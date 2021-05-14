Концерты Shortparis и «Комсомольска», премьера новой «Пилы», выставка «Зазеркалье Павла Леонова»: выбрали двадцать событий, которые стоит посетить на этих выходных.

Концерты Слава КПСС

Звезда баттлов, главный панк и контркультурщик русского рэпа. В зависимости от проекта рэпер Вячеслав Машнов использует разные псевдонимы, самые известные из которых — Слава КПСС, Гнойный и Бутер Бродский. Артист приобрел федеральную известность после триумфального баттла с хитмейкером-интеллектуалом Oxxxymiron. Также Машнов знаменит в качестве основателя контркультурной формации «Антихайп», приятеля Филиппа Киркорова (с которым рэпер сидел в жюри шоу талантов), автора циничных пародий и обличительных диссов (среди его жертв — Сергей Шнуров, Rickey F, рэп-фрешмены и блогер Николай Соболев). Другая грань таланта Машнова — депрессивный речитатив и акустические номера на пересечении творчества Егора Летова и Юрия Мамлеева. Слава КПСС использует все, что плохо лежит, презирает любые авторитеты и, не предавая собственных идеалов, то и дело переворачивает логику рэп-игры — за это эффектное трикстерство его одновременно любят и ненавидят.

Brainstorm

Ренарс Кауперс и друзья играют респектабельный, позитивный, избавленный от любых шероховатостей поп-рок. Их песни воодушевляют своей элегантностью, продюсерской тщательностью и доброжелательностью, — но именно от этих качеств так устали европейские телезрители десятых, голосуя за металистов, трансгендеров и эпатажных радикалов.

«Кис-кис»

Еще одна группа, созданная на волне успеха «Пошлой Молли», но с противоположным гендерным вектором. Основной движущей силой коллектива «Кис-кис» являются две харизматичные девушки — вокалистка и барабанщица. Они исполняют откровенные треки о сексе без обязательств, разрушительных вписках, стремных тиндер-свиданиях и прочей подростковой повседневности. В качестве музыкального сопровождения — мощный и примитивный гаражный рок в сопровождении взвинченных синтезаторных партий. Среди отдельных достижений формации — кавер на песню «Гражданской обороны» «Харакири», положенный на музыку из ураганного хита «Song 2» от классиков бритпопа Blur.

«Комсомольск»

Две молодые и обаятельные девушки Даша и Ариша при поддержке небольшого состава музыкантов исполняют инди-рок о плывучей и ненадежной современности. Личные истории в их песнях сочетаются с мемами, культурными отсылками, фиксацией локальных новостей и тревог — все это осуществляется под мелодичную гитарную музыку, с мечтательной иронией и неминуемой отстраненностью. Таким образом «Комсомольск» идеально попадают в нерв современности, где бездействие соседствует с инфантильностью, отсутствием иерархий, зараженностью прекрасными и жутковатыми образами. Особенность коллектива заключается в попытке вложить в это вибрирующее постмодернистское облако частное и искреннее содержание. Ничего удивительного, что дебют «Комсомольска» в 2018 году стал микросенсацией в мире новой гитарной музыки.

Shortparis

Петербургская группа Shortparis начинала с болезненных песен на французском и английском языках. Уже тогда коллектив отличался эффектными концертами в стиле Swans — громкими, непредсказуемыми, театрально-ритуальными, однако вместо апокалипсических предчувствий движком этих песен являлась темная эстетская тревожность. Коллектив выступал в клетке, в магазине продуктов, вместе с танцорами, в Эрмитаже, на модных показах и открытии масс-маркет-магазина нижнего белья. При этом в интервью музыканты не устают ругать капитализм, цитировать Фромма и Маркузе. А к 2019 году — особенно на волне успеха сингла и смелого видео «Страшно» — Shortparis начали собирать большие клубы, выступили на «Вечернем Урганте», то и дело мелькают в медиа и, кажется, достигли оптимальной формы своего надломлено-изящного звучания.

Infected Mushroom

Дуэт Infected Mushroom, разбавляющий свой психоделик-транс гитарным саундом и превращающий свои шоу в масштабные рок-дискотеки, приезжает в Россию довольно часто, но, как правило, всегда показывает что‑то новенькое. Вокалист группы Амит Дувдевани говорил в интервью, что именно в России у его группы одна из самых мощных фанатских баз, и, похоже, это действительно так. На этот раз в качестве поддержки вместе с Infected Mushroom выступят резиденты Space Music и другие диджеи: Michael Demos, Miss Yo-Yo, Katrin Kittyx, Max G-Light и Transdriver.

Дима Бамберг

В 2018 году бывший рэпер Schokk перезапустил карьеру с двумя сентиментальными гитарными песнями «Юность» и «Истоптанные вансы». В скором времени это звучание нашло свое развитие на постпанк-альбоме «Вторая собака». Те треки оказались всего-навсего трамплином для нового проекта Бамберга — теперь он в составе полноценной группы исполняет злой нойз-панк, с боевой динамикой хардкора, ревущими гитарами и мощными торнадо диффузного шума.

«Ровесник Live»: «Сад имени Федора»

Музыка формации «Сад имени Федора» не встраивается в привычные категории и скорее напоминает случайно подслушанное стихотворение или увиденный в дреме сказочный сон. Группа создает камерные мерцающие электроакустические композиции с диковинной поэзией фронтвумен Риты Меджович. Песни напоминают исчезающие зарисовки, вспышки воспоминаний, которые в отличие от заезженной чиллвейв-ностальгии существуют в режиме потаенного магического реализма.

Вечеринки «Monasterio Factory Pre-party»: Unbalance, Inox Traxx, Gemüt, Wacky Kid, Sub Imperium, Relikt-1 Летом группировка Monasterio проведет свое центральное событие — большой рейв Factory. Не приходится сомневаться, что в лайнапе будут и точечные иностранные привозы, и главные герои отечественной жесткой сцены. Пока же все фанаты хард-техно выберутся на 12-часовой пролог Factory на сценах «Агломерата» и «Слез». Помимо проверенных резидентов будут диджеи из Берлина, Екатеринбурга, Петербурга, Самары, секретные гости и много очень суровой и быстрой электроники.

«Споры»: Ossia, Rites of Passage, Mokre’tzy Konstruktor, Adil, Grasa, Palekh, Poima Первые «Споры» случились в прошлом году и на них, помимо многочисленных соучастников культового клуба «Рабица», были музыканты «ГОСТ Звука» и андеграундный хип-хоп. На этот раз будет больше танцев: резиденты «Рабицы» и Grasa с минимал-лейбла Sakskøbing будут играть на летней сцене 15 часов подряд, а Poima на всю ночь займет масальную. На медиуме ожидаются любопытные лайвы: от участника «Электрической собаки» Rites of Passage, резидента брянского музыкального сообщества «Край» Mokre’tzy Konstruktor и осевшего в Берлине бристольского электрического экспериментатора Ossia.

Кино «Пила: Спираль»

Перезапуск самой кассовой хоррор-франшизы. Идея ребута принадлежит Крису Року, не только ставший одним из продюсеров фильма, но и исполнивший главную роль детектива, который с напарником расследует череду убийств полицейских. В ролях — Сэмюэль Л.Джексон, Марисоль Николс, Макс Мингелла, Зои Палмер и другие. Режиссером выступил постановщик второй, третьей и четвертой частей самой кассовой хоррор-франшизы в истории Даррен Линн Босман. Сценарий написали Джош Столберг и Пит Голдфингер («Пила-8») на основе истории, придуманной Крисом Роком.

«Те, кто желает мне смерти»

Анджелина Джоли пытается спасти мальчика от наемников. В последние время Анджелина Джоли не баловала нас своим появлением в кино, но теперь мы будем видеть ее на экране чаще. Из ближайших премьер вестерн-триллер «Те, кто желает мне смерти», основанный на одноименном романе Майкла Корита. Джоли, которая перед съемками консультировалась с настоящими пожарными, играет в нем Ханну — спасательницу из парашютного отряда, пытающуюся справиться с трагическим инцидентом, унесшим жизни троих людей. Отправившись патрулировать удаленный участок леса, Ханна неожиданно встречает до смерти напуганного 12-летнего мальчика, которому не к кому больше обратиться за помощью. Это всего лишь третья режиссерская работа модного сценариста Тейлора Шеридана («Ветреная река»), который также известен как шоураннер сериала «Йеллоустоун».

«Легенда о пианисте»

История про пианиста-гения, живущего на океанском лайнере. В первый день 1900 года на трансатлантическом пароходе «Вирджиния» в коробке из‑под лимонов был найден младенец. Мальчик вырос и провел всю свою жизнь на громадном океанском лайнере, где и научился виртуозно играть на рояле. Мальчик получил имя Дэнни Будмен Т. Д. Лемон Тысяча девятисотый и стал развлекать изысканную публику, играя в ресторанном оркестре. С ним связаны потрясающие истории, а его жизнь превратилась в красивую легенду.

«Кролик Питер-2»

Кролик Питер отправляется в большой город. Продолжение забавной истории о приключениях милого кролика и его друзей, рассказанной в фильме «Кролик Питер» (2018). Беатрис (Роуз Берн), Томас (Доналл Глисон) и крольчата наконец находят общий язык и начинают спокойную и счастливую жизнь за городом. Однако это не совсем по душе кролику Питеру: он жаждет новых авантюр и отправляется на поиски приключений в большой город. Тем временем члены его большой и дружной семьи, рискуя жизнью, бросаются вслед за ним. Кролик Питер впервые появился в книге Беатрис Поттер в 1902 году. Рассказы о нем были переведены на 35 языков мира. В 1936 году Уолт Дисней проявлял интерес к герою и хотел снять о нем мультфильм, однако авторка не согласилась продать права на произведение. За постановку сиквела взялся режиссер оригинального фильма Уилл Глак.

