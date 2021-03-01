ПУТЕВОДИТЕЛЬ • ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
Что посмотреть по дороге из Петербурга в Москву: водопады, пещеры и каньоны. Что? Да.
Текст: Николай Овчинников
Фотография на обложке: Руслан Шамуков/ТАСС
Есть стереотип, что между двумя крупнейшими российскими городами пустота и нечего смотреть. Вместе с шинным брендом Continental мы нашли 15 опровержений этому: от копии Большого каньона в миниатюре до города, будто бы застывшего в XIX веке.
Саблинские водопады
Водопады посреди равнин
Их два — Саблинский и Тосненский. Они, конечно, не похожи на знаменитые тропические водопады, но тоже производят впечатление, особенно учитывая равнинную природу окрестностей Петербурга.
Доступ к воде открытый. Саблинский будет поменьше размером и попроще, а Тосненский — уже более-менее стихия. Надо учитывать еще то, что летом в засушливую погоду поток становится меньше, а Саблинский водопад и вовсе может почти высохнуть.
Адрес: Ленинградская обл., Ульяновка, просп. Советский, 205а
Музей Дом станционного смотрителя
Уникальный музей одновременно литературного героя и целой эпохи
Считается, что именно со смотрителя на станции возле деревни Выра под Гатчиной списан герой «Станционного смотрителя» Самсон Вырин. Но околопушкинская культура полна легенд, мифов и теорий, так что проверить точно мы не можем, зато музей получился неплохой и относительно новодельный. Это действительно бывшая станция для карет, но впоследствии становившаяся то клубом, то школой, то лазаретом. Только в конце 1960-х годов местные энтузиасты предложили реконструировать здания и превратить их в музей.
Тут воссоздан быт путешественников первой половины XIX века: от хозяйственных построек до комнат отдыха. В 2018 году музей был закрыт на реставрацию, однако в скором времени он должен возобновить свою работу, а пока можно посмотреть на него со стороны и принять участие в экскурсиях от музея по Выре.
Адрес: Ленинградская обл., пос. Выра, Большой просп., 32а
Музей «Дачная столица»
История главного отдыха россиян в формате музея
Дачной столицей, по мнению краеведа Андрея Бурлакова, можно считать Сиверскую, что под Гатчиной. Это небольшое поселение по дороге на Лугу, которое находится в крайне живописных местах и где до сих пор селятся ищущие уюта, тишины и комфорта.
Музей расположен в деревянном здании XIX века постройки. Автор проекта — архитектор и художник Александр Гольмдорф. При нем и следующем хозяине дома издателе Иване Иванове здание было местом встреч тогдашней творческой интеллигенции: от Салтыкова-Щедрина и Плещеева до Гиппиус и Ахматовой.
Важное уточнение: Сиверская — это не только музей дачного быта, но и прекрасная природа вокруг. Советуем выделить полдня на неспешные прогулки среди полей и лесов.
Адрес: Ленинградская обл., пос. Сиверский, Красная, 30б
Пещера Святая
Красивая пещера рядом со старой усадьбой Набокова
Не такая крупная, как главная Саблинская, но не менее живописная, Святая пещера находится на юге Ленинградской области неподалеку от старой усадьбы Набокова (ее тоже советуем посетить, но надолго там нет смысла задерживаться).
Надо понимать, что сама пещера не настолько обустроена, как те же Саблинские, так что глубоко внутрь не стоит уходить — есть вероятность обвала. Чтобы насладиться чудесными красными стенами и прохладой в летний день в целом достаточно и входного зала. Неподалеку есть родник с питьевой водой.
Адрес: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, с. Рождествено
Малый Лужский каньон
Большой каньон в миниатюре
К северу от Луги неподалеку от реки Оредеж есть небольшое озеро, окруженное живописным каньоном. Он напоминает Большой каньон в миниатюре, те же крутые склоны и светло-коричневые породы камня и песка, только вместо пустыни вокруг — лес. Кроме того, в каньоне есть небольшой водопад, не такой мощный, как Тонсенский, но все равно впечатляющий.
