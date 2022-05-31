Раньше в Нижний Новгород ездили ради самых красивых закатов и вида на Волгу и Оку. Но за последние годы город совершил впечатляющий скачок сразу в нескольких сферах — культурной, урбанистической, ресторанной, фестивальной и спортивной. «Афиша Daily» спросила у экспертов, как город стал идеальным направлением для короткого путешествия.
Как изменилась ресторанная сфера и почему толчок для ее развития дало благоустройство
Автор канала СысоевFM, организатор «Российского ресторанного фестиваля»
Команда министра культуры Нижегородской области Олега Берковича и администрация региона проделали огромную работу: Нижний не исчезал из инфополя, а мероприятия в рамках 800-летия действительно были сделаны качественно. Сам город тоже начал преображаться, его смело можно поставить в один ряд с Москвой и Казанью.
Рестораны и бары города с каждым годом прибавляли в качестве. Именно поэтому мы решили сделать здесь отдельный проект в рамках платформы «Российский Ресторанный Фестиваль»: гастро-уикенды, где сеты будут основаны на знаковых локальных продуктах, и Brunch Edition, который успешно проходит в Москве — это гастроли лучших региональных заведений в формате бранча. Уверен, что это не только привлечет туристов, но и понравится местным жителям.
Ресторатор, совладелец Berezka Group (входят бары Franky и Negroni, рестораны «Кусто», Monika, «Уголек» и другие)
До недавнего времени главными центрами досуга в Нижнем были торговые центры. Рестораны располагались в них — и понятно, какими они были, о гастрономии речи не шло. Первым переломным событием для города стал чемпионат мира в 2018 году, тогда Нижний начали приводить в порядок, он стал значительно более комфортным. Второе — это, конечно, 800-летие, которое мы праздновали в прошлом году. К этой дате у нас появилось множество классных общественных пространств. Люди стали проводить больше времени на улицах, больше гулять — и это дало толчок для развития заведений.
В более комфортном городе чаще остаются жить талантливые люди. Долгие годы мы наблюдали отток профессионалов ресторанной индустрии в Москву и Питер, сейчас он существенно сократился. При этом близость к Москве формирует у гостей высокий уровень запросов, так что мы ориентируемся на лучшие образцы.
В Нижний стоит ехать на несколько дней, чтобы успеть посетить несколько заведений. Мясо стоит есть в старом добротном ресторане «Митрич», рыбу в современном исполнении — в нашем «Кусто». Из последних интересных открытий назову ресторан Yale — создатели обнаружили в здании уникальные исторические потолки, теперь их можно увидеть. Также маст-визит — пиццерия «Юла», итальянский ресторан Monika и бистро «Цейлон» с кухней Шри-Ланки.
У нас есть места, где можно красиво выпивать. Например, коктейльные бары «Медные трубы» и Franky — обладатели премии Barproof, а Negroni признан лучшим винным баром России в 2018 году. Наши сомелье и бармены делают очень достойный продукт, ничем не уступающий лучшим заведениям столиц. За пивом стоит идти в «Хмель», «Портер» и «Пивзавод».
Как изменился культурный ландшафт: открытие новых проектов и переосмысление старых
Начальник отдела по связям с общественностью Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина («Арсенал»)
Культурный ландшафт города меняется — запускаются новые площадки и креативные кластеры, их за последние годы стало в разы больше. Сразу вспоминаются мультимедиа-арт пространство «ЦЕХ*» и студия «Тихая» с мастерскими художников. Скоро откроются пакгаузыАжурные металлические конструкции — часть павильона Всероссийской промышленно-художественной выставки, которая проходила в Нижнем Новгороде в 1896 году. — они долгое время были скрыты от глаз, их хотели сносить, а теперь тут появятся концертный и выставочный залы. Уже существующие площадки делают больше новых проектов. 800-летие, которое Нижний отмечал в 2021 году, дало импульс, и с тех пор в городе постоянно происходит что‑то интересное — невозможно выбрать, чем заняться на выходных, хочется успеть все. Людей, которые интересуются культурой и искусством, тоже становится больше — радует, что в музеях много молодежи.
