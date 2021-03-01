ПУТЕВОДИТЕЛЬ • ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
От древних поселений до самого молодого города России: большой гид по Поволжью и Южному Уралу
Текст: Ася Зольникова, Дима Четыре
Фотография на обложке: Егор Алеев/ТАСС
В Поволжье и на Южном Урале есть все: великолепная природа, вдохновляющая писателей и художников, купеческие дома и современная архитектура, гоночные трассы и горные тропы. Вместе с шинным брендом Continental собрали самые интересные места на берегах Оки и Волги, ради которых вам захочется устроить большое путешествие.
Фотография на обложке: Егор Алеев/ТАСС
Национальный парк «Самарская лука»
Жигулевские горы, Репин и инопланетяне
Одна из самых красивых природных локаций Поволжья: Волга в этом месте делает большую дугу, а над водой возвышаются Жигулевские горы. Самая высокая из них, гора Наблюдатель, достигает 380 метров. Илья Репин приезжал сюда писать этюды к «Бурлакам на Волге», натуралисты и биологи — открывать и изучать уникальные виды растений и животных. Если верить легендам, Степан Разин укрывался в одной из местных пещер, которая теперь носит его имя.
«Самарскую луку» стоит посетить не только ради природных красот, но и ради многочисленных музеев. В селе Ширяево сохранился дом, где жил Репин, а в городе Жигулевское — Дом-музей лисы, посвященный животным национального парка. Еще одно любопытное место находится в селе Жигули — там работает Музей уфологии, где собрана информация об аномальных явлениях в Тольятти и Самарской области.
Адрес: Самарская обл., г. Жигулевск, Ткачева, 109а
Шуховская башня на Оке
Младшая сестра башни на Шаболовке
Творения великого русского инженера Владимира Шухова уцелели не только в Москве — одна из его знаменитых башен возвышается в 12 километров от Дзержинска. 128-метровая гиперболоидная башня стоит на краю соснового бора на берегу Оки. Изначально здесь возвели пять шуховских конструкций, который выполняли роль опор для ЛЭП. До наших дней сохранилась только одна, и теперь это арт-объект.
В прошлом году, к 800-летию Нижнего Новгорода и 100-летию плана ГОЭЛРО, башню отреставрировали и подсветили тысячами светодиодов. Сейчас она доступна для посещения в любое время суток.
Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск. Координаты: 56.193433, 43.543770
Замок Гарибальди
Неоготика на берегу Жигулевского моря
Пожалуй, самый необычный долгострой в окрестностях Тольятти — замок с башенками, стрельчатыми арками, водосточными трубами в виде гаргулий и бронзовыми грифонами. Уже пятнадцать лет его возводят в селе Хрящевка по заказу самарского бизнесмена Олега Кузичкина. Проехать мимо невозможно: на въезде в населенный пункт то и дело попадаются дорожные столбики с надписью «В имение Гарибальди».
Несмотря на то что замок находится в частной собственности, посетителям здесь рады всегда. Для туристов построены парковка и летнее кафе, сувениры продаются в стилизованном киоске-карете. Внутрь здания пока не пускают, поскольку отделочные работы в интерьерах не завершены. Рядом с замком часто устраивают тематические фотосессии — ни за съемки, ни за вход платить при этом не нужно.
Адрес: Самарская обл., с. Хрящевка, Речной пер., 8
Голубые озера
Уникальные водоемы в пригороде Казани
Редчайший природный памятник в получасе езды от центра Казани: три озера с небольшими водопадами и прозрачной водой насыщенного изумрудно-голубого оттенка. Они никогда не замерзают и весь год сохраняют температуру в +4 градуса. Еще одна интересная особенность — эффект линзы, из-за которого водоемы кажутся глубже и больше, чем на самом деле.
В 2020 году стало известно, что вокруг Голубых озер собираются построить туристический кластер «Зеркала Татарстана». Так что вполне вероятно, что этот год — последняя возможность посмотреть на водоемы в первозданном виде.
