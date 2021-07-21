19 июля Тверской суд Москвы арестовал 18-летнюю москвичку Валерию Башкирову, сбившую семью на нерегулируемом пешеходном переходе. Она ехала во втором ряду и не заметила людей, погибли дети 3 и 5 лет. «Афиша Daily» спросила у урбаниста Алексея Радченко, как можно было избежать случившегося и почему проблема не в поведении водителя или родителей.

Уже несколько дней происшествие активно обсуждают в соцсетях. Кто‑то обвиняет водительницу в том, что она смотрела в телефон (Валерия это отрицает ), кто‑то — маму и бабушку, которые позволили детям выбежать вперед на переходе. Экспертиза сообщила, что в крови девушки за рулем не было алкоголя и скорость она не превышала. « Афиша Daily » попросила специалиста объяснить, почему в этой ситуации правильно обсуждать не отдельных людей, а то, как устроены дороги в Москве.

В чем причина случившегося ДТП?

Это не первая авария на этом месте, хотя раньше они были и не с такими страшными последствиями. И это типичное для Москвы ДТП , потому что у нас много нерегулируемых пешеходных переходов через несколько полос. Мы их посчитали — в Москве их больше трех тысяч, это колоссальная цифра. По европейским нормам нерегулируемый переход может быть только на дороге с одной полосой. Если их две и более, нужен светофор или островки.

Кто виноват в произошедшем?

Современный подход к безопасности на дорогах говорит нам о том, что мы обязаны учитывать, что люди совершают ошибки, но жизнь человека не может быть расплатой . Даже если правила нарушены, городская среда должна это компенсировать. Девушка могла засмотреться или задуматься, но если бы здесь был островок, она бы въехала в него, а не в людей. Все говорят: «Следите за детьми», — но мы не в силах заставить их всегда ходить строем. Наша задача — учесть вариативность поведения в планировании городской среды.

Люди у нас часто считают, что участники аварии сами виноваты и ничего нельзя было сделать. Такое рассуждение провоцирует бездействие, и люди продолжают умирать. Все стараются найти козла отпущения, а не предотвратить ситуацию . Люди будут и дальше совершать ошибки — но это смерти, которые можно предсказать и которых можно избежать.

Что нужно делать, чтобы избежать подобных аварий?

Необходимо добавлять островки безопасности . Власти города планировали делать по 200–300 в год, но эта программа свернулась. Нужно сужать и полосы в частности, и дороги в целом — у нас они очень широкие. Даже если говорить про улицу Авиаторов, где произошло обсуждаемое ДТП: одной полосы там было бы достаточно, и видно, что обе полосы очень широкие. Там комфортно ехать быстро. Более узкие дороги способствуют лучшей просматриваемости дороги водителем и мотивируют его ездить аккуратнее.

Самый простой, быстрый и дешевый способ уменьшить количество смертей на дорогах — снизить скорость до 30 км/ч на всех улицах, кроме больших магистралей. С учетом нештрафуемых дополнительных 20 км/ч выйдет около 50 км/ч — это верхняя граница безопасной в городе скорости. Если выбирать между жизнью человека и несколькими минутами в пробке, ответ очевиден. К тому же, согласно исследованиям, на среднюю скорость в городе это не повлияет — эта мера убирает лишь пики, а время в дороге, если и увеличится, то незначительно.

Мы могли сделать все, и авария бы все равно случилась. Волшебных палочек не существует, но мы можем радикально снизить вероятность происшествия. Лежачие полицейские, островки безопасности, снижение скорости точно работают, но это факторы, результат которых мы видим на выборке. И в результате смертность снизится с 10 человек до одного.

Какая сейчас ситуация со смертностью на дорогах в Москве?

Сейчас в Москве на 100 000 населения приходится три смерти на дорогах, это считается хорошим показателем. Относительно других регионов России у нас очень безопасно. Но все равно есть к чему стремиться — в европейских странах этот показатель сейчас пытаются снизить до нуля.

Городские власти осознают проблему и говорят о ней в правильном ключе. Но пока дальше разговоров дело не идет, и ситуация не меняется. Например, Москва несколько раз была инициатором обсуждения отмены дополнительных нештрафуемых 20 км/ч на федеральном уровне. Но правила у нас менять не стали. Позиция пока очень осторожная.