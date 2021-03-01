ПУТЕВОДИТЕЛЬ • ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
Кудыкина гора, северные олени и еще 13 причин посетить восток Подмосковья
Текст: Артём Колганов
Фотография на обложке: Алексей Зотов/ТАСС
На востоке Подмосковья можно найти достопримечательности на любой вкус — от дворянских усадеб и старинных зданий до песчаных дюн и архитектуры авангарда. Вместе с шинным брендом Continental мы составили гид по ключевым местам восточного направления от Москвы.
Фотография на обложке: Алексей Зотов/ТАСС
Усадьба Пехра-Яковлевское
Родовое имение князей Голицыных
Старинное поместье на берегу реки Пехорки возникло в окрестностях Балашихи в конце XVI века. Первыми хозяевами усадьбы были бояре Яковлевы, но характерный архитектурный ансамбль там построили князья Голицыны, которым Пехра-Яковлевское принадлежало почти два столетия. Помимо просторного особняка в неоклассическим стиле и монументального здания театра при Голицыных в усадьбе появилось множество скульптур, изящные элементы декора — лепные гирлянды и витиеватые розетки, а у скульптуры сфинкса даже есть собственный инстаграм.
В сравнении со многими другими дворянскими гнездами Подмосковья судьба Пехра-Яковлевского сложилась благополучно. В советское время главное здание занял сельскохозяйственный институт (которому усадьба формально принадлежит и сегодня), при этом оригинальная планировка поместья сохранилась, утрачен лишь парк на берегу реки Пехорки. Сейчас для посещения доступны величественный усадебный дом с двумя флигелями, исторические здания театра и оранжереи, а также церковь-ротонда Спаса Нерукотворного с пышным внутренним убранством. В небольшом приусадебном лесу живут белки, которых можно кормить с рук — к вниманию посетителей они уже привыкли.
Адрес: Московская обл., городской округ Балашиха, Леоновское ш., 2
Коломенский кремль
Стратегический пункт российской истории
Первое летописное упоминание Коломенского кремля датируется 1177 годом, а его современная каменная итерация возведена в середине XVI века после нашествия крымских татар. Массивное здание построили по указу царя Василия III всего за шесть лет (рекордный срок для сооружений подобного масштаба), а в последующие несколько веков кремлевские башни стали свидетелями важных исторических событий: по одной из версий, здесь в заточении скончалась жена Лжедмитрия I Марина Мнишек. Но золотой век здания закончился с расширением Москвы в XVII веке — Коломна потеряла оборонительную функцию, а местные жители разобрали часть кремлевской стены для постройки собственных домов.
Древние постройки кремля сохранились благодаря царскому указу середины позапрошлого века, а до наших дней дожил фрагмент каменной стены с шестью башнями. Территория кремля не закрытая и потому активно используется горожанами для прогулок и занятий спортом. На месте внутренних сооружений сейчас находится исторический комплекс, в котором соседствуют краеведческий музей, Музей органической культуры, Музей российской фотографии и фабрика пастилы, где посетители могут принять участие в производстве, а затем съесть получившуюся сладость.
В кремле традиционно проходит масштабное празднование Масленицы — можно попасть на шоу ратоборцев или на казачьи бои, пострелять из лука, примерить рыцарские доспехи или попробовать местную медовуху со свежеиспеченными блинами.
Адрес: Московская обл., г. Коломна, Лажечникова, 5
Владимирская церковь в Быково
Памятник русской псевдоготики
История усадьбы Быково насчитывает уже семь веков, однако главная достопримечательность этой местности появилась лишь два с небольшим столетия назад. В 1789 году Михаил Измайлов, сенатор и сподвижник Екатерины II, пригласил известного архитектора Василия Баженова для постройки монументального собора на территории имения. Результатом стала церковь в псевдоготическом стиле — двухэтажный и на сегодняшний день единственный в России храм овальной формы. Здание причудливо сочетает элементы московского барокко и викторианской готики, и даже несмотря на аварийное состояние верхнего этажа (сегодня для посетителей открыт лишь нижний), оно сохранило все элементы декора в первозданном виде.
Приятным дополнением к посещению церкви может стать прогулка по Быково. Территория поместья занимает почти 30 гектаров, на которых время от времени встречаются исторические артефакты — как, например, миниатюрная ротонда на берегу озера, также построенная Баженовым, или оранжереи конца XVIII века.
