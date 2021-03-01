ПУТЕВОДИТЕЛЬ • ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
Юрты, собачьи упряжки и еще 16 причин объездить запад Подмосковья
Текст: Ася Зольникова
Фотография на обложке: «Юртовый эко-Комплекс»
Подмосковье — необъятная территория впечатлений, особенно для любителей автопутешествий. От походов по реликтовым болотам и каменоломням до посещения древних твердынь и зоопитомников — вместе с производителем шин Continental собрали для вас все локации, которые стоит увидеть в западном направлении Московской области. Мы также включили в подборку несколько мест в соседних областях, до которых легко добраться на автомобиле.
Фотография на обложке: «Юртовый эко-Комплекс»
Верея
Старинный город на высоком берегу Протвы
Самый маленький город Подмосковья, в котором тем не менее легко провести целый день. В этом году вернули первозданный вид старинной торговой площади в центре города — архитектурный облик она обрела в XIX веке, впоследствии превратилась в парковку, а теперь вновь вымощена брусчаткой. К площади прилегают отреставрированные торговые ряды и Комсомольский сквер, где построили детскую площадку и деревянный павильон с библиотекой.
Чуть дальше расположены символы древнего прошлого Вереи — исторический музей и остатки кремлевского вала на высоком берегу реки Протвы. Там же, на обрыве, два любопытных военных памятника. Один — в честь генерал-лейтенанта Дорохова, который защищал Верею во время войны 1812 года и завещал похоронить себя здесь. Второй — копия памятника воину-освободителю в берлинском Трептов-парке скульптора Вучетича.
Адрес: Московская обл., Наро-Фоминский городской округ, г. Верея
«Хоббитлэнд»
Необычный экоотель в 11 километрах от Можайска
Отель для тех, кому нравятся отдых в лесу и вселенная Толкина. Типичный номер «Хоббитлэнда» — это небольшой домик с круглой входной дверью, дровяной печью и крышей-куполом, поросшей травой. Похожие есть в новозеландском «Хоббитоне», который соорудили во время съемок «Властелина Колец» и сохранили для туристов.
Помимо необычной архитектуры пребывание в «Хоббитлэнде» подразумевает все прелести загородного отдыха: прогулки по лесу, приготовление еды на открытом огне и походы в баню. Рядом с отелем есть пруд, где в зимнее время устраивают каток, — коньки везти с собой не обязательно, их можно арендовать на месте. Кроме того, в местных водоемах разрешается ловить рыбу.
Адрес: Московская обл., СНТ «Метросад», 72. Забронировать номер
Юртовый комплекс
Жилье кочевников с баней-бочкой и креслами-качалками
Еще один аутентичный вариант жилья — на этот раз с этническим уклоном. Юрты находятся в получасе езды от Рузы и окружены несколькими прудами. Минимальная вместимость каждой — от четырех взрослых постояльцев и двоих детей. Как и в традиционных юртах, стены утеплены натуральным войлоком, но в остальном обстановка вполне современная: в номерах есть обогреватели, камины, холодильники, чайники и даже кресла-качалки. Душа и туалета нет — они находятся в отдельных кабинках.
Комплекс построили вдали от больших населенных пунктов и оживленных трасс. Так что одно из главных здешних преимуществ — по-настоящему уединенная атмосфера. Из развлечений — баня-бочка, вечерние посиделки у костра в «Доме огня», деревенские ужины и завтраки в местном ресторане.
Адрес: Московская обл., Рузский р-н, точка на карте между СНТ «Озерное», «Лесное», «Моряна». Забронировать номер
Ранчо «Аванпост»
Верховая езда и костюмированные фотосессии с оленями
Экопарк и ковбойское ранчо, где рады всем, — и опытным наездникам, и тем, кто никогда не катался верхом. В «Аванпосте» живет более 50 лошадей различных пород и почти всех существующих мастей, в том числе редких. Животные хорошо воспитаны, и после краткого обучения ими можно управлять без помощи инструктора.
