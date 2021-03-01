ПУТЕВОДИТЕЛЬ • ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
Музей смерти, живопись бронзового века и мраморный карьер: что смотреть в Сибири
Текст: Николай Овчинников, Владимир Завьялов
Фотография на обложке: Юрий Смитюк/ТАСС
Алтай и Байкал — все, что многие знают об отдыхе в Сибири. Но на этом сибирский отдых не заканчивается. «Афиша Daily» вместе с Continental выбрала 14 мест для отчаянных романтиков и любителей дальних путешествий — от горных парков до живописных каньонов, от старинных избушек до древней живописи.
Фотография на обложке: Юрий Смитюк/ТАСС
Академгородок
Брутализм в лесу
Памятник советской науке неподалеку от Новосибирска. Символ шестидесятых с их романтикой прогресса и бруталистскими зданиями, спрятанными среди сосен (их так специально проектировали, что редкость для массовой застройки в советское время: обычно деревья вырубали и сажали заново). Помимо, собственно, памятников архитектуры, тут удивительная природа. Во-первых, Обское море — живописный водоем, который образовался после строительства Новосибирской ГЭС в 1959 году. Во-вторых, Утиное озеро, где с недавних пор действительно можно увидеть птиц соответствующего семейства. И, наконец, бесконечные леса в равнинной тайге.
Адрес: г. Новосибирск, Советский р-н, г. Академгородок, начать от Институтской улицы
Музей смерти
Музей, где ведут нормальный разговор о самом страшном
Новосибирский крематорий — наверное, самое необычное сооружение подобного рода в России. Помимо самого крематория тут есть парк со скульптурами, животные, зал для мероприятий (не только погребальный). Наконец, тут же расположен единственный в России Музей смерти (точнее, Музей мировой погребальной культуры). Картины, скульптуры, модели катафалков, погребальные костюмы, открытки, некрологи. Это может выглядеть на словах странно и комично, но, кажется, это один из немногих у нас в стране годных способов поговорить о смерти.
Адрес: Новосибирская обл., пос. Восход, Военторговская, 4
«Озеро-Карачи»
Старый, но порядком обновленный курорт
Один из старейших курортов России — купцы Нарковский и Милинис придумали лечить людей за деньги при помощи целебных вод в 1880 году. Он расположен на пути из Омска в Новосибирск, посреди лиственных лесов Западной Сибири. Само озеро — не самый живописный объект, куда интереснее сам курорт. Сейчас тут лечат при помощи грязи из Карачи, солевых растворов и лечебных вод. Для тех, кто лечению предпочитает развлечения, с недавних пор работает развлекательный комплекс «Фламинго» с аквапарком.
Адрес: Новосибирская обл., пос. Озеро-Карачи
Искитимский мраморный карьер
Скалистый амфитеатр с живописными видами
Что-то вроде карельской Рускеалы, только в Сибири. И еще необычнее. Во-первых, карьер похож на амфитеатр — хоть концерты проводи. Очень удобно спускаться и подниматься. Во-вторых, тут почти нет воды (а раньше была, и в ней купались). Одно из самых своеобразных мест в Сибири, где можно и полюбоваться природой, и позаниматься пешим туризмом на короткие расстояния.
Адрес: Новосибирская обл., г. Искитим, по реке Бердь на юг от города
Караканский бор
Сибирский аналог черноморских курортов
90 000 гектаров и страшно разнообразная сибирская природа: от сосны до осины, от зайцев до краснокнижного черноголового хохотуна. Основные рекреационные зоны расположены вдоль Обского моря. К сожалению, не все туристы хорошо относятся к природе, оставляя после себя кучи мусора, так что придется поискать чистое место. Кроме того, в бору есть базы отдыха. Цены за ночь начинаются от 800 рублей, быт там порой неприхотливый и напоминающий советские дома отдыха, но природа перевешивает весь негатив.
Адрес: Новосибирская обл., в Караканский бор, ехать через с. Завьялово
«Танай»
Экокомплекс в окружении тайги
В самом сердце Сибири (120 километров от Кемерова, 130 — от Новосибирска) посреди хвойных лесов расположен экокомплекс с отдыхом на любой вкус. Здесь можно поправить здоровье и вернуть силы в санатории и спа-центре, прогуляться по дикому парку, покататься на конях, поиграть в пейнтбол и волейбол, испытать роллердром и просто расслабиться.
«Танай» находится у подножья горы Слизун — поклонникам горных лыж и сноуборда здесь будет чем заняться в зимний сезон.
Адрес: Кемеровская обл., Промышленновский р-н, с. Ваганово
Бердские скалы
Памятник природы с каменными реками и растениями из Красной книги
Сосны, березы и ручьи облюбовали скалы на берегу реки Бердь — такая живописная картина открывается посетителям смотровой площадки в одном из самых красивых мест в Новосибирской области. С 2000 года Бердские скалы — памятник природы областного значения. Здесь можно увидеть редкие растения, встретить краснокнижных животных и полюбоваться на «каменные реки» — курумы.