Адрес: Московская обл., Раменский городской округ, с. Быково, Колхозная улица
Павловский Посад
Родина расписного платка
Небольшой городок Павловский Посад уже более ста лет славится текстильными промыслами: местные шелковые платки ручной работы с цветочным узором сложно перепутать с другими изделиями. Тем не менее Музей платка в городе появился всего несколько лет назад: местные жители объединили собственные коллекции в едином пространстве и добавили к ним уникальные артефакты — например, платки с золотым шитьем. За считаные годы экспозиция музея существенно расширилась: сейчас помимо текстильных изделий там можно найти коллекцию прялок и других швейных инструментов, подборку предметов мещанского быта, а также книги о декоративно-прикладном искусстве.
Каждый экспонат музея сопровождается QR-кодом с подробной справочной информацией, а развлечения не ограничиваются лишь выставочным пространством — здесь можно принять участие в мастер-классе по набойке рисунков на ткань, сходить на театрализованную экскурсию по трактирам и торговым лавкам двухвековой давности или взять урок чистописания. Единственный минус музея — отсутствие сувенирной лавки: приобрести платки на месте невозможно, но это легко сделать в фабричных магазинах города.
Адрес: Московская обл., г. Павловский Посад, Большая Покровская, 37
Кривякино
Усадьба на стыке классики и барокко
Дворянская усадьба в черте Воскресенска — редкий пример перехода от классицизма к барокко в русской архитектуре, сохранившийся до сегодняшнего дня. Главное здание, в котором сочетаются прямолинейные формы флигелей и утонченная колоннада главного здания, построили в конце XVIII века. С тех пор имение Кривякино сменило более десятка владельцев, пережило советскую национализацию, но сохранило исторический облик — сейчас там разместился культурный центр.
Сразу за главным зданием усадьбы простирается пейзажный парк (попробуйте отыскать в нем двухсотлетний дуб!) с выходом к реке. Но и без прогулок в усадьбе есть множество занятий: постоянная экспозиция о дворянском быте позапрошлого века, усадебные фестивали, творческая студия, хор и английский киноклуб.
Адрес: Московская обл., г. Коломна, Лажечникова, 5
Кудыкина гора
Совсем не выдуманное место
Кудыкина гора — не только устойчивое выражение, но и действительно существующий топоним, указывающий на возвышенность между подмосковными деревнями Гора и Кудыкино. По одной из версий, крылатую фразу использовали жители соседних поселений, указывая странникам путь к двум деревням — несколько столетий назад именно они были центральными пунктами в окрестностях.
Сегодня на возвышенности располагается табличка с названием места, с которой можно сфотографироваться на память, но есть и другие поводы посетить Кудыкину гору. В деревне Гора находится краснокаменный храм Рождества Пресвятой Богородицы, на который открывается великолепный вид с озера Золотые Пески, а всего в километре от него расположен известный своим фарфором городок Ликино-Дулево.
Адрес: Московская обл., Орехово-Зуевский городской округ, дер. Гора
Дулевский фарфоровый завод
Единственное здание Константина Мельникова в Московской области
Город Ликино-Дулево известен своим фарфоровым заводом — крупнейшее предприятие Подмосковья работает там почти два столетия, вся продукция все еще производится вручную. Одно из зданий завода, Дворец культуры, в 1930 году построил Константин Мельников — это единственный проект архитектора в Московской области. Дворец культуры представляет собой уникальный памятник советского авангарда: подобно другим проектам архитектора, здание сочетает в себе новаторские решения и функциональную пространственную композицию.
При заводе действует Музей фарфора, в котором собраны самые нетривиальные образцы ликино-дулевской керамики. Можно также посетить завод с экскурсией по производству и собственными глазами увидеть процесс изготовления легендарной посуды.
Адрес: Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, Ленина, 15
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Лопатинский рудник
Постапокалиптические песчаные карьеры
Бывшее место добычи фосфоритов в 90 километрах от Москвы могло бы стать декорацией к постапокалиптическому триллеру: пустынный ландшафт дополняют гигантские заброшенные экскаваторы. Поиски полезных ископаемых сформировали в Лопатинском руднике уникальные песчаные карьеры: плоские равнины, перемежающиеся лесными массивами, чередуются со впадинами, заполненными водой. Летом сюда приезжают купаться: вода в карьерах чистая, а огромная территория позволяет выбрать пляж по душе. Внимания достойны и пустыни: среди них встречаются причудливые песчаные барханы красного, белого и даже черного цветов. Бонусом — останки доисторических животных, которые попадаются в Лопатинском руднике и по сей день не только археологам, но и простым посетителям.
