Попробуй согласуй
Уже не первый год музыканты Петербурга уверены, что сыграть на Дворцовой без связей или платы невозможно. И даже закон «об уличных музыкантах»Согласно ему, место, время, репертуар, громкость звучания, а также использование ударных инструментов и звукоусиливающей аппаратуры каждого уличного выступления должны быть согласованы. На портале «Культура Петербурга» есть карта мест, на которых можно играть. Заявку на согласование концерта нужно отправить через «Госуслуги Санкт-Петербурга» не ранее чем за 20 рабочих дней и не позднее чем за 10 рабочих дней (не менее чем за 3 рабочих дня, если музыкант не использует усилитель и ударные) до даты выступления., заработавший с 1 мая 2023 года, не сумел изменить эту ситуацию. Получить согласование выступления на главной городской площади не выходит, потому что оно всегда занято. Бард Алексей Никитин опубликовал видео своей попытки получить разрешение. 3 августа он в очередной раз подал заявку, чтобы спеть у Александровской колонны. 4 августа в списке на это время никого указано не было, и его заявка не отображалась. Ответ из комитета по культуре он получил 9 августа: это место согласовано с другим организатором. «И согласовано, как обычно, на уже знакомые нам фамилии, на допустимый тридцатидневный период, но на несправедливый и нелепый временной интервал в 12 часов, то есть от звонка до звонка», — рассказал он.
Десять лет назад, когда уличные выступления не требовали согласования, сыграть на Дворцовой было непросто, хотя самым настойчивым пробиться удавалось. А с 2016 года большинство артистов просто обходят это место стороной.
«Кто на Дворцовой изначально был? Я!»
При подготовке этого материала «Афиша Daily» поговорила с 17 музыкантами, и все они упомянули Николая Музалева — его называют лидером четверки, захватившей Дворцовую прощадь. Многие любители прогулок по центру Петербурга помнят Музалева: экстравагантная стрижка, много улыбается, вежлив, не занудствует в диалогах с публикой, играет хиты преимущественно двадцати-тридцатилетней давности. СМИ он рассказывал, что переехал в Петербург из Киева в 2009 году из‑за девушки, на которой, судя по соцсетям, женат до сих пор. Амбиции стать главным уличным музыкантом города у Музалева были еще в 2013 году: «Год назад слышал, что правительство собиралось устроить отбор уличных музыкантов и разрешить петь на Невском самым достойным. Как ни крути, а петь все равно и без отбора будут. А так все-таки могли бы выбрать лицо города, которое встречает туристов. Я бы с удовольствием принял участие в таком конкурсе». Многочисленные видео его выступлений на Дворцовой можно найти в его группе во «ВКонтакте» с более чем 6000 подписчиками и на личной странице.
Как вспоминает Александр Джемующий, один из старожилов уличной музыки Петербурга, он впервые увидел Музалева в 2012 году. В те времена его можно было услышать на Невском, Конюшенной или Думской, а другие люди, выступающие на улицах, находили с ним общий язык. Джемующий рассказал «Афише Daily»: «На Дворцовой впервые увидел Музалева в 2013–2014 году, удивился, что он сумел пробить себе эту точку. Тогда желания выйти [на эту площадь] не возникло, я играл такие же каверы, как он. Помню, в 2017 году, уже имея свой материал, я подошел к Музалеву и спросил: „Как мне встроиться в вашу очередь?“ На что он ответил: „Никак! Это уже давно не просто стрит (уличное выступление. — Прим. ред.), это наш бизнес“. Я, конечно, посмеялся про себя и не стал с ним бодаться. Вести подобное противостояние — значит забить на работу, ведь в таком настроении невозможно исполнять песни».
В 2016 году Музалев сформировал коалицию с еще тремя музыкантами: Александром Коротковым, Константином Колмаковым и Евгением Марусяком. Ранее некоторым периодически удавалось выступать на Дворцовой, хоть и толкаясь с Музалевым и другими желающими, но после 2016 года сторонние люди играли там крайне редко.
