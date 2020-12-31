Документальный фильм о Radiohead и художественный — о Боуи, трехдневное стендап-шоу и советские сказки на большом экране, а также разнообразные концерты — в новогодней подборке событий «Афиши Daily».

«Фестиваль Рифкина» Ежегодный фильм от классика

Новая комедия Вуди Аллена о кинофестивале в испанском Сан-Себастьяне (что любопытно, дебютировавшая там же). Нью-йоркский киновед Морт Рифкин (Уоллес Шон) отправляется на кинофестиваль в Сан-Себастьяне за компанию с женой, крупной пиарщицей, которая ни на шаг не отходит от своего клиента, модного французского режиссера (Луи Гаррель), а сам Морт тем временем увлекается местной докторкой (Элена Анайя). С 31 декабря

Сериал «Нежность» на большом экране Показ в «Иллюзионе» в канун Нового года

© IVI Originals

На большом экране покажут все серии нового киносериала Анны Меликян «Нежность» с Викторией Исаковой, Константином Хабенским и Евгением Цыгановым в главных ролях. Это продолжение одноименной нашумевшей короткометражки 2018 года — трогательной истории о финансовом директоре крупной компании Елене Ивановне Подберезкиной, которая во время спонтанной поездки в Санкт-Петербург неожиданно встречает мужчину своей мечты и так же неожиданно его теряет. Она продолжает искать его всеми способами и на этом непростом пути в поисках любви, возможно, обретает главное — себя. Вход — по регистрации. 31 декабря

«Время сказок» в «Иллюзионе» Новогодние истории и не только — на большом экране

Кадр из фильма «Принцесса с золотой звездой» © Filmové studio Barrandov

В «Иллюзионе» покажут всеми любимые сказки с 35-миллиметровой пленки из архива Госфильмофонда. В программе — экранизация одноименной сказки Астрид Линдгрен «Мио, мой Мио» с Кристофером Ли и совсем юными Кристианом Бейлом и Ником Паккардом в главных ролях; фильмы главного советского киносказочника Александра Птушко «Сказка о царе Салтане», «Садко» и «Илья Муромец»; популярные чехословацкие сказки «Принцесса с золотой звездой», «Третий принц» и «Как будить принцесс»; фильмы Надежды Кошеверовой по сказкам Ганса Христиана Андерсена и Шарля Перро «Старая, старая сказка» и «Ослиная шкура» со звездами советского экрана Олегом Далем, Светланой Немоляевой, Зиновием Гердтом, Владимиром Этушем, Георгием Вициным и многими другими. 1–11 января

µ21 Новогоднее утро в «Мутаборе»

Abelle © facebook.com/AbelleArma17

Встретить 2021 год на танцполе не получится из‑за пандемийных ограничений, но существует опция отправиться туда наутро после боя курантов. На вечеринке в «Мутаборе» будет сразу четыре танцпола, а в лайнапе — уже привычные имена резидентов клуба на Шарикоподшипниковской улице. 1 января

«Попса от А до Я» Летняя вечеринка в первый день года

© Ровесник

Классическая вечеринка в «Ровеснике», настроение которой идет наперекор времени года. В этот раз в баре на «Тверской» вспомнят главные хиты летних вечеринок — когда еще, если не сразу после новогодних празднований? 1 января

Кинопрограмма «Продолжение экскурсии» Фильмы о перформативном эффекте искусства

© Anna Sanders Films

«Продолжение экскурсии» состоит из фильмов, в которых искусство — на примере невымышленных художественных произведений — становится источником и катализатором действия. В этих картинах оно выступает в нестандартной и в то же время очень естественной для себя роли — как важнейшая, но часто незаметная часть будней и инструмент их поэтизации, как условие любовной интриги, дружеского союза и социальных отношений, как ежедневный труд и терапевтический опыт. Фильмы программы предельно разнообразны — от «Полета красного шара» с Жюльетт Бинош до «Детей Айседоры» Дамьена Манивеля. 2–10 января

