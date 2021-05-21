Выбрали двадцать событий, достойных для посещения в эти выходные. В свежем дайджесте — концерт «Дайте танк (!)» девятый «Форсаж», «Маятник Фуко», аэрофестиваль в Подмосковье и многое другое

Концерты «Дайте танк (!)»

«Дайте танк (!)» — относительно молодая, многословная и парадоксально популярная рок-группа в ситуации, когда подобная музыка все чаще оказывается заключена в небольших андеграундных залах. Успех коллектива можно объяснить, во-первых, доступным динамичным звучанием с использование гитар и чиптюна, которое служит отличным фоном для их длинных текстов. А во-вторых, сами тексты — остроумные и отлично составленные — мастерски фиксируют беспокойство и неустойчивость современной жизни. Бесконечный спам, игра в «Монополию», абсурдность буддийского эскапизма — об этих и других тревожных сюжетах «Дайте танк (!)» сейчас поют убедительнее многих своих коллег.

«Маятник Фуко»

Все еще наиболее мощный рэп-фестиваль. В хедлайнерах очередного «Маятника Фуко» — рэп-трикстер и главный шоумен страны Моргенштерн, а также группа «Пошлая Молли», формация, придумавшая совместить танцевальные рейв-биты с поп-панком и атмосферой бесконечной вечеринки. Кроме того, в программе — друг и наследник Оксимиронa, молодой трагик Markul в окружении толпы ревущих героев минималистик-трэпа: OG Buda, Rocket и LilDrugHill.

Gnoomes

Психоделик-поп по лучшим западным образцам. Формация Gnoomes прописана в Перми, однако выпускается на британском лейбле Rocket Recordings. Ничего удивительного здесь нет: среди главных достоинств команды — гладкое западное звучание. Вокруг неспешного пульсирующего ритма их треков создается завораживающее психоделическое пространство, в котором взрываются впечатляющие спецэффекты — космические синтезаторы, вкрадчивые гитарные реплики, фузз-кульминации и убаюкивающий вокал. Такую музыку можно было бы легко застать в фаворитах сайта Pitchfork лет 8–10 назад.

Sirotkin

С помощью негромких гитарных аккордов и живописной пульсации битов артист Sirotkin рассказывает чувственные истории о людях со слишком тонкой кожей. Иногда его сюжеты воспринимаются как авантюрное приключение из жизни инди-молодежи, иногда — как драма взросления, но все они неизменно происходят словно в инстаграм-фильтре, который отвечает за теплую винтажную пленку. Несмотря на некоторую монотонность интонаций, Sirotkin остается одним из наиболее интересных артистов отечественной индитроники.

«Catch Your Wave Music Residency»: Ella

Певица Ella выстрелила в прошлом году, когда ее совместная работа с электроклэш-бунтарями из RSAC «NBA» стала виральным хитом в тиктоке. Пластичный и чарующий голос девушки в совокупности с глубокими басами и псевдоориенталистской мелодией стал идеальным саундтреком для тысяч видеозарисовок. Сольный альбом исполнительницы во многом продолжает эту линию — передовая электроника и насыщенные акустические партии отлично дополняют ее мерцающий влекущий образ.

«Рыночные отношения», «Черная экономика»

Легенды олдскульного андеграундного рэпа. Состоявшиеся классики олдскула «Рыночные отношения» приостановили свою деятельность в 2017 году, когда одна половина формации села по наркотической статье, а вторая дала на них показания. По окончании сроков группа возвращается с увесистыми размышлениями о жизни, любви и смерти в границах Российской Федерации — никаких заигрываний с модными трендами, только свинцовые истины об уличных порядках и запрещенных субстанциях. «Черная экономика» — еще одна классическая формация, которая запомнилась четкими битами, ироничной и злой подачей и сюжетами из маргинального андеграундного быта.

