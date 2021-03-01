Одна из самых красивых природных локаций Поволжья: Волга в этом месте делает большую дугу, а над водой возвышаются Жигулевские горы. Самая высокая из них, гора Наблюдатель, достигает 380 метров. Илья Репин приезжал сюда писать этюды к «Бурлакам на Волге», натуралисты и биологи — открывать и изучать уникальные виды растений и животных. Если верить легендам, Степан Разин укрывался в одной из местных пещер, которая теперь носит его имя.

«Самарскую луку» стоит посетить не только ради природных красот, но и ради многочисленных музеев. В селе Ширяево сохранился дом, где жил Репин, а в городе Жигулевское — Дом-музей лисы, посвященный животным национального парка. Еще одно любопытное место находится в селе Жигули — там работает Музей уфологии, где собрана информация об аномальных явлениях в Тольятти и Самарской области.

Адрес: Самарская обл., г. Жигулевск, Ткачева, 109а