В Москве у меня сразу три любимых места, в которых я подпитываюсь силой и энергией: во-первых, это наша база в Строгино, где можно посидеть у воды, посмотреть на заходящее солнце, а если повезет — застать проплывающего бобра. Там чувствуешь себя как в оазисе, который странным образом затесался в городскую среду и совсем не похож на классическую Москву. Очень рекомендую как‑нибудь прогуляться от метро «Щукинская» до базы Сила Ветра — по пути можно насладиться видом со Строгинского моста (закаты там сумасшедшие) и пройти через Москворецкий парк. Прямо за велодорожкой там начинается лес, в котором водятся дикие звери, — гуляешь, и кажется, что ты уже далеко за городом. Удивительные контрасты!