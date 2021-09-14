Группа краеведов «Гэнг» давно известна в Петербурге — уже три года они отмывают архитектурные детали парадных от старой краски. В этом сентябре они решили расширить сферу влияния и приехали в Москву, чтобы очистить мозаику и фасадную плитку фабрики «Свобода» на Вятской улице. «Афиша Daily» поговорила с «Гэнгом» о том, зачем они это делают.
Каждый месяц, а иногда и чаще, «Гэнг» проводит акции в Петербурге (карту всех отмытых ими объектов можно найти здесь), но в Москве они работали впервые. Выбор пал на здание фабрики «Свобода» — на фасаде была закрашена фасадная плитка начала XX века, а на проходной — грязная мозаика 1960-х. Теперь мозаика блестит и отражает свет фар проезжающих автомобилей. Плитку удалось очистить от краски только наполовину — московские волонтеры продолжат заниматься проектом самостоятельно. Важная деталь: уже в следующем году «Свобода» переедет, принадлежавшие ей здания могут быть снесены.
Кто такие «Гэнгъ»
Ксения Сидорина
Основательница «Гэнга», авторка блога @mettlachtile
«Гэнг» — это компания друзей, которая отмывает архитектурные детали в парадных Петербурга. Сначала делали это вчетвером: я, Леша Шишкин, Максим Косьмин и Маша Тычинина. А потом начали проводить акции, к нам приходили волонтеры, часть из них вошла в команду как полноправные члены. В Москву приехал костяк проекта: кроме меня, реставраторка Саша Болгарова и Аня Волкова.
Главное, с чем мы боремся, — это краска, которой закрашивают плитку, печи и витражи. Так устроена система: все, что хоть сколько‑нибудь запачкалось, принято закрашивать, а не отмывать. Один раз кто‑то это делает, а дальше условную печь будут подгонять под цвет парадной во время каждого ремонта — и покрывать ее все новыми и новыми слоями. Но это значит, что ее достаточно один раз помыть, чтобы этот цикл прервать.
Ответственность за сохранность этих деталей лежит в первую очередь на собственниках.
Мы открываем им глаза на то, что маленькие шаги могут приносить большие результаты. Они видят красоту — но не в конкретной печи, а в действии.
Я училась на кафедре охраны памятников, но после выпуска из университета не собиралась связывать с этим жизнь. Сейчас это нам помогает, потому что я говорю с Комитетом по охране памятников на одном языке. Я в «Гэнге», потому что мне нравится мыть и нравятся люди — никакой сверхзадачи перед собой не ставлю. Мне кажется важным то, что мы можем показать, как маленькие изменения влияют на жизнь. Но я не надеюсь спасти все наследие.
Наша работа подталкивает людей к действиям — я сделала в блоге методички о том, как отмыть дом, печь, витраж. Мне регулярно пишут, что эти материалы помогают, с их помощью люди сделали свои дома лучше.
В Москву мы решили приехать, потому что это новый челлендж для нас. Нам все рассказывали, что здесь ничего невозможно согласовать. Можно сказать, я восприняла это как вызов.
Московская акция «Гэнг»: кто, зачем и как
Иван Молодцов
Куратор московской акции
Я занимаюсь математическими расчетами в биологии и медицине — работаю и в московской государственной системе здравоохранения, и в зарубежных компаниях. Давно следил за «Гэнгом», меня завораживал процесс превращения ужасных, грязных парадных в прекрасные места. Дело ребят — это маленькие победоносные войны. В Москве есть организации, которые делают что‑то подобное, но, кажется, у них другая идеология: они берутся за большие сложные проекты, на которые собирают много денег и тратят много времени.
Москву я неплохо знаю, мне нравится гулять по городу, но раньше никакой подобной активностью не занимался. Мимо «Свободы» я проезжал на велосипеде и подумал: «Было бы здорово ее помыть». А на следующий день Ксюша Сидорина спросила в инстаграме, что помыть в Москве, — и я предложил это здание.
