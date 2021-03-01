Музей смерти, живопись бронзового века и мраморный карьер: что смотреть в Сибири

Памятник советской науке неподалеку от Новосибирска. Символ шестидесятых с их романтикой прогресса и бруталистскими зданиями, спрятанными среди сосен (их так специально проектировали, что редкость для массовой застройки в советское время: обычно деревья вырубали и сажали заново). Помимо, собственно, памятников архитектуры, тут удивительная природа. Во-первых, Обское море — живописный водоем, который образовался после строительства Новосибирской ГЭС в 1959 году. Во-вторых, Утиное озеро, где с недавних пор действительно можно увидеть птиц соответствующего семейства. И, наконец, бесконечные леса в равнинной тайге.

Адрес: г. Новосибирск, Советский р-н, г. Академгородок, начать от Институтской улицы