От астрологии до психотерапии: где россияне находили надежду в 2022 году

За 2022 год количество сессий с психологами Alter увеличилось на 62% по сравнению с 2021 годом, а количество новых клиентов выросло на 46%. Больше всего новых клиентов было в марте, октябре и ноябре . Любопытно также, что если в более спокойном 2021 году в мае–июле был явный спад спроса, связанный с сезонностью (в этот период люди обычно меньше ходят к психологам), то в 2022 году в эти месяцы сезонного спада почти не было, напротив, продолжался рост. При этом после двух самых стрессовых для России событий 2022 года — 24 февраля и начала мобилизации 21 сентября — колебания спроса были схожими: на пару недель — небольшой спад, затем — восстановление и активный рост. Такая картина характерна для кризисных событий в целом: сначала внимание переключается на решение «горящих» вопросов, а остальное на некоторое время отходит на второй план. К тому же в ситуации неопределенности люди стараются оптимизировать расходы или перераспределяют их на срочные нужды. Затем, когда неотложные дела сделаны, люди возвращаются на терапию. Весной 2020 года, когда объявили о локдауне, мы наблюдали похожую динамику спроса. В целом в 2022 году спрос на психотерапию гораздо выше, чем в предыдущем , что связано как с событиями на Украине, так и с естественным ростом рынка.