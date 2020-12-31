Документальный фильм о Radiohead и художественный — о Боуи, трехдневное стендап-шоу и советские сказки на большом экране, а также разнообразные концерты — в новогодней подборке событий «Афиши Daily».
«Фестиваль Рифкина»
Ежегодный фильм от классика
Новая комедия Вуди Аллена о кинофестивале в испанском Сан-Себастьяне (что любопытно, дебютировавшая там же). Нью-йоркский киновед Морт Рифкин (Уоллес Шон) отправляется на кинофестиваль в Сан-Себастьяне за компанию с женой, крупной пиарщицей, которая ни на шаг не отходит от своего клиента, модного французского режиссера (Луи Гаррель), а сам Морт тем временем увлекается местной докторкой (Элена Анайя).
С 31 декабря
Сериал «Нежность» на большом экране
Показ в «Иллюзионе» в канун Нового года
На большом экране покажут все серии нового киносериала Анны Меликян «Нежность» с Викторией Исаковой, Константином Хабенским и Евгением Цыгановым в главных ролях. Это продолжение одноименной нашумевшей короткометражки 2018 года — трогательной истории о финансовом директоре крупной компании Елене Ивановне Подберезкиной, которая во время спонтанной поездки в Санкт-Петербург неожиданно встречает мужчину своей мечты и так же неожиданно его теряет. Она продолжает искать его всеми способами и на этом непростом пути в поисках любви, возможно, обретает главное — себя. Вход — по регистрации.
31 декабря
«Время сказок» в «Иллюзионе»
Новогодние истории и не только — на большом экране
В «Иллюзионе» покажут всеми любимые сказки с 35-миллиметровой пленки из архива Госфильмофонда. В программе — экранизация одноименной сказки Астрид Линдгрен «Мио, мой Мио» с Кристофером Ли и совсем юными Кристианом Бейлом и Ником Паккардом в главных ролях; фильмы главного советского киносказочника Александра Птушко «Сказка о царе Салтане», «Садко» и «Илья Муромец»; популярные чехословацкие сказки «Принцесса с золотой звездой», «Третий принц» и «Как будить принцесс»; фильмы Надежды Кошеверовой по сказкам Ганса Христиана Андерсена и Шарля Перро «Старая, старая сказка» и «Ослиная шкура» со звездами советского экрана Олегом Далем, Светланой Немоляевой, Зиновием Гердтом, Владимиром Этушем, Георгием Вициным и многими другими.
1–11 января
µ21
Новогоднее утро в «Мутаборе»
Встретить 2021 год на танцполе не получится из‑за пандемийных ограничений, но существует опция отправиться туда наутро после боя курантов. На вечеринке в «Мутаборе» будет сразу четыре танцпола, а в лайнапе — уже привычные имена резидентов клуба на Шарикоподшипниковской улице.
1 января
«Попса от А до Я»
Летняя вечеринка в первый день года
Классическая вечеринка в «Ровеснике», настроение которой идет наперекор времени года. В этот раз в баре на «Тверской» вспомнят главные хиты летних вечеринок — когда еще, если не сразу после новогодних празднований?
1 января
Кинопрограмма «Продолжение экскурсии»
Фильмы о перформативном эффекте искусства
«Продолжение экскурсии» состоит из фильмов, в которых искусство — на примере невымышленных художественных произведений — становится источником и катализатором действия. В этих картинах оно выступает в нестандартной и в то же время очень естественной для себя роли — как важнейшая, но часто незаметная часть будней и инструмент их поэтизации, как условие любовной интриги, дружеского союза и социальных отношений, как ежедневный труд и терапевтический опыт. Фильмы программы предельно разнообразны — от «Полета красного шара» с Жюльетт Бинош до «Детей Айседоры» Дамьена Манивеля.