Конные прогулки в «Аванпосте» бывают самыми разными, в том числе костюмированными, — посетители могут выбрать из 150 исторических костюмов. Но это не единственное, ради чего стоит приехать. Обширная территория включает большой экологический парк с оленями, маралами и ланями, которые обитают в естественных условиях и близко подпускают людей, но не являются ручными. Также в любое время года можно заказать фотосессию с местными оленями, ламами и бычком Яшей.
На вход в «Аванпост» действуют возрастные ограничения — посетителям моложе 16 лет туда нельзя. Предварительная запись обязательна.
Адрес: Московская обл., Можайский р-н, дер. Исавицы. Забронировать посещение
Рыбацкая деревня «Усть-Вазуза»
Отдых с видом на большую воду
Тишина и рыбалка — главные составляющие отдыха на Вазузском водохранилище, популярном среди рыбаков. Здесь водятся щука, лещ, судак и другие виды рыб. Комплекс для отдыха близ города Зубцова — самый оптимальный по расположению и цене среди местных загородных комплексов. Деревянные дома с панорамными окнами стоят совсем близко к воде, в 350 метрах от береговой линии.
Бонусом к единению с природой будет местная архитектурная достопримечательность: примерно в полутора километрах от деревни Гнездилово над водой находится затонувшая в водохранилище часовня XIX века, о загадочном происхождении которой до сих пор нет единого мнения.
Адрес: Адрес: Тверская обл., Зубцовский р-н, СТСН «Рыбацкая деревня». Забронировать номер
Зоопитомник Московского зоопарка
«Генетический ковчег» с манулами и леопардами
Московский зоопарк занимает не только территорию возле станции метро «Баррикадная», но и 200 гектаров земли под Волоколамском. Там находится питомник, который называют «генетическим ковчегом» для редких видов: с 1990-х здесь разводят амурских тигров, росомах, дальневосточных леопардов, манулов и другие виды животных. В ближайших планах открыть вольерный комплекс для белых медведей, где будут проходить реабилитацию спасенные медвежата-сироты и особи, пострадавшие от браконьеров.
Долгое время территория зоопитомника оставалась недоступной — ее открыли для посещения три года назад. Теперь туда устраивают туры, даты которых необходимо заранее уточнять на сайте Московского зоопарка.
Адрес: Московская обл., пос. Сычево. Информация о посещении
Можайский кремль
Образец русской готики и загадочное озеро
Крепостные стены кремля на Соборной горе Можайска разобрали в начале XIX века. Но посмотреть на это место все равно стоит — хотя бы ради Никольского собора. Это редкий образец религиозного сооружения в стиле русской готики, построенный по проекту Алексея Бакарева, ученика знаменитого Матвея Казакова. При храме действует небольшой краеведческий музей, где собраны церковные реликвии и находки времен Второй мировой войны.
О внушительных масштабах крепости до сих пор можно судить по фрагментам стен и подробному макету, построенному на горе в 2015 году. Он повторяет очертания местных рельефов и включает Чистое озеро, где обитатели кремля добывали воду. По преданию, водоем бездонный и таит в себе «окно», сквозь которое проступают силуэты затонувших кораблей.
Адрес: Московская обл., г. Можайск, Бородинская, 8
Боровск
Город художника-самоучки и боярыни Морозовой
Главная достопримечательность Боровска носит полуофициальный характер. В 90-е сюда переехал инженер-строитель Владимир Овчинников, который стал художником-самоучкой и расписал городские стены десятками рисунков. Благодаря этому Овчинников стал настолько известным, что про него даже появилась отдельная статья на «Википедии». Расположение настенной живописи отмечено на «Глобусе Боровска» — нарисованной карте, которая находится на стене по адресу Коммунистическая улица, 1.
