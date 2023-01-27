Искусство в большом городе, императорские дворцы и парк-река: творческий гид по Лефортово

У последнего особенно интересная история: изначально это было несколько деревянных зданий в стиле барокко, созданных для Анны Иоанновны по проекту архитектора Бартоломео Растрелли. При Екатерине II на месте деревянного дворца возвели каменный, с огромными красными фасадами в духе классицизма, и назвали, естественно, Екатерининским дворцом. Павел I превратил здание в казармы. После пожара 1812 года комплекс был разрушен, но при Александре I его восстановили. С тех пор и до начала нулевых здесь располагались разные военные академии. Считается, что после реставрации дворцовый комплекс мог бы стать таким же центром культурного притяжения, как и Третьяковская галерея, но пока здание находится в ведении Министерства обороны.