2–10 января
Марафон «Родного звука»
Семидневный кросс в компании главных отечественных музыкантов
«Родной звук» начинает новый год с масштабной серии выступлений: за семь дней в «Профсоюзе» сыграют как самые актуальные российские исполнители, так и подающие надежды дебютанты. Концертный марафон начнет электронный фанкисоул-дуэт Lovanda, который особо отмечали Cream Soda и Иван Дорн, а завершит выступление хип-хоп-исполнителя МС Сенечки и одного из любимчиков «Афиши Daily» хаус-музыканта Алмо. Вход бесплатный.
2–8 января
Спецпоказ фильма «Привидение»
Культовая драма из девяностых на большом экране
«Привидение» — один из самых трогательных фильмов девяностых. Драматичная история о попадающей в неприятности молодой паре искусно сочетает мистику, триллер, мелодраму и комедийные элементы, а сюжетная линия о паранормальном мире и тонкой гранью между реальностью и вымыслом вдохновила многих режиссеров того же времени на собственные шедевры. На один вечер «Привидение» вернется на большой экран кинотеатра «Октябрь», а представит фильм историк моды Катерина Крупнова.
2 января
Премьера фильма «Мир глазами Radiohead»
Нетривиальная биография главных новаторов последних 25 лет
Бесконечный творческий поиск Radiohead невозможно втиснуть в строго определенные жанровые рамки. Уже двадцать пять лет британцы с каждым новым проектом заново изобретают музыку, заставляя нас восхищаться оригинальностью, талантом и независимостью. Сейчас в активности группы наметилась пауза — лучший момент, чтобы увидеть музыкантов во всей простоте их жизни. «Мир глазами Radiohead» куда больше напоминает малобюджетное авторское кино, чем байопик о легендах альтернативной музыки — и это, пожалуй, главная особенность фильма, который показывают (в том числе на фестивале нового британского кино) исключительно онлайн.
3 января
«Ровесник Live»: «Спасибо»
Экспериментальный рок о лучших временах
Музыка «Спасибо» похожа на фильмы о Гарри Поттере: просмотр фильмов о волшебниках в сотый раз не надоедает, а, наоборот, возвращает к уютным и теплым воспоминаниям. То же самое с группой Расела Рахмана: ее музыка не только вызывает драйвовое настроение и веселье до упаду, но и выдергивает из, казалось бы, беспросветной тоски и одиночества. Поэтому за долгие годы существования коллектив собрал верную фан-базу. Камерное новогоднее чудо произойдет на сцене нового «Ровесника».
3 января
«Курара»
Самобытные представители уральского рока
Дебютный альбом екатеринбургская группа «Курара» выпустила пятнадцать лет назад. За свою долгую историю коллектив выработал собственный стиль, который добросовестно выделяет творчество группы на фоне остального музыкального ландшафта. Близкая и понятная лирика песен совмещена с непредсказуемым коллажированным звучанием. Вдохновленная фанком, электроникой и британским роком музыка получается мелодичной, спокойной и одновременно надрывной.
4 января
«Новогодний Stand Up марафон»
Трехдневное шоу от звезд комедии
В концертном зале Main Stage на протяжении трех дней будут выступать известные российские комики, резиденты Stand-up Club #1, участники проектов ТНТ и звезды Labelcom. На сцене выступят Павел Дедищев, Саша Малой, Михаил Шац, Расул Чабдаров и многие другие. Площадка соблюдает все меры безопасности, но все равно не забывайте о своем здоровье.
4–6 января
«Импресарио для детей»
Онлайн-спектакль и импровизации
Летом 2020 года театральная компания «Импресарио» запустила аудиотур «Пой, танцуй». Участники проекта гуляли по парку Горького в сопровождении аудиогида, который управлял их действиями в незнакомой толпе. Теперь проект с некоторыми изменениями доступен в онлайн-формате. Для тех, кто остался на Новый год дома, организаторы проведут настоящую дискотеку. Онлайн-площадка превратится в гигантский танцпол, который возглавят актеры-ведущие. Совместные танцы, интерактивные задания и, конечно же, импровизации — все это в «Пой, танцуй».
