В большинстве московских домов закодировано прошлое: имперское — в особняках, советское — в хрущевках и панельках. Новые дома приглашают в будущее с другой архитектурой и другими сценариями жизни. Они становятся для горожан главными помощниками, терапевтами и учителями, превращая большой город из агрессора в союзника.

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Умная со-настройка Приятно, когда вас понимают без слов, предугадывают желания и помнят о том, что вам нравится. Особенно, когда это происходит в родных стенах. Над тем, как «одушевить» и «оживить» дом, визионеры и инженеры размышляют уже более 70 лет. В 1950 году Рей Брэдбери описал квартиру, продолжающую жить своей жизнью без хозяев после ядерной войны. В этом же году журнал Popular Mechanics опубликовал чертежи «кнопочного дома» Эмиля Матиаса. С помощью одной кнопки можно было управлять гаражом, сигнализацией и радио. Надежду научить дом массе полезных вещей инженеры не оставили. Теперь в зданиях возможна интеграция технологичных систем «умный дом» . Они позволяют управлять светом, электричеством, температурой, заказывать пропуск и открывать двери в приложении смартфона. Неудивительно, что россияне назвали это интеллектуальное решение одним из 10 лучших изобретений 21 века, наряду с соцсетями, 3D-принтером и имплантами сетчатки. С каждым годом разработчики программных решений будут добавлять все новые функции «умному дому», да и самостоятельных умных гаджетов для квартир становится все больше, это и камеры наблюдения, и датчики воздуха, и умные розетки.



© «Донстрой»

Экология времени В среднем за пять рабочих дней москвич тратит на дорогу восемь часов. Набрать полезные 10 000 шагов в день проще, если вы отказываетесь от машины и доходите до нужных вам офиса, магазина, фитнеса, парка, кафе пешком. Это возможно, если девелоперы и правительства следуют правилу 15-минутного города . По-новому посмотреть на логику городского пространства предложил урбанист Карлос Морено. Вести экологичный и комфортный образ жизни можно, если все, чем пользуется горожанин — офис, магазин, кафе, базовые сервисы и услуги — доступно ему в 15 минутах пешком или на велосипеде. Концепцию успешно внедряют многие мэры. Например, Париж принял ее в 2020 году, чей мэр Анн Идальго планирует за четыре года сделать все улицы удобными для велосипедистов. Московские девелоперы, строящие большие кварталы, также следуют правилу 15-минутного города. На одной территории событий становится больше, а времени на дорогу тратится меньше. Плюсы самодостаточных дворов, где есть свой супермаркет, аптека, коворкинг, кофейня, фитнес, сад и променад, стали очевидны во время изоляции. А тем, кто живет в доме у реки, повезло вдвойне — что может восстановить так же быстро, как вид на воду или прогулка по набережной. Одна из самых больших в городе, 5 гектаров, Шелепихинская набережная. За ее проект благоустройства девелопер «Донстрой» получил в 2020 году премию правительства Москвы . Придумали набережную в партнерстве с известным архбюро Wowhaus. Кроме спортивных дорожек и воркаута, для жителей и горожан сделали лаунж-террасу, где приятно посидеть с кофе или просто посмотреть на реку. Добавили и арт-объект, по которому легко узнать набережную в соцсетях — четырехметровую «Луну» создал художник Леонид Тишков.

© «Донстрой»

Осознанное родительство Общество стало детоцентрировано. С первых дней жизни малыша он окружен вниманием и заботой взрослых, для него выбирают безопасное и лучшее: игрушки, десткие площадки и парки для прогулок, хороших преподавателей и школы. Но гораздо более значимо для будущего благополучия ребенка, достаточно ли вокруг него зеленых растений. Датские ученые Орхусского университета в ходе исследования выяснили, что у детей, выросших в среде с недостатком зеленых насаждений, риск развития психических расстройств выше на 55%. Насколько зеленым сделать двор, каждый девелопер для своего проекта решает сам. Есть такие, где почти половина территория покрыта растениями, как в жилом комплексе «Сердце Столицы». Здесь высажены не только кустарники и цветы, но и взрослые растения: каштаны, липы, клены, ели и липы. В этом проекте несколько дворов с разным дизайном. Это поможет создавать разные маршруты прогулок и находить новые ракурсы, что крайне полезно для тренировки воображения и креативного мышления в любом возрасте. Даже детский сад здесь спроектирован нестандартно, напоминая своим объемом сердце.

© «Донстрой»

Ментальное здоровье Вы наверняка замечали, что с пространством складываются свои отношения . В одних местах вы чувствуете себе лучше, других — избегаете. Психоэмоциональные связи горожанина с городом изучает Колин Эллард. Нами до сих пор руководят первобытные глубинные реакции на природные формы. В своей книге «Среда обитания» он рассказывает, на что обращать внимание для поддержания ресурсного хорошего состояния. Например, для дружеских встреч лучше выбирать открытые пространства — хорошо прогуляться или посидеть на набережной. Дома, в архитектуре которых есть мягкие, изогнутые линии, стимулируют нас размышлять и тренируют мозговую активность. Небольшие темные пространства напоминают о безопасности пещер, поэтому и спальни чаще всего обустраивают небольшими. В мегаполисе нам не нравятся места, где много незнакомцев, визуального, транспортного и людского шума. Но жить в изоляции — не лучшее решение для ментального здоровья . Страховкой от одиночества в большом городе может быть разумно смоделированная социальная среда комплекса, где соседям легко находить знакомых по интересам, например, на воркаут площадках, в кафе или фитнесе рядом с домом. Например, В X-FIT «Сердце Столицы» можно совместить и тренировку, и общение с подругами. Двухуровневый фитнес любят за 25-метровый бассейн с морской водой и хорошее кафе. Знакомятся на территории этого большого комплекса часто: кто‑то в детском городке и салоне красоте, кто‑то в скейтпарке, да и в салоне интерьеров The DOM легко начать первым разговор.

© «Донстрой»