Здание, которое мы моем, состоит из двух частей. Одна их них построена в конце XIX века, и это небогато декорированный корпус. Вторая — начала XX века, в стиле модерн, с глазурованным облицовочным кирпичом на фасаде и барельефом девушки с тюльпаном над входом. А еще есть проходная, которая появилась в шестидесятых, украшенная мозаикой.
Очень скоро, в следующем году, фабрика закроется и съедет, на ее месте построят высотные дома. Жители Савеловского района переживают по поводу того, что здесь будет происходить дальше, некоторые планы, опубликованные в публичном пространстве, выглядят очень агрессивно. Статусом выявленного объекта культурного наследия защищено только то здание, на котором работаем мы, и то не целиком — пристройка с мозаикой во всех вариантах проектов идет под снос. Также рискуют быть уничтоженными дореволюционные постройки. Поэтому нам кажется важным не только помыть этот объект, но и попробовать обратить на него внимание горожан и застройщика. Возможно, это поможет сохранить фабричные постройки.
Руководство фабрики сразу пошло на контакт с нами, они позитивно отреагировали на инициативу. Сама нам написала и заместительница руководителя Департамента культурного наследия Юлия Логинова: «Я знаю, вы хотите сделать акцию в Москве, давайте помогу». В итоге все работы мы согласовали за месяц — это очень быстро. Наверное, поэтому этот проект меня привлекает больше остальных — путь от идеи до результата очень короткий.
«Гэнг» помогал нам во всем: рассказывали о технологии, о том, как не навредить, как общаться с официальными органами, как выстроить работу волонтеров, что закупить для акции. Я бы точно не смог сделать все это сам, браться за такое без опыта было бы безответственно. Да и волонтеров мы привлекали через инстаграм Ксюши — она опубликовала клич, в итоге мы набрали 70 регистраций (люди работали по два часа, сменяя друг друга, всю субботу и воскресенье) меньше чем за сутки.
За одни выходные мы не смогли закончить начатое — не хватило времени, сил и лесов. Но теперь я уже знаю, как организовать акцию, поэтому вместе с волонтерами смогу отмыть оставшуюся часть фасадной плитки от краски. Конечно, будут возникать вопросы, но мы сможем обсудить их удаленно. Этот объект я уже не брошу — у меня есть обязательства перед фабрикой. Но я бы хотел поработать и с другими зданиями в Москве, у меня на примете есть несколько домов, которые стоит помыть. Их, конечно, все равно не так много, как в Петербурге, где можно открыть любую дверь и найти подходящее место для работ.
Я родился в Москве, знаю ее в подробностях и вижу, как исторические здания исчезают — это процесс, который не останавливается и даже не замедляется. Я не могу с ним бороться, не могу его остановить. Поэтому тема наследия для меня важна — в городе должны быть константы, их нельзя уничтожать. «Свобода» — одна из таких констант. Вы можете о ней не знать, если живете на юго-западе, но для жителей Савеловского и Тимирязевского районов это важный объект. Он не может исчезнуть, потому что кому‑то захотелось поставить тут высотки. При этом локальное сообщество исключено из процесса принятия решений.
Политический активизм практически убит, им заниматься трудно. Поэтому я свою потребность направляю сюда. Невозможно все время жить только внутри себя, мы живем в обществе и хотим делать что‑то вместе, хотим быть представлены, участвовать в жизни своего города и района. У нас мало механизмов, чтобы это делать, так что активность переходит из убитых областей в те, в которых еще можно влиять.
