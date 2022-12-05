Недавно банк для предпринимателей и предприятий Точка запустил новый проект «Точки на карте» — серию аудиогидов и подкастов с прогулками по Москве. В них предприниматели ведут слушателей по своим любимым маршрутам и делятся связанными с ними воспоминаниями. Получилось пять вдохновляющих историй о мелочах, из которых складывается целая жизнь, и об идеях, положивших начало большим свершениям.
Участники проекта рассказали читателям «Афиши Daily» о своих местах силы в Москве и поделились советами, как заземлиться и где искать вдохновение, когда все вокруг идет не по плану.
Максим Пинигин
Основатель яхт-клуба Сила Ветра — места, которое научило москвичей ходить по воде и превратило парусный спорт из необычного увлечения в хобби для всех желающих.
В Москве у меня сразу три любимых места, в которых я подпитываюсь силой и энергией: во-первых, это наша база в Строгино, где можно посидеть у воды, посмотреть на заходящее солнце, а если повезет — застать проплывающего бобра. Там чувствуешь себя как в оазисе, который странным образом затесался в городскую среду и совсем не похож на классическую Москву. Очень рекомендую как‑нибудь прогуляться от метро «Щукинская» до базы Сила Ветра — по пути можно насладиться видом со Строгинского моста (закаты там сумасшедшие) и пройти через Москворецкий парк. Прямо за велодорожкой там начинается лес, в котором водятся дикие звери, — гуляешь, и кажется, что ты уже далеко за городом. Удивительные контрасты!
Кстати, на такую прогулку можно отправиться вместе с Максимом Пинигиным — в аудиогиде Точки есть выпуск, где основатель Силы Ветра рассказывает о каждой локации из своего любимого маршрута, а в перерывах между остановками делится забавными историями о своих путешествиях и создании яхт-клуба.
Второе место силы — футбольная площадка на Мясницкой, где мы с друзьями периодически собираемся, чтобы поиграть. Это такое творческое андеграундное место, исписанное граффити, куда люди приходят играть в футбол и баскетбол или танцевать. Для меня это среда, где можно укрыться от суеты города, от всех этих людей в костюмах на дорогих машинах. А третье важное для меня место — это шахматный клуб World Chess рядом с высоткой на «Баррикадной», где можно отвлечься и поиграть в шахматы с соперником любого уровня.
Чтобы держать себя в тонусе и не выпадать из жизни из‑за неприятных новостей, я стараюсь постоянно создавать полезные привычки. У меня даже есть расписание по дням: в понедельник я играю в шахматы, во вторник сажусь за «Контру»Counter-Strike — компьютерная игра, 3D-шутер. или «Старкрафт»StarCraft — серия компьютерных игр в жанре стратегий в реальном времени., в среду — день преферанса с друзьями, а в четверг — настольный теннис. Так создается некоторая стабильность в жизни: я точно знаю, что каждый новый понедельник будет похож на предыдущий, а это дает точку опоры и добавляет уверенности в завтрашнем дне.
Основательница сервиса печати фотокниг Периодика. Миссия проекта — сохранить самые ценные моменты жизни в красивом и удобном формате: семейных календарях, карточках, фотокнигах или блокнотах.
Я нахожу вдохновение и спокойствие в прогулках по тихому историческому центру города: люблю разглядывать фасады зданий, заходить во дворики, искать новые тропинки, смотреть за спешащими людьми. Так я однажды открыла свой любимый маршрут: он начинается с Лялиной площади и большого перекрестка из пяти дорог. Там я беру кофе в Tinto и отправляюсь посмотреть на красивый храм в Барашевском переулке — это идеальное место, чтобы остановиться и подумать о чем‑то своем. А оттуда через дворы иду к Покровскому бульвару, по пути разглядывая другие красивые соборы, и так дохожу до Ордынки.
