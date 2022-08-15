От оранжереи до дачи Сталина: самые красивые заброшенные здания Москвы и области

«Афиша Daily» собрала самые интересные исторические постройки Москвы и Московской области, которые стоит увидеть сейчас, пока не стало слишком поздно.

Москва

Вокзал станции Покровское-Стрешнево Волоколамское ш., 34, корп. 2

Вокзал железнодорожной станции Покровское-Стрешнево в 2020-х годах moskva.pictures

Вокзал в 1910-х годах © Syrzhik/PastVu

Вокзальный комплекс в стиле модерн построен в 1908 году архитектором Станиславом Бржозовским. Ансамбль состоял из здания вокзала, телеграфного поста и деревянного пассажирского павильона, утраченного в конце 1980-х. Официально свое существование остановочный пункт прекратил летом 2021 года, накануне своего 120-летнего юбилея.

На протяжении тридцати лет вокзал был заброшен и сильно обветшал: стены теперь украшает не аутентичная майолика, а граффити. Здание нуждается в реставрации, но работы по сохранению не начинались. Департамент культурного наследия Москвы пытался принудить собственника восстановить вокзал, но пока попытки не увенчались успехом.

Померанцевая оранжерея в Кузьминках Старые Кузьминки, 9

Померанцевая оранжерея в 2020-х годах moskva.pictures

Померанцевая оранжерея в московском парке «Кузьминки» — часть комплекса усадьбы князей Голицыных. Когда‑то это была одна из самых известных оранжерей Москвы. Здесь выращивали померанцевые деревья — вечнозеленые цитрусовые растения, плоды которых похожи на мандарин.

Оранжерея в начале XX века © Pirogov/PastVu

Здание строилось в 1811–1815 годах на базе уже существующей оранжереи, созданной в 1761 году архитектором Иваном Жеребцовым. В работах участвовал потомственный зодчий Доменико Жилярди (тот самый, который восстановил здание Московского университета после пожара 1812 года), но имя основного автора проекта неизвестно. Оригинальное задние когда‑то украшали арочные окна, которые располагались на всей протяженности галерей, — обилие света давало возможность разместить в оранжерее зимний сад.

Во времена СССР в помещении находился НИИ, занимавшийся экспериментами над животными и исследованиями сибирской язвы. В середине 2000-х его полностью забросили и вывезли оборудование. Здание числится в списке памятников федерального значения, что не препятствует его разрушению: с каждым годом оранжерея все больше походит на руины, а не на уникальный архитектурный объект XIХ столетия. Обвалились перекрытия и кровля, подвальная сырость уничтожает росписи в египетском стиле, которые украшают центральный зал.

Усадьба Знаменское-Садки МКАД, 36-й км, стр. 1

Усадьба в 2010-х годах Усадьба Знаменское-Садки

Усадьба Знаменское-Садки находится в Битцевском парке на территории района Северное Бутово. Именно здесь снимали сцены советского фильма «Мой ласковый и нежный зверь» и российского сериала «Доктор Живаго».

Усадьба в начале XX века © TravelerCar/PastVu

В середине XVIII столетия на этом месте располагалась деревня Садки, которую выкупили князья Трубецкие. Позже на территории появился Знаменский храм, оранжереи и парки. При Трубецких усадьбу посещали известные писатели и философы — Пушкин, Херасков, Веневитинов. Князья восстановили комплекс после Отечественной войны 1812 года. Усадьба постепенно разрасталась: появился дом с мезонином, построенный в классическом стиле, прачечная, овчарня и даже собственное суконное производство.

Сейчас комплекс построек находится в аварийном состоянии и закрыт для посещения. Штукатурка во многих местах обваливается и оголяет опоры и кирпичную кладку. Фасады страдают без должного ухода, но внутри главного дома все еще стоит оригинальная дубовая лестница, а в некоторых залах можно найти нетронутые временем колонны и лепнину.

