Фестивали Stereoleto и «Чуткие», концерт «Зверей», премьера «Красного призрака» и другие события больших выходных.

Концерты и фестивали Stereoleto Известный хорошим вкусом петербургский фестиваль был вынужден отказаться от пачки западных хедлайнеров. Среди артистов первого дня: герои размашистого стадионного рока «Би-2», поп-рэпер Леван Горозия и адепты глянцевого синти-попа Tesla Boy. Любителей независимой сцены порадуют трагичные постпанки из «Петли пристрастия», талантливая постхардкор-команда Bicycles for Afghanistan, а также радикалы-нигилисты со сцены клуба «Ионотека».

«Звери»

Основанная музыкантом Ромой Зверем популярная российская поп-рок-группа, ставшая широко известной в начале нулевых благодаря таким хитам как «Дожди-пистолеты», «Районы-кварталы» и «Просто такая сильная любовь». Коллектив является рекордсменом по количеству выигранных премий Муз-ТВ; на данный момент на его счету восемь студийных альбомов.

«Фестиваль «Чуткие»: «Созвездие отрезок», Lurmish, «ИльяМазо», «Залпом», Женя Борзых

Фестиваль «Чуткие» собрал артистов, которые пытаются внести экспериментальную магию в уже известные поп-формулы. В программе — поэтический электро-акустический хруст от Ильи Мазо, отблески волшебной повседневности в авангардных электропоп-треках «Созвездия отрезок», трип-хоп-дуэт Lurmish, вокалистка инди-оркестрика «СБПЧ» Женя Борзых и другие артисты. Все вырученные средства будут переданы НКО, которая занимается проблемами домашнего насилия.

Из пензенского мальчика, сделавшего кавер-видео на песню «Не сходи с ума» Тимати, Егор Крид вырос во всероссийскую поп-звезду, в свои двадцать с небольшим собирающую тысячные залы. Русский Джастин Бибер умело пользуется врожденным обаянием и привязчивыми мотивами, которые сочиняет сам, поэтому в 2019 году ушел из Black Star, подписался с Warner Music и дебютировал в главной роли в кино.

Арсений Креститель

Арсения Морозова как только ни называли: и прародителем новой русской волны, и отцом отечественного инди. С уверенностью можно сказать одно: проекты с его участием — Sonic Death и Padla Bear Outfit — уже заняли свое место в истории современной российской музыки. «Арсений Креститель» — это не один человек, а группа, что фронтмен отдельно подчеркивает в интервью. Ее главное отличие от более едкой в текстах и жесткой в саунде команды Sonic Death — это доброта, выраженная во всех аспектах существования «Крестителя». Лирика здесь проста и понятна, иногда даже наивна. Звук мелодичен и лишен экспрессии. Человек за микрофоном — скорее дружелюбный рассказчик, чем экспрессивный манифестатор. Этот характерный дримпоп, как признается фронтмен, не всегда встречают так тепло, как более тяжелую музыку, но это не делает его менее интересным.

HammAli & Navai

Дуэт HammAli & Navai выстрелил в 2018 году с треком «Пустите меня на танцпол»: мелодичный поп-рэп о пьяных танцах набрал десятки миллионов просмотров на ютьюбе. Группа идеально попала в формат кальян-рэпа — чувственной и доступной поп-музыки с восточными мотивами. Заразительному потенциалу их треков практически невозможно противостоять: HammAli & Navai уже закрепились в первой лиге российской эстрады, неизменно попадают в чарты и начали выпускать безотказную поп-музыку в отрыве от всякого речитатива — послушайте хотя бы их главный радийный хит «Прятки». В начале 2021 года группа объявила о скором распаде, а «Афиша Daily» объясняла, почему мы надолго запомним этот дуэт.

«Браво»

По прошествии более 30 лет на сцене долгоиграющему рок-н-ролл-коллективу «Браво» удалось не только записать множество безусловных хитов, но и сохранить творческую витальность. Музыканты продолжают играть стильную и жизнерадостную музыку, оставаясь, наверное, самым удачным примером локализации классических американских мелодий в России. Особенным стал последний альбом группы «Навсегда», вышедший в 2015 году, — в качестве ведущего вокалиста на нем выступил сам вечный лидер коллектива Евгений Хавтан. «Афиша Daily» составила гид по альбомам группы от худшего к лучшему.

«Три дня дождя»

Глеб «Три дня дождя» начинал с битмейкинга, но потом сам встал к микрофону и начал сочинять рок-музыку про любовь и молодость с оглядкой на текущие тренды. Интервью с Глебом читайте на «Афише Daily».

Obladaet

Назар Вотяков когда‑то доносил британский грайм до местных масс, запомнился поединком на битах с Redo, а потом оставил жанр и начал делать более понятный и броский ньюскульный хип-хоп — и довольно преуспел, став одним из самых заметных героев новой школы. «Что нового? Я во всем новом» — строчка, которая лучше всего объясняет его творчество. Obladaet сделал любовь к брендовым вещам едва ли не системообразующей частью своего образа и ввел в обиход понятие «рарный айтем».

