Астрофестиваль и science-art: зачем ехать в Черноголовку на выходные

От взрывчатых веществ до лекарств для онкологических больных: что изобретают в Черноголовке
НебольшойВ Черноголовке проживает около 20 тыс. человек наукоград в 45 км от Москвы основали двое ученых: Николай Семенов и его ученик и помощник Федор Дубовицкий. В 1956 году Семенов получил Нобелевскую премию за создание теории цепных реакций. Это открытие расширило поле для исследований в области химической физики и химической кинетики, а также дало толчок развитию атомного направления. В том же году столичный Институт химической физики (ИХФ), который создал и возглавлял Семенов, решил развивать тему, в том числе проводить опыты со взрывчатыми веществами. Делать в городе это было нельзя, поэтому руководство обратилось к Министерству обороны с просьбой подобрать подходящую локацию. Именно так в районе будущего наукограда появился научно-исследовательский полигон ИХФ, который вскоре преобразовали в филиал института.
Отделение постепенно разрасталось, а поле его деятельности расширялось. В советское время в его стенах изучали различные виды ракетного топлива, порохов и взрывчатых веществ. В 1991 году учреждение стало самостоятельным, а в 2022-м оно вместе с Институтом физиологически активных веществ образовало Федеральный исследовательский центр (ФИЦ). Сегодня его сотрудники изучают вещества в условиях высоких давлений, разрабатывают перспективное водородное направление, а также создают лекарственные препараты — ранозаживляющие, помогающие при онкологических и сердечно-сосудистых заболеваниях. Помимо ФИЦ, в Черноголовке работают еще пять академических институтов.
Как развивался наукоград
После начала исследовательских работ в 1956 году стали строить и город. Население росло в основном за счет студентов, которые приезжали учиться из других городов и оставались работать. Поэтому Черноголовка расстраивалась с учетом образа жизни ученых и их потребностей. Эти особенности актуальны и сегодня — значительная доля населения работает в институтах, и во многих семьях есть люди с ученой степенью.
В нулевые научное направление переживало упадок, и город стал ассоциироваться прежде всего с напитками из Черноголовки, производство которых находится неподалеку. Проводили много локальных мероприятий — забегов, концертов, квестов, — но в них не подчеркивалась связь города с наукой. Занимаясь в летнем лагере, мы тоже ни разу не обращались к истории Черноголовки. То, что практически все родители моих друзей были учеными, а в гостях обсуждали гранты и научные статьи, воспринималось как нечто само собой разумеющееся, а не как особая отличительная черта местного контингента.
В городе было несколько брошеных долгостроев, многие здания и конструкции требовали ремонта. Одни восстанавливали, но, как правило, красивые, хоть и обветшалые деревянные окна и двери заменяли белыми пластиковыми, а кирпичные фасады покрывали уродливыми сайдингами. Другие просто стояли закрытыми, как, например, обсерватория школы № 82.
Но последние несколько лет администрация под управлением мэра Олега Егорова начинает восстанавливать образ и имидж наукограда: открываются тематические достопримечательности, посвященные знаковым ученым, работавшим в городе, действует лаборатория краеведения, проводятся научно-популярные фестивали.
Город развивается, при этом пытается сохранить и актуализировать свое наследие. За пару дней в Черноголовке можно узнать, как устроена жизнь ученых, послушать научно-популярные экскурсии и посетить тематические мероприятия.
Как доехать
Добраться до Черноголовки из Москвы можно на маршрутке № 320, которая ходит от станции метро «Щелковская». Стоянка находится под эстакадой, маршрутки отходят от нее целый день до 22 часов. Также до Дуброво с заездом в Черноголовку ходит более комфортный автобус — экспресс № 360. Без пробок доехать можно примерно за час.
Площадь жилой зоны Черноголовки составляет примерно в 2000 квадратных километров. Въезд обозначает единственная в городе дорога с круговым движением. Путь вправо ведет в новейший квартал — на Береговой. Прямо уходит Институтский проспект, по правую сторону от которого находится старая часть Черноголовки, микрорайон А, слева — новая, микрорайон Б. Дальше улица переходит в проспект Академика Семенова, который означает начало институтской части города.
