Чем заняться в Москве в октябре: «Дайте танк (!)», «Ламбада-маркет» и еще 23 события

Молодые и опытные современные художники показывают работы, созданные за последние восемнадцать месяцев. «Градус противостояния в мире с каждым днем взбирается все выше и выше. <…> Третья мировая на пороге или уже идет вовсю? Что в это время происходит с искусством? Как художники чувствуют себя? Ответу на этот вопрос и посвящена выставка в Москве, в очаге всемирного противостояния», — рассказывает основатель Vladey Владимир Овчаренко.