багс, Виктор Забуга, Максим Има, Саша Трун, Никита Dusto и другие предстают с бытовой, обычно скрытой от нас стороны — в среде, в которой рождается их творчество. SelOne при этом не просто фиксирует творческий быт художников, но и активно взаимодействует с ними.
«Панк-культура. Король и Шут»
С 3 ноября, «Севкабель Порт». 6+
Выставка-блокбастер, которая собрала 110 тыс. посетителей в Москве, расскажет о феномене и истории панка через интерактивные экспонаты, архивные материалы и арт-инсталляции — теперь и петербуржцам. Авторы проекта Агния Стерлигова и Александр Кармаев из бюро Planet9, за чьими плечами выставки «Балабанов» и «Первая позиция. Русский балет», дополнили «Панк-культуру» ранее не выставлявшимися личными вещами Михаила Горшенева и материалами о культовом клубе Tamtam, а также работами Егора Летова, Дмитрия Пригова, Сергея Пахомова и других.
Персональная выставка «Андрей Кузькин. Жить забыть жить забыть»
До 10 декабря, Галерея Anna Nova. 16+
Новый проект важного современного отечественного художника почти ретроспектива, в которую вошли две его предыдущие работы — экспериментальная «Я еще жив. Я еще жива» и масштабная инсталляция «Дар забвения, или Формула пустого мира». Прошло несколько лет — и теперь они острее и правдивее отражают наше время. Здесь по-прежнему можно оставить надпись, которая станет частью экспозиции, и увидеть метафору сложившейся реальности — с «формулой пустого мира» и инструментами, которые использует власть, чтобы управлять людьми.
Выставка «Школа Филонова»
До 22 января 2024 года, Русский музей (Мраморный дворец). 12+
Коллектив «Мастеров аналитического искусства» существовал c лета 1925 года до смерти мастера в декабре 1941-го. В художественное объединение учеников и последователей одного из лидеров русского авангарда Павла Филонова входили более 30 человек — в том числе Павел Кондратьев, Юрий Хржановский и Евгений Кибрик. На выставке в Русском музее представлены более 100 произведений «филоновцев». Впервые в экспозиции — работы Георгия Новикова, Прасковьи Важновой, Ксении Ливчак и Михаила Макарова, приобретенные музеем в последние десятилетия.
Выставка «Сопряжение форм. Русская скульптура. XX век»
До 3 декабря, ЦВЗ «Манеж». 6+
Петербургский Манеж продолжает исследование скульптуры, начатое в 2021 году проектом «(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева». Теперь кураторы препарируют произведения XX века. В тематико-хронологической экспозиции с аллюзиями на кинематограф представлены работы более чем 200 авторов — в том числе Михаила Аникушина, Веры Мухиной, Эрнста Неизвестного и Степана Эрьзи. Их дополняют новостные сюжеты и документальная хроника, которые показывают контекст прошлого столетия.
Ретроспектива Павла Кузнецова
До 8 января, Русский музей (Корпус Бенуа). 6+
Павел Кузнецов учился у Валентина Серова и Константина Коровина, а вместе с живописцем Петром Уткиным и скульптором Александром Матвеевым составлял ядро художественного объединения «Голубая роза». Для Русского музея, который владеет большой коллекцией его работ, это первая полноценная ретроспектива художника за последние 30 лет. В экспозиции представлены знаменитые полотна периода, когда Кузнецов много путешествовал по заволжским степям и Туркестану, произведения на темы нового колхозного и индустриального строительства, а также натюрморты разных лет.
Выставка «Петр Кирюша. Запутаться в бархатном занавесе»
До 7 декабря, MYTH Gallery. 12+
Во вторую персональную выставку московско-рижского художника в MYTH Gallery вошли большие живописные холсты и графика. По сравнению со спокойными абстрактными композициями прошлой экспозиции «Сломанный куст», эти картины густо заселены и полны движения. Остался присущий Петру Кирюше тонкий колоризм и своеобразная манера письма, но и в этой области произошли существенные новации: цветовая гамма сдвинулась в сторону ярких, кислотных оттенков.