Адрес: Республика Татарстан, г. Казань, трасса М7, рядом с СНТ «Бодрость» и «Кактус-47». Координаты: 55.914363, 49.168056
Парковый комплекс истории техники им. Сахарова
Сотни видов техники под открытым небом
Музей, в котором собраны все мыслимые виды отечественной техники. Среди 460 экспонатов есть даже марсоход и дизель-электрическая подлодка Б-307 — судно 5 километров тащили по земле, чтобы установить здесь. Помимо выставочной части, на территории парка действуют два тира и картинг. За дополнительную плату можно прокатиться на колесном бронетранспортере и сделать селфи в кабине истребителя-бомбардировщика.
Большинство экспонатов находится под открытым небом, так что перед поездкой обязательно посмотрите прогноз погоды.
Адрес: Самарская обл., г. Тольятти, Южное ш., 137. Часы работы и правила посещения уточняйте на сайте парка
Трасса «Нижегородское кольцо»
Гонки и дрифт-такси
Трехкилометровая трасса для соревнований любого уровня, кроме «Формулы 1». Приезжают сюда, чтобы смотреть и участвовать в кольцевых гонках, дрифте, драг-рейсинге, соревнованиях на мотоциклах и картах. Гонки проходят каждые выходные. Также трассу можно арендовать в специальные трек-дни и почувствовать себя гонщиком на личном автомобиле, либо арендовать спорткар на месте. Если вы без водительских прав, опытные инструкторы прокатят вас на дрифт-такси — главное успеть записаться не позднее чем за три дня до заезда.
Адрес: Нижегородская обл., Богородский р-н, рядом с дер. Березовкой. Координаты: 56.121290, 43.602147. Часы работы: 9.00–17.00
Смотровая «Вертолетная площадка»
Великолепный вид на Волгу в нескольких километрах от Самары
В советское время сюда приземлялся личный вертолет авиаконструктора Николая Кузнецова. В 2000 году «Вертолетку» переделали в смотровую площадку. Отсюда Волга просматривается на многие километры: виден национальный парк «Самарская лука», город Самара, а в погожие дни можно разглядеть Жигулевскую ГЭС, Тольятти и Новокуйбышевск. Особенно впечатляет это место летом на закате, когда солнце садится ровно напротив площадки.
Адрес: Самарская обл., пос. Управленческий. Координаты: 53.343815, 50.197481
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Болгар
Музей хлеба, Белая мечеть и самый большой в мире Коран
Когда-то этот маленький город был столицей Волжской Булгарии — могущественного соседа Древней Руси. В центре Болгара находится главное свидетельство его многовековой истории — древнее городище, территорию которого реконструировали и облагородили десять лет назад. Тогда же рядом с историческими строениями появилась Белая мечеть, которую местные гиды любят сравнивать с Тадж-Махалом, и Музей хлеба. Музей интерактивный — там можно понаблюдать за всеми этапами производства хлеба и познакомиться с бытом татарской деревни начала прошлого века.
Нагулявшись по открытому воздуху, посетите Музей Корана, где представлена национальная живопись и памятники каллиграфии. Самый примечательный из экспонатов — Коран весом 800 килограммов и длиной 2 метра. Он признан самым большим в мире и внесен в Книгу рекордов Гиннесса.
Адрес: Республика Татарстан, Спасский р-н, г. Болгар
Гора Иремель
Место силы на Южном Урале
Вторая по высоте гора располагается на Южном Урале — ее наивысшая точка находится на уровне 1582 метров. В прежние времена обыватели не имели права на восхождение, поскольку Иремель, согласно местным поверьям, населяли боги и духи. Теперь на вершину может подняться любой — главное, подобрать удобные трекинговые ботинки и смотреть под ноги, поскольку камни на горе очень подвижные. К одежде тоже стоит отнестись внимательно: погода здесь переменчивая, а снег на вершине не редкость даже в теплое время года.
Горная тропа промаркирована, так что заблудиться здесь довольно сложно. По пути вы пронаблюдаете смену четырех высотных поясов, для каждого из которых характерна своя растительность — от хвойных деревьев у подножия Иремеля до карликовых берез у вершины.
Адрес: Республика Башкортостан, природный парк «Иремель». Координаты: 54.520043, 58.842477
Свияжск
Город-остров и памятники археологии
Уникальный город-остров, основанный на месте впадения реки Свияги в Волгу. Свияжск регулярно входит в число самых красивых туристических деревень и сел России. В западной части острова находится Успенский собор, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а музеев здесь так много, что вам вряд ли захочется уезжать в тот же день: исторический комплекс «Ленивый Торжок» переносит посетителей в русское Средневековье, Музей Гражданской войны рассказывает о событиях столетней давности, а в старинной водонапорной башне проходят выставки местных современных художников.