При этом на приусадебной территории проводят экскурсии. Гордость парка — трехсотлетние дубы, посаженные в честь визита в Знаменское-Садки Екатерины II с внуками. В отреставрированном восточном флигеле усадьбы иногда проводятся концерты юных гусляров.

Колокольня храма во имя Святой Великомученицы Екатерины Бауманская, 18

Колокольня бывшей церкви Великомученицы Екатерины в 2020-х годах moskva.pictures

Колокольня и примыкающий к ней дом, который был снесен в 1970-х годах © Khebeb/PastVu

Колокольня была возведена в 1914–1915 годах и располагалась при старообрядческой церкви во имя Святой Великомученицы Екатерины. Она стала уникальным памятником неорусского стиля.

В конце XIX века в России не было свободы вероисповедания, старообрядцы подвергались гонениям и не могли строить собственные церкви. Но купцы Карасевы решили устроить секретную церковь в собственном доме. После объявления веротерпимости запрет сняли, и семья возвела трехъярусную надвратную колокольню на территории своей усадьбы. Ее спроектировал архитектор Николай Благовещенский.

С приходом советской власти дом национализировали, в 1918 году старообрядческую церковь закрыли. Дом Карасевых полностью снесли в 1979 году, но колокольня осталась. Здание — объект культурного наследия регионального значения. Несмотря на это, кровля развалилась, первый ярус фасада лишился керамического оформления, а кресты, украшавшие главки, утрачены.

Московская область Дача Сталина в усадьбе Липки Городской округ Мытищи, усадьба Липки-Алексеевское

Усадьба Липки-Алексеевское в 2020-х годах © Андрей Новичков/@novachkiv/Instagram*

В Подмосковье, неподалеку от поселка Вешки, находится усадьба Липки-Алексеевское. За свой долгий век здание успело побывать особняком немецкого фабриканта, реабилитационным центром для детей, а также правительственной дачей Иосифа Сталина.

Усадьба в 1950-х © TravelerCar/PastVu

Изначально здание принадлежало роду купцов Алексеевых (на их золотоканительной фабрике в 1870-х годах впервые в стране ввели машинное производство), чуть позже — немцу-фабриканту Альфреду Руперту. Это был большой дом в неоклассическом стиле с мезонином. Две полукруглые галереи с колоннадами соединяли дом с флигелями. Широкая парадная лестница вела прямо к пруду. Кульминацией ансамбля были фигуры львов.

При Сталине усадьба поменяла вид. Эстетика уступила место практичности: здесь построили гараж, склад, коровник с курятником, разбили большой фруктовый сад и огород. После генсека у дачи было еще несколько владельцев. В 1989 году ее передали НИИ детской онкологии и гематологии и открыли реабилитационный центр. Он не проработал долго, и уже через десять лет здание осталось без хозяина, а значит, и без должного ухода. Сейчас от былого величия мало что осталось: интерьеры разграбили, дубовую отделку вывезли, лепной декор разбили.

Графская усадьба Михайловское Пос. Новомихайловское, усадьба Михайловское

Усадьба Михайловское в 2020-х годах © evgeniyafoto/Instagram*

Усадьба Михайловское — когда‑то величественный комплекс, расположенный в Московской области на берегу реки Пахры. В XVIII веке ее построил известный государственный деятель эпохи Екатерины II граф Михаил Кречетников. За время его владения ансамбль был дополнен основным зданием и домовой церковью, а все сооружения окружил тенистый парк. За XIX век имение успело перейти от графа Шереметева семейству Мусиных-Пушкиных и обратно. Во времена СССР здесь располагался дом отдыха, который занимало Общество политкаторжан. Тогда башни-павильоны и церковь снесли. После войны в стенах комплекса открыли санаторий Министерства угольной промышленности для шахтеров.

Усадьба в начале XX века © MadSin/PastVu

В 2004 году часть территории была продана под коттеджный комплекс «Графская усадьба». Но сама усадьба осталась в запустении, в 2007 году здесь произошел пожар. После этого здание законсервировали: сделали крышу, вставили окна. Но никаких серьезных реставрационных работ так и не было проведено.

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