Театр
Спектакль MusicAeterna Αθεατρον «Дом 2/27»
3 и 4 ноября, Дом радио. 18+
Первая премьера нового театрального направления Дома радио обращается к истории, но не претендует на документальность: все события и персонажи в ней лишь эхом напоминают об обитателях Дома радио на Итальянской. Клуб для петербургского Благородного собрания, госпиталь японского отряда Красного Креста, кинотеатр «Колосс», ленинградский Пролеткульт и Радиокомитет, радио «Санкт-Петербург», а также современность — каждая веха в 109-летней истории здания нашла свое отражение в постановке режиссера и куратора MusicAeterna Αθεατρον Елизаветы Мороз.
Спектакль Валерия Фокина «Маскарад. Воспоминания будущего»
6 и 11 ноября, Александринский театр. 16+
Работая над «Маскарадом», режиссер Валерий Фокин аккумулировал опыт легендарного спектакля Александринского театра, поставленного Всеволодом Мейерхольдом на императорской сцене в феврале 1917 года. Получилось собрать экспедицию в прошлое — в том числе воссоздать оригинальные костюмы и бутафорию мейерхольдовского «Маскарада», выполненные больше века назад живописцем и художником-сценографом Александром Головиным.
Спектакль «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»
10 и 11 ноября, Театр на Васильевском. 18+
Трагикомическая пьеса одного из ярких представителей театра абсурда Тома Стоппарда, написанная в середине XX века, приковывает к себе режиссерское внимание в самые неоднозначные исторические периоды. Именно это произведение стало одним из первых, представивших постмодернистский взгляд на мир Шекспира. В спектакле Галины Зальцман Розенкранц и Гильденстерн становятся современными обывателями. Они не по своей воле оказываются втянуты в стремительно закручивающуюся воронку обстоятельств, тщетно пытаясь найти выход из шекспировских страстей.
Музыкальный спектакль «Островский #любовь»
10 и 17 ноября, Театр «Буфф». 16+
Для театра «Буфф» обращение к текстам Александра Островского уже традиция. Пьесу «Поздняя любовь» драматург считал одним из лучших своих произведений. Обедневший адвокат Герасим Порфирьевич Маргаритов снимает комнату с дочерью Людмилой. Она влюблена в сына хозяйки дома Николая, который ведет разгульную жизнь и проигрывает деньги в трактире. Чтобы спасти возлюбленного из долговой ямы, Людмила решается на нечестный поступок. В спектакле Михаила Смирнова обман во имя любви сопровождается романсами — как старинными, так и в современной аранжировке.
Спектакль Юрия Бутусова «Сон об осени»
15 ноября, Театр им. Ленсовета. 12+
Юн Фоссе давно стал живым классиком и национальной гордостью Норвегии, а в этом году получил Нобелевскую премию по литературе — за «новаторские пьесы и прозу, которые озвучивают невыразимое». Юрий Бутусов поставил спектакль по его пьесе «Сон об осени» — это история о «непривыкании к жизни», об отсутствии возраста, о том, что смыслом существования может стать ожидание чуда, красоты и счастья.
Кино
Ретроспектива фильмов Алексея Германа
С 1 по 8 ноября, киностудия «Лендок». 16+
В ноябре на большом экране можно увидеть почти все картины режиссера: драму 1985 года «Проверка на дорогах», снятую Германом по повести отца и запрещенную в СССР; «Двадцать дней без войны» с Юрием Никулиным и Людмилой Гурченко — о короткой, но счастливой мирной жизни на фоне Второй мировой; ленты «Мой друг Иван Лапшин» с Андреем Болтневым, Андреем Мироновым и Ниной Руслановой и «Хрусталев, машину!» о последних днях сталинского режима. А также «Трудно быть богом» — «долгострой» по повести братьев Стругацких, начатый еще в 1968 году и завершенный в 2013-м уже сыном режиссера Алексеем Германом-младшим.
Ретроспектива фильмов Алексея Балабанова ко дню рождения Виктора Сухорукова
С 10 по 14 ноября, кинотеатр «Аврора». 18+
День рождения актера Виктора Сухорукова — еще один повод пересмотреть картины главного российского режиссера последних 30 лет. В течение четырех дней в «Авроре» покажут картины «Счастливые дни», «Про уродов и людей» и «Жмурки», а также дилогию «Брат».