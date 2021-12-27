Мы привыкли проводить холодные месяцы дома — с пледом, сериалом и горячим напитком. Но что, если не отказываться от уличных активностей даже зимой? Москвичи делятся идеями, где весело провести время в городе, а мы рассказываем, чем в этом поможет Samsung Galaxy Z Flip3.

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Встать на лыжи Александр, бренд-менеджер

© Из личного архива

«Лыжами я начал заниматься 15 лет назад в секции спортивного ориентирования. Тогда это были занятия на технику, подводящие упражнения и другие специальные тренировки, которые проходили в основном на лыжном стадионе. Сейчас на лыжах я чаще всего тренируюсь ради удовольствия. В будние дни выбираю Измайловский парк. Там есть прекрасная восьмикилометровая трасса, которую готовит лыжный клуб „Измайлово“. Она с хорошим серпантином подъемов и равнинными участками на просеках. А в выходные выезжаю в Мещерский парк. Это буквально Мекка московского любительского спорта . В парке можно встретить и начинающих лыжников, занимающихся с тренером, и атлетов, готовящихся к марафонам. Тут я часто катаюсь с друзьями — неспешно и долго. Благо ширина трасс и наличие прекрасной чайной позволяют обычную лыжную тренировку превратить в прекрасную встречу».



После совместного заезда у вас наверняка появится пара-тройка новых фото и столько же видео: пересматривайте их вместе с друзьями на обновленном внешнем экране Samsung Galaxy Z Flip3, который стал в четыре раза больше.



Погулять в парке (с собакой) Марина, фрилансер, креативный продюсер

© Из личного архива

«Зимнее время года ни с чем не сравнится, для меня это волшебный период, а также идеальное время для прогулок с моей собакой Мией! Только представьте мое настроение: ветки елок, которые слегка провисают от тяжести, хрустящий снег под ногами — белоснежный и нетронутый. И обязательно солнце! Кругом тишина, и ты постоянно ловишь себя на мысли: „Как же красиво!“ Моя акита вместе со мной просто в восторге от снега и каждую зиму радуется ему, как в первый раз. Кстати, совет: чтобы не замерзнуть, термобелье и шерстяные носки должны стать вашими лучшими друзьями . Тогда даже минус 30 будет звучать не так угрожающе».





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Покататься на коньках Анна, фешен-журналист

© Из личного архива

«Я с детства катаюсь на коньках: даже ходила в кружок по фигурному катанию. У меня всегда были свои коньки, и я помню каждую пару. Тем более что одну из них мне подарил Дед Мороз в лице родителей. Обычно мы ходили с семьей в парк Горького — там еще не было нарядного катка, а просто заливали всю территорию, и мне нравилось кататься среди деревьев. Сейчас регулярно катаюсь на „коробочке“ рядом с родительским домом, а недавно обнаружила каток у себя в районе, планирую разведать там обстановку. Прошлой зимой была с друзьями на живописном катке в петербургском „Севкабель-порту“, оттуда открывается роскошный вид на Финский залив. Из московских катков мне еще нравится спот в саду „Эрмитаж“».



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Освоить сноуборд Александр, стоматолог

© Из личного архива

В 2009 году друг предложил мне во время тусовки научить кататься в Степаново. «Научить» означало оставить наверху склона и предложить встретиться в конце трассы.



«Обычно я катаюсь в Степаново и Сорочанах, до пандемии — в Сочи, Гудаури и Андорре. Катаюсь чаще всего вечером в будни после работы. Мне нравится лететь по склону с музыкой и вообще вся атмосфера гор и спуска на скорости».



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Пойти на горку с тюбингом Ольга, PR-специалист в фешене

© Из личного архива

«Наша семья (я, супруг и девятилетний Марк) — любители покататься на ватрушках. На самом деле в Москве не так много диких мест, где можно кататься на тюбинге с обычных холмов-горок. Раньше приходилось искать такие горки на окраинах Москвы, но с открытием парка „Ходынское поле“ в 2019 году жизнь, можно сказать, наладилась . В парке есть отличный высокий холм, где катается теперь вся местная ребятня — и мы в том числе. В этом году повезло со снегом, и сезон удалось открыть уже в начале декабря. Занятие это веселое не только для нашего сына, но и для нас. Особенно весело устраивать парные и массовые заезды. Ну и на горку обратно взобраться — отличный фитнес! Часто зовем друзей из других районов Москвы, они удивляются, какие у нас на Ходынке классные горки. С собой всегда берем термос с ароматным облепиховым чаем, чтобы в перерыве наслаждаться видом на парк с заснеженного склона, глядя на новогодние огоньки».