Один из уличных исполнителей, знакомый с четверкой, утверждает, что идеологом наиболее агрессивных решений является Коротков, но с одобрения и поддержки Музалева. «Там, где на своем велосипеде проехал Коротков, через десять минут будет менты. Фиксировать нарушение закона о тишине, как сейчас делают борцы с ним, — это ровно его метод. С такими видео он потом обращался к участковому, в комитет по культуре и в центральный РОВД», — рассказал попросивший не называть его имени музыкант. Колмакова и Марусяка он обозначил как неплохих артистов, которых привлекли, чтобы точка всегда была занята.
При этом практически каждый уличный музыкант, с которым «Афиша Daily» говорила о проблеме, посчитал важным отметить, что наиболее выдающимся исполнителем из четырех является Константин Колмаков. У него, как и Музалева, есть своя группа во «ВКонтакте» — в ней 9000 подписчиков. В регулярных анонсах своих выступлений он обычно пишет просто «площадь», не уточняя ее названия: его подписчикам и так понятно, какое место имеется в виду.
В августе 2019 году Музалев и Коротков как минимум один раз взяли деньги за то, что «уступили место». Оба получили за это по 300 рублей (скриншот переписки есть в распоряжении редакции). «Как‑то раз, после жесткой разборки, мне удалось немного сыграть на Дворцовой, но, естественно, приехала полиция», — рассказал уличный музыкант Эдуард Назаров. Он также вспомнил о случае, когда ему пришлось перемещаться по площади, так как ему мешали выступать. Компаньон Назарова снял, как Эдуард успешно привлек публику исполнением темы из фильма «Реквием по мечте», но двое музыкантов встали с двух сторон и направили свои колонки на него, фактически в спины его публике.
C похожими методами борьбы столкнулся саксофонист Алексей Делуков. В телефонном разговоре с ним в августе 2023 года Музалев объяснил свою позицию: «Я у истоков Дворцовой стою, спокойно там пою, никому не мешаю, кто подходит — всегда веду диалог. Давай разберемся по-нормальному, кто на Дворцовой изначально был? Я! И вот я стараюсь, чтобы мое место никто не занял, пытаюсь подавать [заявки на согласования], в отдел культуры ходить, я ж добирался до высокопоставленных лиц. Или ты считаешь, что можешь получить уведомление, прийти с полиций за ручку и сказать: „Убирайте Музалева ******, он мне никто, петь буду я“? Ну так же не делается, это не по-пацански, это просто крысятничество!»
«Прекратить этот беспредел»
Пятеро не связанных друг с другом уличных музыкантов заявили, что жертвами самопровозглашенных хозяев Дворцовой стали сотни исполнителей и коллективов. При этом конфликты с четверкой, как правило, быстро затихали: большинству проще было найти другое место для выступления, чем отстаивать свои права.
В 2022 году саксофонисту Алексею Делукову удалось согласовать два выступления у Александровской колонны. Но, придя в назначенный час, он увидел, что там выступает Константин Колмаков. У обоих оказались необходимые документы, и сотрудники полиции, привлеченные Делуковым, развели музыкантов, переместив Колмакова на 30 метров ближе к Эрмитажу. «Все было бы хорошо, мы бы явно не мешали друг другу при таком раскладе. Но Константин направил колонку в мою сторону, чтобы помешать выступлению. Меня, конечно, мало это волновало, так как мой инструмент и оборудование позволяют скрывать от меня такого рода помехи. Когда он увидел, что его действия не привели к желаемому результату, то начал подсылать ко мне бездомного, который пытался закинуть мне в чехол грязный старый кроссовок. А с другой стороны разместился Александр Коротков, который пытался мне помешать, используя звонок на своем велосипеде. Им не удалось сорвать мое выступление и через какое‑то время они смирились», — рассказал Делуков.
На его следующее выступление явился Музалев. Он пригрозил помешать перформансу и вызывать полицию ко всем неугодным ему музыкантам. В конце диалога Музалеву и Делукову как будто бы удалось договориться по-хорошему. Но уже через неделю Коротков, присутствовавший при этом разговоре, вызвал сотрудников полиции, когда Делуков выступал в арке Главного штаба, заявив, что саксофонист мешает его согласованному выступлению у Александровской колонны.
