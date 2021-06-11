Фестивали Stereoleto и «Чуткие», концерт «Зверей», премьера «Красного призрака» и другие события больших выходных.

Концерты и фестивали

Stereoleto

Известный хорошим вкусом петербургский фестиваль был вынужден отказаться от пачки западных хедлайнеров. Среди артистов первого дня: герои размашистого стадионного рока «Би-2», поп-рэпер Леван Горозия и адепты глянцевого синти-попа Tesla Boy. Любителей независимой сцены порадуют трагичные постпанки из «Петли пристрастия», талантливая постхардкор-команда Bicycles for Afghanistan, а также радикалы-нигилисты со сцены клуба «Ионотека».

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«Звери»

Основанная музыкантом Ромой Зверем популярная российская поп-рок-группа, ставшая широко известной в начале нулевых благодаря таким хитам как «Дожди-пистолеты», «Районы-кварталы» и «Просто такая сильная любовь». Коллектив является рекордсменом по количеству выигранных премий Муз-ТВ; на данный момент на его счету восемь студийных альбомов.

Расписание и билеты
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«Фестиваль «Чуткие»: «Созвездие отрезок», Lurmish, «ИльяМазо», «Залпом», Женя Борзых

Фестиваль «Чуткие» собрал артистов, которые пытаются внести экспериментальную магию в уже известные поп-формулы. В программе — поэтический электро-акустический хруст от Ильи Мазо, отблески волшебной повседневности в авангардных электропоп-треках «Созвездия отрезок», трип-хоп-дуэт Lurmish, вокалистка инди-оркестрика «СБПЧ» Женя Борзых и другие артисты. Все вырученные средства будут переданы НКО, которая занимается проблемами домашнего насилия.

Расписание и билеты
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Егор Крид

Из пензенского мальчика, сделавшего кавер-видео на песню «Не сходи с ума» Тимати, Егор Крид вырос во всероссийскую поп-звезду, в свои двадцать с небольшим собирающую тысячные залы. Русский Джастин Бибер умело пользуется врожденным обаянием и привязчивыми мотивами, которые сочиняет сам, поэтому в 2019 году ушел из Black Star, подписался с Warner Music и дебютировал в главной роли в кино.

Расписание и билеты
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Арсений Креститель

Арсения Морозова как только ни называли: и прародителем новой русской волны, и отцом отечественного инди. С уверенностью можно сказать одно: проекты с его участием — Sonic Death и Padla Bear Outfit — уже заняли свое место в истории современной российской музыки. «Арсений Креститель» — это не один человек, а группа, что фронтмен отдельно подчеркивает в интервью. Ее главное отличие от более едкой в текстах и жесткой в саунде команды Sonic Death — это доброта, выраженная во всех аспектах существования «Крестителя». Лирика здесь проста и понятна, иногда даже наивна. Звук мелодичен и лишен экспрессии. Человек за микрофоном — скорее дружелюбный рассказчик, чем экспрессивный манифестатор. Этот характерный дримпоп, как признается фронтмен, не всегда встречают так тепло, как более тяжелую музыку, но это не делает его менее интересным.

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HammAli & Navai

Дуэт HammAli & Navai выстрелил в 2018 году с треком «Пустите меня на танцпол»: мелодичный поп-рэп о пьяных танцах набрал десятки миллионов просмотров на ютьюбе. Группа идеально попала в формат кальян-рэпа — чувственной и доступной поп-музыки с восточными мотивами. Заразительному потенциалу их треков практически невозможно противостоять: HammAli & Navai уже закрепились в первой лиге российской эстрады, неизменно попадают в чарты и начали выпускать безотказную поп-музыку в отрыве от всякого речитатива — послушайте хотя бы их главный радийный хит «Прятки». В начале 2021 года группа объявила о скором распаде, а «Афиша Daily» объясняла, почему мы надолго запомним этот дуэт.

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«Браво»

По прошествии более 30 лет на сцене долгоиграющему рок-н-ролл-коллективу «Браво» удалось не только записать множество безусловных хитов, но и сохранить творческую витальность. Музыканты продолжают играть стильную и жизнерадостную музыку, оставаясь, наверное, самым удачным примером локализации классических американских мелодий в России. Особенным стал последний альбом группы «Навсегда», вышедший в 2015 году, — в качестве ведущего вокалиста на нем выступил сам вечный лидер коллектива Евгений Хавтан. «Афиша Daily» составила гид по альбомам группы от худшего к лучшему.

Расписание и билеты
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«Три дня дождя»

Глеб «Три дня дождя» начинал с битмейкинга, но потом сам встал к микрофону и начал сочинять рок-музыку про любовь и молодость с оглядкой на текущие тренды. Интервью с Глебом читайте на «Афише Daily».