Адрес: Московская обл., Воскресенский р-н, пос. Лопатинский
Национальный парк «Мещера»
Бескрайние просторы центральной части России
Гигантский парк «Мещера» охватывает большую часть Мещерской низменности и располагается сразу в трех областях: Московской, Рязанской и Владимирской. Начать посещение парка стоит со стороны города Гусь-Хрустальный. Туристам на выбор предлагается несколько маршрутов различной длины и сложности: можно прогуляться по пешим экотропам парка, а можно и преодолеть более существенную дистанцию на велосипеде или экскурсионном автобусе. По всему парку расположены родники с питьевой водой, так что в длительные пешие вылазки можно отправляться со спокойной душой.
На экотропах парка можно найти как памятники древней архитектуры, так и природные достопримечательности. Например, маршрут «Дорога к храму» ведет к построенной в позапрошлом веке церкви Святой Троицы в селе Эрлекс, а закольцованная экотропа «Лесной мир» пролегает по деревянному настилу через хвойный лес, который сменяется лиственным. Однако в Мещерском парке есть и более загадочные места: например, древний фамильный некрополь купцов Панфиловых и мистические мещерские дольмены, которым даже посвящен сюжет в программе «Необъяснимо, но факт». Еще одна важная локация — музейный комплекс «Маршрутами Солженицына» в поселке Мезиновский, рядом с которым публицист жил в 1956–1957 годах. Там туристы могут посмотреть на предметы писательского быта, зайти в литературно-краеведческий музей или прогуляться по описанным в рассказе «Матренин двор» местам.
Адрес: Владимирская обл. г. Гусь-Хрустальный, Интернациональная, 111
Детская железная дорога в Кратово
Путешествие по рельсам в миниатюре
Железная дорога в Кратово — единственная детская магистраль в Московской области. Ее история начинается в 1935 году — тогда пионеры из близлежащего лагеря инициировали строительство путей, отреставрировали деревянные вагоны и паровоз, а работа не прекращалась даже в военное время. Со временем дорогу приспособили к потребностям жителей поселка, поэтому состоящую из четырех станций железнодорожную линию сейчас используют не только для обучения юных машинистов и проводников, но и для перемещения по Кратово. Миниатюрные вагончики и сказочная атмосфера притягивают туристов: в день по маршруту следуют пять поездов, которые обслуживаются по стандартам «большой» железной дороги.
Стоит обратить внимание и на сам поселок Кратово — там есть просторный пруд с песчаными пляжами, волейбольными площадками и лодочной станцией, где можно взять напрокат лодку или катамаран. Любителям активного отдыха в Кратово понравится и веревочный экстрим-парк «Небесная тропа», главный аттракцион которого — натянутая над прудом сеть канатов и тросов.
Адрес: Московская обл., пос. Кратово, Центральная, 5
Оленья ферма в Анциферово
Северные олени в тесном контакте с человеком
В 2003 году моряк Александр Бондарчук выкупил двух северных оленей, предназначенных на убой в совхозе на Кольском полуострове, и перевез их в подмосковный поселок Анциферово. Животные быстро освоились в новых природных и климатических условиях, а их уникальное происхождение (северных оленей нет даже в московском зоопарке) превратило поселок в локальную достопримечательность. За последующие несколько лет популяция оленей возросла в десять раз, а Бондарчук открыл в Анциферово полноценную оленью ферму — сегодня некоторые из его питомцев даже снимаются в кино.
Олени охотно идут на контакт с посетителями — на ферме можно погладить и покормить животных, а главным развлечением считается катание на упряжках. Кроме того, на территории фермы расположена яранга — типовое жилище северных широт, в котором можно попробовать традиционные сладости, выпить горячего чая и прикупить памятные сувениры. Попасть на ферму можно только по предварительной записи — на сайте или по телефону.
