Чем заняться в Москве в октябре: «Дайте танк (!)», «Ламбада-маркет» и еще 23 события

Концерты
Cinema Medley: Hans Zimmer’s Universe
7 октября, в «ЦСКА Арена», 6+
Новое симфоническое трибьют-шоу от Imperial Orchestra, посвященное Хансу Циммеру — легендарному композитору современного кинематографа. В этот день на сцене прозвучат всеми любимые песни из «Интерстеллара», «Дюны», «Короля Льва», «Пиратов Карибского моря», «Бэтмена» и других культовых лент.
«Дайте танк (!)»
14–15 октября, в VK Stadium, 16+
Задорный поп-панк и нежная акустика на «десятом юбилейном ежегодном осеннем балу пожилой молодежи» подмосковной рок-группы «Дайте танк (!)». Тема бала — труд. Дресс-код: любая спецодежда, от сапог рыбака до поварского колпака.
«Аукцыон»
20 октября, в клубе «16 тонн», 16+
Большой осенний концерт авангардной и горячо любимой слушателями группы «Аукцыон». Какие хиты прозвучат со сцены, как всегда, неизвестно, ведь музыканты постоянно импровизируют и не составляют сет-листы заранее.
Rocket
21 октября, в Base Club, 16+
Концерт одного из самых скрытных рэперов России — Rocket — в рамках его масштабного тура «Outside on the Tour». В программе обещают хиты и свежие музыкальные эксперименты.
Вечеринки
Trip 2023 Official Afterparty
6 октября, в кафе «Бланк», 18+
Фестиваль электронной музыки Trip возвращается с афтепати в «Бланке» в надежде поделиться энергией лета со старыми и новыми друзьями. В лайнапе: Agassi, Mike Spirit, Rocca, Lorensiya, Skif, Acrobat, Natasha Wax, Sony Vibe, Redoblue, Agma, Paysage, Steering, Lluma.
Monasterio Rave
6–7 октября, в клубе Mutabor, 18+
Почти сутки (18 часов) мощного техно на четырех сценах: Main, Medium, Garden, Under. На Main в ночной прайм выступят зарубежные гости — испанец Inquisitor и грек BSLS (впервые в РФ), — а также дебютанты «Монастерио» Julia, Main Sniffer Tngineer, Prototype 03/4.
На Under сет отыграют Noform, Alex Pankov и ученик MSE — ALVSM, а на Garden власть в свои руки возьмет хабаровское объединение RKN. Еще в лайнапе — Alod, Chain Damage, Kyk, Roks, Meta Phoenix, Neyasnyi, Unbalance и другие.
Popoff Kitchen XXL 6 Years B-day
7 октября, в клубе Mutabor, 18+
Шумная вечеринка в честь шестилетия московской техно-бригады Popoff Kitchen. Обещают преображенный до неузнаваемости Mutabor, «хоровод вокруг горячего музыкального каравая» и море конфетти. Узнать подробности и купить билеты можно здесь.
Спектакли
«Маяковский»
6–8 октября, в театре «Ленком Марка Захарова», 16+
Муздрама Алексея Франдетти в соавторстве с Бастой и его командой Gazgolder (они написали стихи и музыку для спектакля). Сюжет рассказывает о любовном треугольнике Маяковского с Лилей и Осипом Брик, который приводит к трагической развязке.
«Отключите человека»
8, 15 октября, в ДК «Гайдаровец», 16+
Иммерсивный спектакль от создателей постановки «Семейный суд» и учеников Андрея Кончаловского — Ивана Рубцова и Кирилла Крутько. Действие «Отключите человека» происходит в старинном особняке Толстого — Борисовских XVIII века.
Постановщики называют это место «Сенатом человеческих душ» — и не зря. У входа зрителям раздают пропуск на суд и два камня: белый и серый. С их помощью в конце спектакля можно определить судьбу героев, выслушав их сложные истории. Но будьте внимательны: организаторы предупреждают, что заседания Сената начинаются одновременно в трех залах, а места ограничены.
«Тахир и Зухра»
13, 18 октября, в театре «Шалом», 16+
Пьеса по мотивам древней легенды о двух влюбленных, которых разлучает судьба. Действие постановки развивается в наше время, а главные герои Тахир и Зухра — мигранты, работающие на стройке. Находясь в точке соприкосновения двух культур, они пытаются наладить свою жизнь, но каждый по-своему.
«Наблюдатели»
24 октября, в Музее истории ГУЛАГа, 12+
Постановка на стыке жанров предметного, теневого, светового театра и музыкального перформанса. В 2021 году была номинирована на «Золотую маску» в трех номинациях для театра кукол — «Лучший спектакль», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника».
Главные действующие лица спектакля — предметы быта и артефакты, привезенные экспедициями музея с Чукотки и Колымы из мест бывших лагерей. Через них авторы постановки размышляют об эпохе сталинских репрессий.
«Дыши!»
27–28 октября, в театре «Человек», 16+
Пьеса о театралах — матери и сыне, жаждущих играть и репетировать. Однако они оказываются заложниками собственных иллюзий. На вопросы, что важнее — «жизненные проблемы или вдохновение? быт или театр? физическая боль или творческий катарсис?», — ответят актеры театра Татьяна Ивановская и Александр Соколовский.
«Кровоизлияние в мосх»
30–31 октября, в театре «Практика», 18+
Музыкальный док по пьесе Алексея Житковского об одном из самых резонансных событий советской эпохи, который привел к разгрому художников-авангардистов и приблизил закат «оттепели». Речь идет о посещении Никитой Хрущевым выставки «Новая реальность» в Манеже 1 декабря 1962 года.
