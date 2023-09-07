Астрофестиваль и science-art: зачем ехать в Черноголовку на выходные

НебольшойВ Черноголовке проживает около 20 тыс. человек наукоград в 45 км от Москвы основали двое ученых: Николай Семенов и его ученик и помощник Федор Дубовицкий. В 1956 году Семенов получил Нобелевскую премию за создание теории цепных реакций. Это открытие расширило поле для исследований в области химической физики и химической кинетики, а также дало толчок развитию атомного направления. В том же году столичный Институт химической физики (ИХФ), который создал и возглавлял Семенов, решил развивать тему, в том числе проводить опыты со взрывчатыми веществами. Делать в городе это было нельзя, поэтому руководство обратилось к Министерству обороны с просьбой подобрать подходящую локацию. Именно так в районе будущего наукограда появился научно-исследовательский полигон ИХФ, который вскоре преобразовали в филиал института.