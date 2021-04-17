Возобновляем регулярную рубрику о концертах, фестивалях, премьерах и других важных событиях выходных. Что в этот уикенд: концерт «Мумий Тролль», фестиваль цветов, «Чернобыль» в кино и многое другое.

Концерты «Мумий Тролль»

Изобретатели рокапопса продуктивно провели период без концертов: выпустили в карантинном 2020-м несколько синглов и два мини-альбома, а также посотрудничали со Скриптонитом и T-Fest. Кроме того, лидер группы Илья Лагутенко запустил стал сооснователем онлайн-резиденции для музыкантов PSV Bootcamp — о чем можно подробнее почитать в его интервью на «Афише Daily».

Гречка

Анастасия Иванова ворвалась в топы в самом начале 2017-го с песнями неспокойной юности, надрывно спетыми под расстроенную гитару — и с тех пор не раз обновляла свой творческий метод. Но не теряла в одном — искренности. На концерте в «Городе» Настя представит свежий альбом «Не за что».

Элджей

Человек с белыми линзами появился в нашей жизни в 2017-м с «Рваными джинсами» и «Розовым вином», записал еще несколько песен, которые совершенно точно будут горланить на ностальгических дискотеках через десятилетие-другое, а в последние полтора года ударился в творческие эксперименты. Результаты этих экспериментов, а также ключевые хиты Элджея можно услышать в субботу вечером в Adrenaline Stadium.

Therr Maitz

Антон Беляев и его группа вот уже декаду с лишним делают поп-музыку класса люкс: с англофильской статью, лоском синтезаторов и камерной акустикой. Буквально днях Therr Maitz прервали творческий отпуск и вернулись с первой песней за три года. Новую музыку от группы — как и известные песни — можно послушать в субботу в «Главклубе».

MC Сенечка

Сеня Лисейчев исполняет обаятельный хип-хоп, имеющий мало чего общего с музыкой нынешних чарттопперов. Во-первых, это по-хорошему беззаботный и безобидный рэп, в котором не находится место пороку во всех его проявленийях. Во-вторых, MC Сенечка стирает пыль с винтажного звука 90-х: олдскульные сэмплы, скретчи, треск винила — все на месте!

Кирилл Рихтер и Richter Trio

Пианист Кирилл Рихтер — без преувеличения главная звезда неоклассики в России: он собирает большие залы, пишет музыку для балета, футбольного мундиаля, приключенческих фильмов, драм — не говоря уже о сочинениях для фортепиано и симфонических оркестров. Концерты Рихтер дает крайне нечасто — тем они и ценнее.

Даша и Сережа

Чувственный индипоп на два голоса в исполнении инди-фолк-певицы Даши Шульц и лидера Parks, Squares & Alleys Сергей Хавро. Получились трогательные и чуть стеснительные песни о сердечных делах и том, что им обычно сопутствует. Творческий прорыв для обоих артистов: Сергей запел по-русски, а Даша выбралась из образа «девочки с укулеле».

«Обе Две»

В этом году дебютный альбом «Обе Две» отмечает десятилетие: «Знаешь, что я делала» заполнил нехватку правдивых песен с женским взглядом на любовь и отношения, а также оставил несколько хитов на все времена. Во всяком случае, «Милый» и «Гонщики» точно прозвучат в воскресенье в «Главклубе» — и их точно будут петь хором.

Фестивали «Мы тоже Doxa»: Noize MC, Лютик и другие Уголовное дело в отношении редакции студенческого издания Doxa вызвало большой резонанс — в том числе и у музыкантов. В воскресенье в поддержку Doxa в «Ровеснике» выступят Noize MC, Лютик, Rosemary Loves a Blackberry, «Сад имени Федора» и другие артисты. Кроме того, в баре будут читать лекции, проводить дискуссии и устраивать стендапы.

Вечеринки «Resonance. New Heroes. 6 Years»: Rhizome, Gesloten Cirkel, Knigi, Shadowax, Sestrica, Yung Acid

Лейбл Никиты Забелина отмечает шестой день рождения, и по этому поводу в воскресенье в «Мутаборе» собирается мощный лайнап: это Shadowax, эйсид-дуэт Yung Acid, Sestrica и другие герои техно и смежных жанров.

«Клуб x K-30»: LVRIN, Chronic Preview, Dima Gerasimov, Ganyushkin, Jealousy, Sergei German Питерский «Клуб» на Боровой за полтора года существования стал большим местом силы, оброс локальным культом и попал в западные СМИ, но пару лет назад внезапно закрылся. Впрочем, «Клуба» нет, но память о нем жива: в субботу в К-30 от Roots United состоится символический камбэк площадки с участием Дмитрия Ганюшкина, LVRIN, Chronic Preview и других.

Кино «Отец»

Драма о пожилом мужчине, которого сражает деменция — и от этого страдает вся его семья. Фильм снят по пьесе известного европейского драматурга Флориана Зеллера, который сам выступил режиссером. «Отца» в этом году номинировали на «Оскар» в шести категориях.

«Чернобыль»

Данила Козловский осмысляет чернобыльскую трагедию — он здесь и режиссер, и исполнитель главной роли. По сюжету герой Данилы, пожарный Алексей записывается добровольцем в ликвидаторы, чтобы получить квартиру в Крыму — кажется, пересечения с драмой от HBO в данном случае минимальны. Кроме Козловского в ленте играют также Оксана Акиньшина, Равшана Куркова, Филипп Авдеев и Артур Бесчастный. Сценарий написал автор «Горько» и «Самого лучшего дня» Алексей Казаков.

«Властелин колец: Братство Кольца»

Сага о Средиземье двадцать лет спустя возвращается в кинотеатры. «Братство Кольца» — первая часть трилогии по роману Толкиена, которая перевела режиссера Питера Джексона из постановщика необязательных фильмов категории «трэш» прямиком в высшую кинолигу. Что‑то новое к культовому статусу «Властелина колец» добавить трудно — остается лишь пересмотреть.

Sheena667

Семейная пара Вадима (Владимир Свирский) и Оли (Юлия Пересильд) живет спокойной и в целом безоблачной жизнью в Вышнем Волочке. Но в жизни Вадима не появляется порночат, где он знакомится с вебкам-моделью по прозвищу Sheena667 (Джордан Фрай), которая рушит его жизнь. Картина — режиссерский дебют актера Григория Добрынина.

Выставки «Лоран Шеер. Небо над Парижем»

Выставка известного фразцузского фотографа Лорана Шеера, посвященная фантазийным домам, состоится в галерее Люмьер. В экспозицию войдут крупноформатные работы из его известной серии «Flying Houses», в том числе первая опубликованная работа и новая фотография 2021 года, созданная автором специально к открытию выставки в Москве. Лоран Шеер стал известен в 2012 году серией «Летающие дома», где фотограф изобразил парящие в небе здания.

«Музей Гагарина»

Не совсем обыяная выставка, посвященная полету Гагарина. Здесь не представлена хроника жизни и славы первого советского космонавта: Гагарин рассмотрен как фигура, которая превратилась из реального человека в объект мифотворчества и культа. Выставка пройдет в Krokin Gallery до 9 мая.

«Пятая волна» Выставка, посвященная творчеству современных художников-эмигрантов, будет работать до 6 июня в Государственном музее архитектуры им. А.В. Щусева. В экспозиции участвуют художники, которые недавно покинули Россию и эмигрировали в Австрию, Бельгию, Великобританию и другие страны. По словам организаторов выставки, главная ее цель — показать творчество художников, которых игнорируют в России.