Помимо стрит-арта Боровск знаменит Музеем-квартирой Циолковского, Свято-Пафнутьевым монастырем, связанным с судьбой протопопа Аввакума и боярыни Морозовой, а также бывшей старообрядческой церковью. В ХХ веке она пережила ряд трансформаций: сначала стала домом культуры, затем — центром искусств с картинной галереей.
Адрес: Калужская обл., г. Боровск
Ржевский мемориал Советскому Солдату
Масштабный монумент со стенами из стали
Один из наиболее обсуждаемых памятников в честь 75-летия Победы, а также самый крупный военный монумент постсоветской России. В центре мемориала возвышается скульптура солдата, которая воплотила стихотворение Расула Гамзатова «Журавли». Ее окружают стены с 17 тыс. фамилий людей, воевавших в Ржевской битве. Для этой части комплекса выбрали нетипичный материал — кортеновскую сталь, покрытую рыжей патиной. По замыслу архитектора Константина Фомина, фактура и цвет стальных листов отсылают к военным снарядам, извлеченным из земли на поле битвы.
Адрес: Тверская обл., Ржевский р-н, трасса М9, у поворота на дер. Хорошево
Хаски-деревня «Рузская Аляска»
Туры на собачьих упряжках и дог-трекинги
Когда-то создательница «Рузской Аляски» Наталия Басина была успешным юристом. Однако после знакомства с породой хаски она и ее супруг решили целиком посвятить жизнь заботе о животных. Так рядом со Старой Рузой появился питомник северных ездовых собак, где содержится порядка 100 особей.
Хаски — невероятно дружелюбные и подвижные псы. Больше всего они любят общаться с человеком и бегать. Зимой собаки «Рузской Аляски» катают посетителей в упряжках (минимальный тур — 1 километр), летом участвуют в пеших походах. Вырученные таким образом средства идут на содержание и реабилитацию животных. Все собаки питомника когда-то были «отказниками» или «потеряшками» — сбежали от прежних хозяев или пострадали из-за недобросовестного отношения.
Адрес: Московская обл., Рузский городской округ, Дороховское сельское поселение, дер. Бараново. Бронирование туров и информация о посещении
Национальный парк Завидово
Чистый воздух и рай для бердвотчеров
Обширная природная территория, которая проделала 90-летний путь от охотничьего хозяйства до известнейшего национального парка Центральной России. Заповедник служит домом для множества птиц: здесь обитают глухари, тетерева, рябчики и различные представители семейства утиных, в том числе гоголь и шилохвость. По оценкам ЮНЕСКО, Завидово — одно из наиболее чистых мест на Земле.
Адрес: Тверская обл., пос. Козлово, въезд со стороны трассы М10
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«Снеж.ком»
Всесезонный горнолыжный комплекс неподалеку от МКАД
Причудливое здание в Красногорске, частично приподнятое над землей. Внутри — искусственный снежный склон высотой 60 метров. Он поделен на три трассы, которые отличаются по видам спорта и уровню подготовки посетителей: по жесткому склону катаются опытные лыжники, учебный склон оснащен специальным подъемником, а для сноубордистов предназначена зона с различными препятствиями. Снег лежит здесь круглый год, а температура воздуха колеблется от −5 до −7 градусов Цельсия.
Если у вас нет собственного снаряжения, не беда: в пункте проката можно арендовать любую экипировку — от сноубордов и лыж до курток и шапок. Помимо снежных трасс в «Снеж.коме» работают каток, спа и игровые комнаты.
Адрес: Московская обл., г. Красногорск, Красногорский б-р, 4. Информация о посещении
Зоосад в Падиково
Частный зоопарк со множеством редких животных
Зоопарк при конно-спортивном комплексе «Дивный» населяют более 300 животных. Среди них есть вполне привычные, такие как лисицы, кролики и северный олень, а также редкие представители фауны — кенгуру, капибары, дикобразы. Некоторых разрешают кормить — для этого на кассе продается специальное угощение.
