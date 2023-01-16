Что будет с рынком недвижимости в 2023 году

Новостройки — это очень интересный феномен. Этот сектор активно поддерживается государством. Создаются все условия, чтобы застройщики не разорились, банки получили деньги, вложенные в проектное финансирование, а все дома достроились. Думаю, что новостройки будут продолжать заливать деньгами. Это та самая игла ипотечного кредитования, на которой весь стройкомплекс сидит с 2020 года. Но при этом, так как ипотека даже с текущими ставками и сниженными ценами, недоступна многим людям, застройщики будут вынуждены давать крупные скидки. Сейчас уже нередки дисконты в 25-30%. Я даже видела в Москве билборд с надписью «пришел — 20%, увидел — 35%, победил — 50%». До 50%, конечно, все застройщики не прогнутся, но праздник распродаж в 20-30% еще какое‑то время продлится . Для нас это хороший прогноз, потому что вы можете стать обладателем недвижимости, которая не будет так сильно дешеветь. Сейчас стоит чего‑нибудь прихватить у застройщиков, особенно учитывая недорогую ипотеку. Новостройки могут даже защитить инвесторов от реальной инфляции, то есть дать 20-30% прибыли от вложенного капитала в год.