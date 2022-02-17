— Расскажи, с чего все началось?

— Первый парк мы построили шестнадцать лет назад в Королеве. Мне тогда было шестнадцать лет, нам негде было кататься, поэтому мы нашли заброшенное помещение, утащили со стройки материал и соорудили первые фигуры.

— Сколько парков вы построили с тех пор?

— Сейчас у нас три крытых скейт-парка в Москве. А количество открытых площадок мы даже не считали, их больше сотни — почти все они созданы в рамках городского благоустройства. Бывает, что строим парк и на частной территории — во время первой волны пандемии доставили на дачи штук пятьдесят рамп.

— Как меняется территория, когда на ней появляется скейт-парк?

— Я бы, конечно, мог приукрасить и сказать, что там все кардинально меняется, но это один из незначительных факторов, который улучшает общественную среду. Досуг у детей становится качественнее, потому что появляется точка притяжения, место, где они могут кататься и проводить вместе время. Другое дело, что часто место под скейт-парк выбираем не мы, а заказчик в рамках благоустройства, например, городского парка. Поэтому приходится подстраиваться, искать варианты, как вписать площадку в конкретное место.

— Какая ситуация со скейт-площадками в Москве сейчас? Их много или мало? Какого они качества в среднем?

— На данный момент скейт-парков в Москве много, в каждом районе имеется один-два открытых. Проблема в том, что у нас короткий теплый сезон, поэтому использовать их в течение всего года нереально. Многие из них и плохого качества или имеют недостаточно нужных фигур для катания и отработки трюков. Для такого климата и местности, конечно, лучше всего крытые скейт-парки, их в Москве всего три, что для такого большого города очень мало.