Что посмотреть
Площадь Фортова
Подъезжая к автовокзалу, можно заметить из окна маршрутки большие часы на здании справа — один из символов города находится на пристройке к самому длинному дому, получившему название «колбаса». Дело в том, что во времена строительства было проще получить деньги на одно большое здание, чем согласовывать несколько проектов. Так и получился длинный, изгибающийся дом на 14 подъездов и административная пристройка, вместе они напоминают небольшой квартал.
Еще недавно пространство перед зданием с цифровым табло не было благоустроено — в лучшем случае там находилась парковка. Но к концу августа здесь уложили плитку, посадили деревья и установили качели. Площадь назвали именем Владимира Фортова — физика-академика и бывшего президента Российской академии наук, который 15 лет проработал в Институте проблем химической физики.
Скульптура, изображающая летящих стрижей, появилась в городе в 1968 году. Изначально ее планировали установить посередине Южного озера — тогда птицы будто бы касались крыльями водной глади, пролетая над ней. Но идею так и не реализовали — сейчас скульптура стоит в центре города
«Колбаса» — самый длинный дом в городе
Корпус общего назначения
От площади имени Фортова можно пройти вдоль Институтского проспекта до Корпуса общего назначения (КОН) — ближайшего к жилой части города здания института и одного из старейших. В нем находятся библиотека и дирекция. Именно сюда с момента основания Черноголовки отправляются аспиранты, впервые приезжающие в город, здесь же составить первое впечатление могут и туристы. Здание построено в стиле конструктивизма и оформлено бетонным рельефом «Химическая физика» художника Ильи Бройдо.
Несмотря на то что ФИЦ — закрытое учреждение, попасть туда тоже можно в рамках экскурсии, которая подойдет старшим школьникам или студентам технических специальностей. Сотрудники расскажут об истории и современных направлениях работы, покажут корпуса, оборудование и разработки, а также купол, в котором проводятся опыты со взрывами. Экскурсию стоит планировать заранее, связавшись и согласовав поездку с пресс-службой ФИЦ.
Как связаться
+7 916 064 35 29, sshabanova@icp.ac.ru
Самолет Су-27
Общежитие № 9 стоит на улице Первой — соответственно, первой, заложенной в городе. Пройдя прямо по ней, можно выйти на площадь перед начальным отделением школы № 82 и рассмотреть установленный там истребитель Су-27. Его подарил Владимир Фортов в 2016 году к 60-летию города. Сложно сказать, как именно истребитель связан с городом, учитывая, что там никогда не разрабатывали самолеты. Тем не менее памятник смотрится на своем месте.
Мемориальный кабинет-квартира академика Н.Н.Семенова
Перпендикулярно Первой улице проходят Вторая и Третья, образуя самый тихий и умиротворенный квартал города, который утопает в зелени настолько, что кажется буквально расположенным в лесу. Его формируют дуплексы и частные дома: одни выглядят более старыми и скромными, другие напоминают замки с отдельными гостевыми домиками. Здесь приятно гулять в хорошую погоду с ощущением, будто исподтишка наблюдаешь за жизнью академической элиты.
В этом квартале находится и мемориальный кабинет-квартира академика Семенова, здесь ученый жил и работал на протяжении 13 лет — с 1973 по 1986 год. На фоне остальных построек дом основателя города выглядит скромно. Если повезет и музей будет открыт, зайти внутрь можно спонтанно во время прогулки. Но лучше заранее записаться на сайте, вход бесплатный. Для посещения открыты две комнаты: гостиная и кабинет, воссоздающие атмосферу, в которой работал ученый. Внутри вас встретит сотрудница дома, которая так увлечет рассказом, что вы и не заметите, как проведете там больше часа.
Как связаться
+7 903 735 04 42
Обсерватория и фестиваль «Тушите свет»
По Второй улице можно дойти до старшего отделение 82-й школы. Это огромное многоуровневое строение, выполненное по проекту главного архитектора города Владимира Толмачева. Школа задумывалась как кузница кадров для института, поэтому обучение подразумевало уклон в физику, химию и математику. После седьмого класса учащиеся выбирали одну из экспериментальных программ для углубленного изучения. Поэтому в здании школы оборудовали просторные лаборатории для проведения опытов, в задней части был интернат, где жили дети, приезжающие учиться из соседних деревень. А жемчужиной стала башня обсерватории, украшенная чугунным рельефом с солнцем и звездами. Благодаря этому у школьников была возможность подойти к исследованию звезд так же серьезно, как и к изучению других точных наук.
Последние несколько лет обсерваторию ремонтировали: в 2019-м изготовили на заказ и установили новый купол, затем обновляли интерьер. Начиная с октября посетить ее смогут все желающие. Записаться можно будет через сайт или телеграм-канал.
На базе Черноголовской обсерватории в городе уже несколько лет проходят тротуарные мероприятия по астрономии. Жители выставляют свои телескопы на футбольном поле, настраивают их и помогают всем желающим понаблюдать за звездами. Первые такие мероприятия собирали около 250 человек, что немало для Черноголовки, со временем число участников выросло до 500.
Заметив растущий интерес к тротуарной астрономии, преподаватель обсерватории Василий Лукьянов решил в этом году провести первый фестиваль «Тушите свет». Днем 26 августа можно было поучаствовать в секции центра Art & Science ИТМО: он подготовил лекции о роли космоса в искусстве, круглый стол с художниками и презентации арт-проектов о космосе. Вечером гостей ждал астроконцерт, на котором звучали произведения, вдохновленные космосом, а затем — наблюдение за звездами. На поле вынесли как маленькие телескопы, так и огромные аппараты, к которым приходилось подниматься по стремянке. К каждому выстроились очереди из желающих посмотреть, например, на Сатурн или на шаровое скопление звезд М 13. Наблюдать за небом можно было всю ночь.
Фестиваль пройдет снова уже в следующем году, а за анонсами более камерных астрономических мероприятий можно следить в телеграм-канале.
Дом ученых и памятник основателям города
В самом центре города находятся Дом ученых и главная площадь. Здание построили в 1967 году, внутри — просторное фойе и зал, оборудованный кинопроектором. Это одно из главных мест для городских мероприятий: дискотек, награждений, отчетных концертов. Снаружи его украшает мозаика советских времен художника Ильи Брайдо, изображающая образ города в виде девушки с золотыми волосами. Можно заметить тут и другой символ — птичку черноголовку.
Напротив здания стоит уже современный, крупнейший в России памятник ученым — основателям города, выполненный скульптором Артемием Родионовым. Его открытие в 2016 году ознаменовало начало ребрендинга города. Памятник представляет собой комплекс бронзовых скульптур высотой более четырех метров, изображающий Семенова, словно предлагающего некую идею, и Дубовицкого, который закатывает рукава, готовясь претворить ее в жизнь. Рядом с ними находится скульптурный кабинет со столом, на котором раскинут макет города. Кстати, памятник расположен недалеко от автовокзала, так что бронзовая карта может стать своеобразной подсказкой гостю о том, как устроена Черноголовка.
Сквер Халатникова
В 2022 году в городе обустроили еще одно тематическое пространство — сквер имени физика-теоретика, академика Иcаака Халатникова. В центре находится скульптура, символизирующая одно из его главных фундаментальных открытий. БХЛ-сингулярность, названная по первым буквам фамилий первооткрывателей эффекта, физиков Владимира Белинского, Исаака Халатникова и Евгения Лифшица, представляет собой динамическое решение уравнения гравитации Альберта Эйнштейна. Явление визуализировали в виде воронки из металлических прутьев и фигурного медного основания.
Центральная улица
Центральная улица находится на самой окраине Черноголовки — город планировали расстраивать по обе стороны от нее, но почва ближе к реке оказалась неподходящей для возведения зданий. Это одно из самых любимых мест горожан, особенно ближе к осени — дело в том, что вдоль улицы высажены яблони. По легенде, сделать это предложил еще Дубовицкий, эффектно достав из кармана горсть косточек. Деревья действительно делают улицу особенной, а яблоки здесь, по моему мнению, самые вкусные и идеально подходящие для шарлотки.
