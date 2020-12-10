Из‑за обилия промзон, плохой экологии и удаленности от метро Капотня считается неблагополучным районом Москвы, в котором люди не живут добровольно. Тем не менее, район постоянно развивается, а стереотипы о нем остаются в прошлом. Узнали у жителей Капотни, что они думают о собственном районе.

Алексей живет в районе почти 20 лет Я живу в Капотне с восьми лет — когда я был маленьким, мы с семьей жили в Московской области, потом родители начали работать в Москве и мы перебрались ближе к центру города. Это было в середине нулевых — тогда жилье в районе было самым дешевым из‑за близости к заводу и криминогенной обстановки. С тех пор Капотня сильно изменилась по всем параметрам: район благоустроили, здесь появилась неплохая инфраструктура, а по вечерам теперь страшновато ходить лишь в совсем уж пустынных местах рядом с заводами.

Наталья переехала в Капотню пять лет назад Спальные районы Москвы сильно недооценены. В массовом сознании существует большой разрыв между условным центром и условными окраинами: отсюда и все стереотипы о том, что за МКАДом жизни нет. Но я думаю, что особой разницы нет — город развивается, а что‑то интересное можно найти даже в самых удаленных от Садового кольца местах. В прошлом году наш район заметно обновился — на набережной теперь есть симпатичный парк, по которому приятно гулять в дни хорошей погоды. Но и без этого в Капотне много необычных мест, о существовании которых многие и не подозревают — есть, например, целый квартал с частными домами, который больше напоминает американскую субурбию, чем часть российского города.

Максим вырос в Капотне и вернулся туда спустя несколько лет Основной проблемой района всегда была транспортная доступность: здесь нет метро, и даже ближайшие станции были открыты уже в 21 веке. Может быть, поэтому Капотня и обрела свою дурную славу именно в 1990-е, когда в сознании жителей центра это было отрезанное от мира гетто. Сейчас Капотня по-прежнему не самый доступный район — до метро нужно добираться на общественном транспорте, а автомобилисты по вечерам стоят в пробках, но из‑за пандемии даже это почти перестало быть большой сложностью.

Александра жила в Капотне несколько лет С начала десятых район заметно преобразился: сейчас это вполне современный и комфортный для жизни район. Можно пожаловаться разве что на экологию — но где в Москве она хорошая? Заводов здесь действительно много, воздух — не самый чистый, но зато есть просторный парк у набережной — а многие районы и этим похвастаться не могут.

Александр снимал в Капотне жилье Я прожил в Капотне год: когда я уезжал от родителей, то хотел жить один, а не делить пространство с кем‑то незнакомым. Денег хватало только на самый дешевый вариант «однушки» — я нашел небольшую квартиру с косметическим ремонтом недалеко от Москвы-реки и переехал туда. Тогда я работал удаленно и много, так что вопросы инфраструктуры и уровня жизни в районе меня не слишком беспокоили. Уехал из Капотни я как раз потому, что сменил работу и стал ездить в офис на севере Москвы. Каких‑то особенных впечатлений от Капотни у меня не осталось — это не лучшее место для жизни, но уж точно и не то, где люди живут по принуждению или от безысходности. Каждый ценит в районе что‑то свое: кому‑то важна культурная жизнь, кому‑то удобное расположение, а кому‑то — собственное пространство в черте столицы.