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Это только цветочки: 15 лучших доставок цветов в Москве

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Больше никаких трех гвоздик в целлофане и медведей из роз. Делимся подборкой классных цветочных доставок, которые не стыдно заказать маме, подруге или любимой учительнице истории.

Собран в саду

sobranvsadu.com

Флористы проекта «Собран в саду» стремятся сохранять природную красоту цветов и растений. Ищите здесь живые и раскидистые композиции, которые даже без упаковки выглядят, как в оранжерее. Стоимость небольшого букета начинается от 10 000, более крупного — от 30 000 рублей. Можно подобрать цветы в интерьер или монобукеты.

после дождя

@posle.flowers

В ассортименте — лаконичные сезонные букеты, упакованные в мягкую белоснежную бумагу. Также можно оформить месячную подписку на четыре цветочные доставки. Один букет обойдется примерно в 4000-5000 рублей, а привезут его в специальном аквабоксе, чтобы сохранить свежесть.

Флористы Bisou! вдохновляются воспоминаниями о Париже и его романтичной эстетикой. Для команды букеты из свежих цветов — это возможность передать поцелуй и любовь на расстоянии. Минимальная стоимость готовых сетов — 2000 рублей, но можно подобрать и персональный вариант.

Bisou!

bisou-flowers.ru

neizbejno.flowers

taplink.cc/neizbejnoflowers

Визитная карточка neizbejno.flowers — сложные оттенки и фактуры, а также стильная и экологичная упаковка, которая позволяет растениям «дышать». Студия предлагает букеты стоимостью от 3500 рублей. На основе ваших пожеланий флористы соберут индивидуальный, но неизменно естественный и гармоничный состав разных цветов.

BUKETTO

buketto.ru

Флористы студии BUKETTO помогут составить нежный авторский букет из нестандартных цветов. Кроме классических вариантов оформления (от 1790 рублей) в каталоге есть подарочные цветочные коробки и корзины (3000-6000 рублей).

Велоцветочница

velocvetochnica.ru

Основательницы проекта «Велоцветочница» Соня и Рита собирают букеты из подмосковных полевых и садовых цветов. Команда закупает растения у обычных садоводов, а затем составляет с ними в яркие и нарядные композиции под любой запрос и настроение. Можно описать любимую цветовую гамму или прислать референс — флористы оформят букет на сумму от 1500 рублей.


«Мак.Бюро» знает толк в современном оформлении из живых сезонных цветов, а еще — из сухоцветов и трав. Студия часто использует специальный держатель кензан, чтобы композицию не приходилось ставить в воду. Сеты Мак.Бюро — про оригинальность и красоту природы: к примеру, команда делает ветки перцев (1500 рублей) и работает с растением протея (1000-1300 рублей).

Мак.Бюро

@mak.buro

blossom_garden

@blossom__garden

При составлении индивидуальных и интерьерных композиций магазин использует доступные сезонные цветы и отталкивается от персональных пожеланий, поэтому в ассортименте студии не найти одинаковых композиций. В магазине можно оформить доставку для букетов стоимостью от 7000 рублей.

Enso Flowers

ensoflowers.ru

Проект работает как с классическими сезонными цветами, так и с экзотическими видами — например, банксией, стрелицией или протеей. Каждый день флористы студии собирают новые букеты в трех размерах, от миниатюрных монокомпозиций до крупноформатных интерьерных сетов. Цена зависит от количества и состава цветов и начинается от 2500 рублей.


flo_incity

flo-incity.ru

Каталог магазина порадует разнообразием ассортимента и цен: здесь можно подобрать готовый букет стоимостью от 450 рублей (да, мы не ошиблись!), а также корзинку или коробку с цветами. Приятный бонус — бесплатная доставка в пределах МКАД при заказе от 3000 рублей.

Цветочная студия BigDayLab доставляет заказы круглосуточно. Флористы регулярно пополняют ассортимент магазина новыми и, что важно, нешаблонными авторскими букетами в дизайнерской упаковке. Стильный букет обойдется примерно в 10 000 рублей.

BigDayLab

vk.com/

bigdaylabflowers

FLOEVER BUREAU

floeverbureau.com

Монобукеты FLOWER BUREAU понравятся ценителям минимализма и чистой эстетики. Флористы собирают лаконичные композиции как в классической упаковке, так и в стильных коробках. На сайте есть раздел Florissimo с бюджетными букетами стоимостью до 3900 рублей.

WHY NOT?

whynot.moscow/flowers

На сайте цветочного магазина можно найти составные и монобукеты из свежих цветов, а также сезонные коллекции — например, есть варианты из осенней подборки стоимостью 4000-7000 рублей. Флористы работают с одними из самых популярных и заветных сортов — пионами, пионовидными розами, гортензиями и ранункулюсами.

if you like flowers

t.me/ifyoulikeflowersmsk

Каждый день команда проекта публикует новые композиции из цветов и растений в авторском стиле — красочные и яркие, но при этом лаконичные. Можно подобрать и персональный букет стоимостью от 4000 рублей. А если оформить подписку, вам будет приезжать целых четыре букета в месяц.

В ассортименте leto flowers. есть как желанные пионы и гортензии, так и скромные полевые цветы и даже растения в горшках. В магазине найдется вариант практически на любой бюджет, а классический авторский букет обойдется примерно в 4000-5000 рублей. А доставят его в любое время суток.


leto flowers.

letoflowers.ru

Дата публикации:

28.10.23

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