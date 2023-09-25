Уже не первый год музыканты Петербурга уверены, что сыграть на Дворцовой без связей или платы невозможно. И даже закон «об уличных музыкантах»Согласно ему, место, время, репертуар, громкость звучания, а также использование ударных инструментов и звукоусиливающей аппаратуры каждого уличного выступления должны быть согласованы. На портале «Культура Петербурга» есть карта мест, на которых можно играть. Заявку на согласование концерта нужно отправить через «Госуслуги Санкт-Петербурга» не ранее чем за 20 рабочих дней и не позднее чем за 10 рабочих дней (не менее чем за 3 рабочих дня, если музыкант не использует усилитель и ударные) до даты выступления., заработавший с 1 мая 2023 года, не сумел изменить эту ситуацию. Получить согласование выступления на главной городской площади не выходит, потому что оно всегда занято. Бард Алексей Никитин опубликовал видео своей попытки получить разрешение. 3 августа он в очередной раз подал заявку, чтобы спеть у Александровской колонны. 4 августа в списке на это время никого указано не было, и его заявка не отображалась. Ответ из комитета по культуре он получил 9 августа: это место согласовано с другим организатором. «И согласовано, как обычно, на уже знакомые нам фамилии, на допустимый тридцатидневный период, но на несправедливый и нелепый временной интервал в 12 часов, то есть от звонка до звонка», — рассказал он.