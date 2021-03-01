ПУТЕВОДИТЕЛЬ • ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
Дворянские усадьбы, альпаки и таинственные места — гид по северному Подмосковью
Текст: Федор Шамонов
Фотография на обложке: Музей «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева»
Необязательно отправляться в долгий путь за новыми впечатлениями. Достаточно проехать пару часов на машине, и вы окажетесь в удивительных местах. Вместе с производителем шин Continental собрали для вас самые интересные локации на севере Московской области.
Фотография на обложке: Копирайт Копирайт
Музей-заповедник «Абрамцево»
Место силы русской интеллигенции
Усадьба Абрамцево расположена в 60 км к северо-востоку от Москвы, недалеко от Сергиева Посада, на берегу реки Вори. В XIX веке имение прославилось среди художников, писателей, музыкантов и актеров по всей России. Сюда приезжали Гоголь, Тургенев, Репин, Врубель и многие другие. Серов написал здесь свою «Девочку с персиками», а Васнецов работал над «Богатырями». Аксаков и Мамонтов — владельцы усадьбы — принимали именитых гостей круглый год. Хозяева позволяли им оставаться и работать столько, сколько те захотят.
В Абрамцево хранится уникальное собрание живописи, графики и скульптуры XVII–XIX веков. Основная экспозиция музея расположена в главном доме. Попасть в него можно только в составе экскурсии, которая проводится по расписанию, так что желающим стоит заранее купить билет на удобное время. Кроме центрального дома на территории усадьбы находится несколько исторических построек с собственными художественными коллекциями. Например, в здании мастерской экспонируются керамика и живопись работы Врубеля, который тоже работал тут. Чтобы попасть внутрь, посетителям надо купить отдельный билет либо можно оформить комплексный проход во все здания имения. После музея гости могут прогуляться по приусадебному саду, который плавно переходит в парк с красивыми аллеями и живописными видами на реку.
Адрес: Московская обл., Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Хотьково, c. Абрамцево, Музейная, 1
(Почти) самый большой памятник Ленину и наукоград Дубна
Единственный подмосковный город на Волге и его окрестности
В наукограде Дубне на протяжении нескольких десятилетий занимаются исследованиями в области ядерной физики. Здесь до сих пор продолжают открывать новые элементы таблицы Менделеева. Например, тут обнаружили 105-й элемент, который так и назвали — Дубний. Тут же, в Объединенном институте ядерных исследований, расположен синхрофазотрон, а вскоре должен появиться собственный коллайдер.
Дубна находится рядом с так называемым Московским морем и разделена Волгой на две части. На правом берегу разбит красивый променад, а в городе и окрестностях есть пляжи, куда летом приезжает много отдыхающих. Поклонники водных видов спорта тут могут прокатиться на водных лыжах или вейкборде — Дубна по праву считается одной из мировых столиц этих видов спорта. Здесь даже проводился чемпионат мира по водным лыжам в 2011 году. Кстати, в наукограде еще снимали знаменитый сериал «Бригада». Фанаты истории о банде Саши Белого до сих пор находят места, где происходили те или иные сцены.
В Дубне хранятся чудесные мозаики Нади Леже. Панно установлены в двух местах — рядом с ДК «Октябрь» и ДК «Мир». Изначально проект демонстрировался в Малакоффе, пригороде Парижа, и состоял из шестидесяти пяти мозаичных портретов. Сейчас в Дубне можно увидеть двенадцать из них. Художница изобразила Льва Толстого, Владимира Маяковского, Майю Плисецкую, Пикассо, Шагала и других важных для нее людей, которых Леже любила и с некоторыми из которых была знакома лично.
На одном из берегов Дубны установлен второй по величине памятник Ленину в России — больше только в Волгограде. У входа в канал имени Москвы в 1937 году была возведена 25-метровая скульптура вождя. Изначально в паре с Лениным стоял Сталин. Коммунистический дуэт долгое время приветствовал проходящие мимо корабли и паромы, но в 1961 году от Иосифа Виссарионовича остался лишь постамент, а сам памятник взорвали. По легенде, его остатки до сих пор лежат на дне реки.
Адрес: Московская обл., г. Дубна
Координаты памятника Ленину: 56°43.857N, 37°07.470E
Экоферма «Российские альпаки»
Уникальные животные в подмосковной деревне
Альпака традиционно выращивают в Перу, Чили, Боливии и Эквадоре, но с недавнего времени познакомиться с ними поближе можно и недалеко от Москвы. С 2017 года в деревне Походкино работает настоящая экоферма, где живут альпака, ламы и даже верблюды. У каждого члена хозяйства есть имя, характер и собственная история. Гости могут познакомиться с животными поближе — покормить и сфотографироваться вместе с ними. Посетителям подробно расскажут об особенностях альпака, обработке их шерсти и о работе на ферме. Экскурсии проходят в общей группе или в индивидуальном порядке. Можно заранее забронировать время и приехать всей семьей на прогулку с животными.
После экскурсии гости могут свободно погулять по территории фермы, устроить пикник или, например, покидать фрисби. На природе можно провести целый день — есть возможность арендовать беседку в красивом месте на природе. Рядом с фермой устроены две палатки для глэмпинга, в каждой из которых проведено электричество, есть кровать и минимальный набор для комфортного проживания.
Адрес: Московская обл., Дмитровский р-н, дер. Походкино
Свято-Троицкая Сергиева лавра
Крупнейший мужской монастырь России
Троице-Сергиева лавра была основана в 1337 году преподобным Сергием Радонежским на берегу реки Кончуры. Постепенно вокруг его обители собирались монахи и иноки со всей Руси. Деяния игумена все больше привлекали почитателей, поэтому со временем на месте образовалось целое монашеское поселение. За многовековую историю на территории монастыря сложился уникальный архитектурный ансамбль. Стены лавры и ее храмы пережили историю в несколько столетий. Самая ранняя постройка тут — Троицкий собор начала XV века.
В монастыре проходят обзорные и тематические экскурсии по конкретным достопримечательностям — посетить их все за один раз довольно тяжело. Заказать тур можно на сайте. Для детей регулярно проводятся мастер-классы по гончарному делу, росписи и изготовлению витражей. На территории лавры работают лавки, где можно купить свежий монастырский хлеб и квас. Если вы хотите попробовать традиционную русскую кухню, то зайдите в «Гостевую избу» — ресторан неподалеку, в здании бывших винных погребов. Там готовят блюда из монастырских овощей и молочных продуктов.
Если вы собираетесь в лавру, то не забудьте о правилах для посетителей: на территорию монастыря нельзя пройти в шортах или бриджах, юбках и открытой одежде.
Адрес: Свято-Троицкая Сергиева лавра, Московская обл., г. Сергиев Посад
Усадьба Мураново
Образец дворянской усадьбы XIX века
Имение расположено в 50 км от столицы по ярославскому направлению. Свою славу это место получило благодаря поэту Евгению Баратынскому — долгое время он жил здесь с семьей. По его собственным чертежам и планам был построен дом, который сохранился до сегодняшнего дня. В Мураново также жила семья Федора Тютчева. После его смерти в усадьбу перевезли многие из его личных вещей, которые теперь находятся в коллекции музея.
Собрание комплекса насчитывает более 28 000 экспонатов. Основная часть предметов — личные вещи владельцев усадьбы и их семей — находится в главном усадебном доме. Попасть туда можно только с экскурсией. В будний день билет для взрослого обойдется в 400 рублей.
В Мураново активно возрождают традицию усадебных игр. Например, в теплое время года тут можно поиграть в крокет, в который учат играть даже детей (4–6 лет). А еще в рамках программы «Кондитер XIX века» с посетителями поделятся вековыми секретами выпечки вафель и расскажут о старинных способах приготовления кондитерских изделий. С другими развлечениями можно ознакомиться на сайте музея.
