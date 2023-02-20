На внедорожнике по России: 5 зимних маршрутов

Домбай
Маршрут: гора Мусса-Ачитара — Бадукские озера — храмы — Архыз
Основная причина ехать зимой в Карачаево-Черкесию, на Домбай, — горнолыжный курорт. Точка притяжения здесь — гора Мусса-Ачитара с трассами четырех уровней сложности, от зеленых до черных, поэтому место подойдет всем. Сезон на Домбае, как правило, длится с декабря по апрель, а его пик приходится на февраль и март.
Чтобы оценить прелести Домбая, необязательно брать с собой экипировку. Можно подняться на вершину Муссы-Ачитары на всех видах канатных дорог, которые только существуют. Здесь есть и кресельные, и гондольные, и маятниковые. А на станциях специально оборудованы фотозоны — с верхней даже открывается вид на Эльбрус.
В 13 километрах от курорта Домбай есть еще одно обязательное для посещения место — Тебердинский заповедник, куда проще всего добраться как раз на автомобиле. Чего стоят только Бадукские озера — им около 200 лет, и чистейшая вода в них меняет цвет от светло-бирюзового до темно-фиолетового в зависимости от времени года и погодных условий. Но придется выделить для похода к озерам день: нужно пройти почти 4 километра в гору.
В Карачаево-Черкесии есть более молодой курорт — Архыз. Он принял первых любителей зимнего спорта в 2013 году, тогда как Домбай — в далеком 1965-м. Сезон катания на обоих курортах совпадает, а вот инфраструктура Архыза ближе к привычному Сочи. Чтобы ощутить разницу, лучше отправиться смотреть самому.
По дороге от горнолыжного курорта можно посетить самые древние на территории материковой России христианские храмы — Шоанинский, на горе Шоана, над селением им. Коста Хетагурова, и Сентинский — над селением Нижняя Теберда. В последнем даже сохранились фрески, датированные X веком нашей эры.
Резиденция Бабы-яги в Ярославской области
Маршрут: село Кукобой — Ярославль — Сергиев Посад
Затерянное в лесах Ярославской области село Кукобой считается резиденцией Бабы-яги. Здесь можно увидеть разные «волшебные» вещи и сказочные указатели, а сама избушка Бабы-яги может вращаться — совсем как в сказке.
«Как и положено, во владениях Бабы-яги начинается аномальная зона — перестает работать мобильная связь, а у машин перегревается двигатель», — сообщается на сайте резиденции. Это, конечно, шутки. Но к подготовке даже к такой достаточно короткой поездке лучше подойти со всей серьезностью. Если хотите убедиться в отсутствии помех на маршруте, попробуйте задать все интересующие вопросы в сообществе TANK — там на них отвечают и пользователи, и эксперты бренда. Они развеют все ваши страхи — даже относительно магии Бабы-яги.
В небольшом селе есть не только сказочные персонажи, знакомство с которыми порадует детей. Там же стоит храм Спаса Нерукотворного Образа, созданный Василием Косяковым — автором проекта Морского собора в Кронштадте. В начале прошлого века храм построили на средства местного мецената, который и пригласил петербургского архитектора — так в Кукобое появилась церковь, достойная украшать столицу.
Но это не все — в соседней заброшенной деревне Пустынь есть еще более древний Исааковский Рождество-Богородицкий монастырь. Он основан в 1659 году, в советское время был закрыт, но в 2006 году в нем начались восстановительные работы, и сейчас монастырь действует. Посмотреть его можно, проехав по асфальтовой дороге от Кукобоя до деревни Малино, но дальше сложнее — 12 километров по бездорожью.
А за цивилизацией отправляйтесь в главный город Золотого кольца — Ярославль. Осмотрите местный белый кремль, история которого началась еще в 1010 году. В завершении или в начале поездки можно заглянуть в другой город Золотого кольца — Сергиев Посад. Здесь со смотровой площадки «Блинная гора» открывается захватывающий вид на ансамбль Троице-Сергиевой лавры. После стоит заглянуть в Музей игрушки, где хранится самая первая русская матрешка.
Фантастические пейзажи Волгоградской области
Маршрут: озеро Эльтон — Медведицкая гряда — Волгоград — Александровский грабен — Арчединско-Донские пески
В Волгоградской области есть свое Мертвое море — соленое озеро Эльтон. Водоем легко мог бы стать иллюстрацией для фантастического романа — воды озера нежно-розового цвета, берега — белые из‑за соли. До революции 1917 года это было место добычи соли, а сейчас — объект притяжения туристов. Новая асфальтированная дорога позволяет без проблем добраться до озера из Волгограда. Но есть и более экстремальный путь — срезать маршрут и поехать через степь.
Любителям экстрима можно доехать и до Жирновска. В 15 километрах от этого провинциального городка находится Медведицкая гряда. У этого места дурная слава — якобы это сильнейшая геоактивная зона, где происходят странные вещи и иногда появляется НЛО. Говорят, даже техника перестает работать.