Расписание и билеты
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Obladaet

Назар Вотяков когда‑то доносил британский грайм до местных масс, запомнился поединком на битах с Redo, а потом оставил жанр и начал делать более понятный и броский ньюскульный хип-хоп — и довольно преуспел, став одним из самых заметных героев новой школы. «Что нового? Я во всем новом» — строчка, которая лучше всего объясняет его творчество. Obladaet сделал любовь к брендовым вещам едва ли не системообразующей частью своего образа и ввел в обиход понятие «рарный айтем».

Расписание и билеты
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Вечеринки

HOTLINE X WHOS X DA BASS 25

Ностальгический рейв в «Мутборе»: вечеринка легендарного питерского комьюнити. В лайнапе — титулованный DJ Boomer, пионеры советской электроники «Новые композиторы», Лена Попова, Amlinsky и другие.

Информация

«Анжела. Выпускной»: Séxstasy, Kira Shapovalova, Mashkova, Sofia Rodina, Raumtester

После Императорского яхт-клуба «Радуга» отправляется в район Трехгорной мануфактуры, чтобы провести самую распутную московскую дрэг-дискотеку «Анжела: Выпускной». Это коллаб квир-комьюнити Popoff Kitchen и System 108, так что будут ключевые диджеи от обоих сообществ, а сверху — лучезарный диско-немец Rakans и София Родина. Евгений Машков в лайнапе обозначен как Mashkova, так что ждите самое отлетевшее перевоплощение сезона. Сами тоже не плошайте: кроссдрессинг и жесткий макияж горячо приветствуются.

Расписание и билеты
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«А и Б сидели во дворе»: Denis Riabov, Rvbbt, Kstcn, Telegin, Digitaal,

История танцевального комьюнити ABCD (Any Body Can Dance) — это образцовый кейс про то, как команда идейных людей сначала меняет местный музыкальный ландшафт (в их случае — Ижевска), а потом становится общероссийским культурным достоянием. На вечеринку в «Мутаборе» они собрали свойский камерный лайнап: главные лица ABCD Rvbbt и Kstcn, Digitaal из дружественного объединения Bravers, создатель «Искренней музыки» Денис Рябов, герой быстрых дискотек Никита Телегин. Должно быть совсем по-домашнему.

Расписание и билеты
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«Monasterio Factory»: I Hate Models, Ellen Allien, Headless Horseman, Hyperaktivist

С постепенной переориентацией Gamma в арт-фестиваль Monasterio Factory крепнет в статусе главного летнего события, где сутки напролет раздают бескомпромиссное техно. На вечерней программе на Московском электромеханическом заводе имени Владимира Ильича все захотят отлететь под великую техно-артистку Эллен Аллиен, ее молодую последовательницу из Венесуэлы Hyperaktivist и звездного французского рейвера I Hate Models, который обожает разнузданные миксы из эйсида и транса. Ночью в «Агломерате» будут скорострельная немка Clara Cuvé, апологет тяжеленного ухающего техно Buried Secrets, целая лайв-сцена и весь цвет резидентов Monasterio. Для фанатов харда — это как Новый год встретить.

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PWRHS BACKYARD

Долгожданное открытие веранды Powerhouse: большая вечерняя и ночная программа, специальные коктейли, разработанные совместно Dewar’s, и летнее гриль-меню. Лайнап: Lovanda, «Всигме», Трио Игоря Яковенко, Sandra Frakengerg Quartet, Андрей Алгоритмик, Лиза Гончарова, XNTRS, Карина Истомина, Kierastoboy, Tim Obscure & Ayokeh

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Кино

Заклятие-3: По воле дьявола

Кажется, что этой хоррор-франшизе не наступит конец: «Заклятие-3» — это уже восьмая лента во всей киновселенной «Заклятия», которую когда‑то придумал Джеймс Ван для New Line Cinema. Сюжеты все так же черпаются из реальных историй американских исследователей паранормальных явлений Лоррейн и Эда Уорренов. В этот раз основой для картины послужил реальный судебный процесс 1981 года над Арне Шайенном Джонсоном, который, по его же словам, убил собственного домовладельца по приказу дьявола. К ролям Лоррейнов вернутся Вера Фармига и Патрик Уилсон, режиссером же выступил не Джеймс Ван, поставивший первые две части «Заклятия», а Майкл Чавес («Проклятие плачущей»).