Название «Арсенал» закрепилось за нами в 2011 году, но мы работаем в сфере современного искусства уже 25 лет. У нас проводятся не только выставки, но и фестивали, концерты, лекции. Сейчас, например, работает выставка «Биография в объеме», где представлены 20 скульптурных портретов деятелей искусства. У нее есть обширная параллельная программа. А совсем скоро, в наш день рождения, 16 июля, откроется выставка работ фонда Stella Art FoundationНекоммерческая организация, основанная Стеллой Кесаевой для поддержки художников из России..
Обращение к истории города: возрождение нижегородской ярмарки
Директор по стратегическому развитию АО «Нижегородская ярмарка»
Нижний с точки зрения событий — культурных, деловых — стал очень интересным. Ежемесячно появляются новые проекты и городские пространства. Посетителей мероприятий становится больше — нас все чаще рекомендуют на туристических порталах, к нам приезжают уже не только из соседних регионов, но и со всей страны. Например, только в одну новогоднюю ночь на Ярмарке было более 40 тысяч гостей.
Мы рады, что Нижегородская ярмарка тоже стала частью комфортных городских пространств, куда хочется приходить всей семьей, чтобы поесть особого ярмарочного мороженого, прокатиться на карусели, попрыгать на батуте у «Ярмарочной бабы» и просто погулять.
С 15 июля по 25 августа мы будем праздновать 200-летие. Хотим, чтобы гости погрузились в атмосферу той самой знаменитой на весь мир Нижегородской ярмарки, где умели не только торговать, но и развлекаться. Иммерсивное шоу открытия, режиссером которого стал Илья Авербух, расскажет обо всех вехах истории Ярмарки. Каждые выходные на площади перед Главным ярмарочным домом будет шуметь и веселиться торговый город с лоточниками-зазывалами, купцами, барышнями в кринолинах. Иммерсивные экскурсии, стилизованные балы-приемы, тематические фестивали — однозначно будет что посмотреть.
Спорт: как Нижний стал беговой столицей России
Организатор полумарафона «Беги, герой!»
В этом году Нижний Новгород во второй раз стал беговой столицей России. Это закономерная победа, потому что в последние годы в Нижнем случилась мода на бег. В первую очередь этому поспособствовал главный старт региона — благотворительный полумарафон «Беги, герой!», количество его участников с каждым годом растет. В городе появляются беговые школы и развивается беговая инфраструктура.
Если беговой турист приедет в Нижний, при выборе живописных беговых маршрутов у него разбегутся глаза. Я порекомендую несколько. Классика — Нижне-Волжская набережная. От паромной переправы до Канавинского моста; вы пробежите мимо катера «Герой», храма Александра Невского и нового стадиона. Можно направиться к Черниговской улице и под метромостом увидеть работы уличных художников. Общая протяженность в одну сторону — до 5 км.
Лучший вид: Верхне-Волжская набережная или набережная Федоровского. Обе находятся на возвышенностях, и с них открывается красивейший вид. Протяженность небольшая — не более 1 км.
Беговые дорожки: набережная Гребного канала и парк «Швейцария». Здесь есть дорожки со специальным резиновым покрытием. На Гребном протяженность — 3,5 км, в Швейцарии — круг в 1 км.
Трейл: Щелоковский хутор. Здесь природный ландшафт и тропинки для любителей естественного покрытия. Не в центре: Сормовский парк. Это любимое место местных беговых школ. Милый старый парк с дорожкой вдоль озера.
Развитие городской среды: благоустройство и реставрация
Советник губернатора, директор АНО «Институт развития городской среды Нижегородской области»
Нижний Новгород прошел путь от парков без лавочек и освещения и потрепанной заброшенной исторической застройки до сотни благоустроенных территорий по всему городу и оживающих деревянных кварталов. Ситуация стала меняться в 2018 году, когда начала работать новая команда правительства области. Она стала вовлекать сообщества и инициативных горожан в процессы развития. Тогда же появился наш Институт развития городской среды Нижегородской области.
