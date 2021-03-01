ПУТЕВОДИТЕЛЬ • ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
Птицы-носороги, древнейший кремль и еще 14 причин для путешествия по югу Подмосковья
Текст: Артем Колганов
Фотография на обложке: Александр Манзюк/ТАСС
Если вы давно планировали автопутешествие, но не решались на дальние дистанции, то юг Подмосковья и смежные области могут стать для вас идеальным направлением. Вместе с шинами Continental мы собрали для вас главные локации, которые стоит посетить в южном направлении Московской области.
Приокско-Террасный заповедник
Заказник с живописными видами
Единственный государственный заповедник Московской области расположен ровно в ста километрах от Красной площади. На территории в пять гектаров обитают более полусотни видов диких животных, а главная достопримечательность заказника — зубр, самое крупное копытное животное Европы. Заповедник находится на левом берегу Оки и спускается к реке неравномерными террасами, поэтому ландшафт здесь весьма разнообразный — от северной природы с болотами до южной луговой степи.
Условия содержания животных максимально приближены к естественным, поэтому визит в заповедник больше напоминает походную вылазку, нежели простую прогулку. Пройтись по экотропам можно лишь в присутствии сопровождающего. При этом животных можно кормить — возьмите с собой пару яблок или кочан капусты.
Адрес: Московская обл., городской округ Серпухов, местечко Данки
Поленово
Усадьба великого живописца на берегу Оки
История этой усадьбы начинается в 1887 году: по легенде, художник Василий Поленов увидел из окна поезда бескрайние берега реки и твердо решил провести с этим видом всю жизнь. Так и получилось: Поленовы тремя годами позже приобрели имение, возвели многочисленные домики, мастерские и церкви по собственным проектам и пережили в усадьбе Октябрьскую революцию. В 1931 году в имении открылся дом-музей, который работает до сих пор. Наследие Поленова не единственная причина посетить усадьбу: ее просторная территория располагает к неспешным прогулкам по узким тропинкам, многие из которых ведут на правый берег Оки. Летом там удобно купаться благодаря пологим песчаным пляжам, а зимой можно прогуляться по живописному пешеходному маршруту.
Адрес: Тульская обл., Заокский р-н, п/о Страхово
Белопесоцкий монастырь
Церковный ансамбль с богатой историей
История женского монастыря вблизи города Кашира насчитывает уже семь веков: первые упоминания о белокаменном комплексе церквей у устья Оки относятся к XV веку. В то время он выполнял роль крепости на подступах к городской территории, а на территорию монастыря допускались лишь мужчины. Несколько раз крепость падала под натиском татаро-монгольских племен, но всегда восстанавливалась и неизменно сохраняла исторический облик. В советские времена монастырь закрыли, а на его месте попеременно размещались тюрьма, общежитие и исторический музей. В 1993 году церковный ансамбль снова открылся — и стал женским монастырем. Белопесоцкий монастырь не только место паломничества, но и точка притяжения для любителей классической архитектуры. Церковный комплекс монастыря представляет собой причудливое нагромождение зданий различного размера, цвета и формы. Такая эклектика сложилась из-за того, что здания ансамбля строились в разные времена; центральное же место занимает собор Святой Троицы, неоднократно перестроенный, но стоящий здесь с самого основания.
Адрес: Московская обл., г. Ступино, Белопесоцкая улица
Мелихово
Уездный городок из чеховских рассказов
Антон Чехов любил путешествовать и успел пожить в самых разных уголках России, впрочем, тихой усадьбе Мелихово отведено особое место в биографии писателя. Чехов прожил здесь всего семь лет — с 1892 по 1899 год, — но писатель с любовью отзывался об этих местах в воспоминаниях, а в чеховских произведениях Мелихово часто появляется под названием «уездный город С.».
Долгое время в Мелихово не было никаких свидетельств жизни писателя, а из оригинальных построек сохранился лишь флигель главного дома, но к концу прошлого века архитектурный ансамбль бережно восстановили. Музей Чехова сейчас находится в одноименном городе по соседству (там же — знаменитый Музей писем с коллекцией чеховских рукописей), а в усадьбе писателя работает экспозиция предметов его быта. Однако главная причина посетить Мелихово — не исторические артефакты, а атмосфера уездного городка, в точности совпадающая с описаниями из рассказов классика.
Адрес: Московская обл., городской округ Чехов, с. Мелихово
Горки Ленинские
Мемориальный комплекс и красивая природа
В усадьбе Большие Горки располагалась последняя резиденция вождя революции: здесь он провел последние два года жизни и умер в 1924 году. Спустя двадцать пять лет в Горках открылся мемориальный дом-музей, экспозиция которого состоит из шести тысяч личных вещей Ленина. Среди экспонатов — коллекция неоклассической мебели, которая поразит любителей советского винтажа, и переделанный в автосани автомобиль, выставленный в отдельном павильоне.
Заповедник не ограничивается лишь ленинскими местами: здесь можно прогуляться по холмам близлежащего парка, заглянуть в Музей крестьянского быта или побродить по киногородку, в котором снимались военные и исторические фильмы.