Добраться до Бердских скал можно по суше, прогулявшись по экотропе длиной в семь километров, и по воде — вплавь.
Адрес: Новосибирская обл., Искитимский р-н, река Бердь
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Столбы
Дед, Баба, Перья и другие чудаковатые скалы с удивительными видами
Расположенные на окраине Красноярска столбы — наверное, самый удивительный памятник природы посреди Сибири. Многочисленные скальные образования причудливой формы (потому они все называются Дед, Баба, Львенок и так далее) и горы обеспечивают идеальный вид на Красноярск и окрестности. На сами столбы можно даже попробовать залезть, но стоит иметь хотя бы какую-то подготовку и не идти без знающих людей. Кто залезет — увидит еще более красивые виды.
Адрес: г. Красноярск, вход на территорию заповедника со Свердловской улицы, напротив дома 140
«Бобровый лог»
Отдых в сопках на любой вкус
Красноярский фан-парк «Бобровый лог» больше всего порадует любителей горных лыж и досок: для них построены пятнадцать трасс разных уровней сложности. Хочется встать на лыжи, но нет навыков? Можно опробовать два учебных склона для новичков. Есть аттракционы: можно покататься на роллере по тросу вниз и на тележке по рельсовой горке.
Спокойный отдых тоже предусмотрен: можно погулять по экотропам, подняться на канатной дороге на вершину сопки и полюбоваться живописным видом на смотровой площадке или просто устроить пикник в беседке. Также вас ждут бар с шашлыком, чайная юрта и ресторан.
Важный бонус: ехать далеко от города не нужно — «Бобровый лог» расположен на окраине Красноярска.
Адрес: г. Красноярск, Сибирская, 92
Село Сростки
Алтайская пастораль в родном селе Шукшина
Советская деревня — главное место силы в творчестве Василия Шукшина. Оно имеет корни в селе Сростки в Алтайском крае, где писатель и режиссер провел детство и юность. Неудивительно, что после смерти Шукшина на его родину началось настоящее паломничество.
Память Шукшина увековечили в музее-заповеднике его имени: это Сростинская школа, дом-музей его матери; дом, где прошли детство и юность. Также в Сростках можно посмотреть на археологические памятники, угоститься вкусными пирожками и сладостями (которые особо хвалят приезжающие туристы) на Сростинском базаре и полюбоваться видом на село с горы Пикет.
Адрес: Алтайский край, Бийский р-н, с. Сростки
Шерегеш
Горные лыжи, хаски, снегоходы на юге Сибири
Зимний курорт с сорокалетней историей: «Шерегеш» был построен в 1981 году в Кемеровской области к спартакиаде и назван в честь близлежащего поселка. Ежегодно сюда приезжает около миллиона человек, а минусовые температуры сохраняются до апреля.
Горные лыжи и сноуборд — не единственные активности в «Шерегеше». Здесь можно покататься на хаски и на снегоходах, полюбоваться местной природой на прогулке на беговых лыжах, отдохнуть в гостинице или коттедже.
Адрес: Кемеровская обл., с. Шерегеш
«Шушенское»
Музей-заповедник на месте ссылки Ленина
Небольшой поселок на реке Шушь в Красноярском крае увековечил Владимир Ленин, который в 1897 году был отправлен сюда в трехлетнюю ссылку. Уже после смерти вождя пролетариата, в 1930 году в доме ссылки Ленина был открыт музей, а к 100-летию Ильича статус музея получили все старые здания в деревне.
После распада Союза Шушенское — этнографический музей. Это 29 домов, где воссозданы уклад жизни и занятия сибирских крестьян в XIX веке. Два дома, где жил Ленин, сохранили мемориальный статус.
В Шушенском можно сходить на экскурсию и узнать о сибирской ссылке Ленина, посмотреть на обрядовые свадьбы и деревенские праздники, научиться лепить горшки и ткать рушник, увидеть старинные избы и амбары.
Адрес: Красноярский край, пос. Шушенское
Шалоболинская писаница
Искусство каменного века в Красноярском крае
В 35 километрах от поселка Курагино в Красноярском крае можно увидеть галерею наскальных рисунков с многовековой историей. На скалах у реки Тубы изображены лоси, олени, медведи, коровы и люди за занятиями — их выбивали, красили охрой, шлифовали и гравировали несколько тысяч лет назад. Наскальные рисунки отсылают к разным эпохам, но в основном — к бронзовому веку.
Адрес: Красноярский край, 35 км на запад от пос. Курагино
Сузунский монетный двор
Здесь чеканили деньги в XVIII веке
В 1766 году в поселке Сузун (сейчас — Новосибирская область) заработал монетный двор, где полтора десятилетия чеканились особые сибирские монеты из меди со сплавом серебра и золота. В 1847 году завод был закрыт из-за пожара.
В 2016 году на месте бывшего монетного двора открылся музей. В уцелевших зданиях посетитель может посмотреть на монеты, станки XVIII века и другие археологические и этнографические находки.
Адрес: Новосибирская обл., пос. Сузун, Ленина, 15