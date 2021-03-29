ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
«Помогать приятно — это главный стимул для нашей работы»: сотрудницы «Почты России» — о любви к работе и посылках с AliExpress
Посылки сортирует огромная машина, почтальон разносит почту — если заказывают, то и продукты — и проходит 50 адресов в день, операторы получают письма «на деревню дедушке», но все равно помогают им добраться до адресата. «Афиша Daily» вместе с российским AliExpress и «Почтой России» рассказывают, как устроена работа сотрудниц почты.
Текст: Владимир Завьялов
Я не верю, что нас, почтальонов, может заменить робот
Я приехала из Рязани, где работала на фабрике прядильщицей. Я работала в четыре смены — когда родились дети, стало тяжело. Потом я стала чистильщицей обуви. Поверьте, это несколько проще, хотя бы по графику! Но я ушла, потому что рабочий день сократился, денег стало меньше.
Работу почтальоном мне предложила Галина Болотова, которая работала начальницей почтового отделения, — мы жили в доме-пятиэтажке, где все друг друга хорошо знали. Я согласилась, пошла — и мне понравилось. Работа рядом с домом, удобный график, общение с людьми.
Я на своем участке – своя: мой телефон знают клиенты. Часто звонят мне лично: «Елена Алексеевна, мне надо газетку заказать». Пойдешь, отнесешь — и выслушиваешь благодарности, приятно.
Мои клиенты мне желали здоровья и благополучия
В пандемию я беспокойства не ощущала. К тому же мои клиенты мне желали здоровья и благополучия. Признаюсь: у меня есть любимые клиенты. Они всегда помнят обо мне и присылают поздравления на Новый год и 8 Марта. Однажды даже поздравили с Днем почты — я забыла о празднике, а клиенты помнили!
Есть клиенты, которых я знаю все 25 лет своей работы. Моя работа строится так: утром прихожу разбирать почту, сортирую по адресам, собираю доставку и ухожу на участок. Затем возвращаюсь и обедаю. Потом подхожу к начальнице: она рассказывает о планах, дает поручения. За смену я прохожу, наверное, 50 адресов — получается около 8–10 километров в день.
Я доставляю письма, пенсию, газеты. Бабушки заказывают продукты — чай, масло. Много пакетов с AliExpress – простые опускаем в почтовые ящики, а доставку заказных можно оформить отдельно.
Фотографии: Максим Копосов
80%
посылок c AliExpress доставлено «Почтой России»
Маршрут за 25 лет, конечно, менялся. Появилась целая Новоданиловская улица, там были склады, теперь есть офисные центры. Сначала одно письмо туда занесешь, а теперь 100. Появились и новостройки. Здорово, что на месте заброшенной промзоны выросли жилые кварталы, но работы это добавило нам, почтальонам. И это хорошо — ведь люди хотят общаться, заказывать и получать посылки. В офисные центры сложнее носить, там даже больше почтовых ящиков, часто меняются арендаторы. Но если что, можно уточнить у охраны.
Что меня держит столько времени в работе на почте? Я очень общительный человек, люблю людей. И мне нравится ходить по улице: движение — это все-таки жизнь. Идешь по улице, по свежему воздуху — это бесплатный фитнес, спорт! Ну нравится мне эта работа.
Как изменилась почта за 25 лет? Конечно, в любой работе бывают накладки, но письма действительно доходят быстрее, чем раньше. В ближайшие города — 2–4 дня. В более дальние — 5–7 дней. Появились электронные извещения, талончики на прием. Почта успешно борется со стереотипами.
Когда стало легче работать: тогда или сейчас? Конечно, сейчас. Письма оформлены хорошо. Раньше ночной оператор вручную вбивал адреса — теперь это делается быстрее и правильнее.
Посетители относятся к почте лучше, чем раньше. Они стали более вежливыми, уважительнее относятся к сотрудникам. Они понимают, что у нас непростая работа.
Сегодняшний почтальон — это человек энергичный, он должен уметь находить общий язык с разными людьми, знать свой участок, детали своей работы. Нужна хорошая память, аккуратность. Говорят, что в течение пяти лет многие профессии заменят машины — в том числе почтальонов. Но я не верю, что нас, почтальонов, может заменить робот.