5–6 января
Хаски
Главный рэп-исследователь русской хтони
Альбом «Любимые песни воображаемых людей» открыл новые возможности рэпа в русскоязычном мире. Наглые, мясистые, безумно красивые и какие‑то родные строки Димы «Хаски» показали, как может звучать по-настоящему актуальная музыка в России. Далекий от баттл-рэпа и фрешменов новой волны рэпер занял вакантную нишу экзистенциальной музыки, в которой продолжает успешно развиваться. Недавно у артиста вышел клип на трек «Бесконечный магазин».
5 января
«PROOM NY Daytime» в RNDM
Ежегодная постновогодняя вечеринка
Уже несколько лет команда PROOM проводит вечеринку в честь Нового года и зовет на нее всех желающих. Потанцевать под любимую музыку и увидеться со старыми друзьями в стандартном вечерне-ночном режиме не удастся, но это не проблема. RNDM откроет свои двери уже в десять часов утра, так что запасайтесь силами на дневную тусовку. За пультом будут стоять Alfij, Shyam, Rabotnic, Pavel Gro, Denis Potapov и Filin.
5 января
Pompeya
Апологеты британского звучания в российском инди
Московский коллектив Pompeya на слуху не только в России, но и за рубежом: основанный в 2007 году проект стал ретранслятором западного инди в русскоязычной среде. В 2010 году вышел их первый альбом «Tropical», став отправной точкой для последующей долгой карьеры. Группа часто проводит концерты в Европе и США, но не забывает про фанатов на родине. По многочисленным просьбам ребята проведут в «16 тоннах» дополнительное выступление в Москве (на первое билеты уже распроданы!) в канун Рождества.
6 января
«Влажность»
Панк-мизантропы в «Профсоюзе»
Яркая и дерзкая «Влажность» своевольно обыгрывает в своих треках окружающую действительность. Бойкий вокал накладывается на эклектичное звучание в духе смеси из панка, альтернативы и порой даже рэпа, а музыка группы при этом звучит плавно и органично. Фанаты и критики отмечают, что на лайвах группа особенно хорошо раскрывается — на концертах не бывает скучно. Вместе с ними на сцене выступит коллектив «Касание».
7 января
«Дэвид Боуи. Человек со звезды»
Байопик о легендарном музыканте XX века
С альбомом «Space Oddity» 1969 года Боуи быстро стал знаменитостью. Однако его следующий релиз «The Man Who Sold the World» оказался непонятным для широкой публики. Молодой музыкант отправился в Америку, чтобы найти там вдохновение. Пересекая Штаты в своем долгом путешествии, он придумал образ Зигги Стардаста — пришельца и фронтмена космической рок-группы The Spiders from Mars. Эта идея в своем совершенстве и безумии сделала из Боуи не только мировую звезду, но и воплотила в себе голос нового поколения.
C 7 января
«Шедевры мировой киномузыки»
Синематическая музыка в лютеранском соборе
Кропотливый труд композиторов часто становится фактором успеха или провала фильма, а знаменитые музыкальные темы из кино не только сами по себе создают настроение, но и неотрывно связаны с картинами, в которых они звучат. В кафедральном соборе Петра и Павла пройдет концерт из музыкальных произведений, которые все знают по классическим фильмам и сериалам. В программу включены темы из фильмов «Гладиатор», «Амели», «8 ½» и другие.
8 января
Noir Bazaar
Духовное путешествие в эпоху локдауна
Тем, кто устал гулять и веселиться на праздниках, Powerhouse предлагает отправиться на сеанс вынужденной эмиграции на Ближний Восток. Слегка замедлиться во время долгих выходных поможет Noir Bazaar с Konstantine Morze за диджейским пультом. Это последняя вечеринка ребят перед долгими каникулами, так что успейте заглянуть. В следующий раз окунуться в сказочное кочевое настроение удастся лишь в в феврале или марте.
8 января