Лефортово, выросший из обособленной Немецкой слободы, и сейчас остается довольно замкнутой экосистемой — тихим островом между крупных магистралей. Для большинства Лефортово — это дворцы и парки, но здесь можно и вкусно поесть, и, например, перезагрузиться, занимаясь йогой. Вместе с компанией «Донстрой» мы нашли несколько точек притяжения района.

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Студия йоги и медитации «Аэрис»

Студия расположена на проезде Невельского и интересна большим выбором видов йоги. Всего здесь предлагают 10 практик — от классической хатха-йоги до антигравити, программ для беременных и даже гонг-медитаций. Все это разместилось в комфортном пространстве неподалеку от жилого квартала «Символ». В распоряжении гостей два просторных светлых зала, автономная система вентиляции, контроль температуры и влажности. В студии есть возможность позаниматься йогой и с ребенком.

Адрес пр. Невельского, 6, корп. 1 Подробнее на сайте

Кофейни Lavendiya и Coffeesphere

Если хотите сохранить волну спокойствия после йоги или стретчинга и сосредоточиться на своих мыслях, порой лучше всего это сделать за чашкой чая или кофе. Расположенная здесь же в жилом квартале «Символ» кофейня Lavendiya, пожалуй, одна из самых уютных в Лефортово. Небольшое заведение с панорамными окнами располагает к медитативному времяпрепровождению. Одна из ключевых особенностей — большой выбор разных сортов кофе и веганское меню.

Адрес пр. Невельского, 3, корп.1 Подробнее на сайте

Рядом есть еще одна кофейня — Coffeesphere с более демократичными ценами. Создатели позиционируют ее как место с крафтовым кофе и отличной выпечкой.

Адрес пр. Невельского, 3, корп. 2 Подробнее на сайте

Мясной ресторан «The Бык»

Если хочется пообедать или поужинать основательно, можно отправиться в мясной ресторан «The Бык». В Лефортово расположен один из трех ресторанов этого бренда. Основатели позиционируют свои заведения как сеть демократичных мясных ресторанов. Действительно, здесь можно вполне бюджетно попробовать стейки из мраморной говядины. Так, любимый стейк шеф-повара ресторана «бавет зерновой» обойдется в 600 рублей за 200 грамм, а хорошо всем известное нежнейшее филе миньон — в 1200 рублей за 250 грамм.

Адрес Душинская, 14 Подробнее на сайте

Барбершоп Madison

Барбершоп в стиле ретро с большим хоккейным столом, зеркалами в увесистых рамах и креслами будто из парикмахерской 1950-х. Здесь собраны все атрибуты классики стрижки. В барбершопе работают всего три мастера, что создает особую семейную атмосферу. Цены — вполне среднемосковские: 800 рублей за стрижку машинкой и 1500 рублей за «королевское бритье».

Адрес Авиамоторная, 37 Подробнее на сайте

Салон красоты Beauty Maniya

Женщины в Лефортово тоже не останутся без внимания. Заботливые мастера салона красоты Beauty Maniya предлагают услуги маникюра и педикюра, сложного окрашивания, макияжа и даже коррекции фигуры. Дизайн этого камерного салона совмещает золото и мрамор с минимализмом и экодеталями — именно так выглядит современная роскошь. Стоимость стрижки начинается от 2000 рублей, маникюра без покрытия — от 1500.

Адрес пр. Невельского, 3, корп. 2 Подробнее на сайте

Студия персонального фитнеса Fortis Ego

Еще один действенный способ привести себя в порядок — заняться фитнесом. Представьте, что ваш тренажерный зал работает только для вас: никто не занимает нужное оборудование и не мешает. Именно такую концепцию воплотила в жизнь студия персонального фитнеса Fortis Ego: во время занятия в помещении нет никого, кроме клиента и тренера. Перед каждой тренировкой воздух очищается бактерицидным рециркулятором, а в вашем распоряжении оказывается персональная раздевалка с душевой. В студии предлагаются различные направления: силовой тренинг, пилатес, TRX, стретчинг в гамаках и другие. Пробная тренировка стоит 2000 рублей, дальнейшие персональные занятия — 4000 рублей за 60 минут. Действует система абонементов и опция сплит-тренировок для двух человек.

