В следующем году фонд V—A—C откроет в Москве Дом культуры «ГЭС-2» — культурное пространство в стенах бывшей электростанции. Здание ГЭС-2 — шедевр неоготической архитектуры, сыгравший значительную роль в истории города. «Афиша Daily» попросила москвоведа Павла Гнилорыбова рассказать об истории ГЭС-2 по фотокарточкам из собранных фондом архивов.
Трамвай в Москве до 1917 года
Еще в 1890-е годы горожане настоятельно требовали внедрить в городе электрический транспорт. Уже ездили первые вагоны в Киеве, Курске, Орле и Нижнем Новгороде, а Москва с ее обширными расстояниями стояла в стороне. Конно-железные дороги (конки) и извозчики не справлялись с наплывом пассажиров. Появление первого трамвая в 1899 году встретили овацией. Илья Эренбург писал: «Мы стояли, ошеломленные пред чудом техники, искры на дуге нас потрясали не менее, чем потрясают теперь спутники Земли».
Со временем электрические провода опутали столицу, а висящих на площадке пассажиров стали в шутку называть «гроздьями московского винограда». В 1912 году в городском хозяйстве было 250 верст путей и 39 линий. Иногда возникали трамвайные пробки: так, через Лубянскую площадь ежечасно проходило 225 вагонов. Сохранилось редкое изображение дореволюционной трамвайной остановки недалеко от Центральной трамвайной электростанции, а теперь Дома культуры «ГЭС-2». Мало что изменилось — та же изящность павильонов, афишные тумбы. После появления трамвая женщинам пришлось укоротить свои наряды: в длинном платье в час пик не проедешь. Рискнули бы отправиться на выставку современного искусства в наряде образца 1913 года?
Монтаж контактных проводов трамвая, 1900-е
Болотная площадь. На остановке трамвая, 1913 год
Неоготическая архитектура
Сначала московский трамвай эксплуатировался частными фирмами, но потом город решился национализировать его. Для удобства начали строить единую ГЭС, которая снабжала бы существовавшие до революции подстанции, — Краснопрудную, Лубянскую, Сокольническую, Миусскую. В 1907 году станцию ввели в эксплуатацию. Она была выполнена в неоготическом стиле. Тогда любое промышленное здание мыслилось не только как утилитарный объект, но и как то, что украшает улицы Москвы. «Трамвайная» ГЭС получила интересное членение боковых фасадов и настоящую башенку.
Промышленная архитектура рубежа XIX–XX веков необычайно эффектна — еще Паустовский вспоминал почерневшие от копоти кирпичные корпуса. Реконструкция и бережное приспособление под новые функции стало в столице трендом — фонд V–A–C с помощью Ренцо Пиано уже сейчас наполняет бывшие промышленные здания жизнью. Когда‑то московский трамвай опоясывал и захватывал столицу, теперь мы штурмуем высоты искусства. Александр Куприн отмечал: «И вот вся наша планета, прекрасная Земля, представляется мне маленьким трамваем, несущимся по какой‑то загадочной спирали в вечность».
Центральная электростанция городского трамвая, 1907–1910-е годы
Оборудование Трамвайной электростанции, 1907 год
Московская станция Общества электрического освещения.
Паровые машины, машинный зал, 1900-е
Турбодинамо «Браун-Бовери-Парсонс», 2000 кВт, ГЭС-1, 1900-е
Здание палат Аверкия Кириллова, Археологическое общество здесь с 1868 года.
«Дом, принадлежавший̆ Малюте Скуратову, на Берсеневской набережной». Слева можно видеть башенку с часами, которая была срезана во время строительства Дома на набережной
Декоративное убранство
Советское государство тщательно подчеркивало роль агитации и пропаганды — в прославлении нового строя активно использовались средства художественной выразительности. Улицы Москвы пестрели плакатами, веселая иллюминация по случаю главных революционных дат наполняла площади и здания. Такой вид информирования горожан считался самым эффектным и дешевым: мимо любого баннера о плане ГОЭЛРО каждый час проходили тысячи столичных жителей.
Нужно сказать, что к идее подобного оформления большевики пришли не сразу. Но уже в 1918 году Кремль затянули сатином, в 1920-е годы на Театральной площади ставили авангардные «небоскребы» со статистическими сведениями о добыче нефти, чуть позже стали активно использовать плакат. На московских электростанциях такие конструкции тоже появлялись — это диктовалось их центральным расположением. И так как ГЭС-2 находится рядом с Якиманкой и Болотной площадью, сотни автомобилистов видели яркую агитацию, расположенную на здании.
МОГЭС, иллюминация, 1979 год
МОГЭС, иллюминация, 1978 год
Здание Мосэнерго, иллюминация, 1970 год
35 лет ГОЭЛРО, 1955 год
История зданий и сооружений вокруг
Здание Центральной электростанции городского трамвая (ГЭС-2) возвели на Болотном острове. С одной стороны он ограничен водами Москвы-реки, с другой стороны — Водоотводным каналом. В 1920–30-е годы здесь развернулось обширное строительство. В начале прошлого века местность была довольно патриархальной: на Болотной площади располагался рынок, здесь продавали подмосковные ягоды, овощи и другие локальные продукты. В советское время рядом со зданием ГЭС появились Дом на набережной (тот случай, когда литературное название затмило официальное) и кинотеатр «Ударник». Архитектор Борис Иофан сам жил в главном доме страны и тщательно следил за авторским замыслом.
На другой стороне реки — на месте взорванного храма Христа Спасителя — по его проекту хотели возвести Дворец Советов, но помешала Вторая мировая. Пришлось Иофану довольствоваться мещанским счастьем в Доме на набережной (благо площадь квартир и эксплуатируемые террасы позволяли). А бешеный каток, уничтожавший старую Москву, сохранил для нас здание палат Аверкия Кириллова и церковь Николая Чудотворца в Садовниках. В итоге сейчас «на Болоте» сложился предельно интересный градостроительный ансамбль: строгие советские набережные, советский сквер на Болотной площади, жилые дома, старинные палаты, дореволюционные промышленные здания, включая ГЭС-2.
Уже несколько лет ведется реставрация главной трамвайной электростанции, в основе лежит проект Renzo Piano Building Workshop, разработанный под руководством итальянского архитектора Ренцо Пиано. Вокруг появится новое общественное пространство с березовой рощей, Дом культуры «ГЭС-2». Одна из построек на этой территории до революции принадлежала известному промышленнику Петру Смирнову. Она получит название «Своды», ее приспособят под творческие мастерские. ГЭС-2 лишилась своей индустриальной составляющей и прекратила работу в 2006 году. Новое, а именно культурное, назначение придаст этой территории мощный импульс развития.
Вид Берсеневской набережной̆, Дома на набережной̆ и Театра эстрады. Точка съемки — Большой̆ Каменный̆ мост
К/т «Ударник», 1930-е
Дом на набережной, вид с Кремлевской набережной через Большой Каменный мост, 1930-е