Певица и гитаристка Анита Мумий рассказала о стычке с Музалевым, которая произошла в первый день этой осени: «Подходит ко мне на стрит на Большой Конюшенной Николай Музалев и говорит: „Найди себе на выходные другое место. Я тут десять лет назад играл и хочу иногда приходить. У тебя комбик все равно маленький, не то что моя колонка. Ты же знаешь, закон [об уличных музыкантах] вышел, давай не будем ругаться, а ты по-доброму будешь уступать мне Конюшенную по выходным“. Я ему отвечаю: „Окей, Коля. Давай тогда я на Дворцовой буду играть, пока ты на Конюшенной?“ На что он, естественно, был не согласен. Я сказала, что так дело не пойдет. И Музалев спешно удалился со словами: „Ну значит, по-плохому хочешь разговаривать?“ Я ответила, что с ним вообще никак не хочу разговаривать. А как он собирается поступать — это его дело. В ответ он бросил: „Значит, будем с полицией разбираться“. И умчал на своей красной машинке. Спустя час меня сняли полицейские».
Про этот эпизод узнал Александр Джемующий, для которого он послужил «отправной точкой, чтобы прекратить этот беспредел». Музыкант решил, что будет «противостоять подобному поведению», инициировал дискуссию в чате петербургского сообщества уличных музыкантов на 550 человек и объявил о намерениях провести с Музалевым беседу. Но Николай узнал об этом и сам позвонил Джемующему. В телефоном разговоре лидер дворцовой четверки признал, что переборщил на Конюшенной, и музыканты договорились о встрече.
«Я написал в наш чат о его звонке и попросил пока ничего не делать (появилось много инициатив в этом направлении). Все были очень удивлены, но допустили мысль, что человек решил исправиться. Я спокойно ждал, но мне позвонил коллега и сказал, что эти четверо подали на меня заявление в полицию. Они вырвали из контекста мои грубые слова и выставили все так, будто я угрожаю их здоровью и жизни. Меня вызвали в полицию, я написал объяснение и был благополучно отпущен на свободу. При этом я узнал, что наши „друзья“ ежедневно звонили в полицию, жалуясь на музыкантов на Дворцовой и в округе», — рассказал Джемующий. А полиция не может не принимать вызовы от недовольных уличным пением граждан, и если музыкант кому‑то мешает, то должен прекратить.
Саксофонист Делуков решил бороться с захватчиками Дворцовой законными методами. «Когда я обнаружил, что заявку на выступление никак не получается подать, то задумался, а как это вообще происходит. Они между собой договариваются, как не пускать других? У них получается успешно получать согласования, но, как видно, не все заявки они подают от себя, в некоторых организаторами значатся другие лица. Так еще и в заявлениях, как я понимаю, указываются левые фамилии, в противном случае нарушается правило, в соответствии с которым один и тот же исполнитель не может быть согласован в одном месте ранее чем через 30 дней после последнего выступления», — рассказал он.
Он написал обращение в комитет по культуре. Его туда пригласили и объяснили, что получаемые заявки на выступления у Александровской колонны формально соответствуют правилам, а то, что по факту выступают одни и те же люди, — упущение комитета по законности, который должным образом не проверяет, кто в итоге играет на местах. Поэтому чиновники не имеют оснований для отказа, даже если подозревают, что данные в заявках могут быть недостоверным. Кроме того, в комитете рассказали музыканту, что Коротков требовал, чтобы его сделали «смотрителем Дворцовой». После этого Делуков написал в комитет по законности, прокуратуру и губернатору Александру Беглову. Ответов он пока не получил.
«Все завязано не только на нас»
Как следует из расписания уличных выступлений, до 29 октября места на Дворцовой забронированы четырьмя музколлективами. Площадка у Александровского столпа ближе к Дворцовому проезду с 10.00 до 22.00 занята исполнителями Колмаков К.С. (до 29 сентября) и Коротков А.В., ближе к Певческому мосту — музыкантами Ходзицкая И.О. (до 29 сентября) и Николаева Л.Г. Также у второй площадки есть бронь на 30 октября для коллектива Мехрековой М.А. Этой фамилией представилась женщина, позвонившая корреспонденту «Афиши Daily» после попыток связаться с Коротковым, Колмаковым и Марусяком в соцсетях.