Марина Волкова
Начальник участка обмена с почтовым отделением, Москва
45 лет, на почте — 18 лет
Помогать приятно, это главный стимул для нашей работы и улучшения почты
Это же приятно, когда вам доставляют посылку
В 2002 году мне нужна была работа. Узнала о вакансии, съездила на почту, все получилось. В те годы мы писали на бумажных накладных. У нас была копирка, ручка. Завязывали веревочками: не было тогда упаковки.
Если оглядываться назад, было не тяжело, но заманчиво, поэтому, наверное, и решила остаться — потому что работа интересная. Не монотонная, когда сидишь и что-то делаешь, а как-то туда-сюда. Втянулась, понравилось. Хотела помогать людям.
Я работаю начальником участка обмена с почтовым отделением. В основном моя работа — это, конечно, контроль. По обменам, по срокам отправки, поступления почты. Потом сводки, отчеты. Утром совещания. Начальник цеха дает задачи начальникам смены. Связываемся, общаемся, решаем, как можно лучше, как можно быстрее. День проходит именно так.
В прошлом году я отметила свое восемнадцатилетие на «Почте России». Что меня держит здесь? Ну, наверное, люблю я ее (смеется). Считаю, что мы помогаем людям. Представьте бабушку, которая очень редко видит своих внуков. Она собирает посылочку и отправляет им ее. Это же приятно, когда вам доставляют посылку. Люди до сих пор пишут письма, это же вообще романтика — получить письмо от кого-то. Потом, документы, лекарства — это же все пересылается. Поэтому я думаю, что мы все-таки очень помогаем людям. И неплохо помогаем. Помогать приятно, это главный стимул для нашей работы и улучшения почты.
По сравнению с 2005 годом, когда я пришла, все несравненно стало лучше
Обычно людям непонятно, какой путь проходит зарубежная посылка. Какое участие принимаем мы? Мы принимаем эту почту. Мы, участок обмена с почтовым отделением, — уже последнее звено. Крупные посылки отправляются сразу к нам на участок. Мелкие пакеты с AliExpress нужно сортировать: они приходят на участок мелких пакетов, их вкладывают в мешочки, передают нам на участок — и мы уже приемными емкостями отправляем их в отделение.
По сравнению с 2005 годом, когда я пришла, все несравненно стало лучше. Все меняется. Теперь у нас компьютеры, сканеры, терминалы, огромная сортировальная машина на два корпуса. Люди более разгружены. Конечно, есть участки, где только ручная сортировка, но стало проще и легче.
Сталкиваться со стереотипами все еще приходится. Самый главный стереотип о «Почте России» — все долго, все медленно. Мы стремимся к тому, чтобы все было быстрее. Думаю, что в конце концов этот миф будет развеян. Наверное, на это нужно время. С каждым днем мы все больше и больше продвигаемся вперед: дальше, я думаю, будет еще интереснее. Сейчас в отделениях уже дают талончики на прием, есть и электронные подписи, и электронные извещения. Эти технические новшества, конечно, — помощь для работников.
1 млрд
посылок AliExpress
и «Почта России» привезли в Россию за 10 лет сотрудничества
Сейчас обработка почты происходит в минимальные сроки. Конкретно на нашем объекте посылка обрабатывается от 2 до 4 часов, в зависимости от класса. Если посылка первого класса и ЕМС (курьерская служба «Почты России». — Прим. ред.) — это 2 часа максимум. Обычная посылка — 4 часа. Письма так же: от 2 до 4 часов.
Другой стереотип — о том, что почта бьет посылки. Например, большой телевизор. На сортировочную машину такая большая посылка не пойдет, она будет обрабатываться руками. А там человек видит, что это хрупкая вещь, тем более на таких посылках это указано. Все соблюдают правила: если хрупкое — значит, хрупкое.
Как выглядит сортировочная машина? Она большая, огромная, на два корпуса. Как сортирует? Она читает штрих-код, индекс и сортирует сбросы в каждое отделение, в каждый город. Москва — значит, в Москву, в города — значит, по городам. Потом уже руками посылки укладываются в контейнеры и готовятся к отправлениям. Машина сортирует очень много почты, поэтому и говорится, что контрольные сроки уже совершенно другие, все очень быстро. Человек гораздо быстрее получает свои посылки.
