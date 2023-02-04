7 самых интересных московских легенд

Грозный библиофил
Иван Грозный известен как кровавый тиран и устроитель опричнины. Но почему‑то главная легенда, связанная с ним, касается такого мирного занятия, как чтение и собирание книг. Библиотеки в XVI веке были и хранилищем знаний, и признаком богатства и власти. Вряд ли Грозный был большим любителем чтения, но собрание сочинений древних авторов у него было. Считается, что большая библиотека прибыла на Русь с посольством Софьи Палеолог, когда она была невестой Ивана III. До этого коллекция принадлежала многим поколениям византийских императоров. Книги в то время хранили в каменных подвалах, потому что города часто горели. Неясно, по какой причине местоположение коллекции было утеряно, но не осталось никакой информации даже о том, в каком городе хранилась библиотека. Ее поиски начались в XVIII веке, а последнюю попытку предприняли чуть больше тридцати лет назад. Искали под Кремлем, под Домом Пашкова, в Коломенском, в Александрове (при Грозном — столице опричнины) и Вологде. Все безрезультатно. Из чего скептики делают вывод, что либо библиотеки не существовало вовсе, либо она была уничтожена в Смутное время.
Чернокнижник и злодей
С XVIII века до наших дней умы москвичей будоражит образ Якова Брюса, инженера и ученого, ближайшего сподвижника Петра I. В конце его жизни в народе ходили легенды о нем как о маге и чернокнижнике. До сих пор неясно, по какой причине. Яков Вилимович был уважаемым человеком, участвовал в военных походах, усовершенствовал порох, командовал всей русской артиллерией, управлял московской гражданской типографией, упорядочил монетное обращение в России, но стоило всего один раз ночью вылететь из окна Сухаревой башни… На самом деле на склоне лет Яков Вилимович поселился в башне на Садовом кольце, чтобы посвятить свои дни науке. В оставленных им чертежах потомки нашли в том числе схемы летательного аппарата, отдаленно напоминающего самолет. Возможно, запоздалым московским прохожим почудилось, как из окна башни вылетает нечто и парит в воздухе. Или за летающую фигуру в окне приняли телескоп, ведь Брюс занимался и астрономией.
С его личностью уже два века спустя горожане связали и историю уничтожения Сухаревой башни. Ее не взорвали, как все сносимые в 1930-е годы здания, а бережно разобрали по кирпичику. Якобы Сталин приказал искать в башне тайные книги московского мага. На самом деле башню разобрали аккуратно из‑за ее высокой художественной ценности. Многие историки и архитекторы обращались к Сталину с просьбами вообще ее не сносить, но не смогли отстоять памятник. Удалось сохранить наличник одного из окон, позже его вмонтировали в стену Донского монастыря. Уцелели также элементы декора, башенные часы и двуглавый орел. Сейчас их можно увидеть в усадьбе Коломенское.
Построить или переспросить?
Сам Иосиф Сталин тоже стал героем массы легенд, связанных в первую очередь со страхом перед этим человеком. Одна из таких историй — про архитектора Щусева. Алексей Викторович спроектировал Марфо-Мариинскую Обитель на Большой Ордынке, Мавзолей Ленина на Красной площади, Казанский вокзал и станцию метро «Комсомольская». Одна из необычных его работ — гостиница «Москва» в самом центре столицы. Согласно легенде, Щусев принес Сталину два чертежа фасада будущей гостиницы, чтобы отец народов выбрал тот, который ему больше нравится. Сталин якобы поставил свою роспись между двумя чертежами. А Щусев не осмелился спросить у вождя, что же тот имел в виду. Так и стал строить: на Исторический музей смотрит фасад с одним оформлением, на Охотный Ряд выходит второй, а западный включил в себя декор того и другого. На самом деле с постройкой «Москвы» была сложная история. Начали ее строить в начале 1930-х годов ученики Щусева, но потом их отстранили от работы. А мастера позвали переделать начатое. Поскольку каркас уже был возведен, Щусеву оставалось добавить декор в духе сталинского ампира к зданию, изначально задуманному в стиле конструктивизма. В результате архитектору удалось более-менее гармонично связать гостиницу с ансамблем Кремля и застройкой окружающих улиц.
Модернизм и алкоголизм
Многие легенды связаны с городской архитектурой, особенно если она не соответствует народным представлениям о прекрасном. В начале ХХ века в Москве жил купец Яков Филатов. Он происходил из купеческого старообрядческого рода Богородского уезда Московской губернии. Переехав в город, он стал попечителем старообрядческой общины на Рогожском Валу. Однажды Филатов задумал построить доходный дом на углу Остоженки и 1‑го Обыденского переулка, чтобы иметь прибыль от сдачи квартир в аренду. Архитекторы сделали ему проект по последней тогдашней моде — в стиле модерна. Украсили здание разнообразными архитектурными элементами, разной формы балконами и эркерами, а также лепниной в виде ракушек, рыб и морских чудищ. Как и у многих угловых домов того времени, на крышу водрузили декоративное навершие. Только вместо шпиля оно заканчивалось круглой площадкой. Горожане сразу углядели в колоколообразной башенке перевернутую рюмку. И вынесли однозначный вердикт: владелец дома допился до чертиков, но все-таки решил бросить. А чтобы боженька помог не сорваться, повыше к небу поставил перевернутую рюмку — символ окончания пьянки. Легенда о завязавшем купце живет в Москве уже больше ста лет и до сих пор активно эксплуатируется экскурсоводами и краеведами.