Адрес: Московская обл., Ленинский р-н, пос. Горки Ленинские, Центральная, 1
Выбирать свою дорогу легко и удобно с помощью нашего сервиса подбора маршрутов «Полный бак впечатлений!», который мы сделали вместе с шинным брендом Continental. Кроме того, вы можете скачать на телефон приложение ContiAssist, и этот путеводитель (и еще 9 не менее увлекательных гидов) «Афиши Daily» будет у вас в кармане! В рамках проекта Continental дарит не только идеи для впечатлений, но и заправляет топливом — его вы можете получить бесплатно (на сумму до 4000 рублей) при покупке летних шин с 1 марта по 15 мая — для этого нужно будет лишь зарегистрировать чек в том же самом приложении ContiAssist.
Остафьево
Культовое место золотого века литературы
Усадьбу Остафьево построили князья Вяземские в конце XVIII века — и за последующие пятьдесят лет она стала одним из важнейших мест золотого века литературы. Петр Вяземский был близким другом Александра Пушкина, и поэт часто навещал подмосковную усадьбу; здесь же проходили литературные вечера общества «Арзамас», членами которого были Константин Батюшков и Денис Давыдов, а Александр Грибоедов читал для публики усадебного театра тогда еще не опубликованное «Горе от ума».
Пушкин окрестил усадьбу «русским Парнасом». Идеальные пропорции главного здания, аккуратные дорожки и пруд с изящным полукруглым мостиком вдохновляли писателей на работу, а в выходные они прогуливались по окрестным лесам. Сейчас классический антураж дополняет музейная экспозиция, а по периметру усадьбы стоят памятники самым знаменитым гостям усадьбы.
Адрес: г. Москва, поселение Рязановское, с. Остафьево, Троицкая, 10
Центр экотуризма «Берхино»
Гармоничный отдых на берегу реки
По природным красотам эта база отдыха на берегу реки Осетр может сравниться с пейзажами Алтайского края, а удобное расположение делает Берхино оазисом чистого воздуха вблизи от города. Основные активности центра — водные: в летнее время по озеру можно сплавляться на байдарке или неспешно плавать на катамаране, а еще здесь организуют однодневные походы вдоль берега. Из других примечательных активностей — конноспортивный клуб без возрастных ограничений, где можно научиться верховой езде или покататься по близлежащему лесу. Для полноты впечатлений остановиться стоит в коттедже «Бочки Диогена» — лофте на двоих необычной полукруглой формы.
Адрес: Московская обл., Луховицкий р-н, дер. Берхино
Загородный клуб «ЛаФа»
Футуристический отельный комплекс в итальянском стиле
Название LaFa — сокращение от итальянского La famiglia, а концепция этого загородного клуба объединяет любовь к архитектуре альпийской части Италии и возможности для семейного отдыха. Поместье состоит из девяти вилл уникальной формы, каждая из которых построена по авторскому проекту; есть как привычные домики-шале, так и сооружения футуристической формы. Территория клуба окружена сосновым бором — зимой в нем приятно гулять и дышать хвойным воздухом, а летом можно взять напрокат велосипед.
Адрес: Московская обл., г. Домодедово, мкр-н Востряково, Чехова, 81
Зарайский кремль
Футуристический отельный комплекс в итальянском стиле
Самый старый кремль Подмосковья стоит в центре Зарайска с 1531 года и при этом сохранил уникальный архитектурный облик. Здание построил неизвестный архитектор по указу Василия III, а в деталях отчетливо прослеживается влияние Возрождения — например, крепостные зубцы имеют форму птичьих хвостов. За кремлевскими стенами — богатый церковный ансамбль, центральное место в котором отведено белокаменному Никольскому собору. С недавнего времени рассмотреть архитектурные детали кремля можно и в виртуальном формате — точная копия здания появилась в игре Minecraft.
Адрес: Московская обл., г. Зарайск, Музейная улица
Суханово
Незаслуженно забытая дворянская усадьба
История дворянской усадьбы Суханово не связана с громкими именами: со времен Петра Первого это имение меняло владельцев каждые несколько лет. В 1804 году Суханово досталось княгине Волконской, которая обустроила пустынную территорию: по ее приказу в усадьбе среди прочих построек появились мавзолей авторства Жилярди, ротонда на берегу реки Гвоздянки и соседствующая с ней часовня. Эти три сооружения и составляют образ старинной усадьбы, за которым стоит ехать в Суханово.
Из-за отсутствия богатого прошлого имение не пользуется популярностью, а сохранившиеся исторические здания соседствуют с дачными домиками, однако в целом усадьба наполнена духом дворянского аристократизма. Гулять по главным улицам вовсе не обязательно — отыщите среди деревьев скульптуру «Девушка с кувшином» или пройдитесь по близлежащему лесу в поисках незамерзающего источника.
