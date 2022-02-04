4 февраля в Москве губернатор Алексей Дюмин и министр культуры Ольга Любимова подписали соглашение об открытии еще трех федеральных музеев в историческом центре Тулы: Театрального музея имени Бахрушина, Политехнического музея и Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Руководители институций рассказали, какими они будут.

Театральный музей им. Алексея Бахрушина

Кристина Трубинова Генеральный директор ФГБУК «ГЦТМ им. А.А.Бахрушина»

Команда Бахрушинского музея уже на протяжении нескольких месяцев работает над концепцией будущей экспозиции, которой мы дали название «Мир театральных профессий». Это интерактивное путешествие по тайнам театрального закулисья. Тематических зон будет шесть: костюмерная, гримерная, домашний театр, зрительный зал, сценография (оформление спектаклей. — Прим. ред.), машинерия (комплекс механизмов, обеспечивающих смену декораций на сцене. — Прим. ред.). Основой экспозиции станет более 250 подлинных предметов из собрания Бахрушинского музея — работы братьев Васнецовых, Александра Головина, Льва Бакста и многих других. Наша задача — обеспечить посетителям максимальное погружение, вовлеченность в происходящее, дать возможность попробовать собственные силы в театре. Мы постарались совместить классический подход с мультимедийными технологиями. Рассчитываем, что интересно будет и молодежи, и старшему поколению, сделаем акцент на развитии инклюзивной среды — чтобы принимать посетителей всех интересов и возможностей. Нам выделено здание площадью более 900 кв.м, две трети мы планируем отдать под экспозицию. Открытие состоится в сентябре 2023 года. Рассчитываем на 170 тысяч посетителей в год.

© Пресс-служба Министерства культуры

Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева

Михаил Миндлин Директор ФГБУК «Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева»

В Туле появится подразделение музея Андрея Рублева. В нем будут представлены произведения древнерусского искусства XV–XVI веков — они создавались после Куликовской битвы, разлома татаро-монгольского войска и в период объединения русских земель. Также у нас можно будет увидеть и более поздние произведения русского религиозного искусства — XVII, XVIII, XIX веков. Экспозиция будет регулярно меняться. Мы сделаем упор на инклюзивные программы, что нам представляется чрезвычайно важным. На мой взгляд, главный вклад России в мировой художественный процесс — это древнерусское искусство и авангард. И открытие Музея Андрея Рублева в Туле — это еще один шаг на пути популяризации древнерусского искусства.

Политехнический музей

Елена Проничева Генеральный директор ФГБУК «Политехнический музей»

Политехнический музей в Туле будет находиться на территории одного из памятников культурного наследия на проспекте Ленина.Территория большая — более 2000 кв.м, что позволит создать отдельные пространства для мероприятий, кинопоказов, конференций, временных экспозиций. Будет здесь и лабораторный сегмент, планируем совместные проекты с самыми крупными федеральными университетами. Важное для нас направление — детское образование, просвещение в области науки и технологий. Политехнический музей будет ориентирован на региональную повестку. Мы взяли за основу стратегию развития Тульской области и ее приоритетные направления, местную промышленность. Открытие состоится в 2023 году.

© Пресс-служба Министерства культуры

Алексей Дюмин Губернатор Тульской области

Центром музейной жизни региона является Музейный квартал, созданный в исторической части Тулы в рамках празднования 500-летия Тульского кремля. Новые музеи станут частью культурно-туристического кластера — с единым билетом, логистикой, навигацией и маршрутами. Уверен, что они будут пользоваться популярностью у жителей и гостей региона, дадут новый импульс развитию Музейного квартала в Туле.

Ольга Любимова Министр культуры

Тульская область по праву занимает третье место (после Москвы и Санкт-Петербурга) по количеству федеральных музеев и их филиалов. Данное направление очень востребовано, люди приезжают в регион и могут посещать музеи всей семьей. Минкультуры России и региональные власти нацелены развивать это направление, и мы очень рады появлению еще трех новых филиалов федеральных учреждений: Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина, Политехнического музея, Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева.