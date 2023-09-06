«Станция Манеж» занимает два этажа выставочного пространства. Главная экспозиция об основных видах рельсового транспорта столицы и автомобильных проектах представлена на первом. А на цокольном этаже выставлены водородный лимузин Aurus, ретромодели «Москвичей» из Музея Транспорта Москвы, новые автомобили завода и макет новейшего речного электросудна. Там же находятся симуляторы кабины машиниста, карьерный стенд «Московский транспорт — это люди», семейный досуговый центр и фуд-корт.
Гигантская голограмма и свое метро
Обязательно поднимитесь на смотровую площадку перед огромными экранами. Вертикальный растянут на 37 метров в длину, а примыкающий к нему снизу горизонтальный — размером с девятиэтажный дом. Здесь показывают инфографику о развитии транспортной сети в Москве, Подмосковье и ближайших к столице городах, а каждые 20 минут запускают мультимедийное шоу.
Сначала показывают короткий ролик. По сюжету жители города едут на разном транспорте по своим делам, а девушка-художница зарисовывает в блокнот интересные лица и рассуждает о дороге. Основная идея ролика — современный транспорт объединяет людей, помогает им встречаться с близкими, находить любовь и вдохновляет на творчество. После завершения показа вертикальный экран опускается, и появляется голограмма в виде платформы с прибывающим электропоездом «Иволга 3.0», который мчится прямо на зрителей. Выглядит все очень масштабно и сопровождается красивым светом.
Самая большая экспозиция выставки посвящена Московским центральным диаметрам. На интерактивных экранах можно узнать больше о каждом из них. У стен расположены инсталляции, рассказывающие о преимуществах диаметров: удобные сервисы (вайфай, лифты, туалеты в метро), простая оплата проезда, комфортные сидения в поездах, возможность проехать через весь город, предсказуемое расписание и удобные пересадки. К каждой можно подойти и в игровой форме изучить все преимущества новых поездов МЦД: например, приложить реальную «Тройку» к валидатору для оплаты проезда и оценить новые сидения в вагонах.
Перемещаться по выставке можно не только пешком: на «Станции Манеж» работает собственный рельсовый «транспорт». В каждом зале основного этажа есть «станции», а на стенах висит табло с расписанием и названием следующего пункта прибытия. Раз в шесть минут приезжает вагон, стилизованный под поезда «Москва-2020» или «Иволга 3.0». И хотя расстояния между локациями небольшие, отказать себе в удовольствии проехать так пару станций невозможно.
Экспонаты руками трогать!
В зале, посвященном Московскому центральному кольцу, расположен интерактивный стол, на котором изображены маршрут поездов и иконки с достопримечательностями, торговыми центрами и новыми ЖК возле станций. А вдоль стен — панорамные экраны с пейзажами жилых районов в разные сезоны. Прилегающие к станциям МЦК территории преображаются на глазах, пока поезд мчится к следующей остановке.
Взрослых, вероятно, заинтересует зал об истории московского метро, где можно не только узнать об этапах строительства каждой линии, но и изучить план развития сети. На данный момент в Москве уже запущено 389 станций, а к 2030-му их будет 515, линии протянутся далеко за пределы МКАД.
В этом же зале посетители могут даже повлиять на будущее московского метро: оценить варианты интерьера нового поезда, которые сейчас в разработке, и проголосовать за понравившийся цвет — розовый «Зефир», белый «Свет» или бежевый «Эко».
Метро как искусство
Отдельный зал посвящен Большой кольцевой линии, он создан в коллаборации с современными цифровыми художниками. В центре экспозиции — светящаяся арка, символизирующая БКЛ, а также кольца поменьше, показывающие другие кольцевые линии разных стран. В Москве метрокольцо самое большое — 70 км, на втором месте Пекин — 51 км. Внутри арки БКЛ — интерактивный стол с экраном. Если выбрать одну из станций, над головой появится вдохновленный ею цифровой паттерн. Например, для «ЦСКА» создали дизайн в виде красно-синих абстракций, а «Нагатинский затон» иллюстрируют золотые чешуйки и пузырьки.
На стенах зала по кругу расположены небольшие экраны с названиями 31 станции. Если нажать на кнопку рядом с одним из них, появится краткая информация о том, какие достопримечательности и прогулочные зоны есть в соответствующем районе сейчас и что появится в ближайшее время.
Не только поезда
Московский транспорт — это не только метро и рельсовый транспорт, но и автомобильное строительство, поэтому один из залов рассказывает и об этом. МКАД, МСД, СВХ — развязок стало больше, а светофоров (и выхлопных газов) меньше, поэтому до места назначения теперь добираться гораздо быстрее.
Здесь же можно с помощью онлайн-игры изучить основные магистрали столицы — узнать, как быстрее доехать до нужной точки, пользуясь новыми дорогами. По QR-коду откроется страница с джойстиком, который нужно навести на один из автомобилей на стене зала. Затем на экране устройства появится сценарий водителя. Например, в синем автомобиле, который попался корреспондентке «Афиши Daily», едет съемочная группа из «Останкино», отснявшая сюжет в Орле. Ей нужно срочно сдать материал в эфир, а для этого лучше поехать по МСД — так журналисты сэкономят время.
Игрушки для взрослых и детей
Цокольный этаж выставки можно условно поделить на взрослую и детскую зоны. В первой представлен макет новейшего электросудна. Зайдя внутрь, можно прочитать об истории его создания.
А затем посетители выходят на «Аллею славы Москвича» — там выставлены восемь ретромоделей 1970–1990-х годов, которые не были запущены в производство и создавались инженерами как инновационные разработки. Например, автомобиль, работающий на рапсовом масле. Каждый экспонат дополняет видеоинтервью с инженером-конструктором. Можно также обратиться к сотрудникам выставки, которые подробно расскажут про любую модель.
Сразу за ретроавтомобилями стоят новые «Москвичи», а еще водородный лимузин Aurus и первый электромотоцикл бренда. Музейные макеты машин находятся на выделенных платформах, зато в современных Москвиче 3 и Москвиче 3е можно посидеть и оценить комплектацию салона. Также здесь представлен новейший седан Москвич 6, производство и продажи которого начнутся уже в этом году.
Дальше находится семейный досуговый центр. Тут и сухой бассейн, и мастер-классы по моделированию, и игровой инструктаж по технике безопасности в транспорте, и зона, где дети могут разрисовать каски строителей метрополитена (их, кстати, можно будет забрать с собой), и даже мотошкола на беговелах: в игровой форме малыши могут освоить правила езды на мотоцикле. Кроме того, любой желающий может проверить свои способности в настоящем симуляторе кабины машиниста.
Еще в игровой ребенок может примерить на себя роль работника метро — осмотрщика подвижного состава, который на конечной станции проверяет, все ли в порядке с поездом и все ли вышли. Для этого малышу дадут ярко-зеленый жилет и специальное оборудование (молоточик и фонарик), чтобы осмотр был как настоящий.
Поскольку вход на выставку «Станция Манеж» бесплатный, гостей здесь много даже в будни, но благодаря удобной логистике и тому, что между залами курсируют «поезда», толпы и давки нет. Закладывать на посещение лучше часа два, чтобы все рассмотреть, потрогать и попробовать.
Сколько стоит
вход свободный
Как добраться
Манежная пл., 1
Время работы
пн-пт 12.00–22.00, сб-вс 11.00–21.00
Когда закрывается
10 сентября