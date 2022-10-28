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Хеллоуин
Самые красивые готические здания Москвы
Маргарита Косолапова
Сегодня в 19:05
Перед Хеллоуин-вечеринкой или даже вместо нее предлагаем погрузиться в атмосферу, рассматривая мрачные замки. «Афиша Daily» рассказывает, где в Москве найти готическую архитектуру.

ЦУМ

Петровка, 2

История здания связана с торгово-промышленным товариществом «Мюр и Мерилиз». Предприниматели-шотландцы Эндрю Мюр и Арчибальд Мерилиз сначала обосновались в Петербурге, а в конце XIX века перебрались в Москву, где заняли трехэтажное здание на углу Петровки и Театральной площади. Галантерейный бизнес успешно развивался, пока в 1906-м пожар не уничтожил магазин. «Мюр и Мерилиз» временно переехал на верхние этажи дома Хомякова на Кузнецком мосту, но владельцы задумались о строительстве нового здания на прежнем месте.

Неоготический универмаг для компании спроектировал русский архитектор Роман Клейн. Работы начались в 1906 году, и уже в августе 1908 обновленный «Мюр и Мерилиз» открыл свои двери для посетителей. Тогда в строительстве впервые применили железобетон и металлические каркасы, такие же как в нью-йоркских небоскребах. Высокие потолки, окна-розы и стрельчатые арки делают его похожим на готический собор. Магазин был великолепно оснащен для своего времени: на входе установили вращающиеся двери, внутри появились электрические лифты и темная комната, освещенная газовыми фонарями, — в ней можно было увидеть, как выглядит наряд в вечернем свете.

Доходный дом Фролова

Бауманская, 23

Неоготический дом выходца из крестьян, купца Антона Фролова, появился на бывшей Немецкой, а теперь Бауманской улице в 1910-х годах. Его автор — архитектор Виктор Мазырин, увлеченный мистик, вхожий в круг деятелей искусства эпохи. Фасад украсили стрельчатые окна, а на крыше установили ажурную решетку и несколько башен. Миниатюрные размеры дома определила площадь участка — на четырех этажах были запланированы всего три квартиры, зато высота потолков в них достигала 3,8 метра.

После революции дом национализировали и устроили в нем коммунальные квартиры для 15 семей. Изначальный облик интерьерам вернули только в 1990-х, когда новые владельцы восстановили прежнюю планировку. В парадной все еще можно увидеть оригинальную лепнину, лестничные ограждения и метлахскую плитку. Особенно красиво дом выглядит вечером, когда теплый свет оживляет рисунки витражных окон.

Музей Бахрушина

Бахрушина, 31/12

© Александр Поляков/РИА «Новости»

Театральный музей на улице Бахрушина — еще один памятник рубежа веков. Особняк построен для московского купца и его семьи в 1896 году по проекту архитектора Карла Гиппиуса. Здание изначально проектировали как музей. Тогда коллекция располагалась на цокольном этаже, а выше были парадные комнаты с анфиладной планировкой и жилые помещения.

Для архитектора была важна скорее не достоверность отдельных деталей, а общее настроение эпохи, и его удалось передать в полной мере. Особняк и сейчас заметен издалека благодаря кирпичному фасаду, стрельчатым окнам, миниатюрным башням и затейливому декору. Готическими стали и главный вестибюль и парадная столовая. С особым внимание разрабатывали фонари и светильники — здесь впервые в Замоскворечье появилось электричество. После передачи коллекции Академии наук в 1913 году здание продолжило функционировать как музей и, несмотря на разрушения во время войны и в 1960-е, его удалось сохранить.

Церковь святого Андрея

Вознесенский переулок, 8/5

© Юрий Артамонов/РИА «Новости»

Идея строительства церкви Святого Андрея принадлежит московской англиканской общине. Она существовала в городе еще со времен Ивана Грозного, но в конце XIX века стала действительно многочисленной. Прихожанам требовалось новое место для собраний. Работы поручили британцу Ричарду Ниллу Фримену. Архитектор не слишком интересовался Россией и для строительства выбрал типовой проект базилики. Работы заняли два года, и уже в 1884-м в церкви прошло первое богослужение.

Прямоугольное в плане здание из темно-красного кирпича стилизовано под английскую готику. Об этом напоминают и высокие стрельчатые окна, и венчающие здание башни, и архитектурный декор. Колокольня, пристроенная к церкви, никогда не использовалась по назначению — сегодня в ней располагаются технические помещения и библиотека. Внутреннее убранство выглядит предельно лаконично, но под дубовыми сводами базилики легко забыть, что за окнами Москва.

Особняк Зинаиды Морозовой

Спиридоновка, 17

В архитектуре рубежа веков тесно сплетались готика и модерн. Особняк жены предпринимателя Саввы Морозова Зинаиды — одна из первых значимых работ Федора Шехтеля и начало его поисков собственного стиля. Интерпретируя мотивы английской готики, архитектор сделал монументальное здание изящным и легким. Разноуровневые объемы соединяются в единую композицию, а смысловым центром особняка служит башня с заостренными зубцами.

В плане усадьба напоминала средневековый замок. В интерьере появились все необходимые для него атрибуты — стрельчатые арки и деревянные панели, мрамор и гобелены, витражи, искусные панно и скульптуры по эскизам художника Михаила Врубеля. После смерти мужа Зинаида продала особняк Михаилу Рябушинскому, а в 1929 году здание отошло наркомату иностранных дел и сегодня служит Домом приемов МИД.

Дом Московского политехнического общества

Малый Харитоньевский переулок, 4

Расположенный в Малом Харитоньевском переулке Дом Московского политехнического общества напоминает готический замок с узкими окнами и отделкой из темного камня. Общество было создано для поддержки выпускников Императорского технического училища в 1877 году. Здание же построили на деньги его участников в 1905 — эту дату можно увидеть над обильно украшенным центральным эркером. Там же изображены главные символы прогресса — паровая машина, поезд, ткацкий станок. Обращение к тюдоровской архитектуре тоже символично — Англия в начале XX века оставалась синонимом технического прогресса.

Не меньшее внимание уделили интерьерам. Из парадной на второй этаж ведет богато украшенная дубовая лестница. На первом этаже располагались рабочие помещения нескольких учреждений, в частности, редакции технических журналов. На втором находились столовая, библиотека и зал собраний со сводами, напоминающими готические нервюрыВыступающие ребра готического каркасного крестового свода.. Еще выше располагались квартиры, которые сдавали в аренду. Сегодня здание принадлежит Институту машиноведения. Попасть внутрь можно только с экскурсией, например в Дни исторического и культурного наследия.

«Электрозавод»

Электрозаводская, 21

Здание «Электрозавода» в 1915 году начало строить русско-французское товарищество «Проводник», выпускающее изделия из резины и каучука. Проект для компании разработал Георгий Евланов, ученик Романа Клейна. Завод хотели сделать похожим на средневековую ратушу с острыми шпилями, башнями и окнами-розами.

Однако случилась революция, и план был реализован в сильно упрощенном виде. Строительство возобновили только в 1925 году, а Электрозаводом предприятие стало в 1928 году. Тем не менее здание вошло в историю, дав название улице и расположенной рядом станции метро. Производство меняло вектор, но продолжало работу до 2007-го, а после этого его перенесли за пределы Москвы. Сейчас промышленные помещения сдают в аренду, а завод постепенно превращается в творческий кластер.

Подробности по теме
Вспоминаем готические здания Москвы, которые мы потеряли
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Эндрю МюрРоман КлейнЗинаида МорозоваГеоргий ЕвлановМихаил Врубель
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