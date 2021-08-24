Фильм с Тильдой Суинтон, главное событие года для российского стендапа, новая книга Пелевина и другие развлечения этой недели, которые выбрали мы сами.

Максим Сухагузов Редактор раздела «Кино»

Всю неделю во дворике Института «Стрелка» будет идти Strelka Film Festival, где вместе с фильмами из Канна и «Сандэнса» обещают включать обогреватели, а также давать по вечерам помимо фильмов и сериалов еще и пледы. Билеты заканчиваются — лето тоже, поэтому самое время как в последний раз смотреть кино под открытом небом вместе с шумом города. Планирую пойти на новоприбывший из Канн фильм «Память» с Тильдой Суинтон тайца Апичатпонга Вирасетакула (показ в четверг, 26 августа), который как раз построен на шумах в голове главной героини. Интересно, как он будет звучать во дворике. Это то кино, на котором не стыдно заснуть, потому что это созерцательное сновидческое зрелище без движения, так что самые чуткие зрители смогут потом сказать, что просто провалились в ткань картины Вирасетакула. Есть на Strelka Film Festival и бесплатные показы сериалов, если удастся не проспать начало регистрации. Так, например, заведу будильник на показ эпизода нового сериала Наталии Мещаниновой «Пингвины моей мамы» (регистрация открывается 24 августа, в 12.00), которая после «Обычной женщины» сняла историю про школьника, мечтающего стать стендап-комиком. Как раз отличный повод совместить с началом масштабного фестиваля комедии «Панчлайн» (проходит с 26 августа по 5 сентября) — главного события года для российского стендапа и всех тех, кто решил изучить выступления комиков России так же внимательно, как это сейчас делают правоохранительные органы. Поддержу парочку концертов, постараюсь не пропустить открытый микрофон альтернативной комедии, буду следить за отбором в гонг-шоу, где комики бьются за главный приз.

Ксения Морозова Редакторка раздела «Города»

В качестве прощания с летом зайду на выставку «Отвязные каникулы» в галерею «Среда». Там собраны работы студентов факультета современного искусства высшей школы «Среда обучения» одновременно о лете и усталости от пандемийных ограничений. Закроется выставка 1 сентября. Во вторник 24 августа, в 21.30, схожу в клуб «Клуб» на публичное интервью социолога Ольги Савинской и журналиста Кирилла Мартынова о том, как изменяется понятие маскулинности в современном мире и что значит быть «современным мужчиной». К дискуссии присоединится добавляющая огня любому мероприятию блогерка Арина Холина. А в четверг надеюсь заглянуть в Сахаровский центр на дискуссию, посвященную путчу 1991 года и последствиях распада СССР. Среди участников политолог Татьяна Ворожейкина, редактор журнала «Неприкосновенный запас» Андрей Захаров, историк Владислав Зубок, профессор-исследователь НИУ ВШЭ Александр Оболонский и профессор Европейского университета Дмитрий Травин. Кстати, у нас на эту тему вышел прекрасный спецпроект, обязательно почитайте! В пятницу потанцую под Никиту Забелина в RNDM — на Signal я его проспала, а друзья так хвалили его сет, что решила не упустить второго шанса.

Егор Михайлов Редактор раздела «Мозг»

На этой неделе, как и все книжные критики страны, неизбежно читаю нового Пелевина: как обычно, ничего хорошего не жду, но, как всегда, надеюсь на то, что и в новой книге промелькнет светом далеких умерших звезд хоть крупица той нежности и проницательности, которую Виктор Олегович никак не может из себя выдавить до конца. А в четверг, чего давно не случалось, иду на концерт в своем родном городе Новосибирске: к нам приезжают OQJAV. Вадик Королев, в которого по очереди и одновременно будто вселяются то Магомаев, то Кирсанов, остается одним из любимых вокалистов последних десятилетий.

Никита Лаврецкий Редактор раздела «Кино»

На фестиваль комедии «Панчлайн» в Москве приезжает мой любимый русскоязычный стендап-комик момента, дитя Донбасса Леша Ляшенко. Он даст три концерта, самым смешным из которых, если судить чисто по названию, выглядит «Помещик и Хохол». Вместе с альтернативным комиком Никитой Сиротиным, Ляшенко представит публике авторские «басни, пословицы и поговорки».

Лизавета Шатурова Шеф-редакторка раздела «Красота»

С 22 августа в Москве станет на один концепт-стор больше. По адресу Чистопрудный бульвар, 21, откроется мультибренд Choux — детище создательницы магазина и марки Viva La Vika (вы наверняка видели эти украшения на знакомых). Загляну, чтобы узнать, что творится внутри места, которое будет мелькать в инстаграме ближайшие пару месяцев.

Николай Овчинников Шеф-редактор в отпуске

В ближайшую неделю я собираюсь преимущественно лежать и отдыхать. Но просто ничего не делать не получится. На Xbox появился первый Quake, и я намерен погрузиться в свое детство. Когда приходишь в компьютерный клуб, садишься на полчасика убивать монстров — а дальше все в тумане. Ромеро — гений. Id Software — гении. Играть в Quake в 2021 году так же круто, как в 2001-м (я тогда впервые в него поиграл). Еще в рамках досуга собирался вообще не слушать новой музыки. Но новый альбом Лорд так разругали, что я все-таки послушаю.