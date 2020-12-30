Уходящий год только увеличил ценность пространств на свежем воздухе, до которых можно добраться пешком. Иметь под окном новый парк или разнообразить удаленку прогулкой во дворе — новая базовая потребность и роскошь одновременно. Афиша Daily делится примерами необычных общественных пространств, которые появились в разных точках страны в 2020 году.

Богородицк — город-театр

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Когда‑то Богородицк с усадьбой и пейзажным парком был местом, куда съезжались знатные гости. Здесь жил писатель, ученый, основатель агрономии Андрей Болотов; в новом общественном пространстве можно найти болотовскую «Улитку» и болотовские яблони, скоро заработает кафе с болотовскими рецептами. В концепцию развития исторической части города легла идея города-театра: берег пруда и плотина превратились в амфитеатр с видом на воду и современный променад с тонкими отсылками к культурному прошлому места. С проекта начинаются преобразования всего города, который хочет вернуть громкое имя, сделаться удобным для горожан и привлечь туристов.

Уютный бульвар в Вологде

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Бульвар Пирогова стал первым современным общественным пространством в Вологде. Визитная карточка проектировщиков — вовлечение в создание проекта жителей и всех причастных и раскрытие идентичности места. Получилось дружелюбное пространство для пешеходов в центре типичного района панелек, не похожее ни на одно другое. Атмосферу отлично передают торшеры с мягким светом, столы для игр в шахматы, имитация домашнего ковра в мощении, а также мозаичный северный лось (советский герб города), который удалось сохранить при ремонте дома. Создатели подумали и о том, чтобы детям здесь не было скучно: можно побродить по красному тактильному лесу или прошептать секрет по переговорным трубкам. Благоустройство хорошо прокачало команду специалистов: в нем участвовали местные архитекторы, дизайнеры и подрядчики.

Центр города в подмосковном Зарайске

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Обновление исторической части города в Зарайске — образцовый пример того, как можно вдохнуть жизнь в исторический город. Концепция обновления, с одной стороны, сохраняет прошлое места, с другой стороны, задает современный контекст. Это как идти по гранитному покрытию с вмонтированной исторической брусчаткой. С одной стороны, аутентичные деревянные светильники. С другой, хаотично расставленные ярко-оранжевые стулья. Все это удивительно сочетается вместе и как бы подтверждает: будущее у малых городов есть. Важно, что благоустройство связывает пешеходные маршруты, выделяет примечательные здания и вместе с другими городскими изменениями делает Зарайск местом, на которое едут посмотреть специально и издалека, а кадры уникальной водонапорной башни — идеальной зимней открыткой.

Удивительная набережная озера в Казани

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Вторая очередь набережной озера Кабан — продолжение работы с территорией, которая во многом задает тон всей стране. Этим летом на озере появился пешеходный мост, включенный в систему дорожек, школа гребных видов спорта с пирсами, зона барбекю и функциональная спортивная площадка. Такое благоустройство не отличить от лучших европейских примеров ни внешне, ни с точки зрения подходов и сложности проектирования. Опыт Татарстана подтверждает, что и в российской практике нет ничего невозможного, стоит только захотеть. Здесь прижились и деревянные мостки, и система фитоочистных сооружений (растения фильтруют воду!), нетиповые материалы, покрытия и элементы. Получилась набережная в центре города, которая действительно повышает качество жизни.

Новая жизнь советской площади в Ишимбае

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Площадь Ленина в башкирском Ишимбае, типичное место типичного советского города — пример того, как можно адаптировать подобные места для современного горожанина. Вместо плаца для демонстраций — лавочки под деревьями, где можно отдохнуть; вместо площади перед памятником — амфитеатр для камерных событий и зона для скейтбордистов. В прилегающем сквере можно найти спортивные площадки, перголы с качелями, шашечный сад и детскую площадку с вышкой-бабушкой, созданной специально для проекта. А на месте старых гаражей появилась стена стрит-арта «Город будущего», которую расписали выросшие в Башкирии художники.

Экопарк в ивановском Тейково

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Прогулочные маршруты в окружении деревьев, холмов, дождевых садов вдоль реки Вязьмы и камерные зоны, созданные специально для местных жителей, — пример бережного подхода к работе с природными территориями. Таким стала реновация парка «Красные сосенки» в Ивановской области. Парк создан с минимальным вторжением в экосистему: природные материалы, обилие зелени и умные технологии сохраняют атмосферу живой природы в городской среде. Одновременно учитываются потребности жителей: здесь появилась детская площадка из натуральных материалов, создана зона барбекю, на новых пирсах можно любоваться рекой, а деревянный амфитеатр уже облюбовали рыбаки.

Сквер с блошиным рынком в Нижнем Новгороде

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Раньше сквер Свердлова был примером пространства «вопреки». Веранды кафе выходили на пустырь, ждать трамвай приходилось на узком тротуаре, а в самом сквере было всего несколько попутных скамеек и типовая детская площадка. К новому мощению, освещению и озеленению добавились места для отдыха, удобная остановка и обновленная игровая зона. В сквере есть и аутентичная программа: здесь традиционно проводится блошиный рынок коллекционеров-старьевщиков, для которого теперь предусмотрели специальное место. Есть все шансы, что будничная и выходная жизнь сквера преобразится.

Благоустройство для –40 в якутском Покровске

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Зимой температура в Якутии на берегу реки Лены колеблется в районе минус 30–40 градусов. Создание общественного пространства, которое можно использовать круглый год, стало важной задачей и большим вызовом для небольшого города с экстремальным климатом. В итоге здесь появилась набережная с фуд-кортом, событийной и спортивной зоной. Тренажеры для воркаута, баскетбольное поле, роллердром предназначены для активного отдыха, тротуары и деревянные спуски к реке, павильоны, качели — для спокойного.

Интересный взгляд на Архангельское

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К столетнему юбилею у усадьбы «Архангельское» появился мастер-план, главная цель которого — раскрыть место и сделать пребывание в музее комфортным. Большой парк будет поделен на несколько зон: там встретятся и полудикие укромные уголки, и просторные лужайки для отдыха или мероприятий. Первую порцию обновлений уже можно оценить вживую. Окружающая среда интерпретирует насыщенное прошлое места: здесь появились просторная, наполненная светом и воздухом входная группа с визит-центром, ресторан с летней террасой у домика Герцена, амфитеатр у колоннады, парк с летней читальней и ландшафтным лабиринтом, а также новая территория сухого пруда и набережная приречного парка.

Привокзальная площадь в курортном Зеленоградске

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На смену обычной неразберихе пересадочного пункта здесь пришли деревянные павильоны с плавными формами, монументальная остановка как дань аналогичным шедеврам модернизма, удобные лавочки, и все это — в окружении огромных деревьев, прорастающих сквозь крышу. У проектировщиков получилось создать грамотную среду для такого специфического пространства, как автовокзал, и теперь курортный город Зеленоградск начинается именно здесь. Дальше только Куршская коса, бесконечные променады и Балтийское море.