Церковные скамьи
В ХХ веке героем многочисленных московских легенд стал метрополитен. Тут и миф о поезде-призраке, и страшилки про огромных крыс-мутантов, и многое другое. Некоторые истории касаются великолепной отделки центральных станций. На «Новокузнецкой» есть скамьи из цельного куска мрамора с рельефами в виде завитков и виноградных лоз. Рядовые горожане обычно видят мрамор в музеях, где к нему нельзя даже прикоснуться. А в метро на мраморе запросто можно посидеть, потрогать его руками, некоторые даже пытаются что‑то на нем нацарапать «на века». Даже сейчас, потемневший и затертый, мрамор этих массивных скамей впечатляет. А представляете, как он шикарно выглядел при открытии станции в 1943 году?
Людям было тяжело поверить, что все это было создано просто для их удобства. В 1943-м не у каждого была возможность поесть досыта, а тут столько денег вложено в станцию метро. Так и родилась легенда, что «Новокузнецкую» украшают скамьи из храма Христа Спасителя, которые якобы вывезли из церкви, перед тем как ее взорвать. Что интересно, никто из историков архитектуры позже не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту легенду: не сохранилось фотографий тех частей храма, где могли бы стоять скамьи. В одном из интервью сын архитектора станции Ивана Таранова рассказывал, что, по словам отца, мраморные глыбы для скамеек были закуплены специально для отделки платформы и до начала работ хранились на складе.
Софья поможет
Многие со школы знают судьбу царевны Софьи, сестры Петра I. Она была регентшей при своих малолетних братьях, то есть правила вместо них. И, судя по историческим справкам, с задачей неплохо справлялась. Поэтому, когда братья подросли, не захотела передавать трон. Последствия были драматичными: стрелецкие бунты, их жестокое подавление Петром I и пожизненное заточение Софьи в Новодевичьем монастыре. Историографы последующих веков традиционно рисовали негативный образ царевны Софьи: и злая она была, и властная — в общем, плохая женщина, так ей и надо! А в учебниках печатали ее портрет руки Репина: с растрепанными волосами и безумным взглядом в глазах навыкате.
Но потомки пожалели царевну и создали легенду, что Софья помогает в важных жизненных делах. Нужно только оставить ей свою просьбу на стене Напрудной башни, где она была заточена. Со временем стены крепости стали густо исписаны просьбами страждущих. Зачастую запискам пытались придать форму молитвы и называли Софью святой, хотя она никогда не была причислена к лику святых. По мнению москвоведов, легенда о царевне Софье как о заступнице и помощнице в делах не ходила в Москве ни в XVIII веке, ни спустя столетия, а появилась не так давно, примерно в 90-е годы ХХ века. Вот уже тридцать лет идет незаметная борьба служителей монастыря с теми, кто пишет записки Софье. Надписи и закрашивали, и отбивали вместе со штукатуркой, и закрывали забором, и высаживали под башней колючие кусты — ничего не помогало. Текущие ремонтные работы в Новодевичьем хоть как‑то ослабили пыл фанатов. Но легенда о том, что царевна готова помочь всем, кто к ней обратится, живет до сих пор.
Университет глубокой заморозки
Многие москвичи слышали историю о том, что Главное здание МГУ построено на высоком берегу Воробьевых гор вопреки законам физики, только лишь по воле товарища Сталина. Обрывистый берег склонен к оползням, насыщен родниками, и держится высотка только благодаря постоянно работающим морозильным установкам, превращающим почву под ней в смесь льда и земли. Если установки выйдут из строя, здание университета рухнет в Москву-реку.
Вероятно, легенда связана с тем, что при возведении сталинских высоток действительно применялся метод заморозки грунтов, но, правда, не под МГУ, а на Красных Воротах. И об этом тогда активно писала пресса. Из чего народ сделал вывод, что раз уж землю заморозили, то в таком положении ее надо и поддерживать. На самом деле после окончания строительства установки выключают, а от проникновения воды здание оберегает бетон. Что касается МГУ, он расположен на плато в 850 метрах от края высокого берега. По записям одного из руководителей строительства А.Н.Комаровского, здание стоит «на прочных грунтах, способных выдержать большое давление без существенных осадок». Так что обрушение в реку ему не грозит.