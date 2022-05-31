Раньше в Нижний Новгород ездили ради самых красивых закатов и вида на Волгу и Оку. Но за последние годы город совершил впечатляющий скачок сразу в нескольких сферах — культурной, урбанистической, ресторанной, фестивальной и спортивной. «Афиша Daily» спросила у экспертов, как город стал идеальным направлением для короткого путешествия.

Как изменилась ресторанная сфера и почему толчок для ее развития дало благоустройство

Александр Сысоев Автор канала СысоевFM, организатор «Российского ресторанного фестиваля»

Команда министра культуры Нижегородской области Олега Берковича и администрация региона проделали огромную работу: Нижний не исчезал из инфополя, а мероприятия в рамках 800-летия действительно были сделаны качественно. Сам город тоже начал преображаться, его смело можно поставить в один ряд с Москвой и Казанью . Рестораны и бары города с каждым годом прибавляли в качестве. Именно поэтому мы решили сделать здесь отдельный проект в рамках платформы «Российский Ресторанный Фестиваль»: гастро-уикенды , где сеты будут основаны на знаковых локальных продуктах, и Brunch Edition , который успешно проходит в Москве — это гастроли лучших региональных заведений в формате бранча. Уверен, что это не только привлечет туристов, но и понравится местным жителям.

Максим Мирсиянов Ресторатор, совладелец Berezka Group (входят бары Franky и Negroni, рестораны «Кусто», Monika, «Уголек» и другие)

До недавнего времени главными центрами досуга в Нижнем были торговые центры. Рестораны располагались в них — и понятно, какими они были, о гастрономии речи не шло. Первым переломным событием для города стал чемпионат мира в 2018 году , тогда Нижний начали приводить в порядок, он стал значительно более комфортным. Второе — это, конечно, 800-летие , которое мы праздновали в прошлом году. К этой дате у нас появилось множество классных общественных пространств. Люди стали проводить больше времени на улицах, больше гулять — и это дало толчок для развития заведений.

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В более комфортном городе чаще остаются жить талантливые люди. Долгие годы мы наблюдали отток профессионалов ресторанной индустрии в Москву и Питер, сейчас он существенно сократился. При этом близость к Москве формирует у гостей высокий уровень запросов, так что мы ориентируемся на лучшие образцы. В Нижний стоит ехать на несколько дней, чтобы успеть посетить несколько заведений. Мясо стоит есть в старом добротном ресторане «Митрич» , рыбу в современном исполнении — в нашем «Кусто» . Из последних интересных открытий назову ресторан Yale — создатели обнаружили в здании уникальные исторические потолки, теперь их можно увидеть. Также маст-визит — пиццерия «Юла» , итальянский ресторан Monika и бистро «Цейлон» с кухней Шри-Ланки. У нас есть места, где можно красиво выпивать. Например, коктейльные бары «Медные трубы» и Franky — обладатели премии Barproof, а Negroni признан лучшим винным баром России в 2018 году. Наши сомелье и бармены делают очень достойный продукт, ничем не уступающий лучшим заведениям столиц. За пивом стоит идти в «Хмель», «Портер» и «Пивзавод» .

Как изменился культурный ландшафт: открытие новых проектов и переосмысление старых

Юлия Кальсина Начальник отдела по связям с общественностью Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина («Арсенал»)

Культурный ландшафт города меняется — запускаются новые площадки и креативные кластеры, их за последние годы стало в разы больше. Сразу вспоминаются мультимедиа-арт пространство «ЦЕХ*» и студия «Тихая» с мастерскими художников. Скоро откроются пакгаузыАжурные металлические конструкции — часть павильона Всероссийской промышленно-художественной выставки, которая проходила в Нижнем Новгороде в 1896 году. — они долгое время были скрыты от глаз, их хотели сносить, а теперь тут появятся концертный и выставочный залы. Уже существующие площадки делают больше новых проектов. 800-летие, которое Нижний отмечал в 2021 году, дало импульс, и с тех пор в городе постоянно происходит что‑то интересное — невозможно выбрать, чем заняться на выходных, хочется успеть все. Людей, которые интересуются культурой и искусством, тоже становится больше — радует, что в музеях много молодежи. Название «Арсенал» закрепилось за нами в 2011 году, но мы работаем в сфере современного искусства уже 25 лет. У нас проводятся не только выставки, но и фестивали, концерты, лекции. Сейчас, например, работает выставка «Биография в объеме» , где представлены 20 скульптурных портретов деятелей искусства. У нее есть обширная параллельная программа. А совсем скоро, в наш день рождения, 16 июля, откроется выставка работ фонда Stella Art FoundationНекоммерческая организация, основанная Стеллой Кесаевой для поддержки художников из России..

