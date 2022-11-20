Смерть 5 млрд человек: какими могут быть последствия ядерной войны

Как даже локальная ядерная война может повлиять на мир?
В августе этого года в Nature Food вышла большая статья о возможных последствиях применения ядерного оружия. Основной вывод, который сделали ученые, — более половины человечества может погибнуть. Но не из‑за самого взрыва, а в результате вызванного им голода. Это не первый раз, когда ученые заявляют, что ядерная война приведет к радикальным изменениям климата из‑за выброса миллионов тонн сажи. Ее частицы, распространившись по всему миру, будут отражать солнечный свет, а значит, охлаждать планету. Это спровоцирует резкое изменение климата на десятилетие, что повлияет на производство продуктов на суше и в океане. Что‑то подобное, хотя и в меньшем масштабе, происходило при извержениях вулканов. Например, извержение вулкана Лаки в Исландии в 1783 году привело к похолоданию и голоду во всей Европе.
Какие конфликты возможны? И какими будут их последствия?
Война между Индией и Пакистаном, которые в последнее время накапливают все больше ядерного оружия, может привести к выбросу в стратосферу от 5 до 47 млн тонн сажи. Война между США, их союзниками и Россией (вместе они обладают 90% мирового ядерного потенциала), может привести к выбросу более 150 млн тонн сажи и ядерной зиме.
В случае даже минимального выброса в 5 млн тонн количество производимых продуктов в пересчете на калории снизится на 7% — такого падения не было никогда за всю историю наблюдений (с 1961 года). Если сбудется сценарий выброса в 47 млн тонн, падение будет вдвое. В случае полномасштабной ядерной войны среднее производство калорий из сельскохозяйственных культур уменьшится примерно на 90%.
Какие страны пострадают больше других?
Больше всего, по расчетам, пострадают средние и высокие широты Северного полушария. Например, при выбросе в 27 млн тонн в Китае, России, США, Франции и Великобритании количество производимых калорий упадет на 30–86%. Тем временем в других ядерных державах — Индии, Пакистане, Израиле — снижение составит менее 10%. Катастрофический неурожай ждет Россию и США, а это повлияет на тех, кто зависит от их поставок. Так что косвенным путем пострадают страны Африки и Ближнего Востока.
Лучше всего будут себя чувствовать жители Австралии, Новой Зеландии и Аргентины — там люди смогут производить еду в прежних объемах. Правда, есть вероятность, что туда хлынут беженцы из других стран, что все-таки приведет к дефициту.
Смогут ли люди адаптироваться к катастрофе?
Ученые напоминают, что продукты сейчас распределены неравномерно, а 20% еды оказывается в мусоре. Если представить, что люди научились справедливо делиться едой и при этом перестали ее выбрасывать, то калорий для выживания хватило бы всем даже после запуска 250 бомб и выброса 27 млн тонн сажи. Если при этом люди начнут есть культуры, которые сейчас выращивают для питания скота (и, соответственно, сократят потребление мяса), то человечество сможет избежать глобального голода даже после запуска 500 бомб и выброса 47 млн тонн сажи. Однако ученые не верят в такой сценарий. Они напоминают, что в 2020 году от недоедания страдали от 720 до 811 млн человек во всем мире, несмотря на то, что суммарного количества продуктов хватало на всех. Так что, вполне вероятно, распределение продовольствия будет несправедливым как между странами, так и внутри них. Это приведет к тому, что в пессимистичном сценарии к концу второго года после ядерной войны в большинстве стран выживет менее 25% населения.
Сколько человек может погибнуть?
В самом пессимистичном сценарии — ядерном конфликте США и России — сразу погибнут 360 млн человек, а спустя два года — 5 млрд, то есть более половины населения планеты. Даже в случае локального конфликта между Индией и Пакистаном, по расчетам ученых, умрут более 2 млрд человек.
Исследователи заключают: «Приведенные в этой статье результаты еще раз подтверждают заявление президента США Рональда Рейгана и генерального секретаря СССР Михаила Горбачева, сделанное в 1985 году, а также повторенное президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным в 2021 году о том, что „ядерную войну невозможно выиграть, и ее никогда нельзя вести“».