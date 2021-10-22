Рядом с метро «Тульская» на территории керамико-плиточного завода создают кластер. Неожиданно там обнаружили под краской историческую керамическую вывеску предприятия площадью 30 кв м. Ее автор также делал декор для «Дома со зверями» и дома Перцовой. Трудкоммуна «Вспомнить все» рассказала «Афише Daily», как артефакт отреставрировали.

Наталья Тарнавская Главарь трудкоммуны «Вспомнить все»

Как обнаружили вывеску? Рядом с метро «Тульская» есть два больших дореволюционных завода, они стоят вплотную, забор к забору. Один из них — Рябовская мануфактура, бывшая текстильно-красильная фабрика. Второй — керамико-плиточный завод Власовых. Первую территорию облагородили несколько лет назад, там получился отличный кластер — с сохранившимися старинными амбарными дверьми, уважительным отношением к советской архитектуре. Команда, которая занималась реновацией Рябовской мануфактуры, заметила на соседней территории какую‑то подозрительную плитку на бывшем заводском цехе. Основа этого дома была построена еще в конце XVIII — начале XIX веков, со стороны Холодильного переулка на нем есть утраченные элементы старинных наличников. Но на самом деле дом ничем не примечателен, это четыре стены и крыша без декора, ничего интересного внутри не сохранилось. Стены собирались полностью очистить, все сбить и покрасить заново. Вывеска была полностью покрыта белой краской, все были уверены, что на фасаде обычная туалетная плитка. Но все-таки у них закралось сомнение, позвонили нам, мы залезли на леса и увидели, что через краску виден рельеф. Покрытие мы немного сковырнули и обнаружили, что там не просто какие‑то буквы, а огромное керамическое панно площадью около 30 кв. м. То есть цельный рисунок был сделан по большому объему сырой плитки, потом его разобрали, обожгли в печи и собрали всю картинку уже на фасаде. Так что этот рисунок нанесен навсегда, его невозможно стереть. Дом планировали сдать в следующем году, фасад его уже был придуман, но сейчас владельцы территории делают новый дизайн-проект, чтобы вписать в него обнаруженную вывеску. Нам они разрешили заняться восстановлением панно.

Часть фасада с вывеской до реставрации © Google Карты

Чем интересна эта вывеска? Мы обнаружили, что панно в прекрасном состоянии, ни одна плиточка не утрачена. Но было очень много сколов — керамика не вечная, она 100 лет висит на фасаде, дождь, снег и ветер ее немного повредили. Оказалось, что на вывеске написано «керамико-плиточный завод» — это уже советская инкарнация этого производства. Это редчайший случай, когда советская история предприятия гораздо интереснее дореволюционной. Керамическое производство Власовых выпускало только белые облицовочные изразцы — качественные, но однотипные. В конце 1920-х, уже после национализации, сюда пришел работать Алексей Филиппов. Еще до революции он организовал и возглавил артель художников-гончаров «Мурава». Они занимались созданием декора для дома Перцовой на Пречистенской набережной рядом с храмом Христа Спасителя и «Дома со зверями» на Чистопрудном бульваре. В общем, Филиппов был очень известен и отличался тем, что помимо художественного образования и опыта в керамике у него был интерес к археологии, он откапывал изразцовый декор старинных церквей и вплетал древнерусские мотивы, старые шрифты и технологии в современную для него реальность. Это видно по его работам для московского метро — например, на станциях «Комсомольская» и «Киевская» венки и вензеля взяты из древнерусского зодчества и прекрасно смотрятся в советском пафосе. Практически вся керамика станций первой линии сделана на этом керамико-плиточном заводе под руководством Филиппова, и вся она — динамичная, живая, интересная.

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Наша вывеска тоже заслуживает внимания. Она, с одной стороны, советская — мы почти уверены, что это 1920-е годы. Но при этом она явно несимметричная, а серп и молот как будто втиснуты в последний момент. У нас есть подозрение, что в конце был знак «Ъ». Если вы забьете «керамико-плиточный завод» в переводчик на дореволюционный язык, то надпись будет отличаться только на одну эту последнюю букву «Ъ». Возможно, вывеска была нарисована до революции в старой орфографии и потом ее на скорую руку переделали, кусок убрали и добавили серп и молот. Цветочная гирлянда под буквами выглядит совершенно не по-советски. При этом в том, что это эскиз Филиппова, сомнений нет. Так что это не просто вывеска самого революционного керамического завода в стране, ее еще и сделал главный художник этого предприятия.

Сколько ушло на реставрацию? На работу мы собрали 550 тысяч рублей — все это донаты обычных людей. Собственники территории помогли нам только административно и поставили леса. Пожертвования были от 100 рублей, деньги мы собрали за два месяца. Половину суммы прислал Артемий Лебедев, он нас очень любит. Деньги ушли в первую очередь на оплату работы реставраторов.

Как реставрировали? На первом этапе мы счищали старую краску с панно — в этом нам помогали очень много волонтеров, человек 50. Эта работа простая, немного скучная, но всем вместе делать ее весело. Закрасили вывеску, вероятно, годах в 1970-х, а до этого момента на ней накопилось много грязи и копоти — на втором этапе мы счищали этот слой. Потом укрепляли плитку, чтобы она не отпала — со временем керамика отслаивается от стены. После этого реставраторы восполняли утраты глазури и тонировали их. В финале все панно покрыли защитным составом, вся работа заняла два месяца. Как посмотреть на результат работы? Вход сюда свободен, к зданию можно подойти почти вплотную с Холодильного переулка или из дворика кафе в соседнем доме. Территорию керамической фабрики, так же, как и соседнюю, превращают в офисно-кафешный кластер, к следующему году ее сдадут частично. В здании с вывеской разместятся офисы.