Адрес: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, п/о Суханово
Парк птиц «Воробьи»
Попугаи, павлины и птицы-носороги
Инженер Александр Белявский и его жена Татьяна коллекционировали попугаев с восьмидесятых годов прошлого века. На рубеже нового столетия коллекция разрослась до огромных размеров; супруги выкупили здание совхоза на берегу реки Истьи в Калужской области и разбили там парк.
Сейчас «Воробьи», названные по аналогии с близлежащей деревней, — самый крупный птичий парк России. Его фауна не ограничивается попугаями: на территории обитают более 300 видов птиц, среди которых есть павлины, пеликаны и даже птицы-носороги. Отдельная достопримечательность места — страусиная ферма, а также в парке можно встретить и экзотических животных вроде лемуров и капибар.
Адрес: Калужская обл., Жуковский р-н, c. Совхоз Победа, ул. Парк Птиц, 3/1
Усадьба Троице-Лобаново
Усадьба XVI века с подземным ходом
Ныне полуразрушенные крепостные стены Троице-Лобаново помнят главные события русской истории: усадьбу основал троюродный брат царя Бориса Годунова Иван в конце XVI века, а столетия спустя ей владели представители знати — Шереметевы, Волконские, Романовы. Однако название усадьбе дал князь Яков Лобанов, известный своими набегами на проходящие по близлежащей дороге повозки: он отнимал богатства у проезжающей знати и раздавал их окрестным беднякам.
Сегодня от усадьбы остался лишь фрагмент краснокирпичной стены и полуразрушенный Троицкий храм, который собираются восстановить в ближайшие годы. Тем не менее главная достопримечательность места не лежит на поверхности: на территории существует подземный ход, связывающий Троице-Лобаново с соседними усадьбами Авдотьино и Марьинка. Вход свободный.
Адрес: Московская обл., Ступинский р-н, с. Троице-Лобаново
Ферма «Русский страус»
Африканские страусы в почти естественной среде
Одна из первых в России страусиных ферм расположилась в деревне Старые Кузьменки неподалеку от Серпухова, а ее площадь вполне сравнится с небольшим заповедником — более шести гектаров. В этом пространстве обитают полторы сотни африканских страусов, для которых бережно воссоздали максимально приближенные к естественным условия. Птицы не боятся посетителей, но и не проявляют особого интереса — чаще они гоняются друг за другом и важно распускают крылья.
На ферме проводятся регулярные экскурсии, рассчитанные на детскую аудиторию: например, дошкольники могут узнать о цикле жизни страусов от рождения до старости, а в роли экскурсоводов выступают местные фермеры, которые знают о птицах не понаслышке.
Адрес: Московская обл., Серпуховский р-н, дер. Старые Кузьменки
Парк «Золотой город»
Островок Китая в Тульской области
Гостиничный комплекс «Золотой город» находится на границе Тульской области, но вполне мог бы расположиться в окрестностях Пекина или чайна-тауне американского мегаполиса. Для строительства парка использовались привезенные из Китая специальные материалы (например, мрамор и гранит), а выполненный в единой стилистике комплекс отражает главные принципы национальной китайской архитектуры времен династии Мин. Пространства между гостиничными корпусами также не отступают от этнической стилистики: там нашлось место пагодам, миниатюрным мостам и даже фонтанам.
В «Золотой город» удобно приезжать на прогулки, но можно остаться и на несколько дней: интерьеры пятидесяти гостиничных номеров оформлены по строгим правилам китайского дизайна, а в меню стоит уделить особое внимание блюдам национальной китайской кухни.
Адрес: Тульская обл., Веневский р-н, с. Петропавловское, Степная, 19
Куликово поле
Заповедник на месте национальной славы
Краеведческий музей на месте знаменитого сражения детально воссоздает контекст исторических событий XIV века. Так, определяющую роль сыграли особенности ландшафта, поэтому администрация музея старается в точности воспроизвести широколиственные дубравы и степи.
Помимо археологии и этнографии в музее есть и широкая развлекательная программа. Здесь можно познакомиться с экспозициями и выставками Музея купеческого быта, увидеть с вершины холма главный географический ориентир места Мамаева сражения — слияние Непрядвы с Доном или посетить экскурсию на поле битвы.
Адрес: г. Тула, просп. Ленина, 47
Экоферма «Заречье»
Азы сельского хозяйства и натуральные продукты
Агрокомплекс в Серпуховском районе — одно из самых крупных фермерских предприятий в России: площадь в 5000 гектаров густо усеяна пшеницей и овсом, а на скотном дворе можно найти редкие породы домашней птицы. Каждую неделю ферма устраивает экскурсии: туристы могут понаблюдать за производством вживую, продегустировать молочную продукцию, прокатиться по пшеничным полям и даже взять мастер-класс по управлению комбайном или трактором. Туристическая программа здесь составляется индивидуально, а бронировать посещение фермы нужно заранее по телефону.
Проживание на ферме не предусмотрено, однако рядом с ней находится отельный комплекс, где можно остановиться на ночь и поужинать фермерскими продуктами под маркой «Царь припас». Основные блюда в меню — запеченный гусь с яблоками, паштет из кролика и хамон местного производства.
Адрес: городской округ Серпухов, дер. Большая Городня