Марафон «Родного звука» Семидневный кросс в компании главных отечественных музыкантов

«Аигел» © facebook.com/aigelband

«Родной звук» начинает новый год с масштабной серии выступлений: за семь дней в «Профсоюзе» сыграют как самые актуальные российские исполнители, так и подающие надежды дебютанты. Концертный марафон начнет электронный фанкисоул-дуэт Lovanda, который особо отмечали Cream Soda и Иван Дорн, а завершит выступление хип-хоп-исполнителя МС Сенечки и одного из любимчиков «Афиши Daily» хаус-музыканта Алмо. Вход бесплатный. 2–8 января

Спецпоказ фильма «Привидение» Культовая драма из девяностых на большом экране

© Paramount Pictures

«Привидение» — один из самых трогательных фильмов девяностых. Драматичная история о попадающей в неприятности молодой паре искусно сочетает мистику, триллер, мелодраму и комедийные элементы, а сюжетная линия о паранормальном мире и тонкой гранью между реальностью и вымыслом вдохновила многих режиссеров того же времени на собственные шедевры. На один вечер «Привидение» вернется на большой экран кинотеатра «Октябрь», а представит фильм историк моды Катерина Крупнова. 2 января

Премьера фильма «Мир глазами Radiohead» Нетривиальная биография главных новаторов последних 25 лет

© CoolConnections

Бесконечный творческий поиск Radiohead невозможно втиснуть в строго определенные жанровые рамки. Уже двадцать пять лет британцы с каждым новым проектом заново изобретают музыку, заставляя нас восхищаться оригинальностью, талантом и независимостью. Сейчас в активности группы наметилась пауза — лучший момент, чтобы увидеть музыкантов во всей простоте их жизни. «Мир глазами Radiohead» куда больше напоминает малобюджетное авторское кино, чем байопик о легендах альтернативной музыки — и это, пожалуй, главная особенность фильма, который показывают (в том числе на фестивале нового британского кино) исключительно онлайн. 3 января

«Ровесник Live»: «Спасибо» Экспериментальный рок о лучших временах

© Alen Meliksetov

Музыка «Спасибо» похожа на фильмы о Гарри Поттере: просмотр фильмов о волшебниках в сотый раз не надоедает, а, наоборот, возвращает к уютным и теплым воспоминаниям. То же самое с группой Расела Рахмана: ее музыка не только вызывает драйвовое настроение и веселье до упаду, но и выдергивает из, казалось бы, беспросветной тоски и одиночества. Поэтому за долгие годы существования коллектив собрал верную фан-базу. Камерное новогоднее чудо произойдет на сцене нового «Ровесника». 3 января

«Курара» Самобытные представители уральского рока

© Пресс-материалы

Дебютный альбом екатеринбургская группа «Курара» выпустила пятнадцать лет назад. За свою долгую историю коллектив выработал собственный стиль, который добросовестно выделяет творчество группы на фоне остального музыкального ландшафта. Близкая и понятная лирика песен совмещена с непредсказуемым коллажированным звучанием. Вдохновленная фанком, электроникой и британским роком музыка получается мелодичной, спокойной и одновременно надрывной. 4 января

«Новогодний Stand Up марафон» Трехдневное шоу от звезд комедии

Михаил Шац © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В концертном зале Main Stage на протяжении трех дней будут выступать известные российские комики, резиденты Stand-up Club #1, участники проектов ТНТ и звезды Labelcom. На сцене выступят Павел Дедищев, Саша Малой, Михаил Шац, Расул Чабдаров и многие другие. Площадка соблюдает все меры безопасности, но все равно не забывайте о своем здоровье. 4–6 января

