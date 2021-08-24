Фильм с Тильдой Суинтон, главное событие года для российского стендапа, новая книга Пелевина и другие развлечения этой недели, которые выбрали мы сами.
Редактор раздела «Кино»
Всю неделю во дворике Института «Стрелка» будет идти Strelka Film Festival, где вместе с фильмами из Канна и «Сандэнса» обещают включать обогреватели, а также давать по вечерам помимо фильмов и сериалов еще и пледы. Билеты заканчиваются — лето тоже, поэтому самое время как в последний раз смотреть кино под открытом небом вместе с шумом города. Планирую пойти на новоприбывший из Канн фильм «Память» с Тильдой Суинтон тайца Апичатпонга Вирасетакула (показ в четверг, 26 августа), который как раз построен на шумах в голове главной героини. Интересно, как он будет звучать во дворике. Это то кино, на котором не стыдно заснуть, потому что это созерцательное сновидческое зрелище без движения, так что самые чуткие зрители смогут потом сказать, что просто провалились в ткань картины Вирасетакула.
Есть на Strelka Film Festival и бесплатные показы сериалов, если удастся не проспать начало регистрации. Так, например, заведу будильник на показ эпизода нового сериала Наталии Мещаниновой «Пингвины моей мамы» (регистрация открывается 24 августа, в 12.00), которая после «Обычной женщины» сняла историю про школьника, мечтающего стать стендап-комиком. Как раз отличный повод совместить с началом масштабного фестиваля комедии «Панчлайн» (проходит с 26 августа по 5 сентября) — главного события года для российского стендапа и всех тех, кто решил изучить выступления комиков России так же внимательно, как это сейчас делают правоохранительные органы. Поддержу парочку концертов, постараюсь не пропустить открытый микрофон альтернативной комедии, буду следить за отбором в гонг-шоу, где комики бьются за главный приз.
Редакторка раздела «Города»
В качестве прощания с летом зайду на выставку «Отвязные каникулы» в галерею «Среда». Там собраны работы студентов факультета современного искусства высшей школы «Среда обучения» одновременно о лете и усталости от пандемийных ограничений. Закроется выставка 1 сентября.
Во вторник 24 августа, в 21.30, схожу в клуб «Клуб» на публичное интервью социолога Ольги Савинской и журналиста Кирилла Мартынова о том, как изменяется понятие маскулинности в современном мире и что значит быть «современным мужчиной». К дискуссии присоединится добавляющая огня любому мероприятию блогерка Арина Холина.
А в четверг надеюсь заглянуть в Сахаровский центр на дискуссию, посвященную путчу 1991 года и последствиях распада СССР. Среди участников политолог Татьяна Ворожейкина, редактор журнала «Неприкосновенный запас» Андрей Захаров, историк Владислав Зубок, профессор-исследователь НИУ ВШЭ Александр Оболонский и профессор Европейского университета Дмитрий Травин. Кстати, у нас на эту тему вышел прекрасный спецпроект, обязательно почитайте!
В пятницу потанцую под Никиту Забелина в RNDM — на Signal я его проспала, а друзья так хвалили его сет, что решила не упустить второго шанса.
Редактор раздела «Мозг»
На этой неделе, как и все книжные критики страны, неизбежно читаю нового Пелевина: как обычно, ничего хорошего не жду, но, как всегда, надеюсь на то, что и в новой книге промелькнет светом далеких умерших звезд хоть крупица той нежности и проницательности, которую Виктор Олегович никак не может из себя выдавить до конца.
А в четверг, чего давно не случалось, иду на концерт в своем родном городе Новосибирске: к нам приезжают OQJAV. Вадик Королев, в которого по очереди и одновременно будто вселяются то Магомаев, то Кирсанов, остается одним из любимых вокалистов последних десятилетий.
Редактор раздела «Кино»
На фестиваль комедии «Панчлайн» в Москве приезжает мой любимый русскоязычный стендап-комик момента, дитя Донбасса Леша Ляшенко. Он даст три концерта, самым смешным из которых, если судить чисто по названию, выглядит «Помещик и Хохол». Вместе с альтернативным комиком Никитой Сиротиным, Ляшенко представит публике авторские «басни, пословицы и поговорки».