Прогулка Вари — длинная и медитативная — идеально подходит для выходного дня. Если решите повторить этот маршрут по исторической Москве, обязательно включите аудиогид «Точки на карте» — там Варя рассказывает о секретных местах, на которые в обычных прогулках можно наткнуться только случайно, и делится любимыми ресторанами и магазинчиками, куда стоит заглянуть по пути, чтобы сделать паузу и передохнуть.
Есть еще один способ, который помогает отвлечься и зарядиться силами, — метод контрастов. Нужно найти то, что противоположно вашему привычному распорядку. У меня, например, обычно очень плотное расписание в работе: я всегда знаю, что буду делать, когда и с кем встречаться.
А еще можно заглянуть туда, где вы вряд ли оказались бы в своей привычной жизни. Это может быть гостиница «Ханой-Москва» или лобби какого‑то отеля — что угодно, лишь бы место было для вас необычным.
Илья Ромашко
Основатель Gogol School — творческой лаборатории, где актеры и режиссеры ведущих театров Москвы учат актерскому мастерству, помогают освоить навыки управления эмоциями и телом, которые полезны и в жизни, и в работе.
В Москве много природных парков, но большинство из них настолько облагорожены, что выглядят как искусственный ландшафт. А в Филях благоустройство проведено бережно, с сохранением природной естественности: где‑то торчат папоротники, где‑то попадаются заросли кустов, а по деревьям прыгают белки. Этим и хорош Филевский парк: здесь можно прогуляться по ровным дорожкам, вдоль которых стоят фонари и лавочки, а можно свернуть на тропинку и попасть в настоящий лес. В эту часть парка я иногда захожу, чтобы выдохнуть и побыть одному.
А еще я люблю ночной центр и его переулки между Тверским бульваром и Красной площадью — для меня это место, где можно почувствовать дыхание и сердцебиение Москвы.
По этим переулкам Илья ведет слушателей аудиогида по длинному, полному воспоминаний маршруту — от Филевского парка к «Кутузовской», мимо мхатовской школы-студии, где он учился на курсе у Кирилла Серебренникова, к бывшему зданию «Гоголь-центра», где Илья играл в спектаклях и получил свою номинацию на «Маску».
Для меня безотказно работают две рекомендации, которые помогают провести внутреннюю перестройку. Во-первых, нужно уделять внимание телу: оно должно быть в тонусе, чтобы выдерживать эмоциональную нагрузку. Во-вторых, стоит привнести в жизнь что‑то новое — хобби, еще одно образование, необычный эмоциональный опыт. Сквозь их призму проще рассмотреть и принять происходящие в жизни и мире перемены.
Как мне кажется, сейчас золотое время для того, чтобы взять лист бумаги и перечислить то, что вы хотели, но боялись попробовать: прыгнуть с парашютом, пойти на стрит-дэнс, получить новую специальность. Самое трудное здесь — сделать первый шаг и куда‑то записаться.
Алена Бочарова
Соосновательница Beat Film Festival — фестиваля документального кино о музыке, современном искусстве, урбанистике, уличной культуре, моде, новых технологиях. Помимо кинопоказов, команда фестиваля организовывает образовательные программы, дискуссии и тематические мероприятия.
Мое особенное место — сад «Эрмитаж», где были приняты тысячи важных решений и пройдены десятки (если не сотни) километров во время рабочих звонков. Раньше это был домашний парк команды Beat Film: наш первый офис находился неподалеку от «Эрмитажа», поэтому мы регулярно собирались в саду на корпоративные пикники — там, на траве, за бумажным стаканчиком с просекко велись серьезные обсуждения. Сейчас я люблю туда возвращаться за теплыми воспоминаниями.
Еще одна любимая локация, тесно связанная с историей Beat Film Festival, — бар Delicatessen. Здесь шесть лет назад мы реализовали сумасшедшую идею: к выходу нашего фильма «Жуки» ребята устроили специальный ужин, где главным ингредиентом блюд стали насекомые. Меню тогда разлетелось на ура. С той поры Delicatessen стал родным местом: здесь я люблю посидеть с хорошей книгой или близкими друзьями и последние несколько лет праздную свои дни рождения.