Южное озеро
Как будет выглядеть Южное озеро после ремонта
Южное озеро до ремонта
Одно из самых популярных и живописных мест в городе — Южное озеро — сейчас находится на реконструкции. До середины 2024 года там будут укреплять берега, обновлять набережную и благоустраивать прилежащую территорию. После окончания ремонта эту локацию определенно стоит добавить в свой маршрут по Черноголовке.
Как попасть на экскурсию по городу
В городе действует лаборатория краеведения, организованная центром поддержки и развития современного искусства «За арт». Под руководством специалистов местные жители развивают свои краеведческие инициативы. Например, выпускница лаборатории Александра Грядунова ведет свой телеграм-канал «Неизвестная Черноголовка» и проводит экскурсии по микрорайону Б. А жительница города Елена Мартемьянова ведет группу во «ВК» и предлагает квесты и экскурсию «Черноголовка — столица science-art». Чтобы узнать о новых проектах, можно связаться с лабораторией краеведения перед поездкой.
Как связаться
+7 916 837 53 20
На чем передвигаться
В Черноголовке работают агрегаторы такси, но с учетом небольших расстояний в теплое время года можно изучать город на самокате кикшеринга toGo. Проще всего найти свободный через приложение — стоянок немного, и они разбросаны довольно далеко друг от друга.
Где поесть
Кафе «Семенов»
Лучшее заведение в городе с вкусными блюдами, красивым интерьером и приемлемыми ценами. Кафе находится в КОНе, днем здесь обедают сотрудники институтов. Помещение с приятным, современным дизайном задекорировано старыми научными приборами и книгами, а на столах можно найти классные солонки и перечницы, по форме напоминающие пробирки.
Как добраться
просп. Академика Семенова, 1
Гастропаб «Академ»
Еще одно историческое для Черноголовки место с современным дизайном, в котором можно пообедать или выпить кофе после прогулки по Первой улице. Меню довольно простое — с сэндвичами, бургерами и закусками. Но есть также супы, пасты и драники, из которых можно собрать полноценный обед.
Как добраться
Первая, 9а
Кафе «Комарик»
Заведение из нулевых, находящееся около Южного озера и практически не изменившееся с тех времен. Здание кафе выглядит как деревянная избушка, внутри оно оформлено в деревенском стиле — с самоварами и гармошками. Меню с акцентом на гриль, есть несколько видов шашлыка и кебаб.
Как добраться
Центральная, 2б
Кафе-бар «Нуф-нуф»
Еще одно заведение с вайбом нулевых и оформлением в дереве, в витрине которого раньше действительно жила свинья. Сейчас из живности в кафе остались только рыбки в декоративном пруду, неизменно привлекающие внимание каждого ребенка. В «Нуф-нуфе» большое меню, из которого стоит точно попробовать пиццу — у нее тонкое тесто, хрустящая корочка и тянущийся сыр.
Как добраться
Центральная, 8
Где остановиться
Гостиница «Конференц-центр»
Трехзвездочный мини-отель по соседству с квартирой Семенова — лучшее место, чтобы остановиться в городе на пару дней. Самый дешевый номер здесь обойдется в 3700 рублей за ночь. Несмотря на уставший интерьер, в комнатах чисто и уютно. Из существенных минусов можно выделить разве что медленный вайфай.
Как добраться
Третья, 7а
Гостиница НЦЧ РАН
Двухзвездочная гостиница, в которой доступен самый бюджетный вариант размещения в городе — в блоке из двух номеров с общим санузлом. Такая опция обойдется в 2000 рублей за ночь. Интерьер в гостинице уставший, сервис минимальный. Но, в отличие от маленького «Конференц-центра», здесь 99 номеров. Так что, скорее всего, место для ночевки здесь найдется даже в дни крупных мероприятий.
Как добраться
Школьный б-р, 1а