T-Fest

Главный представитель новой школы на лейбле Басты «Gazgolder», юноша с белыми волосами, чувственным эмоциональным флоу и прокачанным современным продюсированием. Во многих треках T-Fest преобладают мрачные интонации и вычурный эротизм — не зря его трамплином к известности стал совместный трек со Скриптонитом «Ламбада», ода разгульной и грязной сексуальности.

Artemiev

Бывший участник «Фабрики звезд» и группы «Корни» Павел Артемьев уже давно занимается собственным музыкальным проектом. Под лейблом Artemiev артист выпускает лиричные рок-треки весьма неплохого качества — ничего революционного в них нет, но в целом это симпатичная музыка, которая, судя по количеству просмотров на ютьюбе, находит отклик у слушателей. Его лонгплей «Канун конца начала» (2017) пронизан философствованиями о дружбе, любви, Боге и смысле жизни, а также отличается лиричными и в то же время весьма динамичными поп-аранжировками с активным использованием гитар и смычковых.

Вечеринки µ² Mutabor 2 Years День рождения Mutabor. Лабиринт эмоций протяженностью 36 часов. Две ночи и день праздничной суеты и подарков. В субботний прайм-тайм придется разрываться между мейном и Гаражом: бергхайн-техно от самого Детманна или рассвет с маэстро Binh (Perlon, Time Passages).

Медиум получает по лайнапу на каждую ночь. Откроет программу Elena Sizova — хост Radio Rituel передаст пульт белградцу Stevie Whisper, селектору надломленных ритмов и разжигателю танцевальной истерии в духе Identified Patient и Locked Club.

Ночь воскресенья на Медиуме: Dixon. Вместе с гостями в лайнапе: Abelle, Hipushit, Poima, Vlada, Sofia Rodina, Zots, Sariim, Adil, Kirill Shapovalov. Подробная информация и билеты — здесь. Chillrave Daytime vs Dichka At Night в Blanc Chillrave Daytime vs Dichka At Night в BLANC: первый международный привоз года, отчаянное электро, медитативный чиллрейв и танцы во дворе. 22 мая в BLANC и на близлежащей территории пройдет предлетняя вечеринка от лейбла LEVELDVA. С пазиками, гостями из Германии, поп-ап танцполом и двумя этажами отборных танцев. Будут все — от резидентов LEVELDVA и студии DICHKA до любимых иностранцев, по которым мы все крайне соскучились. Терпеть уже нет сил, да и погода позволяет, так что 22 мая в BLANC будет организованы 3 танцпола, и это не включая полуприватный лайв в пазике. Все начнется в 16.00 под облаками почти что летнего неба во дворе. Дневной чиллрейв отыграют резиденты LEVELDVA, и здесь же в 21.00 за пульт встанет немец Paul Traeumer. Pazique с 23.00 и до утра раскачивать будут Mona L, Disco Crocodile, Cobb и George Topuridze. Внутри BLANC сконструируют два танцпола — на первом этаже от студии DICHKA (да-да, ожидаем бодрое электро со смелым ритмом) и поп-ап жара от студии «250» на втором. Топчем с 23.00 до 5.00 утра. Подробная информация и билеты — здесь. Кино «Форсаж 9»

Как гласит одна поговорка: дай Джастину Лину «Форсаж», и он будет снимать его всю жизнь. Дружной и преданной семье стритрейсеров снова грозит опасность: в этот раз на их пути встанет брат Доминика Торрето (Вин Дизель) — наемник Джейкоб (Джон Сина, который работает на ушлую, но крайне симпатичную хакершу Сайфер (Шарлиз Терон). Она намерена отомстить Доминику и его команде за все сорванные в предыдущей серии франшизы планы, поэтому действие гоночного блокбастера развернется, по традиции, чуть ли не по всему свету, если не в космосе. Старая команда, от Мишель Родригес до Хелен Мирен, соберется вновь, чтобы в который раз встать на защиту familia и обмануть зрителей, заверив, что они делают это в самый последний раз.

