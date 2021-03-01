Кудыкина гора, северные олени и еще 13 причин посетить восток Подмосковья

Старинное поместье на берегу реки Пехорки возникло в окрестностях Балашихи в конце XVI века. Первыми хозяевами усадьбы были бояре Яковлевы, но характерный архитектурный ансамбль там построили князья Голицыны, которым Пехра-Яковлевское принадлежало почти два столетия. Помимо просторного особняка в неоклассическим стиле и монументального здания театра при Голицыных в усадьбе появилось множество скульптур, изящные элементы декора — лепные гирлянды и витиеватые розетки, а у скульптуры сфинкса даже есть собственный инстаграм.

В сравнении со многими другими дворянскими гнездами Подмосковья судьба Пехра-Яковлевского сложилась благополучно. В советское время главное здание занял сельскохозяйственный институт (которому усадьба формально принадлежит и сегодня), при этом оригинальная планировка поместья сохранилась, утрачен лишь парк на берегу реки Пехорки. Сейчас для посещения доступны величественный усадебный дом с двумя флигелями, исторические здания театра и оранжереи, а также церковь-ротонда Спаса Нерукотворного с пышным внутренним убранством. В небольшом приусадебном лесу живут белки, которых можно кормить с рук — к вниманию посетителей они уже привыкли.

Адрес: Московская обл., городской округ Балашиха, Леоновское ш., 2