«Импресарио для детей» Онлайн-спектакль и импровизации

Летом 2020 года театральная компания «Импресарио» запустила аудиотур «Пой, танцуй». Участники проекта гуляли по парку Горького в сопровождении аудиогида, который управлял их действиями в незнакомой толпе. Теперь проект с некоторыми изменениями доступен в онлайн-формате. Для тех, кто остался на Новый год дома, организаторы проведут настоящую дискотеку. Онлайн-площадка превратится в гигантский танцпол, который возглавят актеры-ведущие. Совместные танцы, интерактивные задания и, конечно же, импровизации — все это в «Пой, танцуй». 5–6 января

Хаски Главный рэп-исследователь русской хтони

© Igor Klepnev

Альбом «Любимые песни воображаемых людей» открыл новые возможности рэпа в русскоязычном мире. Наглые, мясистые, безумно красивые и какие‑то родные строки Димы «Хаски» показали, как может звучать по-настоящему актуальная музыка в России. Далекий от баттл-рэпа и фрешменов новой волны рэпер занял вакантную нишу экзистенциальной музыки, в которой продолжает успешно развиваться. Недавно у артиста вышел клип на трек «Бесконечный магазин». 5 января

«PROOM NY Daytime» в RNDM Ежегодная постновогодняя вечеринка

© facebook.com/alfijmusic

Уже несколько лет команда PROOM проводит вечеринку в честь Нового года и зовет на нее всех желающих. Потанцевать под любимую музыку и увидеться со старыми друзьями в стандартном вечерне-ночном режиме не удастся, но это не проблема. RNDM откроет свои двери уже в десять часов утра, так что запасайтесь силами на дневную тусовку. За пультом будут стоять Alfij, Shyam, Rabotnic, Pavel Gro, Denis Potapov и Filin. 5 января

Pompeya Апологеты британского звучания в российском инди

© vk.com/pompeyamusic

Московский коллектив Pompeya на слуху не только в России, но и за рубежом: основанный в 2007 году проект стал ретранслятором западного инди в русскоязычной среде. В 2010 году вышел их первый альбом «Tropical», став отправной точкой для последующей долгой карьеры. Группа часто проводит концерты в Европе и США, но не забывает про фанатов на родине. По многочисленным просьбам ребята проведут в «16 тоннах» дополнительное выступление в Москве (на первое билеты уже распроданы!) в канун Рождества. 6 января

«Влажность» Панк-мизантропы в «Профсоюзе»

© Аня Рязанова

Яркая и дерзкая «Влажность» своевольно обыгрывает в своих треках окружающую действительность. Бойкий вокал накладывается на эклектичное звучание в духе смеси из панка, альтернативы и порой даже рэпа, а музыка группы при этом звучит плавно и органично. Фанаты и критики отмечают, что на лайвах группа особенно хорошо раскрывается — на концертах не бывает скучно. Вместе с ними на сцене выступит коллектив «Касание». 7 января

«Дэвид Боуи. Человек со звезды» Байопик о легендарном музыканте XX века

С альбомом «Space Oddity» 1969 года Боуи быстро стал знаменитостью. Однако его следующий релиз «The Man Who Sold the World» оказался непонятным для широкой публики. Молодой музыкант отправился в Америку, чтобы найти там вдохновение. Пересекая Штаты в своем долгом путешествии, он придумал образ Зигги Стардаста — пришельца и фронтмена космической рок-группы The Spiders from Mars. Эта идея в своем совершенстве и безумии сделала из Боуи не только мировую звезду, но и воплотила в себе голос нового поколения. C 7 января

«Шедевры мировой киномузыки» Синематическая музыка в лютеранском соборе

© Пресс-материалы

Кропотливый труд композиторов часто становится фактором успеха или провала фильма, а знаменитые музыкальные темы из кино не только сами по себе создают настроение, но и неотрывно связаны с картинами, в которых они звучат. В кафедральном соборе Петра и Павла пройдет концерт из музыкальных произведений, которые все знают по классическим фильмам и сериалам. В программу включены темы из фильмов «Гладиатор», «Амели», «8 ½» и другие. 8 января

Noir Bazaar Духовное путешествие в эпоху локдауна

© facebook.com/powerhousemoscow