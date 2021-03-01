Что посмотреть по дороге из Петербурга в Москву: водопады, пещеры и каньоны. Что? Да.

Их два — Саблинский и Тосненский. Они, конечно, не похожи на знаменитые тропические водопады, но тоже производят впечатление, особенно учитывая равнинную природу окрестностей Петербурга.

Доступ к воде открытый. Саблинский будет поменьше размером и попроще, а Тосненский — уже более-менее стихия. Надо учитывать еще то, что летом в засушливую погоду поток становится меньше, а Саблинский водопад и вовсе может почти высохнуть.