Адрес: Ленинградская обл., рядом с поселком Толмачево
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Собор святой Софии в Великом Новгороде
Один из древнейших и красивейших соборов России
Великий Новгород в последние годы активно реконструируется и восстанавливается и превращается в аккуратный музей древнерусской архитектуры под открытым небом. Главная достопримечательность — собор святой Софии, построенный в середине XI века.
Новгородская София отличается и от киевской, и от стамбульской. Этот собор более тесный, здесь нет громадных молельных помещений. Стены здания еще помнят времена до татаро-монгольского ига, на них до сих пор остались фрагменты рисунков того времени.
Адрес: Великий Новгород, Кремль, 11
Витославицы
Музей деревянного зодчества, созданный в советское время
Новодел из староделов. В небольшую деревушку под Новгородом, известную разве что домом единственной дочери Алексея Орлова (фаворита Екатерины Великой), только в 1960-е годы начали свозить объекты деревянного зодчества со всей округи.
Получился удивительно цельный — пусть и скорее напоминающий современные иллюстрации из учебников, чем реально существовавшие когда-то деревянные города — музей русской деревянной архитектуры. Помимо жилых домов и хозяйственных построек сюда же привезли три церкви, наиболее интересная из которых — Рождества Богородицы из села Передки. Она была построена примерно в начале XVI века.
Адрес: Великий Новгород, Юрьевское ш., 14
Псковский Кром
Памятник псковской вольнице
Или Псковский кремль. Памятник Псковской республике, переднему краю обороны русских земель от нашествий литовских и немецких завоевателей.
Нынешние стены и башни появились примерно в XV–XVI веках. От более ранних построек остался, например, остов Довмонтова города: дополнительные укрепления Псковского кремля, построенные предположительно князем Довмонтом. Он правил республикой в конце XIII века. Помимо исторических памятников Псковский кремль — это сотни бесподобных видов. Лучший открывается от впадения реки Псковы в Великую.
Адрес: Псков, ул. Кремль, 4
Музей-заповедник Изборск
Страшно недооцененная сокровищница русского зодчества
Осмотр стоит начинать от Печорской улицы, где краеведческий музей, на северо-восток.
Если до Пскова добираются немногие, то до находящегося неподалеку от него Изборска — и вовсе энтузиасты. А зря. По насыщенности памятниками старины он не уступает облцентру.
Буквально несколько хайлайтов для однодневного путешествия. Погулять по крепости XIV–XVII века, посетить расположенный в ней Никольский собор, пообедать блинами в музейном кафе, а затем отправиться к Труворову городищу с его поселениями аж VII века и красивейшему Городищенскому озеру.
Адрес: Псковская область, Печорский район, д. Изборск
Пушкинские горы
Слегка новодельная история жизни Пушкина
Чтобы вы сразу понимали: Пушкинские горы — это не только имение «Михайловское», где Александр Сергеевич жил в ссылке в 1824–1826 годы, но и «Тригорское» (имение пушкинских друзей помещиков Осиповых-Вульф, там он познакомился с Анной Керн, про которую «Я помню чудное мгновение»), и «Петровское» (усадьба великого предка поэта Ганнибала, которую сожгли крестьяне в 1918 году, а затем воссоздали уже в 1970-е годы), и Святогорский Свято-Успенский монастырь (оттуда — Борис Годунов), и дом Довлатова (покосившаяся деревянная постройка, где писатель пробыл лето, пока работал экскурсоводом, о чем потом будет знаменитый «Заповедник»).
В «Пушгоры» можно ехать в любое время года, но предпочтительнее всего летом: как минимум потому что так легче рассмотреть и оценить знаменитые «дали» — живописные красоты, окружающие имения. Все музеи идеально работают с точки зрения погружения в эпоху (в том числе довлатовскую), но помните: аутентичность обманчива. В том же «Михайловском» нет предметов и мебели, которые помнят Пушкина, это просто вещи той эпохи, которые свезли, чтобы воссоздать обстановку.