С недавних пор зоопарк также разрешил приносить определенные виды лакомств с собой. За пять килограммов бананов можно зайти в вольер с игрунками, а за пять початков кукурузы — пообщаться с дикобразами. Однако зоопарк не позиционирует себя как контактный, и к его обитателям здесь относятся крайне бережно: здание проектировали специально под нужды животных, а взаимодействие с ними возможно только в присутствии смотрителей.
Адрес: Московская обл., Истринский р-н, дер. Падиково, КСК «Дивный», Конная улица. Купить билеты на сайте
Верховое болото карьер Сима
Частичка Севера в Подмосковье
Болот в Подмосковье много, но студентов биофака МГУ отправляют на учебную практику именно сюда — все дело в удивительной природе этих мест. В карьере Сима сформировалась флора тундрового пояса: здесь встречаются карликовые деревья, клюквенные заросли и хищная росянка. Кругом сосны, водоемы с черной водой и кочки, поросшие черникой и мхом.
Любоваться этими билибинскими пейзажами относительно комфортно: по топям проложены деревянные настилы. Однако сходить с тропы не рекомендуется. Дело не только в том, что это опасно: вытаптывание почвы нарушает баланс уникальной экосистемы болота.
Адрес: Московская обл., Одинцовский р-н, сельское поселение Никольское, ближайший населенный пункт — пос. Волково на трассе А107
Волоколамский кремль
Крепостной вал с одним из древнейших соборов Подмосковья
На холме, окруженном древним крепостным валом, стоит один из древнейших храмов Подмосковья — белокаменный Воскресенский собор XV века. Позднее здесь появились пятиярусная колокольня, ограда с башнями и часовней, а также краеведческий музей. Экспозиция находится в Никольском соборе и охватывает обширный временной промежуток: от стоянок древних людей до нашего времени. Среди экспонатов — печати новгородских князей, средневековые надгробия, всевозможное оружие и предметы крестьянского быта.
Адрес: Московская обл., г. Волоколамск, Горвал, 1. Информация и правила посещения
Теряевские пруды
Одно из самых живописных мест Волоколамского района
В этой локации природа и древняя архитектура идеально дополнили друг друга. Берега Теряевских прудов населены всевозможными птицами, а над водной гладью возвышается Иосифо-Волоцкий монастырь с остроконечными башнями. Самый живописный вид на монастырские стены — именно со стороны воды, сквозь заросли камыша и осоки. Территория прудов закрыта для въезда машин и хорошо подходит для спокойного отдыха и поездок на велосипеде. Ближайшая парковка находится возле входа в монастырь.
Адрес: Московская обл., Волоколамский р-н, с. Теряево, трасса Р107, Теряевские пруды
Развлекательный центр «Ильинка»
Спорткомплекс для активного семейного отдыха
Большой спортивно-оздоровительный комплекс с аквапарком, который включает по две раздельных горки для детей и взрослых, а также чашу с гидромассажем. Помимо них в «Ильинке» можно поплавать в двух бассейнах различной глубины, попариться в бане и сауне или позаниматься на тренажерах в фитнес-центре. Уезжать в тот же день не обязательно: в комплексе работают гостиница на 33 номера и ресторан.
Адрес: Московская обл., Красногорский р-н, с. Петрово-Дальнее, Александровская, 3. Информация о посещении
Полушкинские каменоломни
Популярное место среди альпинистов
В Рузском районе есть место, которое меньше всего похоже на привычные подмосковные пейзажи. Это каменистые холмы с пещерами, старыми каменоломнями и водопадами на берегу Москвы-реки. Именно здесь в начале XX века добывали известняк для строительства многих московских зданий. Сейчас каменоломни заброшены и служат популярным местом для скалолазания и горного туризма. Каждая из них имеет яркое название: «Челюсть дракона», «Пещера гадюки», «Нос носорога» и др.
Как добраться: Московская обл., Рузский городской округ, ближайший населенный пункт — дер. Сонино. Координаты: 55°36’25"N 36°32’19"E