Одно только посещение Музея археологии дерева рискует растянуться на несколько часов. В современном здании, замаскированном под холм, собраны многочисленные срубы домов и хозяйственных построек XVI–XVIII веков, а в самом центре расположен археологический раскоп площадью 900 квадратных метров.
Адрес: Республика Татарстан, Зеленодольский р-н
Иннополис
Столица ИТ и современной архитектуры
Самый молодой российский город в часе езды от Казани. Его основали девять лет назад, и сегодня он населен около трех тысяч человек, большинство из которых работает в местных представительствах российских ИТ-компаний.
Иннополис интересен как минимум по двум причинам: во-первых, это один из немногих российских городов, отстроенных с нуля в постсоветский период. Во-вторых, это центр современной архитектуры Татарстана: мастер-план Иннополиса разработан сингапурским архитектором Лю Тай Кером, а обликом зданий занималось местное бюро Innopolis Architect. Самые интересные объекты — Университет Иннополиса с волнистым застекленным фасадом, кольцеобразный Технопарк им. А. С. Попова и необычный спорткомплекс, фасады которого проектировались по принципам линейного уравнения.
Адрес: Республика Татарстан, Верхнеуслонский р-н.
Записаться на экскурсию по городу на официальном сайте Иннополиса
Горнолыжный комплекс «Олимпик-парк»
Пять трасс и фахверк-отель
В горнолыжном центре на берегу реки Уфы тренируют профессиональных спортсменов, однако прокатиться здесь может любой желающий. Сезон начинается в декабре и длится практически до середины весны. Самые комфортные погодные условия — в марте, когда температура колеблется в районе от –4 до +5 градусов.
В «Олимпик-парке» пять склонов, длина трасс — от 350 до 600 метров. Снаряжение везти с собой необязательно, его можно арендовать или купить в местном магазине спортинвентаря. В двух шагах от трасс находится стилизованный под фахверк отель «Лидо». Цена — чуть больше 3200 рублей за двухместный номер.
Адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, Менделеева, 201б
Арзамас
Гуси, русские литераторы и купеческая архитектура
Небольшой город, прочно связанный с историей русской словесности. Максим Горький отбывал в Арзамасе ссылку и закончил работу над пьесой «На дне». Лев Толстой испытал здесь «арзамасский ужас» — необъяснимый страх смерти, описанный им в «Записках сумасшедшего». В честь Арзамаса назван литературный и политический кружок, объединивший поэтов начала XIX века — в их числе Жуковский, Вяземский и молодой Пушкин. Они противостояли устаревшим литературным нормам, читали смешливые речи и поклонялись гусю — олицетворению бога вкуса. Кстати, выведенная здесь порода гуся — гордость Арзамаса, которая удостоилась места на гербе и отдельного кулинарного фестиваля, где домашнюю птицу готовят всеми возможными способами. Следующий фестиваль «Арзамазский гусь» планируют провести в мае.
Богатая история органично сочетается с дореволюционной застройкой: огромным классицистским Воскресенским собором, знаменитым особняком Ханыкова с деревянными колоннами и Домом-утюгом. В самом конце улицы Карла Маркса находится памятник промышленной архитектуры — водонапорная башня начала XX века.
Адрес: Нижегородская обл., г. Арзамас
Усадьба Пушкина в Болдино
Поездка за вдохновением
Еще одно литературное место в нашем списке — дворянское имение, где Пушкин на волне небывалого творческого подъема создал множество произведений, в том числе «Повести Белкина», «Медного всадника» и последние главы «Евгения Онегина». В отличие от многих других поместий Болдино не было разорено после революции и превратилось в музей-заповедник, а господский дом и парк XIX века во многом сохранили подлинный вид.
Жизнь в Болдино никогда не замирает: летом здесь отмечают день рождения поэта и устраивают Болдинские пленэры для художников, осенью проводят всероссийский фестиваль оперного и балетного искусства. Зимой устраивают святочные гадания и выдают напрокат лыжи для прогулок по заповедному парку.
Адрес: Нижегородская обл., с. Большое Болдино, Пушкинская, 144