Адрес: Псковская обл., пос. Пушкинские горы
Берег озера Ильмень
Красоты северо-запада России
То самое озеро, неподалеку от которого построен Великий Новгород. Если и есть наиболее аутентичное озеро русского северо-запада, то вот оно. С его крутыми песчаными южными берегами, камышами, плоскими берегами на севере и кажущейся безбрежностью.
Если вам хочется поехать на Ильмень отдохнуть, то есть разные варианты. Для более цивилизованного отдыха подходит север, что рядом с Великим Новгородом и Витославицами. Для менее организованной рекреации идеально подходит южный берег возле деревень Коростынь и Пустошь. В Коростыни заодно можно посетить неплохо отреставрированный музей в путевом дворце Екатерины II и оценить, как выглядел дорожный быт российских правителей 250 лет назад.
Адрес: Новгородская обл., район дер. Пустошь
Валдайский национальный парк
Настоящий музей классической русской природы под открытым небом
Валдайский парк находится на полпути от Великого Новгорода до Бологого. Здесь есть все, что обычно мы себе представляем, когда думаем про типичную природу центра и северо-запада России: холмы, хвойные и лиственные леса, болота.
В парк можно заехать по дороге из Петербурга в Москву. Для тех, кто предпочитает более основательный туризм, есть маршрут по Большой Валдайской тропе. Ее недавно облагородили, оснастили деревянными настилами и там же разместили пять мест для стоянок на маршруте (их использование платное). Тропа идет от города Валдая до поселка Бураково. Ключевая точка маршрута — гора Рыжоха с вышкой на ней, откуда открывается вид на несколько десятков километров вокруг.
Вход на Валдайскую тропу на 388 км трассы М10 Москва — Санкт-Петербург, но предварительно надо зарегистрироваться.
Бологое-Полоцкая железная дорога
Самый необычный и при этом один из самых удобных и безопасных экскурсионных маршрутов на территории Новгородской и Тверской областей
Эта старинная железная дорога, проложенная в начале XX века на запад Российской империи, долгое время стояла полузаброшенной.
Это и помогло ей — парадоксальным образом. На протяжении всего маршрута от Бологого до Великих Лук сохранились старинные здания вокзалов и железнодорожная инфраструктура столетней давности. Сейчас на этом маршруте ходят пригородный поезд из Бологого в Осташков и — нерегулярно — экскурсионные паровозы.
Адрес: Тверская обл., пос. Бологое, железнодорожный вокзал
Нило-Столбенская пустынь
Красивая религиозная святыня на берегу Селигера
Один из типичных, но крайне обаятельных памятников религиозной архитектуры на пути из Петербурга в Москву, расположенный на берегу озера Селигер (с колокольни открывается бесподобный вид на окрестности).
Пустынь появилась еще в XVI веке, основные сооружения из существующих сейчас появились в XVIII–XIX веках. Главная достопримечательность — Богоявленский собор, строившийся более 150 лет (с 1671-го по 1833-й) и уже потом выглядящий максимально эклектично для памятников той эпохи.
Адрес: Тверская обл., Светлица, 27
Набережная реки Тверца в Торжке
Дворянско-купеческая Россия почти в первозданном виде
Торжок — преступно недооцененный город в Тверской области по дороге в Москву из Петербурга. Даже непонятно, почему сюда не возят экскурсии, почему тут до сих пор не снимают исторические фильмы.
То ли ни у кого руки не доходили, то ли так и было всегда задумано, но слегка неряшливая набережная реки Тверца, пересекающая город насквозь, выглядит нетронутой будто бы с середины XIX века. С маленькими купеческими домишками, с небольшим кремлем и соборами, с монастырем и старыми деревянными домами.
Начинать маршрут стоит от улицы Карла Маркса в месте, где мост через реку.