Обращение к истории города: возрождение нижегородской ярмарки

Елизавета Зубакина Директор по стратегическому развитию АО «Нижегородская ярмарка»

Нижний с точки зрения событий — культурных, деловых — стал очень интересным. Ежемесячно появляются новые проекты и городские пространства. Посетителей мероприятий становится больше — нас все чаще рекомендуют на туристических порталах, к нам приезжают уже не только из соседних регионов, но и со всей страны. Например, только в одну новогоднюю ночь на Ярмарке было более 40 тысяч гостей.

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Мы рады, что Нижегородская ярмарка тоже стала частью комфортных городских пространств , куда хочется приходить всей семьей, чтобы поесть особого ярмарочного мороженого, прокатиться на карусели, попрыгать на батуте у «Ярмарочной бабы» и просто погулять. С 15 июля по 25 августа мы будем праздновать 200-летие. Хотим, чтобы гости погрузились в атмосферу той самой знаменитой на весь мир Нижегородской ярмарки, где умели не только торговать, но и развлекаться. Иммерсивное шоу открытия, режиссером которого стал Илья Авербух, расскажет обо всех вехах истории Ярмарки. Каждые выходные на площади перед Главным ярмарочным домом будет шуметь и веселиться торговый город с лоточниками-зазывалами, купцами, барышнями в кринолинах. Иммерсивные экскурсии, стилизованные балы-приемы, тематические фестивали — однозначно будет что посмотреть.

Спорт: как Нижний стал беговой столицей России

Наталья Бочарова Организатор полумарафона «Беги, герой!»

В этом году Нижний Новгород во второй раз стал беговой столицей России. Это закономерная победа, потому что в последние годы в Нижнем случилась мода на бег. В первую очередь этому поспособствовал главный старт региона — благотворительный полумарафон «Беги, герой!», количество его участников с каждым годом растет. В городе появляются беговые школы и развивается беговая инфраструктура. Если беговой турист приедет в Нижний, при выборе живописных беговых маршрутов у него разбегутся глаза. Я порекомендую несколько. Классика — Нижне-Волжская набережная. От паромной переправы до Канавинского моста; вы пробежите мимо катера «Герой», храма Александра Невского и нового стадиона. Можно направиться к Черниговской улице и под метромостом увидеть работы уличных художников. Общая протяженность в одну сторону — до 5 км.

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Лучший вид: Верхне-Волжская набережная или набережная Федоровского. Обе находятся на возвышенностях, и с них открывается красивейший вид. Протяженность небольшая — не более 1 км. Беговые дорожки: набережная Гребного канала и парк «Швейцария». Здесь есть дорожки со специальным резиновым покрытием. На Гребном протяженность — 3,5 км, в Швейцарии — круг в 1 км. Трейл: Щелоковский хутор. Здесь природный ландшафт и тропинки для любителей естественного покрытия. Не в центре: Сормовский парк. Это любимое место местных беговых школ. Милый старый парк с дорожкой вдоль озера.

