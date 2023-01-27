Искусство в большом городе, императорские дворцы и парк-река: творческий гид по Лефортово

Для большинства москвичей Лефортово в первую очередь ассоциируется с Екатерининским дворцом, конструктивистскими кварталами и старыми парками. Район действительно известен историческими постройками разных эпох и визуальными контрастами: основу архитектурного стиля здесь заложили еще во времена Российской империи, когда на берегу Яузы возвели несколько дворцов и дворянских усадеб.
После революции эту часть города застроили домами для рабочих (так называемая Дангауэровка) и добавили несколько зданий в конструктивистском стиле — корпуса институтов ВЭИ, МТУСИ и МЭИ. Не обошлось и без сталинского ампира — «Генеральский» дом, по которому многие водители определяют границу района.
Помимо прочего, в Лефортово располагались крупные промышленные предприятия, на территории которых сегодня находятся популярные креативные кластеры: Artplay, «Арма» и «Винзавод».
Новая жизнь исторических построек
У многих культурных пространств Москвы похожая история: в разные годы XIX века в городе появлялись заводы и фабрики. К концу XX века их переоборудовали по новым стандартам или перевели в более отдаленные от жилых кварталов места. А в начале 2000-х появился тренд на освоение индустриальных объектов — большинство заводов переоборудовали в творческие кластеры. Со временем они обросли модными барами и локальными шоурумами, а сегодня стали точками сосредоточения главных выставок и культурных мероприятий города.
Так, «Арма» когда‑то была газовым заводом (отсюда ее отличительные цилиндрические кирпичные постройки), «Винзавод», как ни парадоксально, начинался с пивоваренной фабрики, а центр дизайна Artplay вырос из литейного завода.
«Арма» превратилась в популярную выставочную площадку: здесь проходят крупные культурные мероприятия и работает галерея VS Unio, где показывают работы художников и скульпторов мирового масштаба. А после появления творческого пространства Gazgolder территория «Армы» стала еще и важной музыкальной точкой на карте Москвы.
«Винзавод» переквалифицировался в центр современного искусства и запустил несколько крупных проектов: помимо регулярных выставок, здесь проводят встречи арт-рынка, а благодаря направлению Urban + Art на «Винзаводе» появился арт-квартал с работами уличных художников.
Artplay приобрел звание первого креативного кластера столицы: сейчас на площадке бывшего завода работают крупные архитектурные бюро и дизайн-студии. Здесь же запустили центр цифрового искусства Artplay Media с интерактивными выставками и мультимедийными проектами.
Архитектура с историей
Другой важный культурный пласт района — исторические постройки и памятники. Лефортово вырос из Немецкой слободы — так называлась часть города, в которой селились европейцы, причем выходцы не только из Германии, но и из других стран. При Петре I был построен Лефортовский дворец, а с приходом к власти Анны Иоанновны на его территории появился Анненгоф.
У последнего особенно интересная история: изначально это было несколько деревянных зданий в стиле барокко, созданных для Анны Иоанновны по проекту архитектора Бартоломео Растрелли. При Екатерине II на месте деревянного дворца возвели каменный, с огромными красными фасадами в духе классицизма, и назвали, естественно, Екатерининским дворцом. Павел I превратил здание в казармы. После пожара 1812 года комплекс был разрушен, но при Александре I его восстановили. С тех пор и до начала нулевых здесь располагались разные военные академии. Считается, что после реставрации дворцовый комплекс мог бы стать таким же центром культурного притяжения, как и Третьяковская галерея, но пока здание находится в ведении Министерства обороны.
Еще одна интересная историческая локация — церковь Петра и Павла. Изначально она была деревянной и строилась во времена Петра I для солдат полка Франца Лефорта (именно в честь него назван район Лефортово). А уже после его смерти Петр приказал возвести каменную церковь в память о товарище.
Храм интересен и с архитектурной точки зрения: внутри своды украшены старинной росписью, а на внешних стенах здания расположена мозаика с панорамой Немецкой слободы XVI века. Говорят, что эту красоту оценил даже Наполеон: считается, что он приказал своим солдатам не прикасаться к храму.
Станция «Андроновка» (не путайте с одноименной современной станцией МЦК) — тоже место с историей: в начале прошлого века для развития торговли и промышленности нужна была транспортная инфраструктура, поэтому власти открыли железную дорогу, которая позволяла быстрее доставлять груз, минуя людные вокзалы.
Примерно в то же время в юго-восточной части железного кольца открыли «Андроновку»: тогда в этом районе было не слишком много предприятий, но авторы проекта как будто предвидели надвигающийся индустриальный всплеск 20–30-х годов. Можно сказать, что «Андроновка» в каком‑то смысле опередила свое время — к 1950-м она стала важнейшей станцией окружной железной дороги, связывающей сразу три основных железнодорожных направления, поэтому ее первой из всех существующих в Москве станций оборудовали под новую автоматическую систему централизации.
