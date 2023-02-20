На внедорожнике по России: 5 зимних маршрутов

Сделать передышку можно в Волгограде, а затем — погрузиться в геологическую историю региона. Десятки миллионов лет назад начался провал земных пород, который продолжался всего несколько сотен лет назад. Так появился уникальный огромный каньон, признанный памятником природы, — Александровский грабен. Пласты земли опустились на глубину около 200 метров. В этом «провале» шириной почти 2 километра на одном участке вплотную друг к другу лежат те пласты земли, которым около 50 млн лет, и те, которым около 10 млн лет. Чтобы не растеряться, простая памятка: самые древние — почти белые, помоложе — красные. От Волгограда добраться туда можно по автомобильной дороге Волгоград — Сызрань, но последние 2 километра — грунтовка от станицы Суводская.