По данным ООН, количество беженцев из Украины превысило 3 млн человек. Специально для «Афиши Daily» урбанист Петр Иванов рассказал, как вынужденная миграция меняет открытые для нее города и страны.

Петр Иванов Социолог города, автор и редактор канала «Урбанизм как смысл жизни»

Миграция играет важную роль в городском развитии. В русском языке нет подходящего слова для описания процесса, который происходит с беженцами, поэтому мы будем говорить «вынужденная миграция», экстремальный ее случай. Он качественно отличается от привычного режима, ломает многие правила. Беженцы, в отличие от обычных мигрантов, движутся не к чему-то, а от чего‑то. В обычной ситуации человек переезжает за большим рублем, красивым видом из окна, творческой самореализацией. Беженец же скрывается от бомбежек, разрушенной инфраструктуры, деспотического режима. Первый скорее выбирает, а второй скорее нет. Обычно вынужденных мигрантов встречают с гостеприимным восторгом . Тысячи людей вовлекаются в волонтерские движения, помогают в размещении, поиске жилья, работы, приюта. Возникают организации, обеспечивающие доступ к школам и детским садам. Принимающая сторона пребывает в эйфории своей гражданской сознательности. Но дальше, как показывают исследования, эйфория спадает и начинается быт. А в быту далеко не все готовы быть гостеприимными и принимающими . Горожане начинают задавать вопросы: а почему наш стадион теперь весь в палатках беженцев? Где нам проводить турнир? Почему в нашем парке создали лагерь? Нам теперь негде гулять! Начинает работать глубинная структура, которую географы психоаналитической школы называют переживанием «другого».

Беженцы становятся «другими» и отвечают за возможный дискомфорт «наших».

Местные начинают гневаться на «чужих» за то, что они занимают пространство в городе и претендуют на часть общественного блага, не являясь горожанами и гражданами. И зачастую политикам и активистам нечего противопоставить этому недовольству. Так, например, в 2016 году из 1000 планировавшихся в Гетенбурге жилых единиц для беженцев было построено едва ли несколько десятков. Даже в такой расслабленной и демократичной стране, как Швеция, политическая воля активного меньшинства оказалась слабее беспокойства рядовых горожан. Безотносительно тревоги бюргеров беженцы — это серьезный вызов для города . На его территории появляется большое количество людей, которым необходима инфраструктура: жилье, образование, медицина, транспорт. Это, скорее всего, происходит внезапно — вряд ли власти закладывают в планирование эксцессы международного масштаба. Система оказывается неспособна принять поток людей безболезненно и продолжать работать в штатном режиме. Город начинает импровизировать. Задействуются общественные пространства — там можно создавать места временного пребывания. Мобилизуются учреждения социальной политики — у беженцев есть дети, старики и больные. Чиновники ищут партнеров среди бизнеса и НКО — они могут сгладить удар по муниципальным силам.

Даже не участвуя напрямую в войне, город, принимающий беженцев, оказывается в военном положении.

Прибытие вынужденных мигрантов требует создания мест временного размещения. Повезло городам, которые имеют большой муниципальный жилищный фонд и сильные движения поддержки беженцев, активисты которых готовы принимать их в своих домах. Но часто в ситуации затяжных конфликтов временные лагеря трансформируются во все более и более постоянные . Властям неудобно отказывать людям в укоренении, но еще более неудобно интегрировать их жилище в общегородскую планировочную политику. Это вступает в противоречие с идеей, что иностранцы пришли к нам просить временного убежища. Поэтому случается так, как произошло в лагере Аль-Хусейн в Иордании. Там временный лагерь беженцев из Палестины существует уже 40 лет и сросся с городом настолько, что трудно понять, где проходит граница между ними. Беженцы оказываются не только в пространственной сегрегации, но и во временной. Подразумевается, что, когда конфликт закончится, люди вернутся домой. И это снова проблема для городских структур. Как воспринимать мигрантов? Если их интегрируют, то необходимо признать их право не возвращаться на родину. Из‑за этого процесс приспособления людей к новой среде замедляется. Что бы ни выбрал муниципалитет, он занимает ту или иную позицию в войне, в которой не хотел участвовать . Тем не менее, есть успешные кейсы. Например, по данным 2008–2018 годов, интеграция беженцев в США происходит с заметным успехом. 67% из них рано или поздно обзаводятся собственным жильем. Кроме того, беженцы чуть чаще, чем местные жители, склонны заниматься бизнесом — 3,6% против 3,1%. Работу находят большинство трудоспособных мигрантов, в особенности по прошествии первых двух лет на новом месте.

Также исследователи посчитали, что затраты на размещение и интеграцию людей трудоспособного возраста окупаются в налоговом выражении за восемь лет.