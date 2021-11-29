Теперь все объявления в крупнейшей группе аренды жилья в Москве Flats for Friends должны содержать фразу «Квартира pet-friendly, приветствуются жильцы всех национальностей, происхождений, полов, возрастов, предпочтений в любви». Если этой приписки нет, автору поста придется заплатить 500 рублей. «Афиша Daily» поговорила с создательницей группы.

Марфа Некрасова Создательница сообщества

— Почему вы ограничили дискриминационные объявления в группе? Как давно вы думали об этом и почему все-таки решились? — Думала об этом с момента создания группы. Моя мастер курса в ГИТИСе, Наталья Сергеевна Пивоварова, всегда говорила нам, что важнейшая задача театра — образовывать зрителей. Нельзя потакать их вкусам и ставить то, что пипл хавает, делать спектакли только для развлечения и насыщения публики. Я с ней полностью солидарна и считаю, что это правило применимо и к другим сферам, в том числе к медийным. Группа Flats for Friends с 238 тыс. участников — это полноценная медийная площадка, это не просто сервис по поиску квартир. Будучи админом, я всегда транслировала мои взгляды на мир, пропагандировала позитив и лояльное отношение ко всем людям, независимо от их ориентации, пола и других признаков.

Я дискриминирую только дискриминаторов, потому что умею сражаться с людьми их собственными орудиями.

Решилась на введение новых правил после разговора с подругой. Мы обсуждали проблемы группы и, в частности, сложности поиска жилья с питомцем. Когда вводишь фильтр на «Циане» «можно с животными», то тебе показывается в 10 раз меньше объявлений. И тут меня осенило. Нужно просто убрать этот фильтр, как и остальные дискриминирующие. Ведь на самом деле всегда можно договориться с любым собственником. Зачастую арендаторы уламывают тех, кто не был готов к животным в своей квартире. Всему есть своя цена. Если мне понравилась ваша квартира и вы тоже считаете меня хорошим кандидатом, но у меня кролик, я предложу вам залог в размере двух-трех месяцев арендной платы. И вы, скорее всего, пойдете мне навстречу, так? — Почему правило выглядит именно так? Почему вы все-таки решили оставить возможность «для дискриминаторов» публиковать объявления за 500 рублей? — Это максимально короткая формулировка того, что я хочу донести до участников группы. Можно было еще дописать «детей», но уже есть словосочетание «всех возрастов». Это относится и к молоденьким студентам, которым многие не хотят сдавать жилье из‑за их возможной неплатежеспособности, и к детям. Дискриминация из‑за национальности, происхождения, возраста, ориентации, наличия детей и животных — это топ жалоб участников группы. Я оставляю возможность публиковать объявления для «дискриминаторов» за 500 рублей, потому что допускаю, что у людей могут быть свои причины для альтернативного мнения. В группе много одиноких девушек с гражданством РФ и с постоянным доходом, которых так жаждут все дискриминаторы. Зачем же лишать их возможности найти себе хороший вариант? Чтобы моя система работала и люди становились более открытыми ко всем типам жильцов, необходимо ограничение, пусть это будет 500 рублей сейчас, а позже посмотрим, возможно, эта сумма и возрастет. Для нововведения эта цена мне кажется адекватной. — Как отреагировали подписчики на нововведение? Были ли недовольные? — Пост о новом правиле собрал несколько сотен комментариев и реакций. Больше все же людей адекватных, которые радуются нововведению и поддерживают его, но есть и те, кто оказался аллергиком, ярым защитником аллергиков, противником любой дискриминации (пишут, что я дискриминирую арендодателей) и таксы в 500 рублей. Кстати, злые комментарии в основном приходятся на ночь и раннее утро. Хейтеры не спят по ночам, наверное, им нравится писать, когда никто не видит. А те, кто рано встает, спросонья воспринимают все негативно и строчат свое «фе». Многие комментарии удаляем «за негатив». Мы так делали и раньше, это правило с нами с основания группы.

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Пока мы не удаляем посты без указания волшебной фразы (квартира pet-friendly, приветствуются жильцы всех национальностей, происхождений, полов, возрастов, предпочтений в любви. — Прим. ред.), а оставляем коммент с просьбой ее добавить и отключаем комментарии, пока не сделают это, так пост не поднимается вверх. Так же мы поступаем с постами без фотографий всех пространств. Четыре человека уже заплатили за объявления с припиской «без животных». Обычно люди не против купить платный пост, если он не соответствует правилам группы. Например, если это повторный пост менее чем через три месяца или они не собственники жилья, или цена квартиры выше, чем 1500 рублей за квадратный метр. — Дискриминация на рынке аренды в Москве — насколько это распространено? Есть ли тут какая‑то динамика? Ситуация ухудшается или улучшается? — Я жила в нескольких странах, много путешествовала. Если сравнивать Россию со странами Европы и Латинской Америки (в других пока не была), то здесь больше всего дискриминации. Причем не только в недвижимости, но и в любом бизнесе, искусстве, учебе.