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«Красный призрак»

Экранизация фронтовой легенды про красного призрака, который внушал ужас фашистам. По сюжету действие происходит в 1941 году под Вязьмой. Маленький отряд советских солдат вынужден сражаться с сильно превышающим их боевые возможности отрядом Вермахта — и вдруг, откуда ни возьмись, появляются горы трупов. Ведь так работает красный призрак — не то солдат, не то супергерой. Берущий спорную ироническую интонацию фильм, по своему запалу и экшену напоминает фронтовые эпизоды из «Чудо-женщины». В качестве бонуса: в роли одного из солдат красной армии Юрий Борисов (главный герой фильма «Бык»).

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«Generation П»

Выпускник Литинститута Вавилен Татарский (Епифанцев), типичный представитель самого позднего советского поколения, уже пившего «Пепси», но еще ездившего в пионерлагеря, постепенно втягивается в постперестроечную реальность. Поработав в чеченском ларьке, он становится копирайтером, и дела его идут в гору так же быстро, как меняются его начальники (Григорьев, Гордон, Фомин). В конце концов он попадает в Институт пчеловодства, где под началом Легиона Азадовского (Ефремов) занимается сочинением скетчей для созданного методами компьютерной графики президента Ельцина. На фоне употребления мухоморов, ЛСД и кокаина персонажи в кадре и за кадром зачитывают большие фрагменты текста: рассуждения о поколении «Пепси», домыслы о спящем где‑то в России пятиногом псе богини Иштар по кличке Пи…ц и краткое содержание персидской легенды о тридцати птицах, которые искали своего царя Симурга, пока не выяснили, что Симург и означает «тридцать птиц».

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Что еще

Strelka Bar: UEFA EURO: RUSSIA — BELGIUM LIVE BROADCAST

Сборная России начинает чемпионат Европы матчем с одним из фаворитов всего турнира — сборной Бельгии. За тем, как Дзюба пытается забить Куртуа, а Джикия — остановить Лукаку, можно будет проследить в прямом эфире: перед большим экраном, по нашему опыту, болеется особенно неистово. Тем более что специально для вас игру живьем прокомментирует Василий Уткин, самый тонкий, ироничный и изобретательный мастер своего дела.
Если победим, то отпраздновать это можно и нужно будет прямо на месте: сразу после футбола за пультом в рамках поп-ап-проекта Jameson Yard x Strelka Bar — Даша Малыгина и Петя Прохоров.
Если проиграем, то расстраиваться не стоит: впереди у сборной России ещё два матча группового этапа, а сразу после футбола за пультом в рамках поп-ап-проекта Jameson Yard x Strelka Bar всё равно Даша Малыгина и Петя Прохоров. Win-win situation!

Вход бесплатный по предварительной регистрации

Информация предоставлена организаторами

Red Bull BC One Camp Russia 2021

С 11 по 13 июня на севере Москвы пройдет трехдневный фестиваль с полным погружением в хип-хоп. 16 самых оригинальных представителей российского брейкинга встретятся 1-на-1 на ринге. Сильнейший участник определится в результате баттлов по олимпийской системе «на вылет».

Победитель отправится представлять Россию на 18-м финале чемпионата мира по брейкингу — Red Bull BC One World Final. Каждый год финал проходит в знаковых городах мира — Амстердам, Париж, Рим, Москва, Зальцбург, Рио-де-Жанейро. В этом году Мировой финал впервые приедет в Гданьск, Польша, где 5–6 ноября лучшие би-бои и би-герлс планеты сразятся за звание чемпионов мира.

Информация предоставлена организаторами

День рождения Музея «Гараж»

Команда Музея приглашает вместе отпраздновать тринадцатый день рождения «Гаража». В программе — экскурсии по выставкам, посещение архива, мастерская для детей и кинопоказ.
Ко дню рождения команда архива Музея «Гараж» подготовила документальный проект об истории Музея — ключевые события, выставки и проекты «Гаража» с момента открытия, собранные в хронику.

Сотрудники архива проведут бесплатные экскурсии по коллекции «Гаража» и расскажут об актуальных исследованиях Музея, собранных фондах и своей работе.

В честь дня рождения Музея сотрудники различных отделов «Гаража» проведут экскурсии по текущим выставкам на русском, английском, русском жестовом и кыргызском языках. Специальная экскурсия будет подготовлена для посетителей с особенностями интеллектуального развития.

Детей всех возрастов будут ждать на Семейном дне, посвященном бумажной архитектуре. Участники освоят новые техники и методы работы с бумагой и воплотят в коллажах и барельефах самые неожиданные и смелые мечты и архитектурные фантазии.
В течение всего дня доступен павильон на крыше: в нем гостей будут ждать настольные игры и пинг-понг. Вечером в летнем кинотеатре Garage Screen состоится российская премьера отреставрированной версии фильма Вонга Карвая «2046». Программа — по ссылке.