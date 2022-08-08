Архитектор Марина Носкова работала в ведущих московских бюро. Но, накопив знания и опыт, девушка решила помочь родному поселку Сузун недалеко от Новосибирска. Ее главная цель — не только улучшить среду, но и привлечь сюда туристов со всей страны.

© Марина Носкова

Марина Носкова Архитектор, участница программы Архитекторы.рф 2022

Чем интересен поселок Сузун? Я родилась в Сузуне и окончила там школу. В поселке живет 15 тысяч человек, так что детство было счастливым и спокойным. Ситуация там стандартная для небольших поселений России: драйверов для развития практически нет, молодежь уезжает . Некоторые остаются, так как не приемлют городскую жизнь и ценят близость к природе, но это единицы. Поселок живет за счет сельского хозяйства, скотоводства, лесозаготовки, производства пластиковых изделий. Никакого благоустройства там до недавнего времени не было, дети играли на дорогах. У поселка богатая история, хотя далеко не все жители ее знают. В 1763 году по приказу Екатерины II здесь создали медеплавильный завод. На Алтае добывали руду, серебро, и остатки меди нецелесообразно было переправлять в европейскую часть страны. Сузун оказался удачным местом: есть необходимая для производства река, по ней переправляли сырье. Здесь чеканили монеты: сначала только особливые сибирские, а потом и общероссийские. Еще у нас была развита Никольская ярмарка, на которую съезжались не только со всей страны, но и из ближнего зарубежья.

© Марина Носкова

© Марина Носкова

В 2014 году в Сузуне открыли филиал Новосибирского краеведческого музея в отреставрированной толчельне — корпусе медеплавильного завода XVIII века. Процесс туристического развития запустился, но все-таки местные жители от этого плюшек не получали, так как это новосибирская организация. Постепенно стали осваивать федеральную программу «Комфортная городская среда». Год назад открыли парк, в котором есть детская и спортивная площадки.

О себе Я окончила архитектурно-художественную академию в Новосибирске, а потом уехала в Москву и продолжила учебу в МАРХИ. Работала в бюро «Гинзбург Архитектс» — с этой командой участвовала в реставрации Дома Наркомфина и реконструкции нового корпуса «Известий» 1975 года на Пушкинской площади. После этого три года проработала в бюро Сергея Скуратова и в основном занималась комплексом Capital Towers в Москва-Сити — в первую очередь благоустройством. Через благоустройство заинтересовалась урбанистикой, и это привело меня к идее заняться улучшением Сузуна. Я смогла посмотреть на поселок другими глазами и увидеть в нем туристический потенциал, который пока не раскрыт. Важным моментом стал вебинар, на котором новосибирская блогерка Анна Пирогова упомянула Сузун. Она сказала, что это отличное направление для короткого путешествия — это пробрало меня до мурашек, я поняла, что о нашем поселке знают за его границами .

© Марина Носкова

Как можно изменить поселок и сделать его привлекательным для туристов? В первую очередь я решила представить свое видение развития поселка — сделала эскизы преобразования среды и пришла с этими картинками в администрацию. Мне повезло — я попала к первому заму главы, человеку широких взглядов. Он устроил меня в администрацию удаленно на полставки. Власти поселка заинтересованы в развитии, но им пока не хватает компетенции и экспертности. Развитие туризма происходит фрагментарно: там зашли в одну программу, тут получили грант. Но для значительного притока людей нужен туристический мастер-план — стратегический документ, учитывающий все аспекты. Местные органы власти по закону не имеют права заказывать такой документ, да и районный бюджет не может себе этого позволить, разработка этого продукта — дорогое удовольствие. В рамках учебы на программе школы МАРШ и РАНХиГС «Управление развитием территорий» у нас был предмет «пространственное планирование», и как раз под него мы сделали большое исследование Сузуна. Получился документ, который я называю демоверсией мастер-плана. В нем мы составили карту туристических маршрутов, разработали событийную программу и предложили первые шаги по активации поселка и района.

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Один из этих шагов — создание досугового центра для молодежи. И вот что интересно: буквально через месяц после сдачи проекта я познакомилась с девушкой Дашей из Сузуна, которая, не зная обо мне, стала развивать такой молодежный центр. Она выиграла грант и открыла новое пространство, в котором теперь проходят мероприятия. Прошлым летом мы вместе подали заявку на грант по благоустройству прилегающей к центру территории и буквально недавно узнали, что выиграли его. Также нужно создать дополнительные зоны отдыха, веревочный парк, велоинфраструктуру. В общем, поселку нужно все то же, что и большому городу, — места для проведения досуга . Если люди больше гуляют, лучше развивается малый бизнес. Нужно менять условия для предпринимателей, помогать тем, кто хочет открыть гостиницу или пункт проката. Стоит взаимодействовать с другими регионами, чтобы создать единый туристический маршрут.

Как реагируют местные на попытки развить в поселке туризм?

© Антон Серушков

Я часто слышу, что местные против того, чтобы к ним кто‑то приезжал. Я ездила по всем деревням Сузунского района и не встретила ни одного человека, который был бы против развития туризма. Возможно, они пока не понимают, что такое большой поток приезжающих. Пока все видят в этом большой потенциал — в плане развития инфраструктуры, бизнеса, появления новых заведений.

© Марина Носкова

Про развитие города Дудинка под Норильском Также я занимаюсь развитием маленького города Дудинка. Это коммерческая история в рамках моей работы в бюро «Чехарда», я главный архитектор проекта. Дудинка находится в часе езды от Норильска. Это маленький город с населением 20 тысяч человек, в котором расположен крупнейший северный порт России. Весь город заставлен кранами и контейнерами — это своеобразная завораживающая панорама. Значительная часть населения — народности Таймыра, они поддерживают свой язык и культуру. Так как света там мало, дома раскрашивают во все возможные, иногда вырви глаз, цвета. Мы хотим привлечь туда туристов — чтобы они останавливались здесь во время путешествия по Енисею до озера Лама. Для этого нужно привести в порядок здания, благоустроить улицы, добавить защиту от ветра, который здесь бывает очень сильным. При этом подчеркнуть все индустриальные особенности города. Зачем заниматься поселком, а не проектами в Москве? Для меня это личная история: в Сузуне живут мои родители, я вижу потенциал поселка. Хочется сделать что‑то хорошее для родного места — тем более когда понимаешь, что это возможно. Хочется быть полезной, и профессионально мне интереснее двигаться в эту сторону — я поняла, что меня больше не заводит коммерческая архитектура. Да, там большие бюджеты, можно все сделать красиво и со вкусом. Но в какой‑то момент захотелось идти дальше.

© Марина Носкова

© Марина Носкова

Когда я только пришла в администрацию Сузуна с горящими глазами, мне казалось, что все будет проще. Но потом поняла, что нужно не только работать над проектом, но и выстраивать коммуникацию. Некоторые стены не так просто пробиваются.

Развитие малых городов и поселений возможно только при наличии местных активных людей, которые готовы посвящать этому время.

Я вижу такие примеры: например, в Сысерти под Екатеринбургом, в деревне Малый Турыш в Татарстане. Эти истории меня вдохновляют. Невозможно просто приехать из Москвы и начать делать добро, необходимы заинтересованные люди на местах. Мне кажется, что сейчас их становится больше. Возможно, на это повлияла пандемия — многие стали работать удаленно и вернулись в свои родные города. Плюс люди стали больше путешествовать по России и видеть и проблемы, и потенциал.