Адрес: Московская обл., Пушкинский муниципальный район, городское поселение Ашукино, дер. Мураново
Курорт «Пирогово» — яхт-клуб и гольф
Отдых на берегу Клязьминского водохранилища
«Пирогово» — это загородный курорт, раскинувшийся более чем на 100 гектаров природной зоны и расположенный в 20 км от Москвы по Осташковскому шоссе. С одной стороны курорт выходит на береговую линию Клязьминского водохранилища, а с другой — примыкает к лесу. Из-за такого расположения воздух в поселке всегда чистый и свежий.
Развлечений множество: яхт-клуб (причалы для летней стоянки, теплый эллинг для зимнего хранения яхт и парусные школы для тех, кто только хочет научиться управлять судном), теннисные корты, конюшня, крытый каток. Еще один нетипичный для российских курортов способ провести время — игра в гольф. Поле для игры построено в соответствии со всеми мировыми стандартами. В течение всего сезона академия клуба предлагает всем желающим индивидуальные и групповые программы тренировок под руководством тренеров со стажем — в «Пирогово» научат играть в любом возрасте. Опытные гольфисты могут принять участие в гольф-турнирах, которые ежегодно проводят в «Пирогово».
Адрес: Московская обл., городской округ Мытищи, пос. Пансионат «Клязьминское водохранилище», 3а
Дворянская усадьба Марфино
Дворцово-парковый ансамбль в псевдоготическом стиле
Существует три версии о происхождении названия имения: князь Голицын посвятил его утонувшей на Волге дочери — княгине Марфе, дал имя в честь жены или искал покровительства святой Марфы. Центральную часть усадьбы составляет двухэтажный кирпичный дворец с остроконечными башнями и высокими окнами — для XVIII века стиль очень необычный. Архитектор вдохновлялся средневековой готикой, поэтому даже сейчас ансамбль выглядит довольно претенциозно. Его окружает система прудов, из-за чего создается впечатление, что дворец стоит прямо на водной глади. В усадьбе есть две церкви XVIII века: Рождества Богородицы и Петропавловская. Согласно легенде, первой из них Голицын остался недоволен из-за недостаточного размера и потребовал высечь архитектора Белозерова, который скончался под розгами и затем был погребен недалеко от храма.
Марфино вы могли видеть в довольно популярных фильмах. Так, здесь снимали фильмы «Мастер и Маргарита», «Женщина, которая поет» и «Свой среди чужих, чужой среди своих».
Сегодня на территории усадьбы действует военный санаторий, поэтому доступ к достопримечательностям ограничен. Однако это не помешает познакомиться с местом поближе и погулять по прилегающей территории. В Марфино можно попасть с одной из множества экскурсий по предварительной записи либо пройти самостоятельно, предъявив паспорт. На фоне пандемии рекомендуем уточнять график работы заранее по телефону санатория.
Адрес: Московская обл., Мытищинский р-н, с. Марфино
Дмитровский Борисоглебский монастырь
Место православного паломничества в Дмитрове
Первые упоминания об этом месте относятся к XV веку. Точную дату основания монастыря невозможно назвать — пожар 1610 года уничтожил практически все ранние документы, хранившиеся в обители. За все время своего существования монастырь не раз страдал от огня и других бедствий. Деревянные постройки постепенно заменялись на новые каменные, сменялись поколения монахов и власти, а место все равно продолжало существовать.
Сейчас Борисоглебская обитель является действующим мужским монастырем, вход открыт для всех желающих. В его соборах хранятся православные святыни, к которым постоянно стягиваются верующие. На территории монастыря расположен небольшой пруд с экзотическими рыбками, а по соседству с ними живет настоящий павлин.
Адрес: Московская обл., г. Дмитров, Минина, 4
Музей-заповедник «Абрамцево»
Место силы русской интеллигенции
Площадка Moswake будет интересна всем любителям водных видов спорта и активного отдыха. Клуб предоставляет возможность покататься на вейкборде за катером, попробовать устоять на вейксерфе, полетать на флайборде и многое другое. Любители классики могут арендовать водные лыжи. Инструкторы подбирают гостям необходимое оборудование под любые параметры и запросы.