В западном мире с этим получше. Конечно, у них тоже есть дискриминация, но не такая самозабвенная. В Аргентине, например, право на такие бесплатные услуги, как медицина и образование, имеют все национальности, в том числе те, кто только что приехал, то есть по статусу туристы. Очень много русских приезжают туда рожать, например. Ситуация улучшается, потому что Россия берет пример с Запада. В моей группе посты о поиске квартиры однополыми парами уже не вызывают хейта, а наоборот — кучу апов (комментариев cо словом Up, которые оставляют, чтобы пост поднимался выше в ленте. — Прим. ред.), лайков и хороших комментариев. Я считаю это заслугой моей и моих друзей. Я всегда пишу слова поддержки в адрес представителей ЛГБТ и блокирую тех, кто выступает против. Я считаю, что это нормально, потому что это блок в ответ на блок — ты хочешь заблокировать ни в чем неповинного человека, не лучше ли заблокировать тебя? В связи с нововведениями, кстати, никто и слова не сказал против «жильцов со всеми предпочтениями в любви». Это моя маленькая победа. — В чем вообще причина тотальной ксенофобии арендодателей в Москве, как вам кажется?

— В Москве ценник на недвижимость выше, чем в большинстве столиц мира. Поэтому, когда люди покупают квартиры, они считают, что вправе требовать что угодно и ставить любую цену аренды.

Даже если квартира им досталась бесплатно, они все равно осознают ее ценность. Конечно, они и переживают за свою собственность, мало ли кто что испортит. Они думают, что если будут сдавать, например, славянам, то есть больше шансов сохранить свой ремонт в первозданном виде. Это не всегда так. У меня были соседи — милая славянская пара без детей. Они рассорились, и жена съехала. Муж начал пить и водить домой алкашей с улицы. Из квартиры выносить было нечего, но если бы было, не исключаю возможности того, что они бы вынесли все, пока арендатор находился в отключке. — Я регулярно вижу в группе посты открытых гомосексуалов, людей с условно «неславянской» внешностью, женщин с детьми с особенностями. Обычно эти посты набирают сотни лайков, десятки комментариев поддержки. Но коррелирует ли это со временем поиска квартиры, шансом на реальный успех в поисках? — Лайки, перепосты и комментарии никому не гарантируют более быстрого и успешного съема квартиры, но шансы все же увеличивают. Чаще люди находят квартиру, написав собственнику, но бывает, что собственники сами предлагают свои квартиры понравившимся ребятам. Или кто‑то кидает в комментарий хорошую квартиру знакомых или делают перепост, и там в ответе кто‑то сбрасывает интересное предложение. Это примерно один случай из десяти. Помню парня, который искал «квартиру за 30» и написал на эту тему смешную песню, загрузил на ютьюб, выложил в группу и прославился. Помимо славы он обрел желаемую квартиру именно благодаря своему посту, он написал об этом в своем посте. Люди часто пишут апдейты, где благодарят группу — как собственники, так и арендаторы. Группа реально работает. — Как в целом меняется рынок недвижимости в Москве? — Цены только растут, упали лишь однажды — в начале пандемии, но потом снова взлетели. Ремонты и дизайн все лучше. Последние два года становится популярным такое направление, как хоумстейджинг (подготовка недвижимости к продаже или аренде с учетом психологических, эстетических и маркетинговых принципов.— Прим. ред.). Во время пандемии многие вернулись из эмиграции и искали квартиры на съем. Сейчас опять все начали уезжать, часто попадаются объявления арендодателей, переезжающих в другую страну.

© Westend61/Getty Images

— Немного про группу: как и когда вы ее создали? Зачем? — Я создала Flats for Friends восемь лет назад, через год после переезда в Аргентину. У меня есть талант — притягивать хороших людей и классные квартиры. Все мои друзья знают об этом, и они продолжали обращаться ко мне за помощью. Даже когда я жила на другом конце света, то продолжала сводить одних с другими. Я делала это по доброте душевной, но однажды мне надоело. Решила, что создам группу и она объединит одних моих друзей с другими, и тогда моя помощь им уже не понадобится. Так и случилось, только мое участие требуется все равно, теперь уже в модерации, ведении и развитии группы. Я думала облегчить себе задачу, но в итоге только усложнила ее. Зато всем моим друзьям и друзьям друзей сейчас точно легче решать квартирные вопросы. Тогда были подобные группы, но подписчиков у них было мало — по несколько тысяч. На карантине я плотнее стала заниматься группой, и она начала приносить более серьезный доход. Раньше я занималась организацией мероприятий, но по понятным причинам с марта прошлого года это больше не могло приносить доход. Я сделала сайт, где разместила экспертов, рекомендованных участниками нашей группы. Давно хотела сделать что‑то важное на основе Flats for Friends, но на собственной площадке, и во время пандемии наконец дошли до этого руки. Теперь люди знают, где искать проверенных клинеров, ремонтников, риелторов и других профи. Сейчас с моим другом Юрой я работаю над запуском телеграм-бота Flats for Friends. Моя подруга Ася помогает мне с ведением и модерацией группы и сайта, нас только двое. Группа забирает у нас время и энергию, зато приносит деньги и радость за людей, которым мы помогли. Не так давно я переехала в Тбилиси, и, когда я знакомлюсь здесь с русскими, оказывается, что они все знают группу и поздравляют меня с ней. Через группу я познакомилась с несколькими друзьями. — Как вы думаете, есть ли у Flats for Friends влияние на рынок жилья в Москве? Может ли ваше решение повлиять на ситуацию в целом? — У Flats for Friends есть влияние даже на современную культуру, что уж говорить о рынке жилья. Например, в прошлом году в четвертом сезоне французского сериала «Бюро» русская девушка рекомендовала французскому шпиону искать квартиру именно в нашей группе.

Я верю, что вместе мы можем изменить ситуацию с дискриминацией на рынке жилья.