Сейчас «Андроновка» считается одним из памятников архитектуры, здание сохранило оригинальное оформление фасадов в стиле модернизма 1900-х годов. Увидеть его можно из окна поезда, проезжающего по МЦК.
Новый архитектурный слой
Преображается с годами и облик Лефортово: на смену пятиэтажкам из 60-х приходят бионические фасады новых кварталов, а к историческим липовым аллеям добавляются благоустроенные зеленые пространства.
Новая архитектурная доминанта района — жилой комплекс «Символ» от девелопера «Донстрой». В его фасадах гармонично сочетаются темные и светлые оттенки, плавные бионические линии и строгая геометрия простых форм. Концепцию разрабатывало российское бюро Atrium, дизайн-код — британские мастера из LDA Design и UHA London.
Жилой комплекс строится на месте цехов знаменитого металлургического завода «Серп и молот». «Донстрой» превратил бывшую промышленную территорию в комфортный урбанистический парк «Зеленая река», в будущем его площадь составит 10 га. Парк с витиеватыми дорожками, похожими на ручейки, и множеством зеленых насаждений буквально течет между домами.
Компания не только отдала должное природе, но и позаботилась о досуге горожан: здесь есть амфитеатр, столы для пинг-понга, уютные зоны отдыха с шезлонгами, ярмарочная площадь, тематические детские и спортивные площадки. На первых этажах корпусов, стоящих вдоль «Зеленой реки», есть кафе и рестораны, винотеки, салоны красоты, супермаркеты, сервисы бытовых услуг — в общем, все, что позволяет приятно совмещать домашние хлопоты с вечерним променадом.
Сам «Символ» благодаря плавным линиям внешних конструкций органично вписывается в парковую зону. Фасады домов выполнены в едином стиле, а разноэтажные корпуса вместе создают футуристический ансамбль. Кажется, что гуляешь по городу будущего: высокотехнологичному, но при этом очень зеленому. А внутри — квартиры с разнообразными планировочными решениями. В проекте можно найти все: от эргономичных студий и просторных семейных квартир до пятикомнатных резиденций с собственными террасами, высокими потолками и панорамным угловым остеклением в пол.
Культурный код
Лефортово — единственный в Москве район, истории которого посвящен отдельный музей. В экспозиции — воспроизведенные военные мундиры местного полка, исторические гравюры с панорамами района и оригинальные элементы дворцов, которые не сохранились до нашего времени.
В Музее истории Лефортово есть и образовательные программы: на занятиях по геральдике рассказывают об истории районов Москвы, для детей проводят исторические квесты, а еще регулярно читают лекции. Например, можно послушать о становлении института сестер милосердия в Лефортово, узнать, как менялся быт москвичей в Петровскую эпоху, и расшифровать послания Л.Н.Толстого к его таинственной мадам Гельбиг.
Помимо государственных музеев, в Лефортово есть несколько авторских культурных проектов: в одном из корпусов бывших красных казарм обосновалась Alpert Gallery, где выставляют картины современных художников и мастеров советской живописи — некоторые из полотен можно приобрести. Здесь же проводят литературные вечера и семинары.
А в небольшом магазинчике у метро «Шоссе Энтузиастов» продают украшения ручной работы от мастеров из старинного кавказского поселения Кубачи: это место славится традициями ювелирного и оружейного мастерства, а технология изготовления держится в строгом секрете и передается из поколения в поколение. Считается, что именно у кубачинских умельцев Александр III заказывал сувенирный набор холодного оружия, который сейчас хранится в Музее Виктории и Альберта в Англии. Сейчас в магазине можно найти различные украшения и посуду из серебра, а еще посмотреть на обширную коллекцию резных ножей.
Культурно-образовательную канву Лефортово дополнит и «Символ». Сейчас на территории проекта «Донстрой» возводит новое здание для Бауманской инженерной школы № 1580, которая сможет принять 1225 учеников.
Школа в «Символе» станет одним из самых больших образовательных учреждений в районе — ее площадь составит более 16 700 кв. м. В здании «Донстрой» оборудует информационный центр с библиотекой и медиатекой, ИТ-полигон, цифровую лабораторию и инструментальные мастерские. В кабинетах естественных наук будут специальные зоны практикума и лаборантские.
Школу от мастерской Atrium уже оценили и профессионалы из архитекторской среды: в 2021 году проект получил премию Москвы за «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта социальной инфраструктуры».
С каждым новым проектом — будь то школа, жилой комплекс или парк — Лефортово не только преображается внешне, но и меняет свое смысловое наполнение: так, из большого промышленного кластера район превращается в новую точку притяжения столицы, где живет вековая история города и формируется культура современности. Наслоения архитектурных стилей формируют отличительный облик района, а эргономичные жилые пространства, пришедшие на смену сталинским пятиэтажкам, делают Лефортово более привлекательным для переезда.