7 самых интересных московских легенд

Иван Грозный известен как кровавый тиран и устроитель опричнины. Но почему‑то главная легенда, связанная с ним, касается такого мирного занятия, как чтение и собирание книг. Библиотеки в XVI веке были и хранилищем знаний, и признаком богатства и власти. Вряд ли Грозный был большим любителем чтения, но собрание сочинений древних авторов у него было. Считается, что большая библиотека прибыла на Русь с посольством Софьи Палеолог, когда она была невестой Ивана III. До этого коллекция принадлежала многим поколениям византийских императоров. Книги в то время хранили в каменных подвалах, потому что города часто горели. Неясно, по какой причине местоположение коллекции было утеряно, но не осталось никакой информации даже о том, в каком городе хранилась библиотека. Ее поиски начались в XVIII веке, а последнюю попытку предприняли чуть больше тридцати лет назад. Искали под Кремлем, под Домом Пашкова, в Коломенском, в Александрове (при Грозном — столице опричнины) и Вологде. Все безрезультатно. Из чего скептики делают вывод, что либо библиотеки не существовало вовсе, либо она была уничтожена в Смутное время.