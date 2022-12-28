От астрологии до психотерапии: где россияне находили надежду в 2022 году

Вера в сверхъестественное
По данным ВЦИОМ, опубликованным в этом ноябре, каждый третий россиянин верит в способность отдельных людей предсказывать судьбу. Каждый четвертый опрошенный верит в колдовство и способность некоторых людей наводить порчу. В возможности общения с душами умерших убеждены 12%, а гороскопам доверяют 15%. При этом с 2015 года количество сторонников этих альтерантивных практик стабильно падает. Например, в колдунов и порчу тогда верили 48%, то есть сейчас таких людей почти в два раза меньше. При этом сфера диджитализируется: растет количество аккаунтов гадалок в Instagram* и продажи магических товаров на маркетплейсах — по некоторым категориям, вроде приспособлений от сглаза, зафиксировано увеличение продаж на 125%.
Религия
Согласно данным «Левада-центра» (признан иноагентом), опубликованным в мае 2022 года, 71% россиян относят себя к православным, 5% — к мусульманам и еще около 3% к другим религиям (прежде всего к католицизму, протестантизму и буддизму). Еще 15% респондентов не относят себя ни к какому вероисповеданию и около 4% называют себя атеистами. Двумя годами ранее атеистов было больше — 7%, а православных меньше — 65%.
Антидепрессанты
Продажи антидепрессантов в России выросли больше чем в два раза: аналитики сравнивали данные сентября 2022 года с показателями этого же месяца 2021 года. Директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова сообщила, что с конца февраля спрос на антидепрессанты, снотворные и успокоительные средства в России был значительно выше, чем в предыдущие годы, на фоне геополитической и экономической ситуаций. По ее словам, люди покупают не только безрецептурные, но и рецептурные препараты. Врачи отмечают, что многие пациенты обращаются к ним с подобными жалобами впервые.
Алкоголь
В 2022 году в России выросло употребление крепкого алкоголя. Только в первом полугодии, по данным Росалкогольрегулирования, в стране продали 549 млн л крепкого алкоголя, что на 42 млн больше, чем за тот же период 2021 года, и на 44 млн больше, чем за первое полугодие 2020-го. В середине июля Национальный союз защиты прав потребителей сообщил, что в первом месяце лета 2022 года розничная продажа водки в России выросла на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Психотерапия
CEO психологической платформы Alter
За 2022 год количество сессий с психологами Alter увеличилось на 62% по сравнению с 2021 годом, а количество новых клиентов выросло на 46%. Больше всего новых клиентов было в марте, октябре и ноябре. Любопытно также, что если в более спокойном 2021 году в мае–июле был явный спад спроса, связанный с сезонностью (в этот период люди обычно меньше ходят к психологам), то в 2022 году в эти месяцы сезонного спада почти не было, напротив, продолжался рост. При этом после двух самых стрессовых для России событий 2022 года — 24 февраля и начала мобилизации 21 сентября — колебания спроса были схожими: на пару недель — небольшой спад, затем — восстановление и активный рост. Такая картина характерна для кризисных событий в целом: сначала внимание переключается на решение «горящих» вопросов, а остальное на некоторое время отходит на второй план. К тому же в ситуации неопределенности люди стараются оптимизировать расходы или перераспределяют их на срочные нужды. Затем, когда неотложные дела сделаны, люди возвращаются на терапию. Весной 2020 года, когда объявили о локдауне, мы наблюдали похожую динамику спроса. В целом в 2022 году спрос на психотерапию гораздо выше, чем в предыдущем, что связано как с событиями на Украине, так и с естественным ростом рынка.
Среди причин, по которым люди начинают терапию, в 2022 году на первое место вышли семейные и партнерские отношения — 25% от общего количества запросов. Относительно прошлого года их число возросло почти в 1,7 разаВ 2021-м их было 15%, и эта тема была лишь на третьем месте по популярности.. На втором месте в 2022 году — сильные эмоции: 19% запросов. В 2021-м их доля составляла 14% — рост более чем на треть: эта тема с четвертой позиции поднялась на вторую. Примерно столько же запросов — порядка 19% — касается принятия решений и мотивации. В 2021-м данная тема была на первом месте — о ней были 28% обращений. То есть в 2022 году доля запросов на эту тему сократилась практически на треть (на 32,14%). На четвертом месте — вопросы самооценки и уверенности в себе: 13% от общего количества запросов. При этом в 2021 году данная тема была на втором месте: 19% запросов. Здесь мы также наблюдаем падение почти на треть (на 31,6%) относительно прошлого года.
Также стоит отметить, что на 37,5% возросло количество запросов, связанных с конфликтами, ссорами и сложностями в коммуникации, — 11% в 2022 году против 8% в 2021-м (данная тема второй год подряд на пятом месте). Этот рост говорит о том, что события на Украине привели к разладу и конфликтам в отношениях между многими людьми и, в частности, внутри семей.
Изменилось и количество пользователей, которые заходят на сайт из‑за рубежа. Если в 2021 году их было 15,55%, то в этом — уже 31%. Чаще всего эти люди находились в странах СНГ: Грузии, Армении, Казахстане, Белоруссии.
Астрология
Астролог
Я отметила повышение спроса — в целом за год процентов на 20. Был очень сильный всплеск активности в феврале, когда все эти неожиданные события начались, — примерно на 50%. Люди просили составлять прогнозы и делать предсказательные расклады на конкретные ситуации. Было много вопросов об эмиграции, переездах, переквалификации, выборе сферы деятельности, где покупать недвижимость, куда устроить учиться ребенка. Люди волнуются о том, как сложится их будущее, будущее их капитала, бизнеса, детей. Ситуативные запросы популярны по сей день, планировать сейчас сложно, и людям нужно на что‑то опереться. В таком случае нетрадиционные знания, гадания, астрология — все это находит отклик в сердцах людей. Плюс в принципе наступает период на планете, когда люди, владеющие интуитивными знаниями, обретают популярность, эта сфера становится все более значимой, и она будет становиться еще популярнее.
* Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность и деятельность ее сервисов в стране запрещена.