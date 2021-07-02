В Москве стартовал Moscow Urban Forum. В этом году фестиваль посвящен жизни города в новой эре: как пандемия появлияла на наше отношение к личному простраству и городской среде. Рассказываем о самых интересных событиях MUF.

Лекция Марты Шварц «Ландшафтный дизайн для создания „климатической готовности городов“»

Марта Шварц — профессор Гарвардской школы дизайна, ландшафтный архитектор, урбанист и борец за защиту климата. Лекция будет посвящена комфорту и климатическим изменениям.

«В случае Москвы необходимо изучить многие внешние условия, чтобы обеспечить комфортную жизнь в городе в любое время года при широком спектре погодных явлений. Когда‑то сезонные изменения были стабильными и предсказуемыми, но в нашу эру изменения климата это уже не так. Мы непреднамеренно сделали так, что климат на Земле стал чрезвычайно нестабильным, а глобальное потепление будет продолжаться еще на протяжении 100 лет, даже если мы вдруг прекратим все выбросы в атмосферу прямо сейчас», — говорит Марта Шварц.

2 июля, 19.00, регистрация

Лекция Сергея Ситара «Принадлежность, отчуждение, подлинность: путь к неинструментальному урбанизму»

Сергей Ситар — архитектор, дизайнер и куратор, ведущий преподаватель магистратуры МАРШ. Речь пойдет об «уроках пандемии» — о том, как строй политической власти переродился в режим власти биологической, сущности города как культурного и архитектурного события и многом другом.

3 июля, 12.40, регистрация

Фестиваль «Форма»

Лекция «Контркультура и консерватизм» Юрия Кассина, основателя фестиваля и агентства «Форма», преподавателя ВШЭ, кандидата культурологии. Юрий расскажет о крупных городах и основных субкультурах в них, связанных с контркультурой, и обсудит со зрителями самые важные события на планете и крупные институции в России и по всему миру.

3 июля, 14.00, регистрация

Лекция главного редактора «Афиши Daily» Трифона Бебутова «Новая этика в контексте города»

Новая этика — правда или вымысел? Может ли новая этика оказать влияние на городскую среду? Сегодня дискуссия вокруг новый этики занимает умы не только активистов и журналистов, но также бизнесменов и политиков. Кто‑то стремится сделать свои проекты новоэтичными, кто‑то декларирует контрповестку и настаивает на том, что «все куда сложнее». Особенно интересно говорить о новой этике в контексте городской среды. Что она может значить для города и горожан, какой запрос на этичность существует у современного горожанина? Гипотез может быть множество, но есть ли срединный путь в вопросе этичного города?

3 июля, 15.20, регистрация

Лекция социолога Виктора Вахштайна «Мегаполисы после карантина: изменение структур восприятия и повседневных практик»

Города, пережившие длительные периоды карантина, начинают иначе восприниматься его жителями. Этот тезис звучит в последний год особенно часто, но за скобками остается вопрос: что именно меняется в восприятии и на каком уровне происходят эти изменения? На уровне больших городских идеологий? На уровне восприятия конкретных городских локаций и повседневных маршрутов? На уровне коллективных представлений о безопасности, солидарности и идентичности? В своем докладе Виктор обратится к двум социологическим языкам описания — социальной морфологии и социологии повседневности, — чтобы проследить векторы изменений восприятия городского пространства до и после пандемии.

3 июля, 18.00, регистрация

Дискуссия «Урбанистика онлайн: нишевые телеграм-каналы про город»

Дискуссия с авторами телеграм-каналов: для кого они пишут о городе — и как посты влияют на распространение новостей и экспертных мнений. В событии примут участие Юля Родикова — автор канала Urbanshit, Иван Матвеев — автор телеграм-канала DMTRVK, Дмитрий Сурков — основатель телеграм-канала «Не волк» — и Святослав Паршиков, автор телеграм-канала Urban Geek.

3 июля, 12.40, регистрация

Лекция мультимедийной художницы Цао Фэй «Остров нестабильности»

Работы Цао, включающие в себя видео, перформанс и цифровые медиа, исследуют повседневную жизнь китайских граждан, родившихся после культурной революции. Художница реагирует на беспокойный и постоянно меняющийся мир и раскрывает эти идеи через свои работы.

Цао Фэй — одна из самых новаторских китайских художниц, появившихся на международной арене. В настоящее время она живет в Пекине. Ее работы отражают быстрые изменения, происходящие в современном китайском обществе. Работы Цао Фэй выставлялись на международных биеннале, триеннале и в художественных институциях. Цао Фэй — профессор и главный консультант Школы экспериментального искусства Центральной академии изящных искусств. Она также входила в состав жюри отборочного комитета по кураторству 8-й Берлинской биеннале (2014), жюри премии Bonnefanten Award for Contemporary (2016) и жюри премии Hugo Boss Asia Art Prize (2019).

4 июля, 16.40, регистрация

Лекция изобретателя, биодизайнера и архитектора Боба Хендрикса «Ин мицелий we trust!»

Хендрикс, исследователь из Делфтского технического университета в Нидерландах, стремится восстановить паразитические отношения с человечеством и его окружающей средой, расширяя горизонт человеческого воображения и исследуя живые материалы. Среди его работ — первый в мире жилой дом, выращенный на Голландской неделе дизайна, гробы из мицелия — корневой системы грибов. Его задача — вдохновлять людей и помогать им в достижении устойчивого будущего. Материалы о работах Боба публиковались на таких международных медиа-платформах, как TEDx, Dezeen, BBC, The Guardian, Futurism, Fox News, NOS и NRC. На лекции Боб поделится своим опытом работы с мицелием, в частности, в контексте городской жизни и жилья. Мы узнаем, можно ли вырастить целый город из мицелия, какие безумные тренды существуют в развитии биодизайна и как это может сделать городскую среду более устойчивой.

4 июля, 16.40, регистрация

Лекция «Ephemeral Tech: связь между искусственной физической средой и виртуальным цифровым миром»

Спикеры — британский художник Александр Гровс и японский архитектор Азуса Мураками, сооснователи студии Studio Swine. Они расскажут, как сочетание технологий и естественных природных систем может быть использовано как источник вдохновения для создания дизайна будущего. Лекция построена на презентации новой работы студии Ephemeral Tech. Раз или два в год студия выпускает коллекцию интерьерных объектов с социологическим подтекстом и философским посылом, сопровождая ее выход съемкой фильма и фотосессией, документирующий процесс создания работ.

4 июля, 15.20, регистрация

Также в программе фестиваля состоится онлайн-показ фильмов от Beat Film Festival и дистанционных тренировок от Fitmost. Материалы предоставлены пресс-службой фестиваля.

