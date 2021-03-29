Маршрут за 25 лет, конечно, менялся. Появилась целая Новоданиловская улица, там были склады, теперь есть офисные центры. Сначала одно письмо туда занесешь, а теперь 100. Появились и новостройки. Здорово, что на месте заброшенной промзоны выросли жилые кварталы, но работы это добавило нам, почтальонам. И это хорошо — ведь люди хотят общаться, заказывать и получать посылки. В офисные центры сложнее носить, там даже больше почтовых ящиков, часто меняются арендаторы. Но если что, можно уточнить у охраны.

Что меня держит столько времени в работе на почте? Я очень общительный человек, люблю людей. И мне нравится ходить по улице: движение — это все-таки жизнь. Идешь по улице, по свежему воздуху — это бесплатный фитнес, спорт! Ну нравится мне эта работа.

Как изменилась почта за 25 лет? Конечно, в любой работе бывают накладки, но письма действительно доходят быстрее, чем раньше. В ближайшие города — 2–4 дня. В более дальние — 5–7 дней. Появились электронные извещения, талончики на прием. Почта успешно борется со стереотипами.

Когда стало легче работать: тогда или сейчас? Конечно, сейчас. Письма оформлены хорошо. Раньше ночной оператор вручную вбивал адреса — теперь это делается быстрее и правильнее.

Посетители относятся к почте лучше, чем раньше. Они стали более вежливыми, уважительнее относятся к сотрудникам. Они понимают, что у нас непростая работа.

Сегодняшний почтальон — это человек энергичный, он должен уметь находить общий язык с разными людьми, знать свой участок, детали своей работы. Нужна хорошая память, аккуратность. Говорят, что в течение пяти лет многие профессии заменят машины — в том числе почтальонов. Но я не верю, что нас, почтальонов, может заменить робот.