Подробную историю этого необычного ужина Алена записала в своем выпуске проекта «Точки на карте»: пока вы неспешно шагаете от Цветного бульвара до Арбата мимо красивых зданий, можно послушать рассказы о том, как команда фестиваля преодолевала новые челленджи и завоевывала рынок.
Светлана Михалева и Полина Юрова
Основательницы кафе Eggsellent — места, где завтраки подаются целый день, а в меню есть с десяток вариаций блюд из яиц. Концепция кафе основана на том, чтобы превратить обычный утренний ритуал в особенное время с близкими за праздничным бранчем.
Полина
В Москве больше всего люблю район Хамовники. Там собраны все памятные места: маленькая «Кофемания», где я когда‑то писала свой диплом, Новодевичий парк с прудом, в который я часто хожу на прогулку с кофе, и Дорогомиловский рынок, куда езжу затариваться продуктами.
У меня есть несколько способов, которые сейчас помогают отвлечься. Первый — это составить план дел на выходные: зайти на рынок, погулять с собакой, может быть, разведать новое место в городе. Например, у меня есть традиция — по выходным заглядывать и выбирать цветы. Обожаю рассматривать красивые букеты на витрине, это очень успокаивает.
Второй способ — заняться творчеством, сделать что‑то своими руками, чтобы ощутить материальность мира. Мне кажется, сейчас полезно находить увлечения, которые позволяют самовыражаться и при этом расслабляют. Я записалась на керамику и арт-терапию.
Света
Мое место силы — это «Кофемания» на Покровке. Раньше неподалеку была кофейня «Лес», где мы с Полиной устраивали свои первые завтраки по воскресеньям. Тогда мы даже не могли представить, что наша затея со временем выльется в бизнес. После этих завтраков мы всегда шли в «Кофеманию» и за бокалом вина считали расходы и доходы, придумывали спешел на следующую неделю. Можно сказать, что там начинался Eggsellent.
Историю о том, как девушкам пришла в голову идея открыть место с необычными завтраками, Света рассказала в аудиопрогулке Точки. В своем выпуске предпринимательницы ведут слушателей по любимым переулкам Москвы — от Покровки до Китай-города — и рассказывают о знакомстве друг с другом, о выездных завтраках, которые не всегда шли по плану, и о людях, которые помогали им готовить лучшие в мире яйца пашот.
Бороться с тревогой мне помогает чтение. Я ищу в литературе ответы на многие вопросы. Например, нам часто кажется, что мы живем в особенное время и испытываем какие‑то уникальные эмоции. Из‑за такого восприятия действительности лично мне намного сложнее справляться со своими переживаниями. А когда я читаю литературу о Первой мировой войне, революции и событиях после нее, я говорю себе: «Это все уже было, люди справились, справишься и ты». И сразу становится легче.
Иногда бывает полезно на секунду отвлечься от своих забот, остановиться и оглядеться. Посмотреть на улицу, по которой вы каждый день идете на работу, или сесть за столик в кафе, куда забегаете за утренней порцией кофе, — в таких местах сохраняются моменты нашей жизни, которые согревают воспоминаниями и помогают двигаться дальше.
С этой целью — сделать паузу и окинуть взглядом Москву, с которой уже так много связано, — был создан проект банка для предпринимателей и предприятий Точка. В аудиопрогулке «Точки на карте» объединились личный опыт близких по духу людей, искренние истории о создании их бизнеса и места любимого города, где оживают теплые воспоминания.
Скоро у банка Точка выйдет второй сезон проекта «Точки на карте» — вас ждут новые маршруты и новые герои, которые расскажут свои истории о том, что связывает их с разными городами России.
Рекламодатель: АО «Точка»
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