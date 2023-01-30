Россиянам приходят огромные счета за коммуналку. Что происходит и как платить меньше?

Если говорить о ситуации более глобально, избыток энергоресурсов никак не влияет на цены. Добывают у нас их не избыточно, а столько, сколько нужно для удовлетворения внутреннего и внешнего спроса. Другое дело, что относительная дешевизна добычи энергоресурсов при высоких мировых ценах на них позволяет сохранять внутреннюю стоимость низкой. Но сейчас производить ресурсы и, главное, обслуживать всю огромную добывающую и транспортную инфраструктуру становится дороже, а мировые цены на некоторые ресурсы не радуют, на другие — высоки, но продать их стало трудно. Поэтому приходится часть бремени перекладывать на внутренний рынок. Если же озадачить этим поставщиков, тогда они не смогут обеспечивать налоговую базу для государства.