Шеф-редакторка раздела «Красота»
С 22 августа в Москве станет на один концепт-стор больше. По адресу Чистопрудный бульвар, 21, откроется мультибренд Choux — детище создательницы магазина и марки Viva La Vika (вы наверняка видели эти украшения на знакомых). Загляну, чтобы узнать, что творится внутри места, которое будет мелькать в инстаграме ближайшие пару месяцев.
Шеф-редактор в отпуске
В ближайшую неделю я собираюсь преимущественно лежать и отдыхать. Но просто ничего не делать не получится. На Xbox появился первый Quake, и я намерен погрузиться в свое детство. Когда приходишь в компьютерный клуб, садишься на полчасика убивать монстров — а дальше все в тумане. Ромеро — гений. Id Software — гении. Играть в Quake в 2021 году так же круто, как в 2001-м (я тогда впервые в него поиграл).
Еще в рамках досуга собирался вообще не слушать новой музыки. Но новый альбом Лорд так разругали, что я все-таки послушаю.
Какие еще интересные события пройдут в Москве?
Премьера фильма «Мартин Иден»
24 августа, 19.00, кинотеатр «Художественный»
Зрительская премьера фильма Пьетро Марчелло «Мартин Иден» — экранизации знаменитого романа Джека Лондона. Мировая премьера состоялась на Венецианском кинофестивале в 2019 году, где исполнитель главной роли Лука Маринелли был отмечен жюри Кубком Вольпи как лучший актер. Лента вошла в топ-10 лучших фильмов 2020 года по версии издания The New York Times.
Маскарад «По…пляшем!»
26 августа, 19.00, Music Media Dome
В лайнапе фестиваля-маскарада сразу три группы: Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra, Горан Брегович и Wedding & Funeral Band и Гарик Сукачев с оркестром «Кампанелла каменной звезды».
Фестиваль экспериментальной музыки «Как слышится так и слышится»
26 августа, 19.00, пространство «Бумажная фабрика»
Камерный фестиваль от специализирующегося на ядреном авангарде лейбла «Топот». Будут оцепеневшее дабовое трио «Д.У.Б.», сразу два лайва композитора Кирилла Широкова и премьера нового взвинченного фри-джазового дуэта саксофониста Александра Сереченко (Baritone Domination) и Андрея Кима. Обязательно попадайте на реюнион постимпровной формации «Ррррррррадость», в которой шумят и дурачатся основатель «Топота» Женя Галочкин, барабанщик Петр Отоцкий и Феликс Микенский из «Брома», Drojji и куча других хороших проектов.
Riot Filmz Festival II
28–29 августа, пространство Wip
Фестиваль документального кино об андеграунде с картинами о локальных музыкальных сценах и DIY-сообществах, низовой политике и активизме, а также лекциями и фемстендапом.
Закрытие ретроспективы Аббаса Киаростами
28 августа, лекторий музея современного искусства «Гараж»
Последнее событие публичной программы к ретроспективе Аббаса Киаростами — Вечер персидской поэзии. Иранисты Лейла Лахути и Евгения Никитенко расскажут о месте поэзии в культуре Ирана и прочтут стихи «поэта иранского кино» Аббаса Киаростами и других авторов. Вход свободный по предварительной регистрации. А после в летнем кинотеатре Garage Screen можно будет посмотреть фильм Аббаса Киаростами «Ширин», в котором 114 иранских театральных и киноактрис, а также одна знаменитая француженка Жюльетт Бинош смотрят в кино экранизацию персидской поэмы XII века «Хосров и Ширин».
«Ночь кино» в Музее Москвы
28 августа, летний кинотеатр «Каро» и Музея Москвы
Фестиваль, на который можно прийти со своим питомцем. В программе картина Александра Домогарова-младшего «Пальма» о дружбе овчарки и девятилетнего мальчика и документальный фильм «Приют» о буднях голландского приюта. Также в рамках фестиваля в Центре документального кино покажут «Сокровенного человека» Ромы Либерова о жизни писателя Андрея Платонова. Правда, на него с животными уже не пустят.