Самые интересные работы «Гэнг»
Ксения Сидорина
Блогерка, краеведка, основательница «Гэнг»
Печь Ваулина на Клинском просп., 17
Эта печь сделана по эскизам Михаила Врубеля, она стоит в парадной известного в Петербурге дома начала XX века. Эту печь знают все краеведы, но я даже не думала, что она закрашена — смотрела на павлинов, и глаза не опускались ниже. Потом я была уверена, что нам не дадут с ней работать, потому что это Врубель и дом-памятник. Но Комитет по охране памятников нас уже хорошо знал, за нас поручилась реставрационная компания, поэтому все удалось согласовать.
Изначально она была красной, как жар печной, но ее закрасили в серо-зеленый. Ее мы чистили больше недели, каждый день по 7–8 часов. Очистили основание и птиц. Майолики (разновидность керамики, изготавливаемой из обожженной глины. — Прим. ред.) по бокам были частично закрашены — и под слоем оказались золотыми.
Заложенную топку покрасили в коричневый, чтобы был контраст с поливом изразцов и павлином. Топка была кирпичной, так что вышла почти правда. Стены вокруг камина подкрасили в идеальный ЖЭК-зеленый: ушли потертости и неряшливые капли серой краски. То же вокруг майоликовых панно. Теперь заходишь в парадную, а печь вся переливается.
Витраж на Ординарной
Это витраж над дверью в парадную в доме начала XX века. До нас его не было видно из‑за краски, после нас видно хорошо. Он модерновый, цветной, с тюльпанами — такое обычно не закрашивают, но тут это почему‑то произошло. На нем было четыре слоя краски, мы пришли со скальпелями и смывкой: наносим, срезаем — и так много раз. Также мы срезали козырек, который установили без согласований в 2000-х — он огромный и висел под витражом, закрывая его.
Общественный огород в Левашове
В этом году мы запустили общественный огород в Левашове. Это дачный участок с деревянным домом, в котором в 1918 году три месяца жил Маяковский. Дом признали памятником, вокруг него — гектар земли. Все это передали Всероссийскому обществу охраны памятников на 15 лет. Мы там разбили десять грядок, а выращенные продукты отдаем благотворительному проекту «История одной кухни», который кормит нуждающихся.
Морское дно
Это важный проект для Маши Тычининой. «Морское дно» — детская мозаичная площадка на Охте, вдохновленная Гауди. Ее построили в 1980-х студенты-архитекторы ЛИСИ — с одним из них, Виктором Сахновским, мы связались, он был очень тронут вниманием к его работе, показывал нам старые фотографии площадки, эскизы. Она разваливалась, ею никто не занимался. Мы работаем над этим проектом с 2019 года — восстановили по кусочкам мозаику, установили скамейки, качели, горку.
Что поняли о людях и наследии за три года существования проекта
Ксения Сидорина
Блогерка, краеведка, основательница «Гэнг»
Люди воспринимают нас как странное онлайн-шоу и осуждают. Им неважно, что мы делаем: показываем жопы в тиктоке или отмываем наследие. Все это вызывает одинаковое количество негативных реакций. Действительно повлиять можно процентов на 20 — но эти 20 очень мотивируют. При этом те, кто хочет что‑то делать, очень боятся навредить, не знают, как подступиться к проблеме. Им нужно показывать на своем примере, вовлекать, передавать знания о том, как они сами могут что‑то изменить.
Это касается всех городов страны — Москвы, Петербурга, Орла, Вышнего Волочка и всех остальных. Если мы прямо сейчас не начнем укреплять старые дома, люди при первой же возможности поменяют их на новые из сайдинга. Не потому что люди плохие, а потому что невозможно жить в доме без ремонта.
На самом деле наша главная цель — получать удовольствие и вовлекать еще больше людей. Невозможно остановиться, когда ты получаешь столько эндорфинов от своей деятельности.
Если вы хотите увидеть фабрику «Свобода» изнутри до ее переезда и реконструкции зданий, у вас есть возможность — тут проводятся экскурсии, информацию о них можно найти здесь.
А если вы хотите присоединиться к акциям «Гэнга» в Москве, вступайте в этот чат.