Вечеринки HOTLINE X WHOS X DA BASS 25 Ностальгический рейв в «Мутборе»: вечеринка легендарного питерского комьюнити. В лайнапе — титулованный DJ Boomer, пионеры советской электроники «Новые композиторы», Лена Попова, Amlinsky и другие. Информация

«Анжела. Выпускной»: Séxstasy, Kira Shapovalova, Mashkova, Sofia Rodina, Raumtester После Императорского яхт-клуба «Радуга» отправляется в район Трехгорной мануфактуры, чтобы провести самую распутную московскую дрэг-дискотеку «Анжела: Выпускной». Это коллаб квир-комьюнити Popoff Kitchen и System 108, так что будут ключевые диджеи от обоих сообществ, а сверху — лучезарный диско-немец Rakans и София Родина. Евгений Машков в лайнапе обозначен как Mashkova, так что ждите самое отлетевшее перевоплощение сезона. Сами тоже не плошайте: кроссдрессинг и жесткий макияж горячо приветствуются.

«А и Б сидели во дворе»: Denis Riabov, Rvbbt, Kstcn, Telegin, Digitaal, История танцевального комьюнити ABCD (Any Body Can Dance) — это образцовый кейс про то, как команда идейных людей сначала меняет местный музыкальный ландшафт (в их случае — Ижевска), а потом становится общероссийским культурным достоянием. На вечеринку в «Мутаборе» они собрали свойский камерный лайнап: главные лица ABCD Rvbbt и Kstcn, Digitaal из дружественного объединения Bravers, создатель «Искренней музыки» Денис Рябов, герой быстрых дискотек Никита Телегин. Должно быть совсем по-домашнему.

«Monasterio Factory»: I Hate Models, Ellen Allien, Headless Horseman, Hyperaktivist С постепенной переориентацией Gamma в арт-фестиваль Monasterio Factory крепнет в статусе главного летнего события, где сутки напролет раздают бескомпромиссное техно. На вечерней программе на Московском электромеханическом заводе имени Владимира Ильича все захотят отлететь под великую техно-артистку Эллен Аллиен, ее молодую последовательницу из Венесуэлы Hyperaktivist и звездного французского рейвера I Hate Models, который обожает разнузданные миксы из эйсида и транса. Ночью в «Агломерате» будут скорострельная немка Clara Cuvé, апологет тяжеленного ухающего техно Buried Secrets, целая лайв-сцена и весь цвет резидентов Monasterio. Для фанатов харда — это как Новый год встретить.

PWRHS BACKYARD Долгожданное открытие веранды Powerhouse: большая вечерняя и ночная программа, специальные коктейли, разработанные совместно Dewar’s, и летнее гриль-меню. Лайнап: Lovanda, «Всигме», Трио Игоря Яковенко, Sandra Frakengerg Quartet, Андрей Алгоритмик, Лиза Гончарова, XNTRS, Карина Истомина, Kierastoboy, Tim Obscure & Ayokeh

Кино Заклятие-3: По воле дьявола

Кажется, что этой хоррор-франшизе не наступит конец: «Заклятие-3» — это уже восьмая лента во всей киновселенной «Заклятия», которую когда‑то придумал Джеймс Ван для New Line Cinema. Сюжеты все так же черпаются из реальных историй американских исследователей паранормальных явлений Лоррейн и Эда Уорренов. В этот раз основой для картины послужил реальный судебный процесс 1981 года над Арне Шайенном Джонсоном, который, по его же словам, убил собственного домовладельца по приказу дьявола. К ролям Лоррейнов вернутся Вера Фармига и Патрик Уилсон, режиссером же выступил не Джеймс Ван, поставивший первые две части «Заклятия», а Майкл Чавес («Проклятие плачущей»).

«Красный призрак»

Экранизация фронтовой легенды про красного призрака, который внушал ужас фашистам. По сюжету действие происходит в 1941 году под Вязьмой. Маленький отряд советских солдат вынужден сражаться с сильно превышающим их боевые возможности отрядом Вермахта — и вдруг, откуда ни возьмись, появляются горы трупов. Ведь так работает красный призрак — не то солдат, не то супергерой. Берущий спорную ироническую интонацию фильм, по своему запалу и экшену напоминает фронтовые эпизоды из «Чудо-женщины». В качестве бонуса: в роли одного из солдат красной армии Юрий Борисов (главный герой фильма «Бык»).

«Generation П»

Выпускник Литинститута Вавилен Татарский (Епифанцев), типичный представитель самого позднего советского поколения, уже пившего «Пепси», но еще ездившего в пионерлагеря, постепенно втягивается в постперестроечную реальность. Поработав в чеченском ларьке, он становится копирайтером, и дела его идут в гору так же быстро, как меняются его начальники (Григорьев, Гордон, Фомин). В конце концов он попадает в Институт пчеловодства, где под началом Легиона Азадовского (Ефремов) занимается сочинением скетчей для созданного методами компьютерной графики президента Ельцина. На фоне употребления мухоморов, ЛСД и кокаина персонажи в кадре и за кадром зачитывают большие фрагменты текста: рассуждения о поколении «Пепси», домыслы о спящем где‑то в России пятиногом псе богини Иштар по кличке Пи…ц и краткое содержание персидской легенды о тридцати птицах, которые искали своего царя Симурга, пока не выяснили, что Симург и означает «тридцать птиц».