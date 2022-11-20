Смерть 5 млрд человек: какими могут быть последствия ядерной войны

Ученые напоминают, что продукты сейчас распределены неравномерно, а 20% еды оказывается в мусоре. Если представить, что люди научились справедливо делиться едой и при этом перестали ее выбрасывать, то калорий для выживания хватило бы всем даже после запуска 250 бомб и выброса 27 млн тонн сажи. Если при этом люди начнут есть культуры, которые сейчас выращивают для питания скота (и, соответственно, сократят потребление мяса), то человечество сможет избежать глобального голода даже после запуска 500 бомб и выброса 47 млн тонн сажи. Однако ученые не верят в такой сценарий. Они напоминают, что в 2020 году от недоедания страдали от 720 до 811 млн человек во всем мире, несмотря на то, что суммарного количества продуктов хватало на всех. Так что, вполне вероятно, распределение продовольствия будет несправедливым как между странами, так и внутри них. Это приведет к тому, что в пессимистичном сценарии к концу второго года после ядерной войны в большинстве стран выживет менее 25% населения.