Экстремальный спорт легко можно совместить с размеренным отдыхом на берегу — в Moswake доступна аренда мангала или шатра для целой компании. Парк располагает всей инфраструктурой для проведения любых мероприятий — от свадьбы до пляжной вечеринки.
Адрес: База отдыха «Троицкое», Московская обл., Мытищинский р-н, с. Троицкое
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Перемиловские высоты
Последний рубеж обороны Москвы
В полутора километрах от Дмитрова расположен монумент воинам Великой Отечественной войны, павшим в боях против немецких войск. Памятник установлен на месте кровопролитных сражений за Москву: Перемиловские высоты — это крайняя восточная точка на фронтах севернее столицы. Получивший свое название в честь находящейся рядом деревушки Перемилово, рубеж стал краеугольным камнем Битвы за Москву.
Чтобы оценить масштаб боев и значимость места, стоит посетить памятный мемориал и пройтись по его окрестностям. С самой высокой точки склона открывается панорамный вид на территорию, где шла отчаянная борьба за выживание.
Как проехать: Московская обл., Дмитровский р-н, ехать по Дмитровскому шоссе, поворот на Яхрому, затем по указателю на Дмитров и далее поворот на Перемилово
Покровский Хотьков монастырь
Старинная обитель на реке Паже
В нескольких километрах от Троице-Сергиевой лавры, на берегу реки расположился Покровский Хотьков женский монастырь — один из древнейших на Руси. Свой возраст обитель исчисляет с момента первого упоминания в летописях в 1308 году. Строго женским монастырь стал уже в начале XVI века при Иване Грозном, а годы его расцвета пришлись на XIX век — в это время в обители развивается каменное строительство, открываются школы и иконописные мастерские.
Монастырь пересекает главная улица, служившая основной дорогой к Троице-Сергиевой лавре. По существовавшей традиции паломники проходили через Хотьково, чтобы сначала поклониться родителям Сергия, а потом направляться в лавру. В Покровском соборе хранится основная реликвия обители — мощи Марии и Кирилла.
Адрес: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, Кооперативная, влад. 2
Усадьба Середниково
Особняк эпохи классицизма и ландшафтный парк
Хозяевами особняка в Середниково в разные годы были Столыпин, Фирсановы, Всеволожские, а Михаил Лермонтов приезжал сюда летом вместе со своей бабушкой. Архитектурной доминантой комплекса предстает главный дом с бельведером. Его окружают четыре двухэтажных флигеля, объединенных колоннадами с центральным зданием. Вокруг разбит ухоженный парк с живописными мостами и лестницами.
Чтобы побольше узнать об истории усадьбы и ее жителях, посетители могут записаться на экскурсию. Кроме того, в Середниково можно организовать тематическую свадьбу, корпоратив в дворянском стиле или провести свидание в интерьерах XVIII века. В усадьбе регулярно проводятся костюмированные фестивали и балы. В этом году в имении можно отметить Масленицу в компании друзей и близких — организаторы обещают веселые гулянья, чаепитие с блинами и, конечно, сжигание Масленицы. Там же работает конноспортивный клуб: можно взять уроки верховой езды, отправиться на конную прогулку, провести фотосъемку с лошадьми.
Адрес: усадьба Середниково, Московская обл., Солнечногорский р-н
Киногород Piligrim Porto
Мультисценарный комплекс и декорации старого поселения
На территории усадьбы Середниково есть место, которому стоит посвятить отдельное посещение. Piligrim Porto — это настоящий город-призрак. На площади более 2,5 гектаров расположены декорации города XVIII столетия — пиратский фрегат, таверны, причал, заброшенный порт и т.п. Здания выглядят очень реалистично и создают атмосферу совершенно иной действительности. Весь комплекс был построен для съемок сериала «Записки экспедитора тайной канцелярии». Затем декорации оставили, а в Piligrim стали и дальше снимать киносцены.
В киногородке проходят игровые квесты, тематические шоу, вечеринки, корпоративные и детские праздники. В парке есть кафе, барбекю-зона с мангалами, пневматический тир, прокат лошадей.