Адрес: Московская обл., дер. Анциферово, Зеленая, 1
Звездный Городок
Приключение для любителей космоса
В советские годы поселок Звездный Городок был строго засекречен, а на его территории находился важный стратегический объект — Центр подготовки космонавтов. Он располагается там до сих пор, однако секретная зона превратилась в экскурсионный городок с развлечениями на любой вкус для любителей космонавтики. Главная историческая достопримечательность городка — Музей космонавтики с двадцатью тысячами предметов космического быта: здесь можно примерить скафандр, продегустировать космическое питание, потренироваться на медицинских тренажерах и посетить космическую станцию. Для посетителей предусмотрены и полноценные полеты — на дельтаплане, истребителе или вертолете, а самый экстремальный вариант — выход в стратосферу на реактивном самолете МиГ-29 с фигурами высшего пилотажа.
Несмотря на доступность городка для посетителей, записываться на экскурсии нужно заранее — за 15 дней до посещения.
Адрес: Московская обл., Щелковский р-н, пос. Звездный Городок
Музей Гжели
Подробная история легендарной керамики
Гжельская керамика не нуждается в представлении — практически в каждом доме найдется посуда в характерных сине-бело-голубых тонах. История гжельских промыслов насчитывает уже несколько веков; в Музее керамики воссоздана вся история становления местной традиции. Помимо привычной посуды можно найти и неожиданные объекты в характерной цветовой палитре: шахматные доски, картины и даже настольные лампы.
Особое внимание гжельские мастера уделяют преемственности поколений: музей регулярно проводит мастер-классы, на которых посетители знакомятся с основами работы с керамикой и собственными руками создают изделия, которые можно забрать с собой на память.
Адрес: Московская обл., Раменский р-н, сельское поселение Гжельское, с. Речицы, Молодежная, 24
Сыроварня «Богдарня»
Экоферма английского хозяйственника
Британский предприниматель Джон Кописки переехал в Россию в конце прошлого века, чтобы развивать экологичное производство сыров — для этого он выбрал небольшую деревню во Владимирской области. Небольшое сельское хозяйство вскоре превратилось в крупную сыроварню; сейчас на ферме содержатся тысячи коров и коз, а технологии ферментации сыра разрабатывают специалисты со всего мира. Там проводятся экскурсии и мастер-классы, на которых можно как понаблюдать за производством, так и попробовать себя в нем и, конечно, купить сыры редких сортов.
«Богдарня» сегодня — не только сыроварня, но и целый туристический комплекс с отелями, гостевыми домами и сауной, куда приятно приезжать за размеренным семейным отдыхом сразу на несколько дней. Основное развлечение — гулять по экомаршрутам Крутовского заказника: пока лежит снег, можно кататься на лыжах или коньках, а летом — на квадроцикле (и то и другое выдается напрокат), а в реке Клязьма круглый год ловят рыбу. В комплексе постоянно проходят мастер-классы широкой тематики: жарка стейков, выпечка из теста или роспись матрешек, гости могут посоревноваться в стрельбе из лука или пневматической винтовки, а в честь основателя сыроварни ровно в пять вечера проводится традиционное английское чаепитие.
Адрес: Владимирская обл., Петушинский р-н, дер. Крутово
Музей деревянного зодчества в Суздале
Архитектурные артефакты Владимирского края
Суздаль издавна славится деревянной архитектурой, и в Музее деревянного зодчества собраны ее лучшие образцы. Созданный в 1970-е годы музей представляет собой детально воссозданную сельскую улицу позапрошлого века с церквями, избами и хозяйственными постройками. При этом каждый архитектурный экспонат — не историческая реконструкция, а реально существовавшее во Владимирском крае здание, бережно отреставрированное и специально привезенное в музейный комплекс. Наибольший интерес представляют деревянные церкви, которых здесь три: Преображенская (1756 года постройки), Воскресенская (1776 года) и Никольская (1766 года). Первая примечательна осиновой крышей, цвет которой напоминает серебро, вторая издалека напоминает крупный корабль, а третья удивляет нетрадиционной для деревянной архитектуры формой.
Ежегодно музей устраивает гулянья в дни древних праздников — на Масленицу, Яблочный или Медовый Спас, а каждую третью субботу июля в музее отмечают Международный праздник огурца — единственный в мире фестиваль, посвященный этой культуре.
Адрес: Владимирская обл., г. Суздаль, Пушкарская, 27а