«Новый порядок»

Компактная, бьющая наотмашь антиутопия мексиканца Мишеля Франко («После Люсии»), получившая второй по значимости приз на фестивале в Венеции (где мексиканцам в последнее время вообще чрезвычайно везет). Мехико охвачен народными волнениями, на улицах блокпосты, богатая свадьба превращается в похороны, девушка из влиятельной семьи попадает в заложники к бандитам в солдатской форме, генералы устанавливают новый порядок. Это очень холодное, расчетливое кино — слегка в духе Лантимоса, может быть, или Звягинцева, — но трудно игнорировать мастерство Франко и спокойную силу его авторского взгляда. С политической точки зрения это тоже любопытно и довольно провокационно по нынешним временам.

«Истребитель демонов: Поезд „Бесконечный“»

«Истребитель демонов» — экранизация свежего подросткового аниме-сериала по манге Коёхару Готоугэ. После отлично стартовавшего первого сезона продюсеры немедленно взялись за экранное воплощение следующей сюжетной арки, но быстро поняли, что история «Бесконечного поезда» идеально подходит именно для полнометражного фильма, перекидывающего мостик к долгожданному второму сезону. В итоге идея сработала на ура — с результатом более 400 миллионов долларов «Поезд» стал самым кассовым японским фильмом в истории, а заодно и абсолютным рекордсменом среди мультфильмов категории R (соответствует нашему «16+»). Сериал рассказывает о мальчике Тандзиро, чью семью вырезали беспощадные демоны, а маленькую сестру попытались обратить, сделав наполовину чудовищем. Чтобы исцелить ее и отомстить, он вступает в древнюю организацию по борьбе с нечистью, где раскрывает в себе особые таланты и находит верных друзей. Очередным заданием для команды боевых вундеркиндов становится путешествие на таинственном «бесконечном поезде», где им предстоит встретиться с коварным повелителем сновидений, а поможет молодняку в битве непобедимый пламенный мечник Кёдзюро Рэнгоку. Разумеется, для полного погружения в историю лучше сначала ознакомиться с 26-серийным сезоном. Но полнометражка вполне позволяет в общих чертах разобраться в отношениях героев и с головой погрузиться в зрелищный экшен, сделанный на стыке двухмерной анимации и трехмерного CGI. А кассовые рекорды стали очередным шагом к легализации аниме в качестве серьезного киноискусства.

«Планета» После смерти отца, который обеспечивал семью, молодая стилистка Лео (режиссер фильма Амалия Ульман) и ее занимающаяся наведением порчи мать-клептоманка Мария (в исполнении матери Ульман) пытаются избежать выселения из квартиры в испанском городе Хихон за внушительные долги по коммунальным услугам, при этом стоически сохраняя буржуазный фасад, продолжая заказывать выпечку на дом, посещая бьюти-процедуры и арендуя платья и туфли. Премьера полнометражного дебюта аргентинской художницы Амалии Ульман — трагикомического и чуткого портрета поколения сегодняшних двадцатилетних — состоялась на кинофестивале «Санденс» в 2021 году. Билеты — здесь.

Спектакли «Дядя Лева» Константин Богомолов инсценирует пьесу Леонида Зорина

Пьесу «Покровские ворота» в театре на Бронной в 1974 году ставил Михаил Козаков — тогда артист театра и звезда спектаклей Анатолия Эфроса. О версии Константина Богомолова пока известно мало: в спектакле сыграют Игорь Верник, Александра Ребенок, Александр Семчев, Ирина Старшенбаум и другие. Аа пространство и костюмы создаст Лариса Ломакина — главный художник театра на Бронной и бессменный соавтор Богомолова.