Человек пока все еще нужен на почте
Компании запустили маршруты доставки для посылок из Китая через Дальний Восток России. Это сказалось на скорости доставки и снизило нагрузку на распределительные центры «Почты России» в Москве. Теперь посылки приходят морем во Владивосток и далее следуют по железной дороге из Владивостока в Москву
Конечно, у машины могут быть ошибки. Если отправление оформлено неправильно, тогда могут быть сбои. Но в таком случае машина сбрасывает отправления в категорию неопознанных — и тогда опять начинается ручная обработка. Если человек как-то ошибся или неразборчивым почерком написал, то машина отправляет на ручную обработку.
С грузами из Китая такое тоже часто бывает, когда отправляющая сторона что-то оформила неправильно — где-то может быть не поставлена цифра. Это человеческий фактор, тогда уже люди разбирают на ручной сортировке. Человек пока все еще нужен на почте (смеется).
Смешные случаи, конечно, бывали. И такие, что смеялось все отделение. Бывало, написан индекс и метро, например, «Выхино». И больше ничего. То есть практически «на деревню дедушке».
Иногда на посылках адрес указан не полностью, например, только город и улица. У наших операторов есть специальное почтовое приложение, где они вручную прописывают улицу и сразу узнают, в какое отделение связи необходимо направить почтовое отправление. Бывают и курьезные случаи, связанные с языковыми различиями. Например, фамилию Кузин можно увидеть в китайской транскрипции – Mr. Ku Zin. Мы уже приноровились и знаем, что именно имели в виду китайские коллеги.
Мне никогда не попадалось грубого общения со стороны работников почты, как иногда пишут в отзывах. Читаю иногда: очереди, очереди. Они, конечно, сохраняются, но вот благодаря талончикам все проходит намного быстрее. Так что, думаю, все это к лучшему.
Ольга Дудина
Оператор почтового отделения, Краснодар
35 лет, на почте — 3 года
Фотограф: Ангелина Ремнева
Но позитива все-таки больше — недовольных
стало меньше
Я попала на почту в 2017 году по объявлению в интернете и решила попробовать. Мне очень понравился график 2/2 — у меня детки, и мне важно уделять им внимание.
Остаться решила потому, что сработалась, понравился коллектив. Заработная плата постоянная, стабильная, устроил соцпакет.
Я оператор первого класса. Раньше сидела на кассе. Потом меня перевели в отдел, где я принимала почту. Я принимаю мелкие пакеты, ставлю их на приход, иногда получается так, что и вручаю.
Рабочий день проходит так: приходим, включаем рабочее место. Приезжает машина — разгружаем и принимаем почту. Приняли — ставим ее на приход, оформляем. Есть посылки в открытом виде, а есть сборные: когда много маленьких отправлений в больших мешках. Мешки мы вскрываем, «пикаем» все накладные, а потом каждый мелкий пакет, письмо или посылочку мы ставим на приход. Поставили на приход — приняли — проверили все фамилии, имена, адреса, чтобы совпадало.
Посылка проходит большой путь. Возьмем отправление с AliExpress: оно покидает Китай (чаще всего), идет на сортировку там, проходит таможню в Москве и всевозможные проверки, приходит на сортировку в Краснодар, а затем к нам. Когда отправления приходят не на наш индекс, мы их отправляем в нужное отделение.
Фотограф: Ангелина Ремнева
Посылок с AliExpress очень много — несмотря на пандемию
Люди, бывает, говорят: вот, посылка как всегда идет долго, задержалась! Но все стало лучше: много открылось новых сортировочных центров, есть услуги СМС-оповещений, отслеживаний, курьерской доставки. Почта работает очень быстро, и многие вопросы упростились — и клиенты нас часто за это благодарят.
Иногда на посылках с AliExpress пишут только имена — Света или Миша, — в таких случаях нас спасает или трек-номер, или номер телефона, его часто указывают на посылках из-за границы. Мы всегда просим клиентов проверить свои данные в приложении AliExpress.
Тем не менее есть пенсионеры, которые тяжело привыкают к новшествам. Бывает, что приходят и ругаются: например, бабушка отослала посылку внуку в другую страну, но не может отследить трек-номер. Она приходит и ругает: моя посылка не дошла! А мы смотрим трек-номер и видим, что она уже давно дошла. Но позитива все-таки больше — недовольных стало меньше.
