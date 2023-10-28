Это только цветочки: 15 лучших доставок цветов в Москве

Основательницы проекта «Велоцветочница» Соня и Рита собирают букеты из подмосковных полевых и садовых цветов. Команда закупает растения у обычных садоводов, а затем составляет с ними в яркие и нарядные композиции под любой запрос и настроение. Можно описать любимую цветовую гамму или прислать референс — флористы оформят букет на сумму от 1500 рублей.



