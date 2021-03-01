Птицы-носороги, древнейший кремль и еще 14 причин для путешествия по югу Подмосковья

Единственный государственный заповедник Московской области расположен ровно в ста километрах от Красной площади. На территории в пять гектаров обитают более полусотни видов диких животных, а главная достопримечательность заказника — зубр, самое крупное копытное животное Европы. Заповедник находится на левом берегу Оки и спускается к реке неравномерными террасами, поэтому ландшафт здесь весьма разнообразный — от северной природы с болотами до южной луговой степи.

Условия содержания животных максимально приближены к естественным, поэтому визит в заповедник больше напоминает походную вылазку, нежели простую прогулку. Пройтись по экотропам можно лишь в присутствии сопровождающего. При этом животных можно кормить — возьмите с собой пару яблок или кочан капусты.

Адрес: Московская обл., городской округ Серпухов, местечко Данки