Юрты, собачьи упряжки и еще 16 причин объездить запад Подмосковья

Самый маленький город Подмосковья, в котором тем не менее легко провести целый день. В этом году вернули первозданный вид старинной торговой площади в центре города — архитектурный облик она обрела в XIX веке, впоследствии превратилась в парковку, а теперь вновь вымощена брусчаткой. К площади прилегают отреставрированные торговые ряды и Комсомольский сквер, где построили детскую площадку и деревянный павильон с библиотекой.

Чуть дальше расположены символы древнего прошлого Вереи — исторический музей и остатки кремлевского вала на высоком берегу реки Протвы. Там же, на обрыве, два любопытных военных памятника. Один — в честь генерал-лейтенанта Дорохова, который защищал Верею во время войны 1812 года и завещал похоронить себя здесь. Второй — копия памятника воину-освободителю в берлинском Трептов-парке скульптора Вучетича.

Адрес: Московская обл., Наро-Фоминский городской округ, г. Верея