Адрес пр. Невельского, 3, корп. 1 Подробнее на сайте

Лофт-школа танцев JamTown

Бывают дни, когда в противовес персональному вниманию хочется слиться с другими людьми в едином динамичном порыве — и мало что может реализовать это желание так же хорошо, как танец. В стильном лофте, спрятавшемcя на 4-й Кабельной улице, танцевать детей и взрослых учит школа JamTown. contemporary, shuffle, vogue, hip hop — преподавателям школы знаком практически любой танцевальный стиль, а первое занятие они проведут совершенно бесплатно.

Адрес 4-я Кабельная, 2, стр. 1а Подробнее на сайте

Боулинг-клуб «Самокат»

© Андрей Золотов

На Самокатной улице, практически на берегу Яузы, расположился масштабный боулинг-клуб с двенадцатью игровыми дорожками, где можно провести выходной день с семьей, отпраздновать день рождения в компании друзей или просто расслабиться после рабочего дня. Помимо боулинга в клубе работают бильярд и караоке, но главная отличительная черта «Самоката» — его пляжный клуб, который открывает свои двери для посетителей с мая по сентябрь. Гости могут искупаться в бассейне, отдохнуть в беседке или на шезлонге, а также сыграть в пляжный волейбол.

Адрес Самокатная, 2, стр. 1 Подробнее на сайте

Кинотеатр «Факел»

Визитная карточка и одна из важнейших культурных точек района — кинотеатр «Факел», который начал работать еще в 1958 году и функционирует до сих пор. В 2017 году обновились фасады «Факела», а годом позже изменения произошли и внутри. К слову, кинозал в «Факеле» только один и рассчитан всего на 88 мест. Помимо новинок здесь показывают авторские ленты и короткометражки. Стоимость билетов начинается от 100 рублей.

Адрес ш. Энтузиастов, 15/16 Подробнее на сайте

Антикварный салон Antik & Brut

© Андрей Золотов

Тем, кто любит эксклюзивность, придется по вкусу этот антикварный салон, работающий уже двенадцать лет. Клиентам предлагают уникальные предметы интерьера и мебели с богатой историей. Французские уличные солнечные часы середины XX века, бронзовые подсвечники XIX века или пара кресел из ротанга начала прошлого столетия — ассортимент Antik & Brut угодит вкусам даже самых притязательных клиентов. На сайте салона есть каталог, что большая редкость для антикварных лавок.

Адрес Самокатная, 4, стр. 4 Подробнее на сайте

Блошиный рынок «Ретро»

© Андрей Золотов

Если вы только начали прицениваться к антиквариату и пока не готовы тратить на него внушительные суммы, знакомство с раритетом можно начать с блошиного ретрорынка — самой большой барахолки в Москве. На крытом рынке площадью более 1200 кв.м можно найти как советские безделушки, так и товары других эпох. Внимание любителей нестандартных образов привлечет отдел винтажной моды, где можно подобрать себе наряд в стиле ретро, шляпку и аксессуары. Само здание признано архитектурным памятником, поэтому изучать блошиный рынок интересно не только внутри, но и снаружи.

Адрес Самокатная, 4, стр. 9 Подробнее на сайте

Жилой комплекс «Символ»

Лефортово — это не только район, достойный посещения, но и перспективное место для жизни. Сегодня здесь построены первые дома нового квартала по концепции британских бюро LDA Design и UHA London, которые стали бустом для развития района в целом. Жилой квартал «Символ» от компании «Донстрой» занимает порядка 60 гектаров — такой простор позволит создать новую городскую среду высокого качества жизни. Помимо уже сданных и заселенных домов, здесь строятся новые корпуса, а также школа и детский сад. Всего в квартале отроют свои двери две общеобразовательные школы, восемь детских садов, торгово-развлекательный центр и спортивные комплексы. ЖК отличается футуристичными бионическими фасадами и подразумевает достаточное пространство для прогулок — в частности, через весь квартал «протекает» парк «Зеленая река», который уже стал самостоятельной точкой притяжения для городских жителей. Второй год подряд здесь проходит фотовыставка под открытым небом со сменной композицией — совместный проект компании «Донстрой» и галереи Люмьер.