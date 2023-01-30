Россиянам приходят огромные счета за коммуналку. Что происходит и как платить меньше?

Почему цены на коммунальные услуги выросли
Тарифы ЖКХ повышают стабильно раз в год, но в 2022 году власти увеличили их дважды: в июне — на 2,9–6,5% в зависимости от региона и в декабре — до 9%. Взамен людям пообещали, что стоимость коммунальных услуг не будет расти до лета 2024 года. Минэкономразвития РФ объяснило перенос сроков необходимостью сохранить «бесперебойную работу и развитие инфраструктуры ЖКХ, качественные жилищно-коммунальные услуги для населения». Еще индексация нужна для обновления теплотрасс и водопроводов.
Власти подчеркнули: в последние три года повышение цен на ЖКХ было до двух раз ниже инфляции, что позволило сделать индексацию «безболезненной». Инфляция в России в 2022 году составила 11,9%, в 2021 году — 8,4%, в 2020 году — 4,9%. Тарифы на ЖКУ в прошлом году проиндексировали два раза, то есть максимальный суммарный процент повышения составил 15,5, в 2021 году — от 3,2 до 6,5%, в 2020 году — от 2,4 до 6,5%.
При этом опрос «Ведомостей» и OMI показал: большинство работодателей не стали индексировать зарплаты в январе — марте 2022 года. Прибавку получили только 29,4% опрошенных. Социальные пенсии в 2020 году увеличили на 6,1%, в 2021 году — на 3,4%, в 2022 году — на 19,46%.
Как изменились тарифы
В Москве в сравнении с прошлым годом холодная вода стала почти на 17 рублей дороже, горячая — на 114, водоотведение — на 59, отопление — на 446, газ — на 21, капитальный ремонт — на 70, уборка, ремонт подъезда и вывоз мусора — на 184 рубля. В общей сложности коммуналка выросла более чем на 1000 рублей, или примерно на 13,5%. При этом для жителей Новой Москвы цены на водоотведение поднялись на 180%, на электричество — на 60%, на тепло — на 46%.
В Петербурге власти рассчитали суммарный платеж за коммунальные услуги после декабрьского повышения тарифов — примерно 3000 рублей в месяц, то есть на 235 рублей, или на 8,5%, больше, чем до декабря. Горожан особенно возмутила цена за отопление: жители многоквартирного дома на Васильевском острове получили квитанции, где стоимость теплоэнергии увеличилась в два раза. В Кронштадте за отопление 70-метровой квартиры в декабре заплатили 5400 рублей, в январе 7200. В Выборгском районе в квартире площадью 76,1 кв.м за декабрь вышло 2840 рублей, за январь — 4821 рубль.
Почему в России повышают цены на услуги ЖКХ, несмотря на обилие ресурсов?
Заместитель декана экономического факультета МГУ
Нельзя утверждать, что тарифы растут слишком быстро. В декабре в России ежемесячная плата за сетевой газ была выше показателя конца прошлого года на 11–12%, а стоимость электричества возросла за тот же период на 13–14% при общей инфляции около 12%. Ценовые шокиРезкое изменение цены на важное для экономики сырье. в экономике транслируются в издержки компаний, предоставляющих коммунальные и жилищные услуги. Правительство могло бы сгладить эти эффекты за счет поэтапной индексации тарифов, хотя бы отложив ее, как обычно, до июля, но предпочло этого не делать.
Если говорить о ситуации более глобально, избыток энергоресурсов никак не влияет на цены. Добывают у нас их не избыточно, а столько, сколько нужно для удовлетворения внутреннего и внешнего спроса. Другое дело, что относительная дешевизна добычи энергоресурсов при высоких мировых ценах на них позволяет сохранять внутреннюю стоимость низкой. Но сейчас производить ресурсы и, главное, обслуживать всю огромную добывающую и транспортную инфраструктуру становится дороже, а мировые цены на некоторые ресурсы не радуют, на другие — высоки, но продать их стало трудно. Поэтому приходится часть бремени перекладывать на внутренний рынок. Если же озадачить этим поставщиков, тогда они не смогут обеспечивать налоговую базу для государства.
Как сэкономить в текущих условиях?
Оплачивайте коммуналку картой с кешбэком и откажитесь от ненужных услуг. Например, можно отменить оплату за радиоточку — проводное радио. Чтобы сделать это в Москве, подайте заявление в центре «Мои документы». В Петербурге нужно написать в ФГУП «Российские сети вещания и оповещения». В других городах узнать, кто оказывает эту услугу, можно через управляющую компанию, ТСЖ или Единый расчетный центр.
Чтобы отключить коллективную антенну, узнайте у УК, ТСЖ или через Единый расчетный центр, кто отвечает за нее. Позвоните в обслуживающую организацию и оставьте заявку. В Едином расчетном центре возьмите справку об отсутствии задолженности, ее необходимо показать мастеру при отключении. Также можно перестать платить за домашний телефон — для этого нужно написать заявление в обслуживающую компанию.
Поменяйте краны с системой из двух вентилей на рычажные — так можно сохранить до 25% воды. Установите многотарифные счетчики на свет, учитывающие время суток (днем кВт дороже) — они помогут сэкономить до 25% электроэнергии. Учитывайте, что старая бытовая техника (ниже класса D) потребляет гораздо больше ресурсов, чем новая с классом энергоэффективности А+++.
Используйте энергосберегающие лампы: такая 20-ваттная светит как обычная 100-ваттная и потребляет в 5–10 раз меньше энергии. Проверьте, не протекают ли в квартире краны или батареи, устраните при необходимости неполадки — это поможет сократить расход воды и тепла до 20%.
Пользуйтесь льготами и субсидиями. Правительство компенсирует половину стоимости услуг ЖКХ людям с инвалидностью любой группы и семьям, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, участникам ВОВ, ветеранам боевых действий, военным пенсионерам, многодетным семьям. В некоторых регионах список может быть шире. Ознакомиться с ним можно на сайте ГИС ЖКХ, в разделе «Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан». Еще власти выделяют субсидии на оплату коммуналки, если расходы на нее превышают доходы: для москвичей — на 10%, для петербуржцев — на 14%. Условия субсидий для остальных регионов можно посмотреть здесь.