Развитие городской среды: благоустройство и реставрация

Дарья Шорина Советник губернатора, директор АНО «Институт развития городской среды Нижегородской области»

Нижний Новгород прошел путь от парков без лавочек и освещения и потрепанной заброшенной исторической застройки до сотни благоустроенных территорий по всему городу и оживающих деревянных кварталов. Ситуация стала меняться в 2018 году, когда начала работать новая команда правительства области. Она стала вовлекать сообщества и инициативных горожан в процессы развития. Тогда же появился наш Институт развития городской среды Нижегородской области. По-настоящему крупный заряд изменений город получил в рамках 800-летия. Появилась целая сеть по-нижегородски особенных общественных пространств, благоустроенных по программе «Среда 800». Восстанавливаются объекты культурного наследия, обновлена инфраструктура и программа Нижегородского кремля и Музейной набережной, благоустроен самый большой парк города «Швейцария». Теперь это город, где на набережных и в скверах каждые выходные проходят фестивали и концерты — поэтому можно смело планировать любой уик-энд в Нижнем. Например, в Александровском саду восстановлена эстрада-ракушка для концертов академической музыки. А на возрожденную Нижегородскую ярмарку можно приехать и на деловой конгресс, и на выходные с семьей. Но город не замирает и в будни — можно позаниматься спортом с отличными видами в парке 800-летия, устроить пикник на амфитеатре на Стрелке, потанцевать в сквере Свердлова, рассмотреть кремль с Почаинского бульвара или, например, посидеть у модернистского фонтана на площади Маркина. Все эти изменения влияют как на горожан, которые проводят все больше мероприятий для себя и других, запускают линии одежды или приложения, открывают галереи или рестораны, так и на туристов, открывающих для себя Нижний Новгород как очень уютную столицу всего — закатов, уличного и современного искусства, волжского гостеприимства и гастрономии, яркой и контекстуальной урбанистики, атмосферных фестивалей и прогулок .

События в Нижнем Новгороде, которые стоит посетить этим летом Фестиваль «Столица закатов» С 11 июня до конца лета

Олег Беркович Министр культуры Нижегородской области

В России мало городов, которые могут похвастаться мощными городскими традициями. Но у Нижнего она есть — мы всем городом выходим на набережные созерцать закаты . Это наша фишка, элемент идентичности. Бренд «Столица закатов» идет от людей, нам лишь оставалось сделать якорное мероприятие. Это первый мультижанровый фестиваль в Нижнем Новгороде. Он многодневный, что позволило нам проводить концерты для людей всех возрастов и стилевых предпочтений. В этом году фестиваль начнется 11 июня и продлится все лето. В День России (12 июня) и в день города (20 августа) состоятся концерты на площади Минина и Пожарского. Вход на них будет бесплатным. На первом событии выступят L’One и MакSим. Каждые выходные по субботам и воскресеньям на набережных будут проходить выступления музыкантов на фоне заката, перформансы от художников и уличные спектакли, трансляции музыкальных выступлений и социальные танцы. Также мы планируем диджей-сеты, концерты акустической, джазовой и инди-музыки. По ночам в новом кластере на Красной Слободе будут проходить вечеринки.

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200-летие Нижегородской ярмарки 15 июля — 25 августа Многодневный праздник в месте, где располагалась крупнейшая ярмарка Российской империи. Начнется оно с иммерсивного театрализованного шоу-открытия, на котором расскажут о самых ярких страницах истории ярмарки. Кроме того, здесь состоятся выставки и мастер-классы от нижегородских художников, фестиваль ретроавтомобилей, реконструкция нижегородского быта XIX века. Завершится программа световым шоу на главном ярмарочном доме, концертом и салютом с барж. «Марафон 800» 21 августа Флагманское мероприятие насыщенной программы спортивных выходных 20–21 августа. Трасса забега охватит главные исторические места города. В этом году она сертифицирована по международным стандартам, так что тут будет достаточно пит-стопов и мест для болельщиков. На территории стадиона «Нижний Новгород» будет работать стартовый городок, где участникам и болельщикам будут доступны спортивные зоны, открытые тренировки, лекции от профессионалов, развивающая детская площадка. Открытие пакгаузов Новое культурное пространство в уникальных конструкциях XIX века. В июне здесь состоится премьера оперы «Орфей и Эвридика» Кристофа Глюка, впервые поставленной в Нижнем Новгороде. Во второй половине августа сюда стоит заглянуть на IV Международный фестиваль искусств «Стрелка». В программе — оперные и симфонические гала-концерты. Фестиваль Intervals Тизер — 1–5 июня, основная программа — 26–28 августа

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