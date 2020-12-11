В следующем году фонд V—A—C откроет в Москве Дом культуры «ГЭС-2» — культурное пространство в стенах бывшей электростанции. Здание ГЭС-2 — шедевр неоготической архитектуры, сыгравший значительную роль в истории города. «Афиша Daily» попросила москвоведа Павла Гнилорыбова рассказать об истории ГЭС-2 по фотокарточкам из собранных фондом архивов.

Трамвай в Москве до 1917 года Еще в 1890-е годы горожане настоятельно требовали внедрить в городе электрический транспорт. Уже ездили первые вагоны в Киеве, Курске, Орле и Нижнем Новгороде, а Москва с ее обширными расстояниями стояла в стороне. Конно-железные дороги (конки) и извозчики не справлялись с наплывом пассажиров. Появление первого трамвая в 1899 году встретили овацией. Илья Эренбург писал: «Мы стояли, ошеломленные пред чудом техники, искры на дуге нас потрясали не менее, чем потрясают теперь спутники Земли». Со временем электрические провода опутали столицу, а висящих на площадке пассажиров стали в шутку называть «гроздьями московского винограда». В 1912 году в городском хозяйстве было 250 верст путей и 39 линий. Иногда возникали трамвайные пробки: так, через Лубянскую площадь ежечасно проходило 225 вагонов. Сохранилось редкое изображение дореволюционной трамвайной остановки недалеко от Центральной трамвайной электростанции, а теперь Дома культуры «ГЭС-2». Мало что изменилось — та же изящность павильонов, афишные тумбы. После появления трамвая женщинам пришлось укоротить свои наряды: в длинном платье в час пик не проедешь. Рискнули бы отправиться на выставку современного искусства в наряде образца 1913 года?

Монтаж контактных проводов трамвая, 1900-е © Архив Мосэнерго 1 из 2 Болотная площадь. На остановке трамвая, 1913 год © Mihalych/pastvu.com 2 из 2

Неоготическая архитектура Сначала московский трамвай эксплуатировался частными фирмами, но потом город решился национализировать его. Для удобства начали строить единую ГЭС, которая снабжала бы существовавшие до революции подстанции, — Краснопрудную, Лубянскую, Сокольническую, Миусскую. В 1907 году станцию ввели в эксплуатацию. Она была выполнена в неоготическом стиле. Тогда любое промышленное здание мыслилось не только как утилитарный объект, но и как то, что украшает улицы Москвы. «Трамвайная» ГЭС получила интересное членение боковых фасадов и настоящую башенку. Промышленная архитектура рубежа XIX–XX веков необычайно эффектна — еще Паустовский вспоминал почерневшие от копоти кирпичные корпуса. Реконструкция и бережное приспособление под новые функции стало в столице трендом — фонд V–A–C с помощью Ренцо Пиано уже сейчас наполняет бывшие промышленные здания жизнью. Когда‑то московский трамвай опоясывал и захватывал столицу, теперь мы штурмуем высоты искусства. Александр Куприн отмечал: «И вот вся наша планета, прекрасная Земля, представляется мне маленьким трамваем, несущимся по какой‑то загадочной спирали в вечность».

Центральная электростанция городского трамвая, 1907–1910-е годы © Danushka/pastvu.com 1 из 5 Оборудование Трамвайной электростанции, 1907 год © migold/pastvu.com 2 из 5 Московская станция Общества электрического освещения.

Паровые машины, машинный зал, 1900-е © Архив Мосэнерго 3 из 5 Турбодинамо «Браун-Бовери-Парсонс», 2000 кВт, ГЭС-1, 1900-е © Архив Мосэнерго 4 из 5 Здание палат Аверкия Кириллова, Археологическое общество здесь с 1868 года.

«Дом, принадлежавший̆ Малюте Скуратову, на Берсеневской набережной». Слева можно видеть башенку с часами, которая была срезана во время строительства Дома на набережной © Из частного архива Задикяна 5 из 5

Декоративное убранство Советское государство тщательно подчеркивало роль агитации и пропаганды — в прославлении нового строя активно использовались средства художественной выразительности. Улицы Москвы пестрели плакатами, веселая иллюминация по случаю главных революционных дат наполняла площади и здания. Такой вид информирования горожан считался самым эффектным и дешевым: мимо любого баннера о плане ГОЭЛРО каждый час проходили тысячи столичных жителей. Нужно сказать, что к идее подобного оформления большевики пришли не сразу. Но уже в 1918 году Кремль затянули сатином, в 1920-е годы на Театральной площади ставили авангардные «небоскребы» со статистическими сведениями о добыче нефти, чуть позже стали активно использовать плакат. На московских электростанциях такие конструкции тоже появлялись — это диктовалось их центральным расположением. И так как ГЭС-2 находится рядом с Якиманкой и Болотной площадью, сотни автомобилистов видели яркую агитацию, расположенную на здании.

МОГЭС, иллюминация, 1979 год © Архив Мосэнерго 1 из 4 МОГЭС, иллюминация, 1978 год © Архив Мосэнерго 2 из 4 Здание Мосэнерго, иллюминация, 1970 год © Архив Мосэнерго 3 из 4 35 лет ГОЭЛРО, 1955 год © Архив Мосэнерго 4 из 4

История зданий и сооружений вокруг Здание Центральной электростанции городского трамвая (ГЭС-2) возвели на Болотном острове. С одной стороны он ограничен водами Москвы-реки, с другой стороны — Водоотводным каналом. В 1920–30-е годы здесь развернулось обширное строительство. В начале прошлого века местность была довольно патриархальной: на Болотной площади располагался рынок, здесь продавали подмосковные ягоды, овощи и другие локальные продукты. В советское время рядом со зданием ГЭС появились Дом на набережной (тот случай, когда литературное название затмило официальное) и кинотеатр «Ударник». Архитектор Борис Иофан сам жил в главном доме страны и тщательно следил за авторским замыслом. На другой стороне реки — на месте взорванного храма Христа Спасителя — по его проекту хотели возвести Дворец Советов, но помешала Вторая мировая. Пришлось Иофану довольствоваться мещанским счастьем в Доме на набережной (благо площадь квартир и эксплуатируемые террасы позволяли). А бешеный каток, уничтожавший старую Москву, сохранил для нас здание палат Аверкия Кириллова и церковь Николая Чудотворца в Садовниках. В итоге сейчас «на Болоте» сложился предельно интересный градостроительный ансамбль: строгие советские набережные, советский сквер на Болотной площади, жилые дома, старинные палаты, дореволюционные промышленные здания, включая ГЭС-2. Уже несколько лет ведется реставрация главной трамвайной электростанции, в основе лежит проект Renzo Piano Building Workshop, разработанный под руководством итальянского архитектора Ренцо Пиано. Вокруг появится новое общественное пространство с березовой рощей, Дом культуры «ГЭС-2». Одна из построек на этой территории до революции принадлежала известному промышленнику Петру Смирнову. Она получит название «Своды», ее приспособят под творческие мастерские. ГЭС-2 лишилась своей индустриальной составляющей и прекратила работу в 2006 году. Новое, а именно культурное, назначение придаст этой территории мощный импульс развития.

Вид Берсеневской набережной̆, Дома на набережной̆ и Театра эстрады. Точка съемки — Большой̆ Каменный̆ мост © Из частного архива Задикяна 1 из 3 К/т «Ударник», 1930-е © Из частного архива Задикяна 2 из 3 Дом на набережной, вид с Кремлевской набережной через Большой Каменный мост, 1930-е © Из частного архива Задикяна 3 из 3