По-настоящему крупный заряд изменений город получил в рамках 800-летия. Появилась целая сеть по-нижегородски особенных общественных пространств, благоустроенных по программе «Среда 800». Восстанавливаются объекты культурного наследия, обновлена инфраструктура и программа Нижегородского кремля и Музейной набережной, благоустроен самый большой парк города «Швейцария». Теперь это город, где на набережных и в скверах каждые выходные проходят фестивали и концерты — поэтому можно смело планировать любой уик-энд в Нижнем. Например, в Александровском саду восстановлена эстрада-ракушка для концертов академической музыки. А на возрожденную Нижегородскую ярмарку можно приехать и на деловой конгресс, и на выходные с семьей.
Но город не замирает и в будни — можно позаниматься спортом с отличными видами в парке 800-летия, устроить пикник на амфитеатре на Стрелке, потанцевать в сквере Свердлова, рассмотреть кремль с Почаинского бульвара или, например, посидеть у модернистского фонтана на площади Маркина.
Все эти изменения влияют как на горожан, которые проводят все больше мероприятий для себя и других, запускают линии одежды или приложения, открывают галереи или рестораны, так и на туристов, открывающих для себя Нижний Новгород как очень уютную столицу всего — закатов, уличного и современного искусства, волжского гостеприимства и гастрономии, яркой и контекстуальной урбанистики, атмосферных фестивалей и прогулок.
События в Нижнем Новгороде, которые стоит посетить этим летом
Фестиваль «Столица закатов»
С 11 июня до конца лета
В России мало городов, которые могут похвастаться мощными городскими традициями. Но у Нижнего она есть — мы всем городом выходим на набережные созерцать закаты. Это наша фишка, элемент идентичности. Бренд «Столица закатов» идет от людей, нам лишь оставалось сделать якорное мероприятие.
Это первый мультижанровый фестиваль в Нижнем Новгороде. Он многодневный, что позволило нам проводить концерты для людей всех возрастов и стилевых предпочтений. В этом году фестиваль начнется 11 июня и продлится все лето. В День России (12 июня) и в день города (20 августа) состоятся концерты на площади Минина и Пожарского. Вход на них будет бесплатным. На первом событии выступят L’One и MакSим. Каждые выходные по субботам и воскресеньям на набережных будут проходить выступления музыкантов на фоне заката, перформансы от художников и уличные спектакли, трансляции музыкальных выступлений и социальные танцы. Также мы планируем диджей-сеты, концерты акустической, джазовой и инди-музыки. По ночам в новом кластере на Красной Слободе будут проходить вечеринки.
200-летие Нижегородской ярмарки
15 июля — 25 августа
Многодневный праздник в месте, где располагалась крупнейшая ярмарка Российской империи. Начнется оно с иммерсивного театрализованного шоу-открытия, на котором расскажут о самых ярких страницах истории ярмарки. Кроме того, здесь состоятся выставки и мастер-классы от нижегородских художников, фестиваль ретроавтомобилей, реконструкция нижегородского быта XIX века. Завершится программа световым шоу на главном ярмарочном доме, концертом и салютом с барж.
«Марафон 800»
21 августа
Флагманское мероприятие насыщенной программы спортивных выходных 20–21 августа. Трасса забега охватит главные исторические места города. В этом году она сертифицирована по международным стандартам, так что тут будет достаточно пит-стопов и мест для болельщиков. На территории стадиона «Нижний Новгород» будет работать стартовый городок, где участникам и болельщикам будут доступны спортивные зоны, открытые тренировки, лекции от профессионалов, развивающая детская площадка.
Открытие пакгаузов
Новое культурное пространство в уникальных конструкциях XIX века. В июне здесь состоится премьера оперы «Орфей и Эвридика» Кристофа Глюка, впервые поставленной в Нижнем Новгороде. Во второй половине августа сюда стоит заглянуть на IV Международный фестиваль искусств «Стрелка». В программе — оперные и симфонические гала-концерты.
Фестиваль Intervals
Тизер — 1–5 июня, основная программа — 26–28 августа
Ежегодный фестиваль медиаискусства, который пройдет в Нижнем уже в пятый раз. В качестве тизера в Манеже Нижегородского кремля покажут аудиовизуальную инсталляцию «Nebula» — это проекции космических туманностей, на которые зритель может влиять.
Акцент основной части фестиваля будет сделан на создании непривычных городских маршрутов и знакомстве зрителей с новыми и прежде недоступными площадками, специально отобранными командой к юбилейному событию. Выставочная программа охватит исторический центр Нижнего Новгорода.