«Что это за лица? Вы что, рисовать не умеете? Мой внук и то лучше нарисует!.. Что это такое?» — кричал тогда советский лидер, употребляя также такие слова, как «дерьмо», «говно», «мазня».
Автор спектакля широко известный в провинции и неоднократно отмеченный «Золотой маской» Юрий Печенежский.
«Я убил царя»
31 октября, в пространстве «Внутри», 18+
Спектакль, премьерой которого в мае 2021 года открылось пространство «Внутри». Сюжет рассказывает об убийстве семьи Романовых со слов свидетелей и участников трагедии.
«Я убил царя» — одна из двух постановок, в которой на сегодняшний день можно увидеть на сцене Елену Кореневу и Никиту Тарасова.
Выставки
«Один-один»
8 сентября — 8 октября, в галерее «На Песчаной», 6+
Коллаборация студентов, выпускников и преподавателей университета креативных индустрий Universal University. «Как ученик и учитель могут взаимодействовать, какие роли играть? Друг, учитель, соавтор, мастер, ученик, помощник — кто мы друг для друга?» — рассказывает о проекте автор идеи, куратор и выпускница программы «Современное искусство» Оля Махно.
«Геннадий Серов. Космогония»
1 сентября — 15 октября, в ММОМА на Петровке, 6+
«Космогония» Геннадия Серова дает возможность увидеть разные грани творчества художника на примере его наиболее значимых работ. В экспозицию вошли более 30 крупноформатных произведений, созданных в 1990–2010-х годах. Среди полотен — незавершенная монументальная работа «Формула Вселенной II. Посвящение Константину Циолковскому».
«Анкета»
22 сентября — 15 октября, в магазине PEAK Souvenir, 6+
Совместная выставка Sample и PEAK, вошедшая в параллельную программу ярмарки молодого современного искусства Blazar. На ней представлены авторы из Москвы, Петербурга, Бишкека, Новосибирска и Владивостока, многие из которых выставляются в столице впервые. Чтобы зритель мог получше с ними познакомиться, авторы заполняют анкеты (прямо как в школе), рассказывая в них о своих увлечениях и талантах.
«Мы не вы»
15 сентября — 8 октября, в выставочном пространстве Vladey, 6+
Молодые и опытные современные художники показывают работы, созданные за последние восемнадцать месяцев. «Градус противостояния в мире с каждым днем взбирается все выше и выше. <…> Третья мировая на пороге или уже идет вовсю? Что в это время происходит с искусством? Как художники чувствуют себя? Ответу на этот вопрос и посвящена выставка в Москве, в очаге всемирного противостояния», — рассказывает основатель Vladey Владимир Овчаренко.
«Искусство Японии: от Хокусая до современности»
2 октября — 3 декабря, в центре дизайна Artplay, 6+
Мультимедийная выставка, на которой покажут не только всемирно известные шедевры таких мастеров японской гравюры, как Кацусика Хокусай, но и работы малоизвестных авторов. Среди них — женские портреты «последнего гуру эпохи укиё-э» Цукиоки Ёситоси и пейзажные гравюры Имао Кэйнэна из частной галереи знатока японской культуры Екатерины Пугачевой.
Мастер-классы
«Таро, астрология и руны»
7, 14, 21, 28 октября, в баре Marie Laveau, 18+
Мастер-классы от самого мистического бара столицы в новом «потайном зале для совместных шабашей». Обещают рассказать все о рунах, астрологии, Таро и помочь создать собственную мини-колоду карт.
«Создание свечи»
8 октября, на «Брикет-маркете», 16+
Отвлекаемся от суеты и идем создавать своими руками свечи из натурального воска с добавлением аромата по мотивам селективного парфюма. Спокойствие, гармония и новый домашний аксессуар обеспечены.
«Погружение в сценические искусства»
22, 29 октября, в творческой лаборатории Brio, 16+
Четыре мастер-класса по основам театрального и хореографического искусства, после которых у каждого будет возможность попасть на второй этап лаборатории. На ней группа вместе с преподавателями будет работать над финальным проектом, с которым выйдет на зрителя на независимой площадке. Участие совершенно бесплатно, важно лишь пройти отбор.
Игра на барабанах от Гранта Минасяна
28 октября, в DrumRoom, 16+
Мастер-класс от барабанщика Гранта Минасяна, игравшего с Петром Мамоновым. Сейчас он участвует в составе лайв-бендов Zoloto, Антохи МС и в составе других групп.
Маркеты
Rassvet Book Fair
14–15 октября, в ДК «Рассвет»
75 стендов лучших российских издательств, новинки, редкости, нон-фикшен, художественная литература и детские книги по издательским ценам. В списке участников — АСТ, V-A-C Press, Zangavar, Individuum, «Носорог», «Фантом Пресс», «Крафтовая литература», «Самокат», «Порядок слов» и другие.
«Ламбада-маркет»
21–22 октября, в универмаге «Цветной»
Долгожданная осенняя ярмарка в двух залах седьмого этажа «Цветного». В программе — 90 тщательно отобранных магазинов, диджей-сеты (от кого, пока секрет) и гастрономические изыски.
Участники: Kate Kraft Jewelry, Base.store, Happy Station, Soul, «Пигми», Ilhami, Doche, JeweLI, ultratrue, «Ботанический сад», Happy Station и другие. Список участников будет раскрываться по мере приближения даты маркета.