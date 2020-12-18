Короткометражное и культовое кино на большом экране, мелодичный поп и меланхоличная электроника, рождественская арт-ярмарка и многое другое — в еженедельной подборке событий от «Афиши Daily».

Ярмарка Art Christmas Новогодний арт-маркет

© Алексей Дубинский. Натюрморт, 2020

Арт-центр Cube. Moscow — инновационное пространство для любителей современного искусства: это место объединяет множество актуальных молодых художников, коллекционеров и артистов. К Новому году Cube запускает арт-маркет, на котором будут представлены работы ярких героев современной художественной сцены. Список участников впечатляет: Валерий Чтак, Алексей Дубинский, Дима Ребус, дуэт ЕлиКука и многие другие. 18 декабря

Ella Электроника с насыщенным вокалом в Powerhouse

© facebook.com/ellamusic.ru

Ella стала звездой в прошлом году, когда ее совместная с RSAC работа «NBA» превратилась в вирусный хит тиктока и запоминающийся голос вкупе с глубоким басом стал звучать из всех динамиков. Артистка выступит с треками из своего нового альбома, а вместе с ней на фите — не менее яркая исполнительница Mirèle, экс-участница группы «Мы». 18 декабря

«Наадя» Нежная лирика о красивом и сложном

Поп-группа «Наадя» была основана в далеком 2013-м Надеждой Грицкевич, а дебютный одноименный альбом фанаты услышали в 2014-м. Проект сразу же оказался на слуху музыкальных издательств и заслужил преданных поклонников; многие услышали «Наадю» на Пикнике «Афиши» или «Стереолете». В «16 тоннах» группа отыграет обширную программу из хитов и редких композиций, а недавно сама Надя поделилась ценными советами для начинающих музыкантов — берите на заметку. 18 декабря

«Короткий метр» Спецпоказ короткометражек начинающих режиссеров

© Кадр из фильма «Папа»

Кинотеатр «Иллюзион» вместе со школой кино и телевидения «Индустрия» проведут показ короткометражных фильмов. Режиссеры картин — выпускники школы. В программу вошли комедия Паулины Андреевой «Плачу с вами», драма Карины Чувиковой «Папа», а также «Роман» Юрия Хмельницкого и «Болванка» Никиты Власова. Увидеть эти пронзительные и в то же время лаконичные работы на большом экране — редкая возможность даже для искушенного зрителя. После показа пройдет обсуждение фильмов с актерами и режиссерами. 19 декабря

Popoff Kitchen Naked Brunch Гастрономическое и кулинарное веселье

© facebook.com/Dissident25

Ребята из Popoff Kitchen и District 27 призывают всех напоследок забыть горести уходящего года на их звездно-гедонистической кулинарной тусовке. Лайнап поваров и блюд разжигает аппетит: «Мимоза» от сушефа Santa Valentina, закуски от Raumtester, горячее от Moontoth и фингер-фуд от Кирилла Шаповалова. Завершение 2020-го и начало праздничной диеты этим не ограничится — поваров и блюд будет много. Приходите и наслаждайтесь — впереди долгие каникулы. 19 декабря

Неделя Линча в «Пионере» Шедевры живого классика на большом экране

© New Line

Эпатажный мэтр современного кинематографа и признанный гений-мистификатор снова ненадолго появится на широком экране. С 17 по 23 декабря в «Пионере» пройдет неделя специальных показов фильмов Линча: зрители смогут увидеть «Голову-ластик», «Шоссе в никуда» и «Твин Пикс: Сквозь огонь». Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами. До 23 декабря

«Кровосток» Интеллигентные скандалисты отечественной сцены

© facebook.com/krovostokofficial

«Кровосток» заиграл в 2004 году и стал откровением новой русской музыки. Жутко-завораживающие и провокационные тексты зазвучали мерным речитативом, а «Река крови» — по праву один из самых ярких дебютов нулевых годов. На сегодняшний день коллектив прошел долгий путь, в котором были и хитовые записи, и судебные скандалы с попыткой запрета группы, и даже выступление на оппозиционном митинге. Собираясь на концерт, не забывайте о мерах безопасности. 19 декабря

Показ фильма «Сентенция» Поэтичное кино о последних днях Варлама Шаламова

© Кадр из фильма

В российский прокат выходит дебютная работа Дмитрия Рудакова «Сентенция». Завораживающий и медитативный фильм о, возможно, самом важном советском писателе. Местами это практически абстрактное кино, еще и снятое на 16-миллиметровую пленку; «Сентенцию» хочется описывать не как цельный сюжетный кинематографический продукт, но как опыт уникального зрительского переживания. «Иллюзион» приглашает всех желающих на спецпоказ фильма — после просмотра пройдет совместная дискуссия с режиссером. 23 декабря

«Ламбада-маркет» Долгожданная ярмарка в предпоследний уик-энд года

© facebook.com/lambadamarket/

«Ламбада» для многих стала традиционным символом наступающего Нового года. Страхам и опасениям, что город останется без любимого маркета, все-таки не сбыться: 19 и 20 декабря на шестом этаже «Цветного» пройдет главная ярмарка необычных вещей и изделий ручной работы. Для тех, кто не может определиться с подарком или ищет что‑то особенное для себя и близких, маркет соберет лучших мастеров. От мебели до косметики и от кошельков до винтажной одежды — найти на «Ламбаде» можно все. 19–20 декабря

«Конференция сказочников в Переделкино» Дискуссии о сказке в эпоху новой этики

© pro-peredelkino.org

Дом творчества писателей «Переделкино» и проект «Сказки на дому» собирают писателей, антропологов, фольклористов и других экспертов, чтобы обсудить значение сказки для современного мира. С какими новыми задачами сталкивается жанр? Как сказка выстраивает взаимоотношение с природой? Параллельно с лекциями и круглыми столами свои любимые сказки прочтут актеры театра и кино. Также организаторы проведут театрализованные экскурсии по Дому писателей. Основные мероприятия программы пройдут в онлайн-режиме. 19–20 декабря

Спектакль «Территория Гамлет» Неклассическое представление шекспировского героя

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Видеоспектакль «Территория Гамлет» — оммаж знаменитой работе Аллы Демидовой в постановке «Гамлет-урок», которую срежиссировал греческий драматург Теодорос Терзопулос. Актерские работы Демидовой впоследствии стали символом творческой свободы и художественной силы. История ее особого стремления сыграть Гамлета на большой сцене послужила вдохновением для постановщика — Кати Бочавар. Онлайн

«Кристмас» Рождественская постановка в «Современнике»

© Промо

В канун Нового года на сцене театра будут звучать американские и российские рождественские песни. Сердце проекта — мини-спектакль по рассказу О.Генри «Дары волхвов». На протяжении нескольких лет «Кристмас» остается одним из самых теплых новогодних событий. Его создатель — актер и музыкант Казимир Лиске — приехал в Россию из США и окончил курс Константина Райкина во МХАТе. Постановщику удалось собрать отличную команду артистов: Стивен Томас Окснер, Инна Сухорецкая, Варя Чиркина и другие. 24 декабря

«Щелкунчик» Классика мирового балета в РАМТе

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