Взрослый входной билет стоит 200 рублей. Детский и льготный — 100 рублей. Из-за периодического проведения съемок советуем заранее уточнять график работы парка на сайте.
Адрес: усадьба Середниково, Московская обл., Солнечногорский р-н
Этнопарк «Кочевник»
Знакомство с культурой кочевых народов разных стран
Если вы интересуетесь традициями и бытом других народностей, то вам наверняка понравится «Кочевник». Этот проект призван рассказать всем желающим о жизни кочевых народов и племен. Например, о том, как устроены монгольские юрты или как устанавливается яранга на Чукотке.
В этнопарке есть небольшой зоопарк, в котором живут яки, ослы, бараны и даже верблюды. Всех животных можно покормить специальным кормом, который продается там же.
В «Кочевнике» регулярно проводятся фольклорные концерты и мастер-классы по росписи и плетению. По выходным можно покататься на верблюде или осликах, а также попробовать стрельбу из лука и метание сулицы — разновидности копья. Здесь расположена самая большая юрта в России — «Хан-юрта». В ней работает кафе, где можно подкрепиться лагманом, рагу из оленины, кутабами, выпить кофе или кумыс, согреться травяным чаем со сладостями (на этом аутентичное меню не заканчивается!). А в кафе рядом, в «Буузной», помимо самих буузов — традиционного блюда Центральной Азии, напоминающего хинкали, — можно заказать цуйван, шарбины, боовы и другие прелести бурят-монгольской кухни.
Если вы любите отдых на природе, то в «Кочевнике» можно остановиться с палаткой или арендовать настоящую юрту. Чтобы попробовать на себе кочевой образ жизни, нужно об этом заранее предупредить (по почте или телефону).
Адрес: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково. Координаты: 56°13′46.94″N, 38°3′43.79″E (или 56.229706, 38.062163)
Усадьба Шахматово
Уединенное имение Александра Блока неподалеку от Москвы
Старинный дом в Шахматово выкупил дед Александра Блока по совету друга семьи — знаменитого Дмитрия Менделеева, у которого тоже было поместье неподалеку. Практически каждое лето поэт проводил здесь. С приходом красных усадьба была заброшена и разграблена. Спустя четыре года пожар окончательно разрушил остатки поместья. В советское время Шахматово было неофициальным местом паломничества почитателей поэта. В 1984 году усадьбу начали восстанавливать, но первых посетителей приняли лишь в 2001 году. В это же время открылась постоянная экспозиция музея. В его коллекции авторские рукописи, личные вещи Блока и Менделеева, членов их семей, мемориальные вещи.
Кроме прохождения экскурсии по усадьбе гости могут покататься на лошадях, отправиться на прогулку в экипаже или санях по местам, где гулял Блок. Там же можно взять уроки верховой езды. В Шахматово живет несколько хаски, с которыми можно погулять и поиграть. Поэт с детства любил четвероногих, поэтому разводить животных в усадьбе — давняя традиция. Занятия и прогулки проводятся по предварительной записи по телефону.
В Шахматово живет множество красивых и необычных птиц. Здесь, вдали от столицы, куда проще наблюдать за седыми дятлами, желнами, камышовками или зарянками. Можно погулять по окрестностям усадьбы, послушать их пение и попытаться их увидеть, хотя это удается не всем: пернатые ловко прячутся в кронах деревьев и среди растений сада, за которым внимательно ухаживают и следят работники усадьбы.
Для детей в имении предусмотрены специальные программы. Можно поиграть в крокет — игру, которую любил маленький Блок. Посетителям расскажут о развлечениях, которые бытовали в Шахматово в начале прошлого столетия, и объяснят, как играть в горелки, моталки, бильбоке и другие традиционные усадебные игры.
Адрес: усадьба Шахматово, Московская обл., дер. Гудино
Водопад Гремячий Ключ
Святой источник в живописной местности
В паре часов езды от Москвы бьет одновременно несколько родников. По преданию, ключи открылись благодаря молитве Сергия Радонежского, который проходил в этих местах. Водопад больше похож на бурную горную речку. Вода по-настоящему вкусная и, по мнению многих туристов и паломников, обладает целебными свойствами. На территории Гремячего ключа оборудована большая бревенчатая купель. Температура воды в среднем +6 градусов, но это не останавливает желающих окунуться.
