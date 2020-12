С альбомом «Space Oddity» 1969 года Боуи быстро стал знаменитостью. Однако его следующий релиз «The Man Who Sold the World» оказался непонятным для широкой публики. Молодой музыкант отправился в Америку, чтобы найти там вдохновение. Пересекая Штаты в своем долгом путешествии, он придумал образ Зигги Стардаста — пришельца и фронтмена космической рок-группы The Spiders from Mars. Эта идея в своем совершенстве и безумии сделала из Боуи не только мировую звезду, но и воплотила в себе голос нового поколения.