Посылок с AliExpress очень много — несмотря на пандемию. В самом начале пандемии было в этом смысле затишье, но потом люди снова начали заказывать оттуда. Их стало даже больше. (По состоянию на апрель 2020 года 40% от общего объема отправлений «Почты России» приходится на посылки с AliExpress. — Прим. ред.)
В 2019 году AliExpress и «Почта России» изменили процедуру отслеживания товаров в рамках одного заказа. Теперь российские пользователи, сделав заказ, получают единый номер для отслеживания нескольких товаров в объединенной посылке
Обычно оттуда заказывают много мелких пакетиков. Доходит до забавного. Человеку под одним треком приходит несколько пакетиков — он приходит и говорит, что ему должны прийти шесть извещений, и начинает нервничать, что не пришли остальные. Но когда мы приносим посылку и просим открыть, он видит, что в ней шесть отправлений, и извиняется.
У нас в отделении есть романтическая история: молодой человек уже давно заказывает запчасти для компьютеров из Китая, но приходит получать их только к одной и той же девушке-оператору. Он специально созванивается с ней, узнает, когда ее смена, чтобы именно она выдала ему заказы. Мы уже шутим, что он собрал десять компьютеров, а на свидания не приглашает, а может быть, у нашей коллеги просто рука счастливая, и все компьютеры исправно работают.
Мария Осокина
Заместитель начальника почтового отделения, Санкт-Петербург
35 лет, на почте — 3 года
Фотограф: Мария Гришанина
Почта стала для меня родным домом, коллеги стали моей семьей
На почту я попала случайно: там работала знакомая, которая позвала к себе. Я поработала годик, ушла, но спустя год вернулась обратно. Затянуло!
Почему решила вернуться? Почта стала для меня родным домом, коллеги стали моей семьей. Что-то менять не хочется: все привыкли ко мне, я привыкла ко всем. Мне нравится моя работа, есть куда расти.
Я начинала с самых низов — сперва я работала оператором. За шесть лет я дошла до должности заместителя начальника отделения — на нее меня пригласила бывшая руководительница моего ОПС (отделения почтовой связи. — Прим. ред.).
Фотограф: Мария Гришанина
Я могу сказать, что наша почта часто работает быстрее, чем зарубежные коллеги
Моя работа заключается в том, что я принимаю и выдаю отправления, а еще слежу за сотрудниками, чтобы они качественно предоставляли услуги почты. В каждую смену я прихожу к половине восьмого, открываю отделение, подготавливаю рабочее место, проверяю дела, выхожу в зал, сажусь за кассу и начинаю работать.
У нас есть постоянная клиентка, которая регулярно заказывает товары на AliExpress. Одно время посылки приходили ей так часто, что мы решили узнать, что она там заказывает. Оказалось, она готовится к свадьбе и большую часть декораций — и даже свадебный букет — заказала на этом сайте. Девушка была беременная, и, конечно, времени и сил бегать по салонам и все покупать у нее не было. Когда мы узнали о таком креативном решении, решили помочь в организации. Сделали для ее посылок отдельный ящик, когда что-то приходило, откладывали туда и писали, что ящик пополнился. Так она знала, что все приходит в срок и посылки ждут. Перед свадьбой она пришла и получила их все разом. Было очень удобно и нам, и ей. Девушка была нам очень благодарна, ведь мы стали ее помощниками в организации. Когда свадьба прошла, она принесла нам в благодарность тортик, чтобы мы разделили с ней еще и ее праздник.
Во время пандемии в 2020 году компании запустили доставку товаров с AliExpress до двери покупателей
Я считаю, что «Почта России» успешно борется со стереотипами. Письма и посылки доходят гораздо быстрее, чем раньше. Я могу сказать, что наша почта часто работает быстрее, чем зарубежные коллеги. За рубежом, бывает, посылки могут висеть по несколько месяцев. Бывает, что посылка отправляется в октябре, но попадает к нам лишь в январе.
Посылки стали бережнее отправлять. И мы принимаем посылки бережно: предлагаем для клиентов соответствующую грузу упаковку и советуем, как упаковывать отправление так, чтобы оно не разбилось.
В последние годы стало больше заказов с AliExpress — раза в три точно. Их число увеличивается!