На месте водопада расположено подворье Троице-Сергиевой лавры. Здесь регулярно проходят богослужения, а на церковные праздники приезжают паломники со всей России. Весной у Гремячего ключа должна открыться гостиница, в которой можно будет остановиться на ночь. Вокруг ключа возник небольшой монашеский городок в стиле русского зодчества, по которому можно прогуляться и полюбоваться деревянной архитектурой. В трапезной подворья можно перекусить.
В дожди дорогу к родникам периодически размывает, так что стоит быть готовым пройти пару километров пешком. Заказать экскурсию и трансфер можно на сайте.
Адрес: Московская обл., дер. Взгляднево, с Ярославского шоссе свернуть направо на Московское большое кольцо (А108) и затем — еще раз направо по указателю на водопад Гремячий Ключ и дер. Ботово
Озеро Сенеж
Крупнейшее озеро Подмосковья
Сенеж — популярное место среди любителей природы и рыбалки. Озеро растянулось на 5 км в длину и на 3,5 км в ширину. Вода чистая — купаться и рыбачить можно без каких-либо опасений. Кстати, рыбалка тут актуальна круглый год. В озере ловят карпов, судаков, окуней, карасей и прочих рыб. Заядлые рыбаки стерегут здесь 300-граммового королевского ерша и угрей, которые порой достигают метра в длину.
В теплые дни к воде стекается много отдыхающих. Вдоль озера найдутся и дикие, и оборудованные пляжи. На берегу разрешено ставить палатки — можно отправиться на пару дней в отдаленное, тихое место и отдохнуть одному или в компании близких. В некоторых зонах оборудованы спортивные площадки для пляжного волейбола, футбола и бадминтона. Можно попробовать себя в виндсерфинге, вейкбординге и других водных развлечениях.
Для поклонников более цивилизованного отдыха на Сенеже расположено множество домов под аренду и гостиниц с развитой инфраструктурой. Например, на северо-западном берегу расположился дом отдыха и творчества художников «Сенеж» с коттеджами, лодочным парком, саунами и спа. Там же можно прокатиться на лошади — доступны конные прогулки по окрестностям озера.
Адрес: Московская обл., Солнечногорский р-н, по Ленинградскому шоссе в сторону Солнечногорска, далее указывать координаты конкретного места на берегу, куда хочется попасть
Озеро Бездонное
Таинственный водоем посреди леса
В Солнечногорском районе находится один из самых загадочных водоемов России. Официальное имя объекта — озеро Вертлино и его котловина, но в народе закрепилось название Бездонное. Озеро обладает идеально круглой формой диаметром около 160 метров. Его глубина доходит до 4,5 метров, а дальше измерение ограничивается плотным слоем ила — так называемым ложным дном, которое не удается пробить никаким измерительным приборам.
Ученые уже много лет спорят об истинных размерах и происхождении Бездонного. О рельефе дна достоверно ничего неизвестно, поэтому место обросло легендами, первые из которых появились более сотни лет назад. Александр Блок, который часто проезжал мимо озера по пути в свое имение в Шахматово, писал, что в озере вовсе нет дна, а иногда на поверхность воды всплывают доски с иностранными надписями — обломки кораблей.
Место очень тихое и умиротворенное. Какой-то развитой инфраструктуры и развлечений здесь не стоит ожидать, так что остановиться надолго не получится. При желании можно прогуляться по окрестностям и посмотреть на озеро с разных сторон, но будьте аккуратны — берега озера довольно топкие.
Адрес: Московская обл., Солнечногорский р-н, по Ленинградскому шоссе до Солнечногорска, затем свернуть направо, на Таракановское шоссе, через 1 км после дер. Вертлино повернуть направо на грунтовую дорогу. Координаты: 56.24195739689106, 36.97354145065392