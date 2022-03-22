Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s закрыла в России все свои 850 ресторанов. Одновременно с заявлением выступила компания Yum! Brands — она приостановила работу 70 ресторанов KFC и Pizza Hut в стране. «Афиша Daily» спросила у эксперта и представителей «Яндекс.Еды» и Delivery Club, что будет с рынком доставки.
Основатель консалтинговой компании «Директфуд», автор книги «Торговля продуктами питания в интернет»
Увеличения рынка доставки еды мы больше не увидим — скорее всего, он сильно сократится. На «Макдоналдс», KFC и «Бургер Кинг» приходилось 45% всех заказов готовой еды в Москве, по некоторым данным, даже больше. Примерно такую же долю составляли пицца и суши. Остальные 10% — обычные рестораны и кафе, то есть доля их несущественна. Так что с рынка уходят ключевые игроки. При этом я считаю, что KFC и «Бургер Кинг» также уйдут, это вопрос времени. Дело не только в политических причинах, но и в экономических. Заработанные деньги необходимо выводить за рубеж, чтобы акционеры получали прибыль. А это стало невозможно — в необходимом объеме и по комфортному курсу. Соответственно, привлекательность российского рынка резко упала в глазах западных инвесторов. Даже если появится какой‑то отечественный аналог «Макдоналдса», качество блюд там будет гораздо ниже. Поэтому и спрос будет невысоким.
Второй момент — множество людей теряет работу. Средний класс, который как раз и пользовался услугами доставки, стремительно уменьшается. Так что рынок будет сокращаться с двух сторон: с одной — будут уходить игроки, предоставляющие качественный сервис, с другой — все меньше людей будут способны тратить на доставку деньги.
Я прогнозирую, что рынок доставки готовой еды просядет на 50% в этом году. Соответственно, работы лишатся до половины всех курьеров в Москве — это около 50 тысяч человек. Их труд будет становиться все дешевле, люди будут готовы работать даже за небольшие деньги.
Вполне вероятно, что доставка станет премиальным сервисом, доступным небольшому проценту людей. А большинство снова начнет ходить в обычные магазины. Сервисы развиваются только в странах с высоким уровнем жизни.
Многие службы доставки продуктов (и особенно агрегаторы) убыточны в нашей стране. В готовой еде маржинальность гораздо выше. Сейчас все убыточные компании будут закрываться — в нынешних реалиях денег на их поддержку у корпораций нет. Выживут собственные интернет-магазины при сетях — например, при «Магните», «Азбуке вкуса» или «Вкусвилле». Доставка везде будет платной, а минимальная сумма заказа повысится, чтобы каждый поход курьера окупался. Это, естественно, сократит рынок: желающих набрать корзину разом, скажем, на 3000 рублей явно меньше, чем тех, кто раньше заказывал доставку йогурта и шоколадки. Другой сценарий, если правительство решит выделить десятки миллиардов рублей на сервисы доставки, чтобы их сотрудники не остались без работы. Тогда рынок не сильно провалится.
В последнюю неделю работы спрос на доставку из «Макдоналдса» вырос в 1,5–2 раза, но после его закрытия мы не наблюдаем падения заказов.
Мы уже видим, что с уходом «Макдоналдса» спрос распределился на другие сетевые или независимые рестораны, где есть похожие блюда. То же самое произошло и с курьерами: их загрузка перераспределилась на заказы из других заведений.
В «Яндекс.Еде» есть широкий выбор ресторанов в разном ценовом сегменте и с разными кухнями. Традиционно пицца, суши и бургеры — одни из самых популярных блюд, поэтому на сервисе можно найти множество предложений от ресторанов. К тому же в стране продолжают работу крупнейшие мировые сети быстрого питания, например, «Бургер Кинг» и KFC — подавляющее число их точек продолжают свою работу. На этой неделе некоторые рестораны уже стали вводить в меню такие новые позиции, как бургеры или комбо из бургера, картофеля фри и кофе. Также популярными у пользователей остаются паназиатская кухня, здоровая и домашняя еда, пользуются спросом шаурма и кофе.
При этом рестораны продолжают привлекать пользователей акциями и специальными предложениями — их объем на сервисе не сократился. Заведения предлагают скидки до 50%, комбо-наборы, блюда в подарок, 1+1 и специальные сезонные меню. «Яндекс.Еда» со своей стороны поддерживает рестораны. С 28 февраля мы ввели ежедневные выплаты за заказы на доставку и уже продлили их после окончания двухнедельного периода.
С «Яндекс.Едой» по всей России сотрудничает уже 38 тысяч ресторанов и магазинов, и к нам продолжают подключаться новые партнеры.
Мы сотрудничаем более чем с 53 тысячами ресторанов в 300 городах страны. Заказы на доставку — это дополнительный бизнес для ресторанов, который позволяет им зарабатывать больше. Поэтому мы всегда открыты для ресторанов и регулярно подключаем к платформе новых партнеров. Более того, доставка сегодня — ежедневный инструмент экономии времени, а выбор пользователей в сегменте стал более разнообразным. Предложение других сетей и локальных ресторанов позволит полностью удовлетворить спрос, а мы поможем пользователям лучше ориентироваться в этом разнообразии. Мы рассчитываем, что перераспределение компенсирует негативный эффект от закрытия сетей быстрого питания. Помимо этого, пользователям Delivery Club доступна доставка продуктов и товаров первой необходимости. Количество таких заказов с 7 по 13 марта выросло на 22% по сравнению с неделей ранее. Мы продолжаем доставлять все заказы в штатном режиме.