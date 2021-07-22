Уже на этих выходных состоится главный в стране фестиваль ленд-арта и ландшафтных арт-объектов «Архстояние». «Афиша Daily» рассказывает, на что стоит обратить внимание, если вы планируете провести этот уик-энд в Никола-Ленивце.

Тема этого года — «Личное». Художники, архитекторы и музыканты попробовали понять, каким стало наше персональное в период пандемии, локдаунов и ограничений передвижения.

Арт-объекты

В центре «Архстояния», как всегда, вписанные в ландшафт арт-объекты. Здесь можно будет увидеть «Русское идеальное» главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова — блестящую трубу посреди леса, внутри которой оборудована жилая ячейка. «Пьяный забор» Владимира Наседкина — это рассуждение о современной России, которая, как известно, страна заборов. Василиса Прокопчук и Евгений Брагин представят объект с подвижными стенами из свисающих ветвей «Непроходимая чаща».

Музыка

Самая романтичная сцена — «Над пропастью в пшенице»: ротонда, одно фортепиано, один исполнитель и чистое поле пшеницы вокруг. Здесь сыграют композиторы Миша Мищенко, Ксения Федорова, Кирилл Широков и Дмитрий Баталов.

Перформансы и инсталляции

В субботу, с 11.00 до 20.00, пройдет перформанс «Рисуем лично» совместно с Музеем АЗ, во время которого портреты посетителей в разных техниках нарисуют большие классики: Ирина Корина, Елена Ковылина и Георгий Острецов. Загляните в десять персональных капелл, наполненных личными переживаниями авторов: пяти молодых художников, включая Данини, Яна Гинзбурга и Таисию Короткову, и пяти лучших московских архитектурных бюро — от Nowadays до Katarsis.

По территории можно будет погулять в рамках аудиопроменада «Здесь всегда сейчас», подготовленного творческой группой «Арт-Артель». По пути вы не только станете главным героем истории, но и сможете создать своего персонажа, а также делать то, на что редко хватает времени и внимания в повседневной жизни.