На вопрос о том, есть ли между ее доверителями неформальные договоренности, она ответила: «Конечно, они договариваются — что они еще там делают? У костра сидят и в бубны бьют? Все достаточно просто, они все делают в рамках закона. Никто не хочет включать голову, просто юридическая неграмотность у нашего населения зашкаливает, и начинаются теории заговора».
Кроме того, Мехрекова сообщила, что на рассмотрении в УВД находится жалоба на Джемующего, а также обещала, что они направят обращение в прокуратуру и исковое заявление суд, но не конкретизировала, по каким именно поводам. «У нас какая позиция: они [Коротков, Колмаков, Марусяк] действуют по закону. По отношению к ним совершаются правонарушения, они пытаются себя защитить посредством этих жалоб, и когда компетентные государственные органы вынесут решения, тогда музыканты пообщаются со СМИ», — сказала Мария Мехрекова.
Об этом же в разговоре с Делуковым говорил и Музалев: «На Дворцовой площади я играл лет восемь-десять без всяких уведомлений. Когда пошли уведомления, мы начали заниматься [этим официально], открыли для себя подачи. Делаем сейчас ровно, все правильно. На хрена к нам лезть? Мы сидим, сторожим точку каждый год, каждый месяц, и зимой мерзнем, зная, что бабки не получим». Не гнушался он и угроз: «Если мне подрежут Дворцовую, то я не знаю, что я сделаю. Вот как ты хотел Короткову ***** разбить, так я уже всем разобью *****. Я ********* всем поразбиваю, пусть меня посадят, мне терять нечего. Если меня лишат бабок, значит все, мне тогда *****». В конце этого же разговора Музалев заявил: «Понимаешь, это все завязано не только на нас четырех-пяти, там участвует большее количество человек. Зачем мне тебе об этом рассказывать?» Собеседники «Афиши Daily» считают, что этих высказываний хватает, чтобы 99,9% музыкантов махнули рукой и шли играть в другом месте.
Дворцовая для всех
Причины такой ожесточенной битвы на площадь — деньги и узнаваемость. «На Дворцовой за четыре часа в прайм-тайм можно спокойно заработать 50–60 тыс. Уверен, что можно и больше — многое зависит от музыканта. Кроме того, для артиста это очень хорошее место, чтобы развиваться в медийном плане. Там твое мастерство игры могут оценить тысячи людей», — поделился уличный музыкант Эдуард Назаров, имеющий опыт выступлений на этой площади.
Другие артисты считают, что летом четверка может зарабатывать и по 300 тысяч на человека за месяц. Анита Мумий думает, что 300 тысяч — «это самый минимум». «Столько можно и на Невском заработать. А Дворцовая гораздо прибыльнее», — отметила артистка. Музыкант, просивший не называть своего имени, заверил, что в летний месяц средний доход каждого из четверки — 200 тысяч рублей. Для Алексея Делукова главная мотивация бороться за главную площадь Петербурга — тот факт, что там снимается большая часть видео с уличными музыкантами. «Это информационный ресурс, необходимый для развития», — уверен саксофонист.
Начавшаяся огласка вынудила Комитет по культуре отреагировать и пообещать «проверить соблюдение правил на главной площади города», но чиновники намекнули, что во всем виноваты сами артисты. «Исполнители уверяют, что они не успевают подать заявки, поэтому из месяца в месяц получают отказы. Действительно, срок подачи имеет значение: при поступлении заявок на пересекающиеся даты приоритет отдается первому зарегистрированному обращению, — написано на странице ведомства во „ВКонтакте“, — Но не менее важным является правильность заполнения специальной формы. Например, вместо предоставления списка оборудования некоторые заявители присылают фотографии колонок или усилителей, а также допускают иные фактические ошибки».
Уличные артисты, бросившие вызов устоявшемуся порядку, рассчитывают, что публикаций в СМИ и обращений в прокуратуру и исполнительные власти окажется достаточно для того, чтобы доступ Дворцовой получили все. Музыканты уверены, что слушатели не станут поддерживать рублем захватчиков, если узнают о происходящем. «Лучший исход — чтобы люди, захватившие площадь, сами признали свою ошибку, извинились, и играли вместе со всеми на общих основаниях. Посмотрим, какой эффект дадут огласка и заявления в органы», — сказал Джемующий.