«Фантасмагория в черном» Шоу-ужин в булгаковской стилистике. «Фантасмагория в черном» — иммерсивный шоу-ужин с театральной постановкой и 3D-mapping по мотивам произведений Михаила Афанасьевича Булгакова. Действие развернется в особняке XIX века в самом центре Москвы и перенесет вас в атмосферу произведений самого мистического автора России. Вы станете свидетелями и участниками шоу с участием лучших молодых актеров страны, прикоснетесь к тайнам героев произведений, станете очевидцами необычных явлений и, конечно, насладитесь авторской кухней от известных шефов, вдохновлённых рецептурами начала ХХ века.

«Собрание сочинений» Виктор Рыжаков дебютирует на сцене «Современника» постановкой по новой пьесе Евгения Гришковца. Сообщается, что «спектакль — это погружение в судьбу одной семьи и одновременно в судьбу человечества. Попытка разгадать код абсолютного счастья и понять, возможно ли оно вообще».

Что еще стоит посетить Открытие мурала Саши Купаляна 22 мая 2021 года в колоннаде Новой Третьяковки на набережной парка искусств «Музеон» открывается мурал Саши Купаляна под названием «Взгляд». Работа над двусторонним арт-объектов велась на протяжении трех недель и приурочена к 160-летнему юбилею Государственной Третьяковской галереи. Фантазийный мурал «Взгляд» на фасаде Новой Третьяковки отображает абстрактный портрет самого музея, глаза мифических и реальных животных и людей, охваченные множеством оттенков фиолетовой дымки, можно разглядеть даже с противоположного берега Москвы-реки. По словам художника, «музей — это живой организм, и этими глазами он смотрит в душу каждого», оттого этот взгляд настолько пронзителен. Сторону, выходящую во внутренний двор, украсило произведение «Древа жизни» — собирательный образ мироустройства, связи поколений, духовного и материального, мира небесного и земного, цикла жизни и смерти. По ветвям древа стекает божественный нектар точь-в-точь как по сухой земле вода течет живительная влага. Фестиваль «НЕБО: теория и практика» 22 и 23 мая на аэродроме «Чёрное» (г.о. Балашиха) развернется захватывающее дух действо — авиационный фестиваль «НЕБО: теория и практика». Авиашоу, аэростаты, гонки на самолётах и вертолётах, мастер-классы, выставка и полеты ретро-самолетов, гонки на современных скоростных дронах, авиатренажёры и головокружительные виражи Чемпионов Мира и Европы. Этот ежегодный авиационный фестиваль уже собрал поклонников неба со всей страны, ведь его программа радует и любителей, и «авиагурманов». В этом году программа будет разделена на несколько тем: летная, соревновательная, детская интерактивная-образовательная и демонстрация самых интересных и перспективных достижений в рамках первой выставки АОН ЭКСПО. Зрители станут свидетелями всероссийского этапа соревнований по авиационным гонкам — трасса с пилонами 25 метров, пролеты самолетов на высоте 15 метров от земли, сумасшедшие скорости и адреналин. В рамках фестиваля пройдут первые официальные соревнования сезона 2021 — кубок МАРЗ. В программе этого года экстремальный пилотаж от чемпионов Мира, выступление самой титулованной пилотессы мира Светланы Капаниной (семикратный абсолютный чемпион мира в женском зачете по самолетному спорту). На фестивале развернется красочная площадка воздушных шаров, на которых можно будет подняться и увидеть весь аэродром с высоты птичьего полета.

Выставка к 100-летию Андрея Сахарова Экспозиция в Ильинском сквере у Политехнического музея состоит из 5 тематических витрин с названиями: «Бомба», «Планета», «Наука», «Права человека» и «Свободный мир будущего». В каждой из них — скульптурная композиция, символизирующая разные стороны деятельности Сахарова. Создатель водородной бомбы и борец за мир. Мыслитель и общественный деятель. Лауреат Нобелевской премии мира. Стремительное развитие науки во всем мире ставит перед нами вопросы о применении технологий во благо человечества, этике проведения исследований и публичном обсуждении результатов разработок. Музей приглашает зрителей к разговору о научной этике, нравственном выборе ученого и позиции общества. Выставка продлится до 30 июля 2021 года.