Сделать передышку можно в Волгограде, а затем — погрузиться в геологическую историю региона. Десятки миллионов лет назад начался провал земных пород, который продолжался всего несколько сотен лет назад. Так появился уникальный огромный каньон, признанный памятником природы, — Александровский грабен. Пласты земли опустились на глубину около 200 метров. В этом «провале» шириной почти 2 километра на одном участке вплотную друг к другу лежат те пласты земли, которым около 50 млн лет, и те, которым около 10 млн лет. Чтобы не растеряться, простая памятка: самые древние — почти белые, помоложе — красные. От Волгограда добраться туда можно по автомобильной дороге Волгоград — Сызрань, но последние 2 километра — грунтовка от станицы Суводская.
Автомобильная трасса Москва — Волгоград проходит поблизости с еще одним фантастическим местом региона — Арчединско-Донскими песками. Это самая северная пустыня в мире. Местные барханы достигают в высоту около 3–7 метров, но встречаются и бугры-великаны, достигающие 11 метров в высоту. Любителям экстремального вождения место особенно понравится — здесь даже проводят ралли, в том числе в зимнее время.
«Таганай» и его окрестности
Маршрут: нацпарк «Таганай» — озеро Тургояк — озеро Зюраткуль
Через национальный парк «Таганай» проходит условная граница двух частей света — Европы и Азии. Примечателен он не только этим фактом: здесь сохранились нетронутые области горной тундры, реликтовые леса и моховые болота. Причем считается, что самая красивая пора в «Таганае» — зима. Ориентироваться на местности, откуда бы вы ни подъезжали, помогут указатели «Выезд на Магнитку» — поселок в окрестностях Златоуста.
По нацпарку помогут перемещаться уже готовые карты маршрутов. Один из них — к высшей точке национального парка, горе Круглица, — ведет через Долину сказок. Название закрепилось благодаря скальным породам, напоминающим различных сказочных персонажей — присмотритесь: что в них увидите вы? Перед маршрутом не забудьте захватить из автомобиля воду, снэки, пауэрбанк и другое снаряжение.
Между хребтами Большой и Малый Таганай, в 5 километрах от центральной усадьбы национального парка, есть не менее интересная достопримечательность — Большая каменная река. С виду это нагромождение огромных — размером с человека — каменных глыб, которое протянулось на 5–6 километров в длину. А еще Каменная река действительно «течет», сползая вниз со скоростью 2–3 сантиметра в год. С ее берегов открывается вид на Двуглавую сопку. Последняя считается одной из самых красивых в парке: ее вершины называют Перья и Бараньи Лбы за характерную форму скал.
Самое размеренное место для отдыха, в котором не придется совершать длинные пешие прогулки, — озеро Тургояк. Его называют младшим братом Байкала — вода здесь чистейшая, поэтому через лед можно рассмотреть дно. В зимнее время туристов привлекают катание на коньках и лыжах, экскурсии на квадроциклах и снегоходах и зимняя рыбалка.
Но это не единственное озеро в округе, которое стоит посетить: отправляйтесь на Зюраткуль в одноименном нацпарке. После снегопада хвойный лес, окружающий водоем, особенно красив. А еще тут можно посмотреть на замерзший фонтан. На самом деле это артезианский источник, бьющий из‑под земли на высоту до 7 метров. Когда он застывает, то превращается в хрустальный купол высотой около 14 метров.
Териберка
Маршрут: Мурманск — Териберка — полуостров Рыбачий
Оазисом городской инфраструктуры в Заполярье будет его столица — Мурманск. Здесь есть что посмотреть: например, атомный ледокол «Ленин», пришвартованный у Морского вокзала, теперь работает как музей. Но точкой притяжения региона после выхода фильма «Левиафан» стала Териберка.
До всех знаковых локаций можно добраться, если поехать направо после знака «Териберка». Там вы найдете копию того самого скелета Левиафана и другие точки для фотографий. Если проехать прямо за знак около 300 метров, откроется не менее интересный вид — на кладбище кораблей XIX века. Зимой их обнаженные остовы покрывает снег, подчеркивая контуры.
В том же направлении по грунтовой дороге через несколько километров находится Батарейский водопад, который особенно очаровывает, когда замерзает и превращается в ледяной замок. Рядом с водопадом находится Каменный пляж — валуны на нем напоминают яйца дракона. За северным сиянием можно отправиться сюда или выбрать для этого губу Завалишина — сюда, на скалистые гряды залива, не достигает свет населенных пунктов и не отвлекает от ночного неба. В арктической зоне наблюдать северное сияние можно с середины сентября по начало апреля.
Насладившись Териберкой и городскими пейзажами Мурманска, можно покорить самую северную точку европейской части России. Летом полуостров Рыбачий становится местом паломничества внедорожных туристов, а вот зимой этот маршрут опустевает из‑за обилия снега. Но самые серьезно настроенные энтузиасты выезжают туда и через сугробы. На полуострове действует особый режим посещения из‑за военных объектов, поэтому перед поездкой не забудьте ее согласовать на сайте регионального Министерства природных ресурсов. Там же можно скачать карту региона и временную схему маршрутов.
Если хотите собрать группу для нестандартного автомобильного тура, то поищите единомышленников в приложении TANK. Кто‑то из пользователей, возможно, прямо сейчас собирается в те же места, что и вы, а кто‑то задумается после вашего поста, потому что всегда готов к новым приключениям. В сообществе можно знакомиться с близкими по духу людьми и первым узнавать о закрытых мероприятиях. Ищите приложение в Google Play и App Store.
Реклама. ООО «Хавейл Мотор Рус», ИНН 7729763331
18+