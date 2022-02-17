Сейчас в каждом районе Москвы есть несколько скейт-парков. Они стали полноправной частью городской среды, их включают во многие проекты благоустройства. Но еще недавно ситуация была совсем другой. О том, почему все изменилось и как сегодня живется любителям экстремального спорта в городе, «Афиша Daily» поговорила с руководителем компании Rampstroy.
Руководитель компании Rampstroy — она построила большую часть скейт-парков Москвы.
— Расскажи, с чего все началось?
— Первый парк мы построили шестнадцать лет назад в Королеве. Мне тогда было шестнадцать лет, нам негде было кататься, поэтому мы нашли заброшенное помещение, утащили со стройки материал и соорудили первые фигуры.
— Сколько парков вы построили с тех пор?
— Сейчас у нас три крытых скейт-парка в Москве. А количество открытых площадок мы даже не считали, их больше сотни — почти все они созданы в рамках городского благоустройства. Бывает, что строим парк и на частной территории — во время первой волны пандемии доставили на дачи штук пятьдесят рамп.
— Как меняется территория, когда на ней появляется скейт-парк?
— Я бы, конечно, мог приукрасить и сказать, что там все кардинально меняется, но это один из незначительных факторов, который улучшает общественную среду. Досуг у детей становится качественнее, потому что появляется точка притяжения, место, где они могут кататься и проводить вместе время. Другое дело, что часто место под скейт-парк выбираем не мы, а заказчик в рамках благоустройства, например, городского парка. Поэтому приходится подстраиваться, искать варианты, как вписать площадку в конкретное место.
— Какая ситуация со скейт-площадками в Москве сейчас? Их много или мало? Какого они качества в среднем?
— На данный момент скейт-парков в Москве много, в каждом районе имеется один-два открытых. Проблема в том, что у нас короткий теплый сезон, поэтому использовать их в течение всего года нереально. Многие из них и плохого качества или имеют недостаточно нужных фигур для катания и отработки трюков. Для такого климата и местности, конечно, лучше всего крытые скейт-парки, их в Москве всего три, что для такого большого города очень мало.
— Как и почему городские власти решили вносить скейт-парки в проекты благоустройства?
— Несколько лет назад BMX и скейтбординг признали олимпийскими видами спорта. В 2020 году наши ребята участвовали в Играх в Токио, в дисциплине BMX-фристайл, и показали себя как одну из самых сильных команд мира. Появление этих видов спорта на Олимпиаде и дало толчок развитию инфраструктуры для тренировок, хотя пока и не в очень больших масштабах. Кроме того, аудитория BMX и скейтбординга очень большая: вход в спорт минимальный, тебе нужен для начала самый простой велик или доска. Популярность замечают и городские власти — появляется больше проектов, соревнований, шоу с участием представителей экшен-спорта.
— А сколько в среднем стоит построить скейт-парк?
— Средняя цена бетонного парка порядка 20 миллионов рублей, но надо понимать, что цены на материалы в этом году серьезно выросли. Деревянный парк можно построить примерно за миллион.
— Расскажи о своем главном проекте?
— У нас есть проект Rampstroy House — крытые скейт-парки в Москве. Один из них находится на шоссе Энтузиастов, его площадь почти 5000 квадратных метров, и мы хотим еще немного его увеличить. Это будет самый большой скейт-парк в городе и один из самых больших в России.
— Чем он так примечателен?
— Он решил проблему отсутствия в Москве крытых скейт-парков, где можно было бы кататься зимой или в плохую погоду. Он спроектирован под все дисциплины: ролики, скейтборд, BMX, самокат. Площадка поделена на зоны — тренировочную, стрит-зону, батуты. Это многофункциональный комплекс, в котором комфортно и профессионалам, и начинающим. Недавно мы открыли скейт-парк на «Савеловской» под одноименным названием, он чуть меньше, но также совмещает все необходимые зоны.
— А в чем главная проблема скейт-парков?
— Главная проблема, что этим занимаются непрофессионалы, обычные строители, которые не понимают, каким должен быть скейт-парк. Они просто смотрят на проект и делают как на рисунке, не вдаваясь в тонкости. В результате люди получают некачественную площадку и начинают думать, что скейт-парк — это плохо.
— Правда кто‑то думает, что скейт-парк — это плохо?
— Всегда бывают недовольные, но, как правило, качественно сделанный скейт-парк всем нравится. Главный вопрос у местных жителей, что скейт-парк шумный. Но это снова вопрос качества материалов и технологии постройки. Если все сделать правильно, то никакого шума от катания не будет.
— Но за парками все же нужно следить?
— Это тоже важная вещь. За любой площадкой нужен уход или как минимум чтобы ее убирали от мусора и следили за порядком. На самом деле достаточно, чтобы на ней не распивали спиртное и не били бутылки.
— Какой объект вы готовите прямо сейчас?
— Сейчас мы строим даже не скейт-парк, а детский лагерь экшен-спорта в Орехово-Зуеве. В России и странах СНГ подобного места никогда не было. На площади в 7 гектар мы развернем инфраструктуру почти для всех видов экшен-спорта. Там же будет крытая площадка на 2500 квадратных метров — первый в Подмосковье парк такого уровня. Собираемся создать гостиничные номера и корпуса для детского лагеря, чтобы превратить территорию в полноценное тренировочное пространство, где будут воспитываться новые чемпионы в экстремальных видах спорта. Частично планируем запустить его летом 2022 года, а полностью он будет функционировать к концу 2023 года.