«Скажи ей» Семейная драма. Александр Молочников снял свою «Нелюбовь», хотя скорее помесь «Брачной истории» и «Середины 90-х», в центре которой оказывается питерская пара и их маленький сын. Светлана (Светлана Ходченкова) устала от инфантильности мужа, учителя математики Артема (Артем Быстров). Вместе со своим новым возлюбленным, американцем Майклом (Вольфганг Черни), она хочет перебраться в Штаты и забрать с собой сына Сашу (феноменальный Кай Гетц), против чего, конечно, протестует Артем. Противостояние родителей приводит к тому, что ребенок оказывается зажат меж двух огней и со временем слетает с катушек.

Выставки Зазеркалье Павла Леонова Юбилейная ретроспектива классика наивного искусства. ММОМА на Петровке подготовил масштабную и долгоиграющую ретроспективу одного из самых интересных представителей советского и российского наивного искусства Павла Леонова. Леонов, которому в 2020-м исполнилось бы 100 лет, начал первые художественные опыты еще в 60-е годы, но оставался фактически неизвестен вплоть до 90-х, когда его картины с диковатыми и «почвенными» образами трагикомичной русской жизни начали активно скупаться и выставляться. В итоге за последние три десятка лет Леонов стал едва ли не синонимом русского наивного искусства. Всего ретроспектива будет включать порядка 120 работ из различных музейных и частных коллекций.

Experimental Music and Art (EMA) Expo 2021 На совместном проекте ММОМА и сообщества Kotä, которое занимается популяризацией экспериментальной музыки и смежных междисциплинарных явлений, 11 художников из России, Германии, Швейцарии и Аргентины представят проекты-исследования на стыке саунд-арта, био-арта, медиаискусства и технологий. Совместно с международной командой кураторов они отрефлексировали «сверхтекучесть» — постоянно мутирующие формы ощущения себя и времени и непредсказуемость внешних и внутренних процессов, в эпицентре которых находится современный человек. Пять этажей ММОМА в Ермолаевском превратятся в пограничное пространство между физическим и цифровым мирами.

Ночь музеев В Музее Москвы пройдет фестиваль «Больше, чем музей». Запланированы бесплатные кураторские экскурсии по действующим выставкам: «Типомания», «Уют и разум. Фрагменты художественной жизни Москвы 90-х», «Жизнь замечательных вещей» и «История Москвы для детей и взрослых». С 17:00 до 20:00 во дворе музея художник-график и дизайнер Андрей Логвин вместо со студентами Школы дизайна НИУ ВШЭ устроит картошка-пати: они будут вырезать из картошки буквы и знаки, а любой желающий с их помощью сможет напечатать на футболках или бумаге собственное произведение искусства. В 21:00 во дворе музея совместно с «КАРО.Арт» Музей Москвы откроет летний кинотеатр показом фильма «Застава Ильича» Марлена Хуциева.

В Политехническом музее состоится серия лекций «Почему мы боимся инноваций». Стоит ли бояться радицию, ГМО и киберугрозы? Специалисты в области IT, атомных и биотехнологий будут не только пугать, но и успокаивать. На вечере выступят кандидат биологических наук, старший преподаватель центра наук о жизни Сколковского института науки и технологии Мария Логачёва, руководитель по облачным платформам и инфраструктурным решениям ПАО «МегаФон» Александр Осипов и кандидат технических наук, трёхкратный победитель конкурса «Инновационный лидер атомной отрасли», специалист по сварке и производству АО «РАОС Проект» Андрей Уваров. Ведущий дискуссии — Константин Фурсов, директор по науке и образованию Политехнического музея. Вход свободный по регистрации.

Винзавод приглашает зрителей стать свидетелями грандиозного граффити-джема участников проекта «Стена». В джеме примут участие арт-художники: Кирилл Кто, Игорь Поносов, Стас Добрый, Павел Худой, Антон Польский Make, Артем Филатов, ЧТАК, Команда MDT, Виктор Splash, Миша Most, Тимофей Радя, Константин Zmogk, 8350, Алексей Каллима, Letme, Иван Найнти, Ведро, Blot, Issue, Ders, Вова Перкин, Ztwins, Вова Абих, Philippenzo, Иван Симонов, Тина Прохорова, Матвей Кайф, Екатерина Попченко, Андрей Сяйлев, Слава ПТРК и многие другие.