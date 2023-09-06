Здесь же можно с помощью онлайн-игры изучить основные магистрали столицы — узнать, как быстрее доехать до нужной точки, пользуясь новыми дорогами. По QR-коду откроется страница с джойстиком, который нужно навести на один из автомобилей на стене зала. Затем на экране устройства появится сценарий водителя. Например, в синем автомобиле, который попался корреспондентке «Афиши Daily», едет съемочная группа из «Останкино», отснявшая сюжет в Орле. Ей нужно срочно сдать материал в эфир, а для этого лучше поехать по МСД — так журналисты сэкономят время.