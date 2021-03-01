В наукограде Дубне на протяжении нескольких десятилетий занимаются исследованиями в области ядерной физики. Здесь до сих пор продолжают открывать новые элементы таблицы Менделеева. Например, тут обнаружили 105-й элемент, который так и назвали — Дубний. Тут же, в Объединенном институте ядерных исследований, расположен синхрофазотрон, а вскоре должен появиться собственный коллайдер.

Дубна находится рядом с так называемым Московским морем и разделена Волгой на две части. На правом берегу разбит красивый променад, а в городе и окрестностях есть пляжи, куда летом приезжает много отдыхающих. Поклонники водных видов спорта тут могут прокатиться на водных лыжах или вейкборде — Дубна по праву считается одной из мировых столиц этих видов спорта. Здесь даже проводился чемпионат мира по водным лыжам в 2011 году. Кстати, в наукограде еще снимали знаменитый сериал «Бригада». Фанаты истории о банде Саши Белого до сих пор находят места, где происходили те или иные сцены.

В Дубне хранятся чудесные мозаики Нади Леже. Панно установлены в двух местах — рядом с ДК «Октябрь» и ДК «Мир». Изначально проект демонстрировался в Малакоффе, пригороде Парижа, и состоял из шестидесяти пяти мозаичных портретов. Сейчас в Дубне можно увидеть двенадцать из них. Художница изобразила Льва Толстого, Владимира Маяковского, Майю Плисецкую, Пикассо, Шагала и других важных для нее людей, которых Леже любила и с некоторыми из которых была знакома лично.

На одном из берегов Дубны установлен второй по величине памятник Ленину в России — больше только в Волгограде. У входа в канал имени Москвы в 1937 году была возведена 25-метровая скульптура вождя. Изначально в паре с Лениным стоял Сталин. Коммунистический дуэт долгое время приветствовал проходящие мимо корабли и паромы, но в 1961 году от Иосифа Виссарионовича остался лишь постамент, а сам памятник взорвали. По легенде, его остатки до сих пор лежат на дне реки.

Адрес: Московская обл., г. Дубна

Координаты памятника Ленину: 56°43.857N, 37°07.470E